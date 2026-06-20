Info faite à l'arrache vu que je suis au Hellfest.



Hier il y a eu le crash d'un avion à La Baule faisant 2 morts. Parmis les victimes se trouve Claude Guillemot, co-fondateur d'Ubisoft.



RIP Mr et merci pour tout les jeux produits avant le déclin de l'entreprise

Ouest France - https://www.ouest-france.fr/societe/faits-divers/crash/un-des-freres-cofondateurs-de-la-societe-de-jeux-videos-ubisoft-decede-dans-le-crash-de-lavion-hier-a-la-baule-9b60653c-6c76-11f1-971c-5aa54f866c16