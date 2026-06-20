Info faite à l'arrache vu que je suis au Hellfest.
Hier il y a eu le crash d'un avion à La Baule faisant 2 morts. Parmis les victimes se trouve Claude Guillemot, co-fondateur d'Ubisoft.
RIP Mr et merci pour tout les jeux produits avant le déclin de l'entreprise
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posted the 06/20/2026 at 08:26 AM by kenjushi
Courage à toute la famille.
Qu'il repose en paix et courage à la famille
Très moyen là.
Très très moyen.
Je pense que personne va te suivre dans ces propos, qu'importe ce qu'on pense d'Ubisoft encore plus dernièrement.