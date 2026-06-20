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kenjushi
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Décès d'un des frères Guillemot.
Info faite à l'arrache vu que je suis au Hellfest.

Hier il y a eu le crash d'un avion à La Baule faisant 2 morts. Parmis les victimes se trouve Claude Guillemot, co-fondateur d'Ubisoft.

RIP Mr et merci pour tout les jeux produits avant le déclin de l'entreprise
Ouest France - https://www.ouest-france.fr/societe/faits-divers/crash/un-des-freres-cofondateurs-de-la-societe-de-jeux-videos-ubisoft-decede-dans-le-crash-de-lavion-hier-a-la-baule-9b60653c-6c76-11f1-971c-5aa54f866c16
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    posted the 06/20/2026 at 08:26 AM by kenjushi
    comments (10)
    liberty posted the 06/20/2026 at 08:28 AM
    Enjoy le Hellfest ! Rip a lui mais que sa famille aille se faire foutre pour vouloir interdire la préservation des jeux vidéo.
    hypermario posted the 06/20/2026 at 08:47 AM
    liberty t'as pas honte ?
    medoo posted the 06/20/2026 at 08:51 AM
    Le mepris et le déshonneur du type...

    Courage à toute la famille.
    mrvince posted the 06/20/2026 at 08:55 AM
    liberty Pour du jeux vidéo t'en es la ... Bravo.
    zboubi480 posted the 06/20/2026 at 09:00 AM
    liberty pauvre con....sa famille est en deuil abruti
    ducknsexe posted the 06/20/2026 at 09:10 AM
    liberty c'est pas très liberty tout ça lol
    ziggourat posted the 06/20/2026 at 09:36 AM
    On a le droit de ne plus être en accord avec la vision des GUILLEMOT, mais les insulter à titre personnel après le décès de Guillaume G., c'est vraiment petit. Et puis qu'on aime ou non, les frangins ont apporté beaucoup, Ubisoft reste un monument dans l'histoire du JV.

    Qu'il repose en paix et courage à la famille
    shincloud posted the 06/20/2026 at 09:44 AM
    Il y a vraiment des sacs à merde sur le net
    vyse posted the 06/20/2026 at 09:45 AM
    liberty voilaaa toi t'es mon gamekyo !!
    shanks posted the 06/20/2026 at 09:53 AM
    liberty
    Très moyen là.
    Très très moyen.
    Je pense que personne va te suivre dans ces propos, qu'importe ce qu'on pense d'Ubisoft encore plus dernièrement.
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