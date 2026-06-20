Final Fantasy VII Remake est sorti sur Ps4 le 10 avril 2020 sur Ps4. A la sortie de Final Fantasy VII Revelation en 2027, des joueurs auront donc patienter 7 ans pour clôre cette aventure.
Naoki Hamaguchi, directeur de Final Fantasy VII Revelation, a récemment expliqué comment Square Enix a trouvé le nom de ce RPG. Ce titre très attendu conclura la trilogie Final Fantasy VII Remake. On connaissait l'existence de ce projet tiers depuis longtemps, mais beaucoup se demandaient quel serait son nom. La réponse a enfin été dévoilée lors du Summer Game Fest, plus tôt ce mois-ci. Square Enix a fait une présentation grandiose du jeu avec de nombreuses bandes-annonces. Et bien sûr, nous avons appris que le projet s'appelle Final Fantasy VII Revelation. Dans une interview accordée à Famitsu, Hamaguchi a expliqué comment le nom du jeu a été choisi :
« Nous avions beaucoup d’idées pour le titre, mais finalement, [Tetsuya] Nomura (directeur créatif de la série Final Fantasy VII Remake) a opté pour “Revelation”. Il estimait que ce mot avait déjà été utilisé dans de nombreuses œuvres de divertissement et qu’il était donc relativement facile à comprendre. De plus, il s’agit de la fin de l’histoire, et le titre exprime donc le rôle de ce troisième opus et les vérités qui seront révélées. C’est ce genre de mot. »
Naoki Hamaguchi explique également qu'ils ont conservé Unreal Engine 4 au lieu de passer à UE5 pour FF7 Revelation afin de pouvoir sortir le jeu beaucoup plus rapidement !
« Pour cette série, d'un point de vue commercial et du point de vue des joueurs, il me semble évident que sortir le jeu au plus vite est la meilleure solution. Nous avions déjà travaillé avec UE4 et l'avions personnalisé pour la série de remakes. Nous avons donc décidé qu'il était préférable de proposer rapidement le jeu aux joueurs avec un flux de travail familier, plutôt que de tout recommencer avec UE5, de tout reconstruire et d'allonger considérablement le temps de développement. »
« J'ai dit très tôt à l'équipe : "Cette fois, on continue avec UE4, et c'est non négociable. Je m'attendais à ce que certains disent : "Ils ont ajouté cette nouvelle fonctionnalité, on ne peut pas l'utiliser ?" C'est pourquoi, dès le départ, nous avons décidé de rester sur UE4 et d'éviter toute confusion. Avec le recul, je pense que c'était le bon choix. » Bien sûr, nous avons créé et développé des moteurs en équipe. Avec UE4, si nous rencontrions des problèmes, nous pouvions les corriger nous-mêmes. On entend souvent parler de Nanite lorsqu'on évoque UE5, mais pour Rebirth, nous avons créé notre propre système de rendu, fondamentalement identique à Nanite. Nous avons ainsi pu obtenir une qualité comparable à celle d'UE5. Notre équipe de développement a créé de nombreux jeux AAA à son actif, et j'espère que les joueurs nous feront confiance. »
Source : https://nintendoeverything.com/square-enix-explains-why-final-fantasy-7-revelation-is-sticking-with-unreal-engine-4-instead-of-5/
Perso je trouve que ça dénote avec remake/rebirth, en plus de faire has been.
Heureusement qu'ils n'ont pas choisi "Resonance" ou "Resonant" hein ! Ca aurait fait brouillon, entre Plague Tale et Control !
Faut que Nomura sort à la retraite et se contente de faire des artowrks