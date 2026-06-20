Après des rumeurs évoquant un retrait du soutien financier de NetEase, la disparition du site officiel du studio et la fermeture supposée de ses bureaux, plusieurs départs de développeurs viennent renforcer les inquiétudes autour de Nagoshi Studio.
Le premier signal était venu de Daisuke Sato, cofondateur et réalisateur du studio, qui s'est récemment présenté sur les réseaux sociaux comme un ancien membre de Nagoshi Studio. De son côté, Toshihiro Nagoshi a récemment été mentionné dans un dossier de Famitsu en tant que créateur indépendant, sans affiliation apparente à une société.
D'après une enquête menée par Game*Spark à partir des profils LinkedIn d'anciens employés, au moins sept développeurs auraient quitté le studio au 31 mai 2026. Parmi eux figure Kazuki Hosokawa, responsable du département design, qui a officiellement annoncé sa démission après quatre années et demie passées au sein de l'équipe.
D'autres membres ont déjà retrouvé un point de chute. Naoki Someya, directeur adjoint du département design et lead environment designer, a rejoint LightSpeed Japan, tandis que le technical artist Tomoharu Hosaka travaille désormais chez Capcom. Deux autres anciens employés, Hiroya Wakui (3D cinematic artist) et Saizo Nagai (lead character artist), ont intégré MIXI, l'éditeur notamment connu pour Monster Strike.
Enfin, Shuichi Takahashi et Toshihiro Ando indiquent désormais Nagoshi Studio comme ancien employeur, sans préciser leur nouvelle destination professionnelle.
Netease charcute à tout en mode Hokuto!
GPTRACK50 (Hiroyuki Kobayashi), Pincool (Ryutaro Ichimura), Studio Flare (Toshimichi Mori) mais aussi donc Nagoshi Studio
lire l'article gamekult qui résume l'hécatombe en terme de studio et il n'y a pas que des studios Japonais...de quoi rendre malade:
Mon avis c'est que chez Netease, ils ont du disséquer pendant quelques les méthodes de travail de ses studios étrangers (déjà pour apprendre)...et dans le même temps quand on regarde les jeux Chinois qui maintenant arrivent à se faire une place à l'international (Wu-kong et ses 15 millions de ventes en chine et autres 15 millions à l'international) pourquoi s'emmerder d'autant que les salaires aux USA et en occident sont de la folie quand on veut produire un AAA (pourtant le Japon avec la chute du Yen était redevenu attractif).
Tout cela sera une expérience pour les Japonais souhaitant faire confiance à un groupe Chinois. Après on peut aussi imaginer la situation suivante: Netease a voulu grandir trop vite, a voulu investir comme si il était le fond Saoudien PIF... sauf que voilà dès que cela a foiré au service comptabilité, le premier réflexe est liquider toutes les positions étrangères.
https://www.gamekult.com/actualite/nagoshi-et-les-autres-studios-de-netease-sous-pression-3050862320.html
Japan - OUKA Studio
Japan - Nagoshi Studio
Japan - GPTRACK50
Japan - Pincool
Japan - Studio Flare
Suède - Liquid Swords
Canada – World Untold
Canada – Bad Brain Game Studios
USA - T-Minus Zero Entertainment
USA - Jar Of Sparks
USA - Fantastic Pixel Castle
2 cas assez particulier:
Japan - Grasshopper Manufacture ( ce studio est la quasi preuve que Netease a fait n'importe quoi car ce studio malgré une petite base fan de Suda, n'a jamais été vraiment rentable alors quand circule une info disant que le boss de Netease souhaite des projets qui rapporte des dizaines de millions minimum, on ne peut que sourire)
France - Quantic Dream...eux peuvent clairement avoir peur, la rumeur veut que netease les a mis en vente et cela même si leur jeu Star Wars Eclipse n'est pas terminé et connait un développement difficile ( Quantic Dream a licencié 95 employés...si qui laisse imaginer une situation à la Nagoshi Studio: débrouillez vous comme vous pouvez sinon...)