Après des rumeurs évoquant un retrait du soutien financier de NetEase, la disparition du site officiel du studio et la fermeture supposée de ses bureaux, plusieurs départs de développeurs viennent renforcer les inquiétudes autour de Nagoshi Studio.Le premier signal était venu de Daisuke Sato, cofondateur et réalisateur du studio, qui s'est récemment présenté sur les réseaux sociaux comme un ancien membre de Nagoshi Studio. De son côté, Toshihiro Nagoshi a récemment été mentionné dans un dossier de Famitsu en tant que créateur indépendant, sans affiliation apparente à une société.D'après une enquête menée par Game*Spark à partir des profils LinkedIn d'anciens employés, au moins sept développeurs auraient quitté le studio au 31 mai 2026. Parmi eux figure Kazuki Hosokawa, responsable du département design, qui a officiellement annoncé sa démission après quatre années et demie passées au sein de l'équipe.D'autres membres ont déjà retrouvé un point de chute. Naoki Someya, directeur adjoint du département design et lead environment designer, a rejoint LightSpeed Japan, tandis que le technical artist Tomoharu Hosaka travaille désormais chez Capcom. Deux autres anciens employés, Hiroya Wakui (3D cinematic artist) et Saizo Nagai (lead character artist), ont intégré MIXI, l'éditeur notamment connu pour Monster Strike.Enfin, Shuichi Takahashi et Toshihiro Ando indiquent désormais Nagoshi Studio comme ancien employeur, sans préciser leur nouvelle destination professionnelle.