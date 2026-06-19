Comme l'indique Tech4Gamers, citant des offres d'emploi récentes de Naughty Dog, l'entrepriseCela suggère que le développement d'Intergalactic: The Heretic Prophet est déjà dans sa phase finale, les tests linguistiques ayant généralement lieu à ce stade.Il semblerait que la sortie d'Intergalactic: The Heretic Prophet soit prévue pour mi-2027, ce qui concorde avec les rumeurs précédentes et les informations de sources internes. Ce calendrier correspond également aux habitudes de Naughty Dog, puisque des jeux comme Uncharted 4: A Thief's End et The Last of Us Part II sont sortis respectivement en mai 2016 et juin 2020.