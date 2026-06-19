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Intergalactic : The Heretic Prophet
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name : Intergalactic : The Heretic Prophet
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Naughty Dog
genre : action-aventure
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[PS5] Intergalactic:The Heretic Prophet est déjà dans la phase finale de son développement
Comme l'indique Tech4Gamers, citant des offres d'emploi récentes de Naughty Dog, l'entreprise recherche des spécialistes en tests linguistiques (assurance qualité) pour le portugais, le français, l'allemand, l'italien et le coréen. Cela suggère que le développement d'Intergalactic: The Heretic Prophet est déjà dans sa phase finale, les tests linguistiques ayant généralement lieu à ce stade.

Il semblerait que la sortie d'Intergalactic: The Heretic Prophet soit prévue pour mi-2027, ce qui concorde avec les rumeurs précédentes et les informations de sources internes. Ce calendrier correspond également aux habitudes de Naughty Dog, puisque des jeux comme Uncharted 4: A Thief's End et The Last of Us Part II sont sortis respectivement en mai 2016 et juin 2020.






https://fr.egw.news/gaming/news/35593/naughty-dog-wraps-up-intergalactic-the-heretic-pro-_5xe2evdh
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    walterwhite, ravyxxs, jenicris, icebergbrulant, escobar, simbaverin, zoske
    posted the 06/19/2026 at 06:16 PM by neptonic
    comments (65)
    natedrake posted the 06/19/2026 at 06:18 PM
    Hâte de voir une vraie séquence de gameplay. On sait déjà que ce sera la claque technique de la génération avec GTA VI.
    rider288 posted the 06/19/2026 at 06:19 PM
    Si c'est vraiment ca. Coucou le SOP de Septembre
    icebergbrulant posted the 06/19/2026 at 06:19 PM
    Très bonne nouvelle !
    Un espoir pour une sortie avant mars 2028 ?!
    jenicris posted the 06/19/2026 at 06:21 PM
    Il est sensé sortir mi 2027, ça sent bon
    vyse posted the 06/19/2026 at 06:23 PM
    le seul jeu ou je vais devoir me faire preter une play 5..
    brook1 posted the 06/19/2026 at 06:24 PM
    On y est presque
    beppop posted the 06/19/2026 at 06:27 PM
    Le seul jeu que j’attends comme un fou avec GTA VI
    icebergbrulant posted the 06/19/2026 at 06:30 PM
    jenicris Tu es sérieux pour mi-2027 ?!
    Perso, j’ai beaucoup de mal à y croire ou alors ils vont se la jouer Rockstar et nous balancer une vidéo de gameplay à 4-5 mois de la sortie !
    marcus62 posted the 06/19/2026 at 06:31 PM
    En développement depuis 2020, il était temps

    Autant j’adore la licence The Last of Us et Uncharted et j’ai une confiance totale dans Naughty Dog, autant le trailer du reveal d’Intergalactic ne m’avait pas totalement emballé… mais évidemment que j’ai hâte d’en savoir/voir plus !

    L’année 2027 peut-être assez folle pour la PS5 avec potentiellement God of War Laufey, Intergalactic, Until Dawn 2 et probablement Kena Scars of Kosmora (sauf s’il sort bel et bien cette année, mais ça sent le report car aucune information dessus depuis son annonce) et rejoindre l’année 2022 assez historique de la PS5.
    ratchet posted the 06/19/2026 at 06:32 PM
    2027 ? Ah oui donc boucherie la PS5 cette année là
    jenicris posted the 06/19/2026 at 06:33 PM
    icebergbrulant oui c'est la date bloqué en interne selon Schreier
    icebergbrulant posted the 06/19/2026 at 06:35 PM
    jenicris

    Bon et bien si ça s’avère, c’est top !
    jaysennnin posted the 06/19/2026 at 06:36 PM
    natedrake et gears e-day ? c'est niveau ps one ?
    jenicris posted the 06/19/2026 at 06:38 PM
    icebergbrulant si on a un trailer d'ici la fin de l'année, on peut y croire
    midomashakil posted the 06/19/2026 at 06:40 PM
    Et un. Jeux qui va etre remasterise ded dizaines de fois
    walterwhite posted the 06/19/2026 at 06:43 PM
    Impatient qu’ils lèvent le voile sur le gameplay et sur la structure du jeu : jeu couloir à la Uncharted, semi ouvert à la TLOU ou bien un OW ?

    Les ambitions autour du titre doivent être folles et vu le rendu de TLOU2 on peut dire sans se mouiller que ça sera incroyable et à la hauteur de la réputation des DOGS
    vyse posted the 06/19/2026 at 06:43 PM
    jenicris soit le SOP de septembre soit aux VGA oui
    guiguif posted the 06/19/2026 at 06:44 PM
    jaysennnin Non, mais Gears n'a rien d'une claque pour le coup, surtout que c'est un jeu lineaire.
    jaysennnin posted the 06/19/2026 at 06:58 PM
    guiguif première nouvelle
    zanpa posted the 06/19/2026 at 06:58 PM
    Aucune attente c’est bien le premier jeu ND ou j’en ai vraiment rien à foutre ! J’aime pas l’héroïne et pas l’actrice principale avec ces discours woke insupportable …
    kalas28 posted the 06/19/2026 at 07:00 PM
    zanpa tu sait tes avis tout le monde s'en branle

    sinon day one en espérant une vidéo bientôt
    mck posted the 06/19/2026 at 07:04 PM
    "est déjà dans la phase finale de son développement"

    The last of us part 2 c'était ya 6 ans ein
    jenicris posted the 06/19/2026 at 07:06 PM
    vyse ouaip même si je miserais sur les VGA
    ravyxxs posted the 06/19/2026 at 07:07 PM
    Baffe en approche qui va surement enterrer XBOX.

    Dans le sens où les gens vont juste acheter des PS5 après le tsunami de GTA 6 sur PS5/PRO.
    niflheim posted the 06/19/2026 at 07:10 PM
    Oui j'avais vu qu'il y avait des annonces QA Tester avant le State of Play, ce qui veut dire que Intergalactic est dans sa phase finale. C'est pour ça que je croyais vraiment qu'il serait présenté le 2 juin.

    Avec du recul, je me suis dis que c'était mieux qu'il y soit pas. God of War Laufey a eu toutes les intentions et c'était super intéressant toutes les théories, analyses des fans. On s'est focalisé que sur GoW Laufey sinon on aurait été entre les deux. Déjà que j'ai l'impression que ça a fait de l'ombre à Wolverine.

    J'espère vraiment qu'il sortira bientôt. Si c'est le cas, Naughty Dog devrait commencer la communication à la fin de l'année.

    Mais j'ai encore du mal à imaginer Sony réussir à caser God of War Laufey et Intergalactic sur la même année. Ca va se batailler dure pour le GOTY.
    perse9 posted the 06/19/2026 at 07:11 PM
    RIP tous les autres studio à part Rockstar et cd project qui prépare witcher 4
    xynot posted the 06/19/2026 at 07:13 PM
    Hype, par contre ils l'ont annoncé bien trop tôt
    xynot posted the 06/19/2026 at 07:15 PM
    guiguif Pour le coup E-Day a l'air d'une vraie claque
    marcelin posted the 06/19/2026 at 07:25 PM
    C'est parti pour le gotg
    chreasy97 posted the 06/19/2026 at 07:32 PM
    zanpa ne te prends plus la tête sur ce sujet.
    J'ai compris il y a longtemps que la France est le seul pays du monde contrairement aux autres pays à accepter pleinement le wokisme. Après il faut bien que les activistes utilisent de grands studio a fort potentiel de vente pour faire passer leur message.

    Les prochains jeux wokes de grands studios: The Witcher 4 et GTA VI (jeux a fort potentiel de vente).
    supasaiyajin posted the 06/19/2026 at 07:38 PM
    Mais God of War n'est pas censé sortir à la même période ? 2 jeux de ce calibre la même année, j'ai du mal à y croire
    vers0 posted the 06/19/2026 at 07:38 PM
    Entre celui la , the witcher 4 ,ill ,gear of war et lost wild on va en prendre pleins les yeux . Pour celui la hate de voir du gameplay .
    jenicris posted the 06/19/2026 at 07:49 PM
    supasaiyajin pas plus que GOT et TLOU2 en 2020
    wickette posted the 06/19/2026 at 07:56 PM
    C’est leger comme preuve non ?


    Day one mais franchement cette gen en partie à cause de leur délire GaaS et du covid on a accumulé tellement de retards de livraison. C’est fou que ND n’aura rien sorti en 7-8 ans
    marcus62 posted the 06/19/2026 at 07:58 PM
    jenicris : ou le trio Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West et God of War Ragnarok en 2022

    chreasy97 : GTA VI et The Witcher IV Woke ? car on contrôle un personnage féminin, comme pour Intergalactic
    jenicris posted the 06/19/2026 at 08:00 PM
    marcus62 oui aussi

    Du coup c'est largement possible d'avoir Laufey et Intergalactic la même année
    51love posted the 06/19/2026 at 08:08 PM
    "déjà"




    Quand ils veulent pour qu'on comprenne à quoi va ressembler l'expérience finale...

    Vraiment mi 2027? Spéculation où il y a vraiment des infos / leaks?

    Tellement hâte de voir le gameplay ! J'espère que ça va être satisfaisant et pas un truc ultra grand public insipide..
    neptonic posted the 06/19/2026 at 08:16 PM
    wickette c'est pas léger parce que il faut que le contenu VO soit bouclé pour qu'ils fassent appellent à des testeurs qualité pour assurer la bonne traduction du français, portugais, allemands etc...
    ouroboros4 posted the 06/19/2026 at 08:33 PM
    Enfin une vrai claque Next gen avec GTA VI
    adelfhitlor posted the 06/19/2026 at 08:59 PM
    marcus62 J'ai vu les gars sur twitter sont dans un délire où ils preshot un revirement woke pour TW4 avec une Ciri lesbienne et tout... Les débiles qui n'ont manifestement pas fait TW3 ni lu les livres.
    negan posted the 06/19/2026 at 09:03 PM
    guiguif Non, mais Gears n'a rien d'une claque pour le coup, surtout que c'est un jeu lineaire.

    C'est vrai que la travlo avec sa gueule de leucémique c'est une claque
    burningcrimson posted the 06/19/2026 at 09:05 PM
    chreasy97 En quoi GTA 6 est woke ? Vas-y je t'ecoute
    snave posted the 06/19/2026 at 09:30 PM
    burningcrimson On joue une femme, c'est pour ça qu'il doit dire ça, de même que The Witcher 4 avec Ciri. Ces gens-là faut même pas calculer les bêtises qu'ils écrivent, les personnes limitées comme eux faut les laisser dans leurs mondes.
    bigb0ss posted the 06/19/2026 at 09:37 PM
    DAY ONE celui la, un des seuls jeux PS qui m'interesse
    simbaverin posted the 06/19/2026 at 09:37 PM
    snave on joue Jason et Lucia dans GTA 6. Deux personnages jouables.
    bennj posted the 06/19/2026 at 09:40 PM
    chreasy97 chiale mais chiale grave tas tellement les nerfs cest grave...
    zoske posted the 06/19/2026 at 09:41 PM
    Avec la PS6
    guiguif posted the 06/19/2026 at 09:47 PM
    negan t'es sur que tu veux parler de travlo ?
    simbaverin posted the 06/19/2026 at 09:47 PM
    zoske non pas la Ps6. On en a pas besoin pour 2027. Même 2028, on en a pas besoin. La vraie console PS6 pour 2029 cela serai le meilleur mouvement non ?
    liberty posted the 06/19/2026 at 09:50 PM
    ravyxxs tu vois qu'ils auraient pue le montrer au dernier Show. Tu me disais faut leur laisser le temps de faire qu'on était des chieurs..... Je le savais qu'il pouvait nous montrer quelque chose.
    simbaverin posted the 06/19/2026 at 09:57 PM
    jenicris marcus62 Vous avez oublié de citer le meilleur exemple pour notre ami supasaiyajin .

    Rappelez vous de l’année 2018. Il y avait un trio de très grande qualité.

    God of War sorti le 20 avril 2018. Detroit: Become Human sorti le 25 mai 2018. Marvel's Spider-Man sorti le 7 septembre 2018.

    Au plaisir les amis. On croise les doigts pour une année 2027 légendaire.
    ravyxxs posted the 06/19/2026 at 10:51 PM
    liberty Bah reste qu'on est, vous êtes plutôt des chieurs désolé mec.

    Dans le sens où, oui on a du gameplay plus ou moins prêt pour vous, mais pourquoi pas le montrer et à 6 mois, le jeu sort ? Ca change quoi de voir le gameplay aujourd'hui ou en Septembre ? On parle pas de 1 ou 2 ans, donc non désolé.

    Je préfère une méthode comme ça, comme Nintendo, on montre rien mais à 6-4 mois on bombarde de marketing, tout simplement comme GTA 6 et Zelda Ocarina of Time.

    Ca va deux minutes les annonces/présentation de un an à deux ans voir plus avant la sortie d'un jeu....
    spartan1985 posted the 06/19/2026 at 11:19 PM
    guiguif iel se se fera surement fumer dès les premiers actes de E-Day.
    guiguif posted the 06/19/2026 at 11:28 PM
    spartan1985 Vu qu'elle fait parti des 4 persos jouables, j'en doute
    liberty posted the 06/19/2026 at 11:32 PM
    ravyxxs ouai c'est vrai, mais il y a le côté ''reveur''. Genre putain ça donne envie mais c'est loin donc je comprends ton ressenti
    niflheim posted the 06/19/2026 at 11:36 PM
    wickette C’est fou que ND n’aura rien sorti en 7-8 ans

    Ce qui est fou, c'est de se dire que le Naughty Dog Engine va encore monter d'un cran après ce qu'on a vu de leur premier essai sur PS5

    C'est le moteur de jeu le plus cinématographique avec celui de Santa Monica :

    - La motion capture du visage de Deborah Ann Woll dans God of War Laufey vs la réalité

    - Tati Gabrielle dans Intergalactic : The Heretic Prophet
    xynot posted the 06/19/2026 at 11:42 PM
    On commence vraiment à voir des claques de fin de gen par contre entre Gears, Intergalactic, Fable, GTA 6 etc
    suzukube posted the 06/20/2026 at 12:35 AM
    Est-ce que vous avez le lien pour postuler j'aimerais faire tester QA fr je suis sur le bon fuseau horaire en plus
    51love posted the 06/20/2026 at 02:13 AM
    walterwhite TLOU semi ouvert ?

    C'est 95% du linéaire pourtant sur l'ensemble des 2 jeux non? ou alors ma mémoire est vraiment défaillante
    wolfheart posted the 06/20/2026 at 06:24 AM
    J ai l impression d un truc à la Jedi fallen order avec ce jeu ...
    walterwhite posted the 06/20/2026 at 07:44 AM
    51love Je parle de TLOU2, il y a des segments semi ouverts non ? Seattle t’avais une belle liberté
    naoshige11 posted the 06/20/2026 at 08:10 AM
    Au moins ont aura de la VF.
    supasaiyajin posted the 06/20/2026 at 08:28 AM
    jenicris C'est pas faux.
    chreasy97 posted the 06/20/2026 at 09:16 AM
    bennj Mais putain sort de la France et regarde ce qui arrive aux studios Xbox. Pourquoi veux-tu que je chiale. c'est plutot toi qui devrait vivre dans le monde réel. Regarde aussi les audiences des films Hollywoodiens ces derniers temps, le wokisme detruit tout mais c'est pas grace car c'est le message qui compte...
    wickette posted the 06/20/2026 at 09:36 AM
    niflheim

    Alors oui mais le rapport avec le gros délai entre leur dernier jeu et maintenant ?

    J’ai pas de doute sur la qualité technique et gameplay de ce studio qui n’a plus rien à prouver
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