Comme l'indique Tech4Gamers, citant des offres d'emploi récentes de Naughty Dog, l'entreprise recherche des spécialistes en tests linguistiques (assurance qualité) pour le portugais, le français, l'allemand, l'italien et le coréen. Cela suggère que le développement d'Intergalactic: The Heretic Prophet est déjà dans sa phase finale, les tests linguistiques ayant généralement lieu à ce stade.
Il semblerait que la sortie d'Intergalactic: The Heretic Prophet soit prévue pour mi-2027, ce qui concorde avec les rumeurs précédentes et les informations de sources internes. Ce calendrier correspond également aux habitudes de Naughty Dog, puisque des jeux comme Uncharted 4: A Thief's End et The Last of Us Part II sont sortis respectivement en mai 2016 et juin 2020.
Un espoir pour une sortie avant mars 2028 ?!
Perso, j’ai beaucoup de mal à y croire ou alors ils vont se la jouer Rockstar et nous balancer une vidéo de gameplay à 4-5 mois de la sortie !
Autant j’adore la licence The Last of Us et Uncharted et j’ai une confiance totale dans Naughty Dog, autant le trailer du reveal d’Intergalactic ne m’avait pas totalement emballé… mais évidemment que j’ai hâte d’en savoir/voir plus !
L’année 2027 peut-être assez folle pour la PS5 avec potentiellement God of War Laufey, Intergalactic, Until Dawn 2 et probablement Kena Scars of Kosmora (sauf s’il sort bel et bien cette année, mais ça sent le report car aucune information dessus depuis son annonce) et rejoindre l’année 2022 assez historique de la PS5.
Bon et bien si ça s’avère, c’est top !
Les ambitions autour du titre doivent être folles et vu le rendu de TLOU2 on peut dire sans se mouiller que ça sera incroyable et à la hauteur de la réputation des DOGS
sinon day one en espérant une vidéo bientôt
The last of us part 2 c'était ya 6 ans ein
Dans le sens où les gens vont juste acheter des PS5 après le tsunami de GTA 6 sur PS5/PRO.
Avec du recul, je me suis dis que c'était mieux qu'il y soit pas. God of War Laufey a eu toutes les intentions et c'était super intéressant toutes les théories, analyses des fans. On s'est focalisé que sur GoW Laufey sinon on aurait été entre les deux. Déjà que j'ai l'impression que ça a fait de l'ombre à Wolverine.
J'espère vraiment qu'il sortira bientôt. Si c'est le cas, Naughty Dog devrait commencer la communication à la fin de l'année.
Mais j'ai encore du mal à imaginer Sony réussir à caser God of War Laufey et Intergalactic sur la même année. Ca va se batailler dure pour le GOTY.
J'ai compris il y a longtemps que la France est le seul pays du monde contrairement aux autres pays à accepter pleinement le wokisme. Après il faut bien que les activistes utilisent de grands studio a fort potentiel de vente pour faire passer leur message.
Les prochains jeux wokes de grands studios: The Witcher 4 et GTA VI (jeux a fort potentiel de vente).
Day one mais franchement cette gen en partie à cause de leur délire GaaS et du covid on a accumulé tellement de retards de livraison. C’est fou que ND n’aura rien sorti en 7-8 ans
chreasy97 : GTA VI et The Witcher IV Woke ? car on contrôle un personnage féminin, comme pour Intergalactic
Du coup c'est largement possible d'avoir Laufey et Intergalactic la même année
Quand ils veulent pour qu'on comprenne à quoi va ressembler l'expérience finale...
Vraiment mi 2027? Spéculation où il y a vraiment des infos / leaks?
Tellement hâte de voir le gameplay ! J'espère que ça va être satisfaisant et pas un truc ultra grand public insipide..
C'est vrai que la travlo avec sa gueule de leucémique c'est une claque
Rappelez vous de l’année 2018. Il y avait un trio de très grande qualité.
God of War sorti le 20 avril 2018. Detroit: Become Human sorti le 25 mai 2018. Marvel's Spider-Man sorti le 7 septembre 2018.
Au plaisir les amis. On croise les doigts pour une année 2027 légendaire.
Dans le sens où, oui on a du gameplay plus ou moins prêt pour vous, mais pourquoi pas le montrer et à 6 mois, le jeu sort ? Ca change quoi de voir le gameplay aujourd'hui ou en Septembre ? On parle pas de 1 ou 2 ans, donc non désolé.
Je préfère une méthode comme ça, comme Nintendo, on montre rien mais à 6-4 mois on bombarde de marketing, tout simplement comme GTA 6 et Zelda Ocarina of Time.
Ca va deux minutes les annonces/présentation de un an à deux ans voir plus avant la sortie d'un jeu....
Ce qui est fou, c'est de se dire que le Naughty Dog Engine va encore monter d'un cran après ce qu'on a vu de leur premier essai sur PS5
C'est le moteur de jeu le plus cinématographique avec celui de Santa Monica :
- La motion capture du visage de Deborah Ann Woll dans God of War Laufey vs la réalité
- Tati Gabrielle dans Intergalactic : The Heretic Prophet
C'est 95% du linéaire pourtant sur l'ensemble des 2 jeux non? ou alors ma mémoire est vraiment défaillante
Alors oui mais le rapport avec le gros délai entre leur dernier jeu et maintenant ?
J’ai pas de doute sur la qualité technique et gameplay de ce studio qui n’a plus rien à prouver