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« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
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nicolasgourry
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Question par rapport à GTA VI
Si des enfants étaient inclus dans le jeu.
Vous aimeriez l'idée et pourquoi ?
Vous n'aimeriez pas l'idée et pourquoi ?
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posted the 06/19/2026 at 04:55 PM by
nicolasgourry
comments (
28
)
shinz0
posted
the 06/19/2026 at 05:00 PM
Perso non
Rockstar n'a pas envie que des joueurs fassent n'importe quoi
yanssou
posted
the 06/19/2026 at 05:01 PM
Non c'est pas très cohérent et puis y'a Bully pour ça qui était vachement marrant.
5120x2880
posted
the 06/19/2026 at 05:08 PM
Je joue pas à GTA mais à choisir ils devraient mettre de tout, des gens en fauteuils roulants, en skate etc.
shinz0
Il faudrait retirer les vieilles, voir les femmes alors, après il y aura toujours des mods de toute façon.
yanssou
Incohérent de voir des enfants dans la rue ? Ou alors que les pnj naissent à l'age de 20 ans ou que les gosses soient enfermés dans des entrepôts cachés.
yanssou
posted
the 06/19/2026 at 05:12 PM
5120x2880
c'est peut être le cas qui sait.
liberty
posted
the 06/19/2026 at 05:19 PM
5120x2880
je vois ce que tu veux dire, mais ça va juste permettre a certains de deshumaniser l'enfance. Après faut être cohérent, si les enfants de Palestine ne valent rien et aucun gouvernement ne s'émeut devant leurs morts, pourquoi des enfants Pixelisés seraient un scandale en 2026 ? Donc oui en 2026 on devrait en avoir comme il y en avait dans Fallout je crois
masharu
posted
the 06/19/2026 at 05:29 PM
Cyberpunk 2077 a bien implémenté les personnages de type "enfants", donc pourquoi pas GTAVI.
altendorf
posted
the 06/19/2026 at 05:33 PM
Est-ce du jeu vidéo ?
yukilin
posted
the 06/19/2026 at 05:41 PM
C'est un jeu vidéo, donc je ne pense pas qu'on ait besoin de se rapprocher de la réalité plus que de raison.
5120x2880
posted
the 06/19/2026 at 05:53 PM
yanssou
Oui mais c'est moins cohérent du coup.
liberty
Déshumaniser les femmes ça passe du coup ? T'as des films, séries, informations sur des enfants qui se font tuer, faut tout couper alors ?
icebergbrulant
posted
the 06/19/2026 at 05:56 PM
On peut poser la même question concernant Resident Evil et des "zombies enfants"
Il me semble que dans Silent Hill 1 PS1 (la version US non censurée) et dans Dead Space 2, on avait des ennemis qui s’apparentaient à des enfants et ça avait du sens vu les lieux que l'on parcouraient (Ecole dans Silent Hill 1 et Garderie dans Dead Space 2)
patrickleclairvoyant
posted
the 06/19/2026 at 05:58 PM
Dans Red Dead ils y sont non ?
22
posted
the 06/19/2026 at 05:58 PM
Je pense a la fois comme
5120x2880
et
yukilin
on devrait mettre de tous pour se rapproché de la réalité mais les gosses j'ai un blocage, j'ai l'impression ça pourrait donné des idées tordu a certains
et je pense pas juste au mods.
Mais je crois c'était l'année dernière: un type mécontent pour X raison de Nintendo, s'est "vengé" dans BOTW en balançant des bombes etc dans un village PNJ et crée aussi un outils qui donnait des fessés au ennemis. C'était absurde, stupide et a la fois marrant mais il y avait un coté malsain. Maintenant on imagine le même crétin qui fait ça a des PNJ de mômes...un JV ok mais ce sera tous sauf marrant.
keiku
posted
the 06/19/2026 at 06:12 PM
les enfants ne sont pas dedans parce que c'est souvent eux qui ont la manette en main
masharu
posted
the 06/19/2026 at 06:14 PM
22
Tu as joué à Cyberpunk 2077 ?
Les enfants y sont d'ailleurs désactivés de la map une fois à bord d'un véhicule.
liberty
posted
the 06/19/2026 at 06:26 PM
5120x2880
en faire faut faire la différence entre un enfant et un adulte. Femme ou Homme. C'est différent d'un enfant qui n'est pas responsable de ses actes ou n'a pas la conscience d'un adulte
ravyxxs
posted
the 06/19/2026 at 06:30 PM
5120x2880
Y a pas d'enfant parce que ça va faire polémique et si tu veux voir un autre GTA voir le jour, ne met pas d'enfant. Les tarés du net, et autre psychopathe vont faire des choses virtuelles puis les publier sur X et ça va remonter jusqu'au congrès,entourer de vieux de la vieille qui ne connaisse pas le jeu vidéo, donc réalité et fiction. Y a qu'à voir comment ils se comporte face à Musk ou le CEO de Facebook, ça pose des questions hallucinante....
richterbelmont
posted
the 06/19/2026 at 06:36 PM
Mais est ce du jeu vidéo ?
richterbelmont
posted
the 06/19/2026 at 06:41 PM
altendorf
S'il sort sur switch 2 il en a le potentiel
burningcrimson
posted
the 06/19/2026 at 07:07 PM
Non il sortira pas sur switch 2.
5120x2880
posted
the 06/19/2026 at 07:24 PM
ravyxxs
Justement, les tarés du net, et autre psychopathes vont faire des choses virtuelles puis les publier sur X, c'est pour ça qu'il faudrait aussi retirer les femmes du jeu par exemple, et comme dit dans le message auquel tu réponds, les tarés peuvent installer un mod enfants et publier sur X, mais ce sera du PEGI 8 comparé à ce qu'on trouve déjà, et si GTA suffit à un taré, c'est qu'il est pas si taré, GTA suffira jamais à combler un vrai taré.
liberty
À partir de 13 ans un enfant peut être condamné, donc à ce moment il est responsable (même si le fait d'être responsable n'est pas un critère de droit pour massacrer quelqu'un), et comme dit dans le message auquel tu réponds, il y a des enfants dans les films, séries, infos etc qui se font dégommer, et eux ne sont pas en pixels, à la limite ce serait un argument pour dire que les enfants ne devraient pas jouer au jeu plutôt.
22
Mais du coup t'es pas différent de ceux qui disent que les jeux vidéo rendent violents, et c'est pas trop aligné sur la science
ravyxxs
posted
the 06/19/2026 at 07:29 PM
5120x2880
Tu peux pas faire de mod enfant c'est supprimer par les modérateurs des sites de mods à la requête de l'éditeur même. Dans le cas de Cyberpunk, tu peux pas leur faire de mal, ils sont invincible, mais je vois pas Rockstar prendre cette route car ça casserait leur règle du *réalisme* je pense.
C'est comme Pragmata, tous les moddeurs qui ont essayé de faire des choses pas nette, on été banni et on vu leurs mods sauter en moinds de 5 heures ! Même les sites pornos à présent prennent des mesures extrême sur ce genre de contenu, y a que Overwatch qui n'en échappe pas parce que Blizzard/XBOX s'en fout.
5120x2880
posted
the 06/19/2026 at 07:47 PM
ravyxxs
Moi je trouve, que ce soit pour jouer un gosse ou mettre des pnj enfants, et de toute façon tu pourrais très bien faire le mod sans le partager, de base j'ai pas parlé de sites, et encore au delà de ça, le fait de faire ça sur GTA c'est ridicule si la personne est un vrai taré, il y a bien plus stimulant.
5120x2880
posted
the 06/19/2026 at 07:52 PM
Il y a même des mods pour jouer des bébés
https://youtu.be/IEmfoqJGjXs
kazey77
posted
the 06/19/2026 at 08:04 PM
j'aimerai bien qu'ils mettent des enfants pour voir si quand ils prennent une balle de pompe a bout portant si ils reculent + l'oin qu'un adulte
kazey77
posted
the 06/19/2026 at 08:11 PM
au fait vous pensez qu'il va tourner le jeu sur series S ??
j'suis full PC actu, mais j'hesite a m'acheter une xbox series S ou X ou PS5, je verrai à la sortie (pour voir les test) mais je commence à reflechir, vu que c'est juste pour la garder 1an le temps de l'exclu
nicolasgourry
posted
the 06/19/2026 at 08:26 PM
5120x2880
ravyxxs
liberty
yukilin
En réfléchissant (et en vous lisant) sur GTA, je constate que le jeu ne simule pas une réalité biologique (si un jour c'était le cas, ça serait une révolution pour la licence) : il n'y a ni cycle de vie, ni vieillissement, ni fragilité humaine. Les PNJ sont des entités adultes figées.
L'absence d'enfants relève donc d'un puritanisme technique pour obtenir un cadre d'action aseptisé.
Tout est fait pour que la violence reste abstraite. Les développeurs s'assurent que le joueur n'a jamais à faire face aux conséquences réelles de ses actes, hors de sa mission prédéfinie.
victornewman
posted
the 06/19/2026 at 09:25 PM
dans Cyberpunk il y a des enfants dans les rues par contre ils disparaissent des que tu fais une dinguerie , peut être une solution pour GTA ...
22
posted
the 06/19/2026 at 09:55 PM
masharu
Oui, joué et fini, c'est un jeu qui m'a marqué a vie et c'est pour ça ton message m'a surpris, j'ai aucun souvenir de gosses dans le jeu
5120x2880
Ne confond pas aliénation (qui est faux d'ailleurs a 99%) et certains qui ont des idées tordu. Les mods nude, super gore etc existe bel et bien, le même type pourrait avoir l'idée de crée une ville de nudiste, si persso moi j'aime l'idée
mais voir de PNJ de gosse a poil, bien que ce soit du JV, fiction etc, ben persso je peut pas. Tu connais le jeu Hatred ? La scène du massacre de civiles dans COD MW2 avait fait scandale dans le monde, la t'a un mec qui a modé le jeu Hatred, alors déjà de base le jeu a fait scandale pour le massacre/gore gratuit d'innocent, mais le mod est partie 1000 fois plus loin: a la fin tu dois entré dans une école primaire et buté tous les gosses
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Rockstar n'a pas envie que des joueurs fassent n'importe quoi
shinz0 Il faudrait retirer les vieilles, voir les femmes alors, après il y aura toujours des mods de toute façon.
yanssou Incohérent de voir des enfants dans la rue ? Ou alors que les pnj naissent à l'age de 20 ans ou que les gosses soient enfermés dans des entrepôts cachés.
liberty Déshumaniser les femmes ça passe du coup ? T'as des films, séries, informations sur des enfants qui se font tuer, faut tout couper alors ?
Il me semble que dans Silent Hill 1 PS1 (la version US non censurée) et dans Dead Space 2, on avait des ennemis qui s’apparentaient à des enfants et ça avait du sens vu les lieux que l'on parcouraient (Ecole dans Silent Hill 1 et Garderie dans Dead Space 2)
Mais je crois c'était l'année dernière: un type mécontent pour X raison de Nintendo, s'est "vengé" dans BOTW en balançant des bombes etc dans un village PNJ et crée aussi un outils qui donnait des fessés au ennemis. C'était absurde, stupide et a la fois marrant mais il y avait un coté malsain. Maintenant on imagine le même crétin qui fait ça a des PNJ de mômes...un JV ok mais ce sera tous sauf marrant.
Les enfants y sont d'ailleurs désactivés de la map une fois à bord d'un véhicule.
S'il sort sur switch 2 il en a le potentiel
liberty À partir de 13 ans un enfant peut être condamné, donc à ce moment il est responsable (même si le fait d'être responsable n'est pas un critère de droit pour massacrer quelqu'un), et comme dit dans le message auquel tu réponds, il y a des enfants dans les films, séries, infos etc qui se font dégommer, et eux ne sont pas en pixels, à la limite ce serait un argument pour dire que les enfants ne devraient pas jouer au jeu plutôt.
22 Mais du coup t'es pas différent de ceux qui disent que les jeux vidéo rendent violents, et c'est pas trop aligné sur la science
C'est comme Pragmata, tous les moddeurs qui ont essayé de faire des choses pas nette, on été banni et on vu leurs mods sauter en moinds de 5 heures ! Même les sites pornos à présent prennent des mesures extrême sur ce genre de contenu, y a que Overwatch qui n'en échappe pas parce que Blizzard/XBOX s'en fout.
j'suis full PC actu, mais j'hesite a m'acheter une xbox series S ou X ou PS5, je verrai à la sortie (pour voir les test) mais je commence à reflechir, vu que c'est juste pour la garder 1an le temps de l'exclu
En réfléchissant (et en vous lisant) sur GTA, je constate que le jeu ne simule pas une réalité biologique (si un jour c'était le cas, ça serait une révolution pour la licence) : il n'y a ni cycle de vie, ni vieillissement, ni fragilité humaine. Les PNJ sont des entités adultes figées.
L'absence d'enfants relève donc d'un puritanisme technique pour obtenir un cadre d'action aseptisé.
Tout est fait pour que la violence reste abstraite. Les développeurs s'assurent que le joueur n'a jamais à faire face aux conséquences réelles de ses actes, hors de sa mission prédéfinie.
5120x2880 Ne confond pas aliénation (qui est faux d'ailleurs a 99%) et certains qui ont des idées tordu. Les mods nude, super gore etc existe bel et bien, le même type pourrait avoir l'idée de crée une ville de nudiste, si persso moi j'aime l'idée mais voir de PNJ de gosse a poil, bien que ce soit du JV, fiction etc, ben persso je peut pas. Tu connais le jeu Hatred ? La scène du massacre de civiles dans COD MW2 avait fait scandale dans le monde, la t'a un mec qui a modé le jeu Hatred, alors déjà de base le jeu a fait scandale pour le massacre/gore gratuit d'innocent, mais le mod est partie 1000 fois plus loin: a la fin tu dois entré dans une école primaire et buté tous les gosses