The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D est sorti il y a 15 ans sur 3DS. En effet, le jeu est sorti le 16 juin chez nous et au japon, puis le 19 juin 2011 aux USA.
Acclamé par la critique, certains le considèrent comme l'un des meilleurs remakes de jeux vidéo de tous les temps. Ce fut également un succès commercial, avec plus de 6,44 millions d'exemplaires vendus dans le monde en décembre 2022.
Source : https://x.com/Stealth40k/
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posted the 06/19/2026 at 01:55 PM by link49
Aucun intérêt, aucune valeur ajoutée, même pas un petit truc personnel de la part du boteur , heu .. de l'auteur
J'ai particulierement apprecié la visée au gyroscope notamment pour le lance-pierre et l'arc, c'est hyper intuitif et reactif
Perso j'avais apprécié à la fois la 3D et les graphismes améliorés + les améliorations de cette version. Ca rappelle de bons souvenirs sur 3DS
Moi je m'étais bizarrement plutôt ennuyé dessus (jeux poncé sur N64), l'amélioration du rendu était plutôt light et ne permettait pas de retrouver l'esthétique, la nostalgie du jeu original. Ca fait notamment tjrs assez bizarre quand ils modifient la tête des personnages. Ils l'ont fait aussi sur les reeditions HD des vieux Final Fantasy et ça n'a m'a jamais trop plus de retrouver un Squall ou Tidus différents de mes souvenirs.
L'intérêt principal de ce remake, c'est qu'il a permit a une génération plus jeune de découvrir ce monument, j'avais un neveu qui y avait joué et adoré et j'avais trouvé génial de pouvoir partager cette enthousiasme pour ce bon vieux OOT avec lui!
J'ai beau chercher , je ne trouve pas comment avoir du 60fps sur new 3ds
Pourrais tu m'aiguiller ?
Pour le coté "meilleurs remakes de jeux vidéo de tous les temps" mdr quoi. C'est ni plus ni moins que le jeu d'origine mais en 3D...
rogeraf
Tu joues sur quoi comme écran ? Le acer spatiallabs ou le samsung Odyssey 3D ?
Moi j'attends avec impatience lefutur Odyssey 3D en 32pouces pour craquer !
En attendant j'ai ma TV oled 4K en 3D 65pouces qui me permet de bien profiter du jeu 3D et dans qqs jours je vais également avoir le projo awol aetherion max qui proposera de la 3D (Full HD par contre...) sur un écran 120 pouces ! hate de tester !
Si tu parles bien sur console original et pas sur emulation
Ça fait un bail que je l’ai installé, mais deja , j’ai récupéré Ocarina of Time sur le store Hshop (store uniquement disponible sur une 3DS modée). Parmi tous les jeux disponibles, tu récupères la version européenne d’Ocarina. Le Title ID est : 0004000000033600.
Tu l’installes comme un jeu normal.
Ensuite, tu t’assures que ton Luma est à jour , en allumant ta 3DS, tu maintiens Select + Power pour accéder à l’interface. Là, tu actives les patches ainsi que le clock L2, qui correspond au boost de la New 3DS, bien plus élevé que celui de la 3DS de base.
Après vérification, les fichiers de patch 60 FPS sont aujourd’hui assez difficiles à trouver. Du coup, je les ai récupérés depuis ma 3DS et je t’en envoie un lien. C’est un dossier nommé 0004000000033600 que tu dois placer dans “luma/title”.
le dossier correspondant au meme id tittle du jeu disponible sur le Hshop
Dans ce dossier, tu as deux fichiers : code.ips et exheader.bin. Ensuite, tu reviens sur le menu HOME de ta 3DS et tu lances le jeu. Si tout est bien configuré, il devrait tourner directement en 60 FPS, à condition d’avoir activé “Enable patches” et le clock L2.
Dans le lien, tu trouveras le dossier de patch que j’ai extrait de ma 3DS, ainsi qu’une capture des options à cocher pour que tout soit pris en compte (patchs et puissance débloquée).
Et ce principe est le même pour des jeux comme Majora’s Mask et d’autres.
Voila le lien pour ocarina 60 fps ( dossier avec deux fichier , et une capture d'ecran pour les options activé en allumant la console select power)
https://www.swisstransfer.com/d/b80b5afd-eeea-44ea-a88c-6f869231e027
Merci !
Mais apparemment cela fonctionne sur les émulateurs seulement
Merci ! J'ai dl tes fichiers je vais essayer ça demain
Ce soir je n'aurai pas le temps
Je voulais le refaire , en 60fps ce sera encore mieux !
Ship of harkinian c'est top , mais je voulais refaire le jeu sur une portable qui tient dans ma poche (new 3ds pas xl).
Et puis même avec un "hack" j'aime bien l'idée de jouer " au vrai jeu sur la vraie console"
Tu me diras ce que tu en penses.
Après, la cerise sur le gâteau, c’est aussi la compatibilité avec le second stick, il faut installer un petit patch pour avoir le contrôle de la caméra avec le second stick, à la manière de Majora’s Mask 3D, sorti plus tard et qui l’intégrait déjà.
5120x2880
Je ne suis pas sûr que cette méthode fonctionne sur une console 3DS modée, sans parler du fait qu’elle est prévue pour une version US. Après, c’est possible que la méthode en question puisse être utilisée, plus ou moins, pour intégrer le patch directement dans le jeu avant de le mettre sur la console.
Je n’ai jamais essayé.
Je sais juste qu’il y a certains jeux qui ont été repatchés directement à la source, puis convertis en cia pour être installés directement.
Mais bon, que ce soit en émulation ou sur console d’origine, il doit y avoir plusieurs méthodes plus ou moins simple , qui permettent d’obtenir le même résultat.