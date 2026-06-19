Le gameplay est bon, mais consiste surtout à de l’infiltration et à beaucoup de scènes de baston.
Ce n’est pas forcément un problème, mais c’est bon à savoir. Moi ça ne m’a pas dérangé.
Les phases de tir aux armes à feu sont très peu nombreuses, et si on a choisi le bon équipement avant de partir en mission et que l’on fait bien attention, il est possible d’éviter la grande majorité des phases de tir en s’infiltrant discrètement et sans se faire repérer.
Le côté spectaculaire du jeu est très présent, c’est assez réussi mais on a déjà vu mieux.
La mise en scène est très bonne également.
Rien que le niveau de l’entraînement qui se passe sur plusieurs mois, on peut voir le boulot réalisé.
Il y a quelques combats de boss aussi. Ils ne sont pas mauvais mais n’ont rien d’exceptionnel.
Le système de combat comporte pas mal de coups différents : esquive, parade, contre, prise, coup de genou dans la tête, projection, choper le type à la tête et l’emporter avec soi en courant (mon préféré), on peut aussi leur balancer des armes vides ou des marteaux, tasse de café ou autres, les éliminer dans le dos par surprise, etc…
Il y a plusieurs types de gadgets utiles différents aussi, comme les fléchettes empoisonnées, la montre laser, le stylo missile, et bien d’autres…
Le jeu est quand même assez simple, même en mode Puriste.
La variété des décors, niveaux et environnements est réussie.
Il y a d’ailleurs plusieurs manières de remplir l’objectif, comme bluffer les ennemis en se faisant passer pour un ingénieur ou un mec de la sécurité, écouter les conversations pour avoir des indices, utiliser le code d’une porte ou passer par le balcon, se faire passer pour un journaliste ou un membre du staff en volant un pass, ou même y aller à la bourrin et tabasser tout le monde, et bien d’autres. Perso je préfère toujours la manière infiltration.
Mais le fait d’avoir mis pas mal de choix de ce genre est plutôt cool.
Un des trucs qui est assez agréable, c’est qu’il y a une tenue différente pour Bond à chaque nouveau niveau, de même pour les persos secondaires qu’on revoit.
C’est pas grand-chose mais c’est quand même cool, et ce n’est pas tous les jeux qui font ça.
Sinon un des points négatifs, c’est qu’il n’y a pas de VF. Ce qui est regrettable surtout pour un James Bond.
Et parfois, comme lors des phases de course-poursuite, ce n’est pas facile de lire en même temps.
Aussi, mais pas tout le temps non plus, les sous-titres des PNJ secondaires s’affichent à la place de ceux du scénario principal, ce qui est assez gênant.
L’optimisation n’est pas parfaite mais est plutôt bonne.
Aucun micro freeze, et avec tout à fond, j’ai du 60 fps constant, à l’exception de quelques très rares moments où j’ai eu de rares petite baisses.
Mais j’ai quand même dû activer le FSR pour en arriver là. Mais au moins il était au max, en mode Qualité.
Pour la durée de vie, ils n’ont pas blagué. Il y a 11 chapitres en comptant le 0.
C’est sûrement le jeu James Bond le plus long qui existe avec 15 à 20 heures pour le finir.
On peut aussi même presque dire que c’est un film très long à regarder.
Graphiquement ça va, il est pas moche, ni magnifique, on va dire que ça va. Mais on a vu largement mieux.
La bande son est très bonne et est très James Bond donc de ce côté là c’est réussi.
Et malgré le manque de VF, les doubleurs d’origine sont excellents.
J’ai bien aimé l’histoire et les quelques rebondissements. Ça fait pas bondir de sa chaise non plus, mais c’est suffisamment bon et divertissant. (même si pour un certain personnage, j'avais déjà deviner tout depuis le début)
Pas mal de persos secondaires sont aussi intéressants et bien écrits, tel que Cressida, Monroe, Greenway, etc…
On n’a pas non plus un James Bond efféminé. Il baise aussi des femmes. Et il n’est pas rabaissé ou humilié non plus. Et son arrogance et son assurance sont toujours présentes.
Bref, au final c’est une bonne surprise, et j’ai passé un bon moment.
Il n'y a pas un DL d'unepartie obligatoire sur PS5 aussi ? J'ai à moitié suivi l'affaire j'avoue.
Le jeu est long et dépaysant, j’ai trouvé les méchants dans le jeu vraiment stylés et les combats de boss font le taf.
J’ai trouvé même par moment que le jeu avait une petite vibe Metal Gear.
Si je devais donner une note ce serait un bon 8/10.
j'ai cru comprendre que les versions ps/series n'ont rien sur le disque, pas de download, pas de jeu.
Sympa, j'aime bien l'ambiance bond et les persos.
Par contre il est ultra dirigiste, scripté et avec un gameplay assez répétitif.
Et il y'a des choses qu'il ne faut plus faire en 2026 : QTE, murs invisibles, passages où on peut grimper ultra mis en avant (craie blanche, draps bleus... coucou rise of the tomb raider).
Donc je le finirai quand même avec plaisir mais ça restera juste un jeu sympa pour moi. Je ne le referai pas.
Encore heureux, c'est des acteurs scannées et connu en plus.
Gâcher le travaille d'acteurs par du doublage c'est de la merde.