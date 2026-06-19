Il se murmure que même Sony n'est pas à l'abri de la flambée des coûts matériels, alimentée par la demande croissante de composants liés à l'IA. Nous en avons déjà parlé, et il semblerait que nos craintes se confirment. Bien que rien ne soit encore officiel, un rapport annuel de l'éditeur Embracer laisse entendre un possible report de la sortie de la PS6.
« Certains analystes pensent que Sony envisage de repousser la sortie de sa prochaine console PlayStation de 2027 à 2028, voire 2029. »
Ces rumeurs pourraient être fondées, malgré l'absence de confirmation officielle. En effet, même si la production de la PS6 pourrait bientôt commencer, Sony hésitera à répercuter les surcoûts sur les consommateurs, déjà mécontents de l'augmentation des prix des consoles PlayStation. Les prédictions d'un prix élevé pour la PS6 vont également bon train, et Sony en est certainement conscient.
Eh bien, nos PS5 et PS5 Pro fonctionnent toujours parfaitement et continueront sans aucun doute à offrir d'excellentes expériences pendant un bon moment, même après la sortie de la PS6. Nous pensons que beaucoup d'entre vous préféreront conserver leurs fidèles consoles en attendant que cette situation difficile se résolve d'elle-même. Il est peut-être réconfortant de savoir que les constructeurs concurrents rencontrent les mêmes problèmes, ce qui pourrait signifier que la prochaine génération de consoles de jeux vidéo est encore loin d'être disponible.
Source : https://gamingbolt.com/sony-might-be-mulling-delaying-the-ps6s-release-from-its-planned-2027-launch-per-rumors/
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posted the 06/19/2026 at 04:35 AM by link49
De plus, j'attendrai que la PS6 possède un catalogue conséquent de jeux ayant un intérêt pour moi. Donc probablement au minimum en milieu de gen
La PS5 a encore d'énormes cartouches en réserve et déçoit si on la compare à la PS4.
Donc il faut lui laisser du temps pour réparer ses erreurs.
Personne n'attend la Ps6 dans un monde où les coûts constructeurs/joueurs sont devenus extravagants.
Il convient d'attendre que celà se tasse.
En revanche, j'ai hâte pour la Ps portable.
La gen n'a pas commencé
Faut quand même pas exagérer…
Ce que j’aimerais avec PlayStation c’est que nous gardions notre catalogue à la Steam. J’ai un acheté Horizon premier du nom sur ps4, je veux pouvoir le retrouver dans ma bibliothèque sur PS5/PS6 etc..
Tu rêves si tu penses que le public PlayStation de la masse a envie de se foutre sur PC. Il en a rien à foutre.
Pour que la prochaine gen fonctionne il faudra des tarifs à 500 euros max et un gap graphique important. Donc je pense qu'attendre est la meilleure des stratégies
On commence à peine à avoir des jeux dignes de cette génération.
Vraiment qu'ils prennent bien tous leur temps.
shambala93
"Ce que j’aimerais avec PlayStation c’est que nous gardions notre catalogue à la Steam. J’ai un acheté Horizon premier du nom sur ps4, je veux pouvoir le retrouver dans ma bibliothèque sur PS5/PS6 etc.."
Un peu comme sur Xbox du coup?
2029, c’est top.
En plus, il y a de forte chance que je bascule sur PS5 Pro en fin d’année pour GTA VI. La PS6 peut attendre.
Après j'imagine que c'est PS portable qui va devoir sortir.
Un des petits soucis c'est qu'ils devront repenser la console en terme de puissance, suffit de voir la SteamDeck de Valve déjà has-been techniquement pour un nouveau produit et donc trop cher pour ce quelle propose.
Je vois pas sony sortir une console au prix de la pro, ils veulent en vendre après tout (et comme ça ils pourront toujours sortir une pro justement).
Ya pas de console portable sui fera tourner les jeux convenablement dans les standards que tu veux sans ça. Ou alors elle coutera 1500€ et une autonimie de 1h30.
Donc il faudrait viser le 1080p 60fps mais en techno upscalling, donc de partir sur une réso 720p voir inferieur et que ce soit très bien upscal en 1080p.
Le dlss 4.5 par exemple c'est une dinguerie. Tu upscale du 720p en 4k et c'est encore sublime avec le dlss 4.5 preset M ou L.
Donc si Sony vise le 1080p 60fps au max. Bah tu pourra jouer aux AAA en ultra graphique grace aux upscale. Ça demandera bcp moins de travail à l'upscaler que d'aller du 720p au 4k.
Tu conservera la qualité graphique et t'aura le jeu fluide.
Et la batterie tiendra beaucoup plus.
Si jamais ils veulent faire tourner en natif, c'est mort né.
Je joue à Outer Worlds 2 là, j'ai fais avant Saros, Pragmata, Resident evil Requiem et Yakuza 4 remake. Les 5 jeux étaient nickel, zéro aliasing, 60fps sur ma LG OLED C4 55"
Franchement, mon expérience perso est parfaite. Idem pour tous les jeux switch 2 (principalement indé). C'est un bonheur.
Les seules ombres au tableau: Rockstar incapable de faire du 60fps console et idem avec naughty dogs (remaster non compris)
Un peu comme Sony avec Bloodborne...
Ces jeux mettent maintenant 6-7 ans minimum à être développé.
Pas de surprises, une génération par décennie va devenir la norme.