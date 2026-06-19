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[Rumeur] Sony envisage de repousser la sortie de la Ps6 de 2027 à 2028, voire 2029


Il se murmure que même Sony n'est pas à l'abri de la flambée des coûts matériels, alimentée par la demande croissante de composants liés à l'IA. Nous en avons déjà parlé, et il semblerait que nos craintes se confirment. Bien que rien ne soit encore officiel, un rapport annuel de l'éditeur Embracer laisse entendre un possible report de la sortie de la PS6.

« Certains analystes pensent que Sony envisage de repousser la sortie de sa prochaine console PlayStation de 2027 à 2028, voire 2029. »

Ces rumeurs pourraient être fondées, malgré l'absence de confirmation officielle. En effet, même si la production de la PS6 pourrait bientôt commencer, Sony hésitera à répercuter les surcoûts sur les consommateurs, déjà mécontents de l'augmentation des prix des consoles PlayStation. Les prédictions d'un prix élevé pour la PS6 vont également bon train, et Sony en est certainement conscient.

Eh bien, nos PS5 et PS5 Pro fonctionnent toujours parfaitement et continueront sans aucun doute à offrir d'excellentes expériences pendant un bon moment, même après la sortie de la PS6. Nous pensons que beaucoup d'entre vous préféreront conserver leurs fidèles consoles en attendant que cette situation difficile se résolve d'elle-même. Il est peut-être réconfortant de savoir que les constructeurs concurrents rencontrent les mêmes problèmes, ce qui pourrait signifier que la prochaine génération de consoles de jeux vidéo est encore loin d'être disponible.

Source : https://gamingbolt.com/sony-might-be-mulling-delaying-the-ps6s-release-from-its-planned-2027-launch-per-rumors/
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    aeris201, mwaka971, gameslover
    posted the 06/19/2026 at 04:35 AM by link49
    comments (52)
    cyr posted the 06/19/2026 at 04:54 AM
    La ps6 sortira quand la hélix sortira. Ou inversement. Mais attendre va arranger quoi sur le tarif? Hormis augmenter de prix encore....
    docteurdeggman posted the 06/19/2026 at 05:12 AM
    Déjà la 6? Je savais même pas que la 5 était sortie…
    janolife posted the 06/19/2026 at 05:13 AM
    On est vraiment pas pressé…
    yukilin posted the 06/19/2026 at 05:32 AM
    J'en ai absolument rien à faire. Je n'ai aucunement l'intention de passer sur PS6 à sa sortie. La PS5 n'est même pas exploitée pour moi.
    De plus, j'attendrai que la PS6 possède un catalogue conséquent de jeux ayant un intérêt pour moi. Donc probablement au minimum en milieu de gen
    kameofever posted the 06/19/2026 at 05:44 AM
    Ce serait salvateur.
    La PS5 a encore d'énormes cartouches en réserve et déçoit si on la compare à la PS4.
    Donc il faut lui laisser du temps pour réparer ses erreurs.
    Personne n'attend la Ps6 dans un monde où les coûts constructeurs/joueurs sont devenus extravagants.
    Il convient d'attendre que celà se tasse.
    En revanche, j'ai hâte pour la Ps portable.
    ouroboros4 posted the 06/19/2026 at 05:52 AM
    On le sait depuis des mois
    wolfheart posted the 06/19/2026 at 05:52 AM
    2030 même s ils veulent !
    kujiraldine posted the 06/19/2026 at 05:52 AM
    Franchement, ces rumeurs où on balance plein de dates, il ne faut pas les partager. Surtout avec la situation actuelle. Statistiquement, plus on en balance plus on peut revenir pour dire "j'avais raison".
    taiko posted the 06/19/2026 at 05:55 AM
    Ça me paraît même une évidence depuis longtemps le 2029 minimum.
    La gen n'a pas commencé
    hypermario posted the 06/19/2026 at 06:07 AM
    Si les spec reste bloqué jusqu'a a sortie, ca n'a aucun interet d'attendre
    shambala93 posted the 06/19/2026 at 06:13 AM
    taiko
    Faut quand même pas exagérer…
    jenicris posted the 06/19/2026 at 06:25 AM
    Je n'espère que ça. On a pas besoin de next gen pour l'instant
    abookhouseboy posted the 06/19/2026 at 06:31 AM
    Outre le prix de la RAM il s'agit toujours d'éponger les pertes liées à Concord et maintenant celles liées à Marathon.
    rider288 posted the 06/19/2026 at 06:32 AM
    Enfaite Embracer n'en sait rien, ils disent selon certains analyste.
    shambala93 posted the 06/19/2026 at 06:32 AM
    C’est marrant le stress qu’engendre l’hypothèse d’une nouvelle machine.
    midomashakil posted the 06/19/2026 at 06:54 AM
    Lol avec cette gen de merde je pense que la plupart restera sur la ps5 ou migré vers le pc
    kujiraldine posted the 06/19/2026 at 07:06 AM
    shambala93 : Bien vu. Je n'avais pas lu ça comme un stress mais c'est exactement le cas. Je pense que tout le monde sent bien que la différence graphique ne sera pas importante mais que le prix piquera malgré tout. Qu'on laisse cette génération prendre son temps. Et à ceux qui ne veulent pas attendre, comme le dit midomashakil, qu'ils passent sur PC aujourd'hui, ils seront refaits.
    supasaiyajin posted the 06/19/2026 at 07:10 AM
    Moi, je ferais simplement une version plus cheap de la PS5 afin de réduire les coûts de production, comme avec la PS3 Ultra Slim, et pourquoi pas une nouvelle itération de la PS5. Je pense qu'il y a encore moyen de l’améliorer sans forcément passer à la dernière gen. Par exemple, le proc, on pourrait passer d’un 3700X à un 5700X, voire à un modèle X3D. De même pour le GPU. Mais je ne sais pas si cela serait réellement moins coûteux à produire.
    shambala93 posted the 06/19/2026 at 07:18 AM
    kujiraldine
    Ce que j’aimerais avec PlayStation c’est que nous gardions notre catalogue à la Steam. J’ai un acheté Horizon premier du nom sur ps4, je veux pouvoir le retrouver dans ma bibliothèque sur PS5/PS6 etc..
    shambala93 posted the 06/19/2026 at 07:20 AM
    midomashakil
    Tu rêves si tu penses que le public PlayStation de la masse a envie de se foutre sur PC. Il en a rien à foutre.
    alucardhellsing posted the 06/19/2026 at 07:30 AM
    ils peuvent meme la sortir d'ici 2 mandats presidentielles que je resterais sur PC , le monde des consoles s'est over pour moi ! et puis la ps5 en as sous la cabosse encore
    ratchet posted the 06/19/2026 at 07:35 AM
    Il n’a jamais été question de 2027 en même temps.
    perse9 posted the 06/19/2026 at 07:35 AM
    c'est une super nouvelle. On veut witcher 4, divinity , intergalactique,( et bientot gta6) sur ps5 on a acheté la console pour ça.
    superpanda2 posted the 06/19/2026 at 07:48 AM
    J'ai le sentiment que les moteurs s'améliorent et que le rendu en 60 fps est de mieux en mieux sur nos consoles actuelles. La qualité graphique de certains titres est déjà incroyable et plus que suffisante.
    Pour que la prochaine gen fonctionne il faudra des tarifs à 500 euros max et un gap graphique important. Donc je pense qu'attendre est la meilleure des stratégies
    malroth posted the 06/19/2026 at 08:05 AM
    meme 2030 ça ira tres bien
    vers0 posted the 06/19/2026 at 08:05 AM
    Perso ca me va bien je viens de prendre une pro pour les exclus le reste je le fais sur pc donc rien ne presse.
    rogeraf posted the 06/19/2026 at 08:08 AM
    Je mets 100 balles et un mars sur une sortie pour fin 2028
    xynot posted the 06/19/2026 at 08:12 AM
    Même 2030 si ils veulent, y'a aucun besoin pour le moment
    niflheim posted the 06/19/2026 at 08:24 AM
    Ca promet d'être une bataille très intéressante, la PS6 l'unique console contre tous les PC en comptant les Steam Machine / Helix
    gasmok2 posted the 06/19/2026 at 08:44 AM
    Honnêtement pas préssé pour une nouvelle machine.
    On commence à peine à avoir des jeux dignes de cette génération.
    Vraiment qu'ils prennent bien tous leur temps.

    shambala93
    "Ce que j’aimerais avec PlayStation c’est que nous gardions notre catalogue à la Steam. J’ai un acheté Horizon premier du nom sur ps4, je veux pouvoir le retrouver dans ma bibliothèque sur PS5/PS6 etc.."
    Un peu comme sur Xbox du coup?
    marcus62 posted the 06/19/2026 at 08:47 AM
    La Next-Gen peut attendre, j’ai l’impression que la génération actuelle décolle enfin avec de gros jeux en perspective sur Xbox Series et PS5 dans les deux années à venir !
    2029, c’est top.

    En plus, il y a de forte chance que je bascule sur PS5 Pro en fin d’année pour GTA VI. La PS6 peut attendre.
    potion2swag posted the 06/19/2026 at 08:55 AM
    Aucun intérêt d'essayer de lancer un hardware dans les temps qui courent. Et comme dit, il y a encore énormément de potentiels acheteurs pour la PS5/Pro
    walterwhite posted the 06/19/2026 at 09:08 AM
    La PS5 Pro m’apporte tellement de confort et elle en tellement sous le pied que la PS6 peut sortir en 2030 sans problème
    newtechnix posted the 06/19/2026 at 09:09 AM
    logique et tant mieux.

    Après j'imagine que c'est PS portable qui va devoir sortir.

    Un des petits soucis c'est qu'ils devront repenser la console en terme de puissance, suffit de voir la SteamDeck de Valve déjà has-been techniquement pour un nouveau produit et donc trop cher pour ce quelle propose.
    romgamer6859 posted the 06/19/2026 at 09:17 AM
    On a tous pensé à 2027 parce que normalement il y a une nouvelle génération AMD, mais ça a été décalé alors les chances que ça sorte en 2027 sont très faibles, au minimum 2028, si les prix de la ram (et pas que) baissent.
    Je vois pas sony sortir une console au prix de la pro, ils veulent en vendre après tout (et comme ça ils pourront toujours sortir une pro justement).
    kratoszeus posted the 06/19/2026 at 09:21 AM
    Pas besoin d'une ps6 pendant 2 3 ans minimum. Les jeux sont deja beaux et en 60 FPS pour la plupart.
    pimoody posted the 06/19/2026 at 09:30 AM
    Du coup la prochaine Switch va rattraper la génération actuel à force
    malroth posted the 06/19/2026 at 09:37 AM
    newtechnix la portable aujourdhui c'est obligatoire d'avoir dessus les meilleurs version d'upscaller (dlss, fsr, psssr). Ils seront obligé de l'optimiser à fond.

    Ya pas de console portable sui fera tourner les jeux convenablement dans les standards que tu veux sans ça. Ou alors elle coutera 1500€ et une autonimie de 1h30.

    Donc il faudrait viser le 1080p 60fps mais en techno upscalling, donc de partir sur une réso 720p voir inferieur et que ce soit très bien upscal en 1080p.

    Le dlss 4.5 par exemple c'est une dinguerie. Tu upscale du 720p en 4k et c'est encore sublime avec le dlss 4.5 preset M ou L.

    Donc si Sony vise le 1080p 60fps au max. Bah tu pourra jouer aux AAA en ultra graphique grace aux upscale. Ça demandera bcp moins de travail à l'upscaler que d'aller du 720p au 4k.

    Tu conservera la qualité graphique et t'aura le jeu fluide.

    Et la batterie tiendra beaucoup plus.

    Si jamais ils veulent faire tourner en natif, c'est mort né.
    vyse posted the 06/19/2026 at 09:40 AM
    midomashakil non mais clairement, je pense que le marché console pur va surtout s'arreter a la ps5 et que les consommateur veulent maintenant des console hybride type switch 2 ou steam deck. Le benefice marginale des graphismes sur console de salon n'existe plus..
    altendorf posted the 06/19/2026 at 09:57 AM
    Parfait
    solarr posted the 06/19/2026 at 10:10 AM
    Très bien. L'investissement d'une PS5 devient rentable. Je table sur une sortie 2028 pour la PS6, et avant la période de Noël.
    akinen posted the 06/19/2026 at 10:19 AM
    Ils peuvent. Les jeux ont atteint un plafond de verre depuis un moment.

    Je joue à Outer Worlds 2 là, j'ai fais avant Saros, Pragmata, Resident evil Requiem et Yakuza 4 remake. Les 5 jeux étaient nickel, zéro aliasing, 60fps sur ma LG OLED C4 55"

    Franchement, mon expérience perso est parfaite. Idem pour tous les jeux switch 2 (principalement indé). C'est un bonheur.

    Les seules ombres au tableau: Rockstar incapable de faire du 60fps console et idem avec naughty dogs (remaster non compris)
    malroth posted the 06/19/2026 at 10:56 AM
    akinen c'est pas qu'ils sont incapables, c'est qu'ils s'en foutent visiblement. C'est pas la meme chose ????

    Un peu comme Sony avec Bloodborne...
    legend83 posted the 06/19/2026 at 11:05 AM
    Les seuls jeux en capacité d'exploiter parfaitement la PS5 sont les AAA.
    Ces jeux mettent maintenant 6-7 ans minimum à être développé.
    Pas de surprises, une génération par décennie va devenir la norme.
    idd posted the 06/19/2026 at 11:26 AM
    alléluia
    piratees posted the 06/19/2026 at 11:55 AM
    normal la ps5 ce vends nickel alors que la ps6 bien chéro sony ce chie dessus pour la sortir
    oreillesal posted the 06/19/2026 at 12:51 PM
    Aucun problème, ça me permettra de lancer ma huitième partie de TLOU
    whookid posted the 06/19/2026 at 12:53 PM
    Bah oui logique on aura surement une hause de la PS5 et pro l'année prochaine
    whookid posted the 06/19/2026 at 12:57 PM
    walterwhite Ouais enfin 800 euros pardon 900 il faudra que je trouve un bon acheteur pour bien revendre sur le bon coin ma PS5 normal
    jamrock posted the 06/19/2026 at 01:23 PM
    Cool ils resteront avec leurs versions low ou mid au mieux des jeux, pendant qu'on jouera en ultra 4K sur PC pendant des années
    natedrake posted the 06/19/2026 at 02:42 PM
    jamrock En attendant, tu vas patienter pour te faire GTA VI sur ton PC à 2000€ mon cher Jamrock.
    kisukesan posted the 06/20/2026 at 05:29 AM
    akinen tu joues sur quel modèle de PS5 ?
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