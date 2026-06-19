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Persona 4 Revival
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name : Persona 4 Revival
platform : PC
editor : Atlus
developer : Atlus
genre : RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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yanssou
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Persona 4 Revival : 20 minutes de présentation


Atlus dévoile une présentation de Persona 4 Revival, qui met en avant tout ce qu'il y a à savoir sur ce remake.

Son gameplay au tour par tour sera similaire à l'original en ce rapprochant plus de Persona 5 ; faiblesses élémentaires et changement de personnage en combat seront de la partie. Il sera également possible de parer une attaque ennemie lors de l'exploration des donjons avant d'aborder un combat.

La traditionnelle Velvet Room sera bien évidemment présente, matérialisée sous forme d'une limousine, où la rencontre avec Igor vous donnera la possibilité de fusionner les Persona pour acquérir encore plus de puissance.

Persona 4 Revival sortira donc en février prochain, le 18 pour être exact, sur PlayStation 5, Xbox Series et PC.


https://m.youtube.com/watch?v=dG-Z6zLhksg
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    posted the 06/19/2026 at 12:09 AM by yanssou
    comments (7)
    akinen posted the 06/19/2026 at 06:05 AM
    J’aurais préféré enchainer sur le 6 au lieu d’avoir un deuxième remake. Le 4 golden est tjrs nickel à jouer.

    J’serai pas etonné dans 4 ans, de voir debarquer le remake du 5
    soulfull posted the 06/19/2026 at 06:07 AM
    110 h sur persona 5 Royal,je ne retoucherai pas à un persona de sitôt .Bon jeu mais clivant et répétitif.
    perse9 posted the 06/19/2026 at 07:34 AM
    après persona 5 royal que j'ai finie il y a 5 mois je ne retoucherai jamais plus à cette licence. C'est ma plus grosse déception vidéoludique..Déçu à tous les niveaux et je n'ai pas compris la note méta
    vyse posted the 06/19/2026 at 08:53 AM
    soulfull C'est exactement comme toi, j'ai bien aimé mon experience de P5 (90h) mais au bout d'un moment la boucle de gameplay commencait un peu a me gonfler et je me revois pas me lancer dans une experience similaire. Dommage que Metaphor se soit pris les pieds dans le tapis du cahier des charges de persona (calendrier qui a tellement flingué le rythme et ma sorti de l'immersion de l'univers que j'ai arreté)
    azerty posted the 06/19/2026 at 09:12 AM
    soulfull la même. Mais curieux de voir le 6
    aozora78 posted the 06/19/2026 at 09:29 AM
    Très hâte, j'ai peur pour les remix des chansons mais sinon ça a l'air solide. Je n'aime pas le manque d'ombres sur les sprites qui n'ont pas l'air fini.
    soulfull posted the 06/19/2026 at 05:11 PM
    vyse Tu sais que j'oublie même Metaphor. Mais vu que le système de calendrier est toujours present,je vais passer mon tour.

    azerty curieux aussi de voir le 6. Mais je sens qu'il n'est pas prêt de sortir.
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