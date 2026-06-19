Atlus dévoile une présentation de Persona 4 Revival, qui met en avant tout ce qu'il y a à savoir sur ce remake.



Son gameplay au tour par tour sera similaire à l'original en ce rapprochant plus de Persona 5 ; faiblesses élémentaires et changement de personnage en combat seront de la partie. Il sera également possible de parer une attaque ennemie lors de l'exploration des donjons avant d'aborder un combat.



La traditionnelle Velvet Room sera bien évidemment présente, matérialisée sous forme d'une limousine, où la rencontre avec Igor vous donnera la possibilité de fusionner les Persona pour acquérir encore plus de puissance.



Persona 4 Revival sortira donc en février prochain, le 18 pour être exact, sur PlayStation 5, Xbox Series et PC.