Jeux Video
En coup de vent + pincettes :
relayé par ERA, 3 revendeurs canadien (Best Buy, PNP et VGP) viennent simultanément de modifier la date de sortie de Onimisha : Way of the Sword pour la faire passer du 24 au 5 septembre. Fuite d'un communiqué bientôt officialisé ?
Pour rappel, Capcom a précédemment fait de même avec Pragmata en avançant la date d'une semaine.
tags :
posted the 06/18/2026 at 11:38 PM by shanks
Ils avaient pas dit qu'ils ajustaient le jeu en fonction des retours, et ils le sortent plus tôt, rien capté