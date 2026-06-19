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[RUMEUR] Onimusha : une date de sortie possiblement avancée
Jeux Video
En coup de vent + pincettes :

relayé par ERA, 3 revendeurs canadien (Best Buy, PNP et VGP) viennent simultanément de modifier la date de sortie de Onimisha : Way of the Sword pour la faire passer du 24 au 5 septembre. Fuite d'un communiqué bientôt officialisé ?

Pour rappel, Capcom a précédemment fait de même avec Pragmata en avançant la date d'une semaine.
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    link49, kisukesan, jenicris
    posted the 06/18/2026 at 11:38 PM by shanks
    comments (7)
    adamjensen posted the 06/19/2026 at 03:48 AM
    Vu que The Blood of Dawnwalker sort le 3 septembre, j’espère que c’est faux.
    sdkios posted the 06/19/2026 at 06:45 AM
    Vu que Silent Hill sort le 25, j'espere que c'est vrai.
    kujotaro posted the 06/19/2026 at 07:09 AM
    Vu que y'a trop de jeux en Septembres 24 ou 5 c'est day one quand-même
    alucardhellsing posted the 06/19/2026 at 08:05 AM
    La chiasse de capcom face a l'arrivée de GTA 6 en novembre afin d'avancer la date pour un max de ventes avant le launch du titan de rockstar n'est pas si incoherent que ça !
    azerty posted the 06/19/2026 at 08:22 AM
    Sortir le jeu en été. Y'a que dalle à chaque fois...
    malroth posted the 06/19/2026 at 09:02 AM
    Ça serait excellent
    azerty posted the 06/19/2026 at 01:32 PM
    Un jour après Dawnwalker, débile...
    Ils avaient pas dit qu'ils ajustaient le jeu en fonction des retours, et ils le sortent plus tôt, rien capté
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