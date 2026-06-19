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En coup de vent + pincettes :



relayé par ERA, 3 revendeurs canadien (Best Buy, PNP et VGP) viennent simultanément de modifier la date de sortie de Onimisha : Way of the Sword pour la faire passer du 24 au 5 septembre. Fuite d'un communiqué bientôt officialisé ?



Pour rappel, Capcom a précédemment fait de même avec Pragmata en avançant la date d'une semaine.