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Grand Theft Auto VI
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ouroboros4
> blog
Make America Great Again 47
Nous avons vraiment sauvé l'Amérique avant GTA VI
PS : Non, ce n'est pas une parodie, c'est bien une publication officielle de la Maison Blanche.
https://www.facebook.com/photo?fbid=122192290658723345&set=a.122108345924723345
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posted the 06/18/2026 at 08:25 PM by
ouroboros4
comments (
43
)
legend83
posted
the 06/18/2026 at 08:31 PM
Des dégénérés.
liberty
posted
the 06/18/2026 at 08:33 PM
Pourquoi on a pas Melania en maillot de bain ?
solarr
posted
the 06/18/2026 at 08:34 PM
liberty
nigel
posted
the 06/18/2026 at 08:39 PM
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNmNhN2NiOGUtOGM0Yy00ZjA3LTljNjAtNGZjZDZlNzdlZDcxXkEyXkFqcGc@._V1_FMjpg_UX1000_.jpg
newtechnix
posted
the 06/18/2026 at 08:41 PM
liberty
derno
posted
the 06/18/2026 at 08:44 PM
On leur dit que c'est des écossais?
shambala93
posted
the 06/18/2026 at 08:53 PM
derno
Tu ne diras rien…
zekk
posted
the 06/18/2026 at 08:58 PM
walterwhite
posted
the 06/18/2026 at 09:01 PM
Culotté pour un fidèle d’Epstein qui vient de faire humilier par l’Iran.
victornewman
posted
the 06/18/2026 at 09:05 PM
il manque Bibi
kikoo31
posted
the 06/18/2026 at 09:09 PM
jackfrost
posted
the 06/18/2026 at 10:10 PM
Avec le chiffre 47, j'ai pensé à hitman et une nouvelle tentative d'assassinat.
Vivement la bonne.
thelastone
posted
the 06/18/2026 at 10:30 PM
Il s'est fait poutrer bien comme il faut et il fait encore le clown , bravo l'Iran
apollokami
posted
the 06/18/2026 at 11:06 PM
Après la défaite stratégique qu'il vient de s'infliger, c'est culotté de la ramener autant.
sino
posted
the 06/18/2026 at 11:50 PM
Président dégénéré pour un pays qui l'est tout autant.
22
posted
the 06/19/2026 at 12:21 AM
J'ai cru encore un DLC célébrité pour Hitman...
Du coup c'est quoi le 47 ?
walterwhite
apollokami
il y a même des pro-maga qui disent qu'il a perdu la boule le fossile, 80 ans en même temps^^
osiris67
posted
the 06/19/2026 at 04:19 AM
Comment on peut oser la ramener qd on a macron
ouroboros4
posted
the 06/19/2026 at 05:58 AM
osiris67
pas de chance je suis belge
gamesebde3
posted
the 06/19/2026 at 06:03 AM
osiris67
Tiens, encore ce curieux syndrome que je croyais réservé à facebook. Tenter de ramener le problème à la France et à Macron quand ça parle de l'autre idiot orange.
osiris67
posted
the 06/19/2026 at 06:31 AM
Forcement obligé de le mettre sur la table. Mais bon on peut pas vous en vouloir, vous gobez du trump bashing h24 sur les media mainstream globaliste. C’est votre probleme.
jeanouillz
posted
the 06/19/2026 at 06:41 AM
22
47em président des USA
kikoo31
posted
the 06/19/2026 at 07:45 AM
thelastone
j'emmerde Trump
Mais tu tiendrais pas ce discours si t'étais une femme en Iran....
walterwhite
posted
the 06/19/2026 at 12:11 PM
kikoo31
Qu’est-ce que t’en sais de comment vivent les femmes en Iran ? C’est quoi le rapport avec le fait que Trump a déclenché un conflit illégalement pour repartir la queue entre les jambes ?
osiris67
Macron a déclenché combien de conflits en 9 ans ? Il est responsable de combien de bombardement d’école de petits filles ?
thelastone
posted
the 06/19/2026 at 12:30 PM
Kikoo31
Pas besoin de le faire elle défendent très bien leurs pays et si t'es pas brainwashed tu verrai que c'est totalement faux ce qu'ils racontent, ça s'appelle de la propagande.
osiris67
posted
the 06/19/2026 at 01:15 PM
walterwhite
Ouai c est vrai alors que le mec soutient l’envoi d armes en Ukraine au lieu de trouver un accord de paix lui et sa bande globaliste. Allons allons...Mais en vrai on est sur un site de JV.
22
posted
the 06/19/2026 at 01:52 PM
jeanouillz
osiris67
pas faux mais y'a un monde entre un Trump ouvertement génocidaire et Macroûte qui essaye de joué les grands.
Mais je comprend que tu défend Trump avec le mec que tu a dans ton avatar
kikoo31
posted
the 06/19/2026 at 01:59 PM
walterwhite
thelastone
Renseignez vous ,sérieux....
Sur la mort de Mahsa Jîna Amini
liberty
posted
the 06/19/2026 at 02:13 PM
kikoo31
et alors ? Combien de blessé France du au gouvernement durant les gilets jaune par exemple où de mort du a la police d'état ? Lyhanna elle etait heureuse d'être une fille en France ? Maëlys ?... Regardes déjà chez nous avant de prendre un exemple de disfonctionnement structurelle chez les autres. Y a combien de femmes ingénieur en Iran ? Combien en France ? Et c'est eux le problème ? Vaut mieux une société qui forme des femmes ingénieur qu'une société qui forme des putes Only Fan
thelastone
posted
the 06/19/2026 at 02:16 PM
Kikoo31
Mec le premier missile pendant une période de négociation est tombé sur une école de jeune filles faisant presque 200 morts et quand on demande des explications ils nous disent : "my bad on a pas fait exprès", c'est ça que tu défends ?
osiris67
posted
the 06/19/2026 at 02:35 PM
22
Woaw le putain de raccourci entre Bison, et Trump le grand dicateur. Bordel on vous a lavé...
22
posted
the 06/19/2026 at 02:55 PM
osiris67
heu t'a capté que je déconne hein ?
faut arrêter les infos l'ami t'est trop tendu^^
osiris67
posted
the 06/19/2026 at 03:12 PM
22
Jles mate pas justement (ou les vrais, pas les naratifs eclats totalement binaires)
Bref eclatez vous bien ici.
thelastone
posted
the 06/19/2026 at 04:09 PM
Osiris67
Les vrais
j'ai bien rigolé merci
Je suis curieux de savoir c'est quoi tes sources
walterwhite
posted
the 06/19/2026 at 05:04 PM
thelastone
Soral, Pierre Jovanovic…ça coule de source.
zybear
posted
the 06/19/2026 at 05:12 PM
Ce gros pédophile facho (et violeur) de Trump qui essaye de se faire bien voir des gamers avec ses montages digne d'un ado de 15 ans avec trop de temps libre. Comment les USA en sont arrivé à un tel cirque, sérieusement?
osiris67
posted
the 06/19/2026 at 05:54 PM
thelastone
lollol
C est sur que c est pas vos merdes globaliste tenu par des miliardaire qui se toute façon se foutent de vos gueules. Bon, vous avez vos 3 doses j espere , c est le plus important good:
kikoo31
posted
the 06/19/2026 at 06:44 PM
liberty
beh,démanage là bas avec ta femme si c'est mieux qu'en France ...
thelastone
est ce que j'ai dit que l'amérique c'est des gentils exempté de tout repproche ?
bien au contraire,c'est des gros fouteurs de merde mais dire que l Iran c'est le paradis
liberty
posted
the 06/19/2026 at 09:03 PM
kikoo31
encore une fois personne ne dit que c'est un paradis. Mais que ce n'est pas un enfer comme décrit par les propagandiste. Un exemple tout bête, pourquoi certains des expatriés Iraniens gueulent contre le régime ? Parce qu'ils ont une famille qui a profité de la société Iranienne quand le Chah dirigeait le Pays. C'est comme les anti poutine qui ont fait fortune dans la Russie après la chute du mur de Berlin, qui lorsque Poutine est arrivé leur a mis des bâtons dans les roues pour avoir profiter et volé l'argent Publique et l'argent des Russes, sont devenu d'un coup l'axe du bien contre Poutine le mal .. faut arrêter de déconner. Ça profite ça fait le mal, et dès qu'on les empêches ça devient des victimes....
kikoo31
posted
the 06/19/2026 at 10:22 PM
liberty
tu portes mal ton pseudo
je perds pas de temps avec un complotiste
liberty
posted
the 06/19/2026 at 10:44 PM
kikoo31
t'es un clown toi. Aucun argument, puis me dire complotiste... Dis moi Platiste c'est le même niveau. La géopolitique c'est accessible à tous, il suffit de se renseigner et de confronter les sources. Un jours tu découvriras même l'affaire des couveuses du Koweït par exemple... Faut se réveiller
thelastone
posted
the 06/20/2026 at 09:08 AM
Kikoo31
on est d'accord mais a ce moment la tu regarde qui fout plus la merde que l'autre et smqui s'attaque aux autres, si tu fais la comparaison ya même pas débat tellement l'Iran est a des années lumières de ce que font les usa
thelastone
posted
the 06/20/2026 at 09:13 AM
Osiris67
Pourtant tu cité rien
Je sais pas comment on peux être aussi naif et pensé qu'il existe un media d'info qui n'est pas politisé , par contre si tu mesure en acte les conséquences de chaque pays je pense que tu te fais un avis assez rapide de qui fout le plus la merde on le sais tout les deux
thelastone
posted
the 06/20/2026 at 09:15 AM
Walterwhite
Je sais je voulais qu'il le dise c'est encore plus marrant
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Vivement la bonne.
Du coup c'est quoi le 47 ?
walterwhite apollokami il y a même des pro-maga qui disent qu'il a perdu la boule le fossile, 80 ans en même temps^^
Tiens, encore ce curieux syndrome que je croyais réservé à facebook. Tenter de ramener le problème à la France et à Macron quand ça parle de l'autre idiot orange.
Mais tu tiendrais pas ce discours si t'étais une femme en Iran....
osiris67 Macron a déclenché combien de conflits en 9 ans ? Il est responsable de combien de bombardement d’école de petits filles ?
osiris67 pas faux mais y'a un monde entre un Trump ouvertement génocidaire et Macroûte qui essaye de joué les grands.
Mais je comprend que tu défend Trump avec le mec que tu a dans ton avatar
Renseignez vous ,sérieux....
Sur la mort de Mahsa Jîna Amini
Je suis curieux de savoir c'est quoi tes sources
thelastone est ce que j'ai dit que l'amérique c'est des gentils exempté de tout repproche ?
bien au contraire,c'est des gros fouteurs de merde mais dire que l Iran c'est le paradis
je perds pas de temps avec un complotiste
Je sais pas comment on peux être aussi naif et pensé qu'il existe un media d'info qui n'est pas politisé , par contre si tu mesure en acte les conséquences de chaque pays je pense que tu te fais un avis assez rapide de qui fout le plus la merde on le sais tout les deux