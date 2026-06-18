Un blog 91% Nintendo, 7% Microsoft et 3% Sony
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Xenoblade Chronicles : Definitive Edition
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name : Xenoblade Chronicles : Definitive Edition
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Monolith Software
genre : RPG
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[Xenoblade Chronicles 1] La version Switch 2 vaut-elle le coût?


Alors que la version Switch 2 de Xenoblade Chronicles X est au mieux une légère amélioration, a un meilleur taux de rafraîchissement et une augmentation marginale de la résolution, mais le système de mise à l'échelle perturbent le style artistique du jeu, la mise à niveau de Xenoblade Chronicles 1 connait une véritable amélioration, avec quelques artefacts de mise à l'échelle standard en mouvement en raison de la façon dont fonctionnent les systèmes de mise à l'échelle. (vous pouvez remarquer des artefacts standard occasionnels dans d'autres jeux mis à l'échelle lors de la démo directe 2 comme Space Marines 2 autour de l'armure des marines si vous avez besoin d'un exemple de l'apparence de ces artefacts).

Bref, c'est une grosse amélioration à plusieurs égards, mais il a encore quelques problèmes à corriger.

Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1u38e24/so_are_the_xenoblade_chronicles_switch_2_editions/
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    aeris201
    posted the 06/18/2026 at 02:46 PM by link49
    comments (7)
    saram posted the 06/18/2026 at 02:52 PM
    Problèmes qui ne seront jamais corrigés.
    ouroboros4 posted the 06/18/2026 at 03:02 PM
    saram étant donner qu'ils ont rien fait pour X sur Switch 2...
    rogeraf posted the 06/18/2026 at 03:27 PM
    Je ne sais pas choisir entre un bon coup ou coup de boule vu le prix !

    Dans mon calcul Link, le résultat trouvé est de 101 pourcents

    "Un blog 91% Nintendo, 7% Microsoft et 3% Sony"
    testament posted the 06/18/2026 at 03:59 PM
    nan link, économise et achète des sacs de riz à la place
    riz cassé 2 fois pour être précis
    amario posted the 06/18/2026 at 03:59 PM
    Le 1 avait pas vraiment besoin de mise a jour. Seul le 2 mérite vraiment une mise a jour. Le 3 se serait appréciable
    richterbelmont posted the 06/18/2026 at 06:48 PM
    Tu t'en moques non ? Tu vas l'acheter quoi qu'il arrive pour pouvoir faire un article sans intérêt.
    choroq posted the 06/18/2026 at 07:44 PM
    Déjà fait la version switch et wii, alors sans moi, je ferais le 2 car jamais fait. Pareil xeno 3 et X sur switch me suffisent largement, le prochain sera donc le 2 (car je l'ai pas fait) et le genesis. Car franchement, le bon switch 1 sur la wii était plus impressionnant que cette version switch 2, et j'ai assez fait le 1 de toute façon.
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