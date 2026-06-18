Alors que la version Switch 2 de Xenoblade Chronicles X est au mieux une légère amélioration, a un meilleur taux de rafraîchissement et une augmentation marginale de la résolution, mais le système de mise à l'échelle perturbent le style artistique du jeu, la mise à niveau de Xenoblade Chronicles 1 connait une véritable amélioration, avec quelques artefacts de mise à l'échelle standard en mouvement en raison de la façon dont fonctionnent les systèmes de mise à l'échelle. (vous pouvez remarquer des artefacts standard occasionnels dans d'autres jeux mis à l'échelle lors de la démo directe 2 comme Space Marines 2 autour de l'armure des marines si vous avez besoin d'un exemple de l'apparence de ces artefacts).
Bref, c'est une grosse amélioration à plusieurs égards, mais il a encore quelques problèmes à corriger.
Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1u38e24/so_are_the_xenoblade_chronicles_switch_2_editions/
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posted the 06/18/2026 at 02:46 PM by link49
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riz cassé 2 fois pour être précis