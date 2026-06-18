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L'U.E dit "non" au mouvement Stop Killing Games
Vous vous souvenez de la pétition européenne géante lancée par les joueurs après la fermeture des serveurs de The Crew par Ubisoft ? Avec près de 1,3 million de signatures au compteur, l'initiative citoyenne « Stop Destroying Videogames » espérait forcer l'Europe à légiférer pour obliger les éditeurs à laisser un mode hors ligne (ou des outils pour serveurs privés) avant de débrancher un jeu.

​Eh bien, la Commission européenne vient de rendre son verdict, et c'est une sacrée douche froide.

​En résumé, l'UE refuse de créer une loi contraignante. Pour l'exécutif européen, forcer un studio à modifier son jeu ou à ouvrir son code source violerait le droit de propriété intellectuelle et poserait de trop gros risques de cybersécurité et de secret industriel. Bref, les éditeurs restent maîtres chez eux.

​À la place, la Commission propose des demi-mesures d'ici fin 2026 : un simple "code de conduite" et un meilleur affichage des droits au remboursement si un jeu ferme trop vite. À l'avenir, on risque surtout de voir apparaître des "dates de péremption" claires sur les jaquettes au moment de l'achat ou sur les stores si c'estfull démat. Ça pourrait malgré tout forcer les éditeurs à être transparent dès le départ afin de ne pas voir une vague de remboursement si cette éventuelle date de fin intervient avant celle prévue.

​Ross Scott, le créateur du mouvement, refuse de lâcher l'affaire et compte maintenant faire pression sur le Parlement européen pour intégrer des amendements directement dans une future loi sur le numérique (le Digital Fairness Act).
L'espoir fait vivre car les lois européennes ont permis de modifier certaines choses comme l'ouverture à la concurrence des stores mobiles ou encore la future Nintendo Switch 2 avec une batterie amovible début 2027 (ainsi que certains smartphones).

Affaire à suivre...
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_26_1369
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    gattsuborne
    posted the 06/18/2026 at 02:12 PM by khazawi
    comments (18)
    masharu posted the 06/18/2026 at 02:23 PM
    Ouais et tu n'évoques pas qu'Ubisoft a justement eu une réunion privée avec la Commission Européenne juste avant la publication de cette décision.
    khazawi posted the 06/18/2026 at 02:26 PM
    masharu oui et ? C'est parce que la mobilisation citoyenne a fait qu'ils se sont senti obligés d'aller vers les instances. Ubi a tellement de casseroles...

    Mais le fait de devoir mettre une date de péremption, c'est plutôt une petite avancée
    5120x2880 posted the 06/18/2026 at 02:30 PM
    Pas besoin d'eux
    stardustx posted the 06/18/2026 at 02:50 PM
    Y a pas grand chose à attendre d'une saloperie comme l'union européenne
    keiku posted the 06/18/2026 at 02:59 PM
    Il faut quitter cette dictature européenne...
    akinen posted the 06/18/2026 at 03:20 PM
    J’ai vu la vidéo de conkerax qui est investi dans le processus.

    Le reunion avec Ubi précédent le retournement de veste inattendu sent bon le pot de vin.

    Perso ça ne me poussera pas à soutenir cette boite. Seul le prochain prince of perso metroidvania m’intéresse.
    oreillesal posted the 06/18/2026 at 03:47 PM
    keiku oui, mais ça va être compliqué.
    D'ailleurs ton discours pourrait être jugé comme "séparatiste" ce qui peut être sanctionné d'une amende de 150 000 euros et de dix ans d'emprisonnement.

    Donc oui, ça va être compliqué.
    abookhouseboy posted the 06/18/2026 at 03:48 PM
    Pas étonnant de la part de cette institution corrompue par les lobbies et où personne n'est responsable.
    jem25 posted the 06/18/2026 at 03:49 PM
    Vu la merde qu’es devenue l’UE avec la hyiene au commande rien de suprenant
    tripy73 posted the 06/18/2026 at 03:54 PM
    stardustx abookhouseboy jem25 : clairement, cette entité est la représentation même de la corruption, rien à attendre de ces parasites qui nous pourrissent la vie...
    heracles posted the 06/18/2026 at 04:02 PM
    FREXIT
    keiku posted the 06/18/2026 at 04:58 PM
    oreillesal rien a voir, on est dans un démocratie et elle n'est pas respecter, ce n'est pas du séparatisme, l'action citoyenne n'est pas respectée hors c'est a ca que ca sert et c'est pour ca que les citoyen on signé

    De plus l’Europe n'est pas un état donc il ne peut pas y avoir de séparatisme au niveau européen
    oreillesal posted the 06/18/2026 at 05:10 PM
    keiku cette loi (LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021) est un véritable fourre-tout, donc évidemment que cela à un rapport.
    Contrevenir au discours national, donc pro UE, c'est s'exposer à ce genre de sanctions, d'autant plus si un larbin d'ursula juge que cela peut engendrer un trouble à l'ordre public.

    L'UE n'est pas un état, mais l'on ne compte plus les fois ou elle se soustrait de leur avis.
    Et la plupart des dirigeants européens sont favorables à une UE fédérale qui ce cache sous une "Europe souveraine" qui pour le coup n'a aucun sens...
    keiku posted the 06/18/2026 at 05:16 PM
    oreillesal L'UE n'est pas un état, mais l'on ne compte plus les fois ou elle se soustrait de leur avis.

    bien sur et c'est justement pour ca que c'est condamnable et dictatoriale , mais la loi ne s'applique pas vu que cette loi est liée a l'état et aucune loi d'état ne s'applique a l'europe vu qu'elle est d'un niveau hierarchique suppérieur
    arrrghl posted the 06/18/2026 at 05:19 PM
    comme d'hab les salopes de politicards sont corrompus !
    et vivement qu'ubisoft cette boite de merde crève !
    keiku posted the 06/18/2026 at 05:45 PM
    En vrai, je parie que si ubi ne veut pas qu'on touche a leurs serveur, c'est parce qu'ils sont remplis de logiciel espion chinois et qu'ils ne veulent pas que ca se sache
    shambala93 posted the 06/18/2026 at 08:54 PM
    arrrghl
    Liberté ! Tu achètes ou non. Les consommateurs ont le pouvoir ! Ça suffit de demander aux états d’intervenir dans le fonctionnement des entreprises privées.
    fritesmayo76 posted the 06/18/2026 at 09:05 PM
    Comme certains dise sur un vieux site de merde, "On dit merci qui, merci Ubi"
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