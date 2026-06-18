Vous vous souvenez de la pétition européenne géante lancée par les joueurs après la fermeture des serveurs de The Crew par Ubisoft ? Avec près de 1,3 million de signatures au compteur, l'initiative citoyenne « Stop Destroying Videogames » espérait forcer l'Europe à légiférer pour obliger les éditeurs à laisser un mode hors ligne (ou des outils pour serveurs privés) avant de débrancher un jeu.



​Eh bien, la Commission européenne vient de rendre son verdict, et c'est une sacrée douche froide.



​En résumé, l'UE refuse de créer une loi contraignante. Pour l'exécutif européen, forcer un studio à modifier son jeu ou à ouvrir son code source violerait le droit de propriété intellectuelle et poserait de trop gros risques de cybersécurité et de secret industriel. Bref, les éditeurs restent maîtres chez eux.



​À la place, la Commission propose des demi-mesures d'ici fin 2026 : un simple "code de conduite" et un meilleur affichage des droits au remboursement si un jeu ferme trop vite. À l'avenir, on risque surtout de voir apparaître des "dates de péremption" claires sur les jaquettes au moment de l'achat ou sur les stores si c'estfull démat. Ça pourrait malgré tout forcer les éditeurs à être transparent dès le départ afin de ne pas voir une vague de remboursement si cette éventuelle date de fin intervient avant celle prévue.



​Ross Scott, le créateur du mouvement, refuse de lâcher l'affaire et compte maintenant faire pression sur le Parlement européen pour intégrer des amendements directement dans une future loi sur le numérique (le Digital Fairness Act).

L'espoir fait vivre car les lois européennes ont permis de modifier certaines choses comme l'ouverture à la concurrence des stores mobiles ou encore la future Nintendo Switch 2 avec une batterie amovible début 2027 (ainsi que certains smartphones).



Affaire à suivre...