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Capcom dévoile ses 10 plus gros succès et mise sur l'avenir avec Resident Evil


Capcom a fêté ses 43 ans ce 11 juin 2026 et en a profité pour partager le classement de ses franchises les plus vendues de toute son histoire.

Sans surprise, la licence Resident Evil occupe la première place, suivie de Monster Hunter, tandis que Street Fighter complète le podium.

À noter que Capcom a écoulé 51,87 millions de jeux au cours de l'année fiscale 2025, dont près de 23 millions issus de la série Resident Evil. Une performance impressionnante qui représente à elle seule près de la moitié des ventes annuelles de l'éditeur.

Haruhiro Tsujimoto, actuel président de Capcom, a d’ailleurs déclaré lors de récentes interviews que les revenus grandissants générés par les grosses licences, et notamment Resident Evil, permettraient de financer de nouveaux projets et de remettre davantage certaines licences dormantes sur le devant de la scène.


-Resident Evil : 201 millions
-Monster Hunter : 127 millions
-Street Fighter : 58 millions
-Mega Man : 44 millions
-Devil May Cry : 38 millions
-Dead Rising : 19 millions
-Ace Attorney : 14 millions
-Dragon's Dogma : 14 millions
-Marvel vs. Capcom : 13 millions


Quand on observe ce classement, on comprend mieux pourquoi Resident Evil occupe aujourd'hui une place aussi centrale dans la stratégie de Capcom. La série est devenue le principal moteur financier de l'éditeur et semble désormais financer, au moins en partie, le retour de licences mythiques de la firme.

Reste maintenant à espérer que Dino Crisis figure parmi elles...

Capcom
    tags : megaman resident evil capcom monster hunter devil may cry onimusha pragmata dragon's dogma 2 dark arisen resident evil code veronica remake haruhiro tsujimoto capcom games 2026 capcom games 2027 resident evil veronica
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    posted the 06/18/2026 at 10:49 AM by marchand2sable
    comments (18)
    edarn posted the 06/18/2026 at 11:00 AM
    Quoi? Pas de Deep Down? :')
    marchand2sable posted the 06/18/2026 at 11:49 AM
    Vraiment content pour le retour d’Onimusha et d'Okami. J'y croyais plus.

    edarn

    Je pense que la licence Dragon’s Dogma a pris le relais, ils veulent pas se retrouver avec deux licences à la direction artistique très ressemblante.
    osiris67 posted the 06/18/2026 at 11:59 AM
    J aimerai bien revoir au moins des remaster de Haunting ground ou lost planete.
    nicolasgourry posted the 06/18/2026 at 12:16 PM
    C'est pour tout de suite un nouveau Viewtiful Joe et un nouveau Power Stone
    akinen posted the 06/18/2026 at 12:29 PM
    À quand un grand megaman en 3D?
    jacquescechirac posted the 06/18/2026 at 12:45 PM
    merci shinji mikami quand même putain
    rogeraf posted the 06/18/2026 at 12:50 PM
    On va se régaler encore ces prochaines années. Merci Capcom, un éditeur qui fait plaisir et heureusement qu'ils sont là en ce moment
    marchand2sable posted the 06/18/2026 at 12:51 PM
    jacquescechirac

    A ce niveau, ils peuvent lui faire une statue devant l'entrée du siège de Capcom.
    alozius posted the 06/18/2026 at 02:43 PM
    DMC 6 svp, vite!
    keith92 posted the 06/18/2026 at 02:52 PM
    J'espère pour eux que Veronica sera à la hauteur du remake du 4, parce que je ne suis pas le seul à avoir été déçu par Requiem, une fois l'enthousiasme de sa sortie redescendu. En effet, quand on analyse à froid le jeu, avec du recul, c'est franchement pas un jeu excitant. J'ai effectué 10 run sur le remake du 4 et plusieurs sur le 7 et le 8. Sur Requiem, une seule fois et je n'ai plus envie d'y retoucher.

    Tout ça pour dire qu'ils ont plutôt intérêt à ne pas trop se reposer sur leurs lauriers et penser que leur licence phare les sécurise. Parce qu'ils pourraient vraiment prendre un revers surprise.
    adamjensen posted the 06/18/2026 at 04:04 PM
    Je ne doute pas une seule seconde que le remake de Dino Crisis verra le jour, s’il n’est pas déjà en développement.
    sdkios posted the 06/18/2026 at 04:25 PM
    adamjensen il me semble qu'a part en europe, la licence n'est pas specialement demandée (y avait eu des sondages dans les differentes regions du monde, et y a que chez nous qu'il apparaissait dans les licences aimées/désirées)
    adamjensen posted the 06/18/2026 at 04:50 PM
    sdkios
    C’est vrai.
    Mais en 2026, le jeu d’origine s’est vendu à 300 000 exemplaires, et en seulement 3 mois.
    Et pour un jeu de 1999, c’est excellent.
    Ce qui leur montre aussi qu'il y a une demande.
    Je pense que Capcom a compris le message et vu qu’il y a du blé à se faire.
    Sans parler du fait que le PDG de Capcom commence à allouer plus de ressources aux nouvelles licences et à faire revenir d’anciennes sur le devant de la scène.
    C’est pour ça que j’en suis sûr.
    Le temps nous le dira.
    vyse posted the 06/18/2026 at 05:49 PM
    jacquescechirac je t'assure
    waurius59 posted the 06/18/2026 at 08:33 PM
    Bah on attend aussi un nouveau Devil May Cry
    sdkios posted the 06/18/2026 at 09:07 PM
    adamjensen ah excellent, je savais pas pour les 300k ! Excellent score en effet, esperons que ca porte ses fruits!
    adamjensen posted the 06/18/2026 at 09:50 PM
    sdkios
    leonsilverburg posted the 06/19/2026 at 12:05 PM
    Need BREATH OF FIRE !!!!!!
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