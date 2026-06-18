-Resident Evil : 201 millions

-Monster Hunter : 127 millions

-Street Fighter : 58 millions

-Mega Man : 44 millions

-Devil May Cry : 38 millions

-Dead Rising : 19 millions

-Ace Attorney : 14 millions

-Dragon's Dogma : 14 millions

-Marvel vs. Capcom : 13 millions

a fêté ses 43 ans ce 11 juin 2026 et en a profité pour partager le classement de ses franchises les plus vendues de toute son histoire.Sans surprise, la licenceoccupe la première place, suivie de, tandis quecomplète le podium.À noter quea écoulé 51,87 millions de jeux au cours de l'année fiscale 2025, dont près de 23 millions issus de la série. Une performance impressionnante qui représente à elle seule près de la moitié des ventes annuelles de l'éditeur., actuel président de, a d’ailleurs déclaré lors de récentes interviews que les revenus grandissants générés par les grosses licences, et notamment, permettraient de financer de nouveaux projets et de remettre davantage certaines licences dormantes sur le devant de la scène.Quand on observe ce classement, on comprend mieux pourquoioccupe aujourd'hui une place aussi centrale dans la stratégie de. La série est devenue le principal moteur financier de l'éditeur et semble désormais financer, au moins en partie, le retour de licences mythiques de la firme.Reste maintenant à espérer quefigure parmi elles...