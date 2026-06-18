Capcom
a fêté ses 43 ans ce 11 juin 2026 et en a profité pour partager le classement de ses franchises les plus vendues de toute son histoire.
Sans surprise, la licence Resident Evil
occupe la première place, suivie de Monster Hunter
, tandis que Street Fighter
complète le podium.
À noter que Capcom
a écoulé 51,87 millions de jeux au cours de l'année fiscale 2025, dont près de 23 millions issus de la série Resident Evil
. Une performance impressionnante qui représente à elle seule près de la moitié des ventes annuelles de l'éditeur.
Haruhiro Tsujimoto
, actuel président de Capcom
, a d’ailleurs déclaré lors de récentes interviews que les revenus grandissants générés par les grosses licences, et notamment Resident Evil
, permettraient de financer de nouveaux projets et de remettre davantage certaines licences dormantes sur le devant de la scène.
-Resident Evil : 201 millions
-Monster Hunter : 127 millions
-Street Fighter : 58 millions
-Mega Man : 44 millions
-Devil May Cry : 38 millions
-Dead Rising : 19 millions
-Ace Attorney : 14 millions
-Dragon's Dogma : 14 millions
-Marvel vs. Capcom : 13 millions
Quand on observe ce classement, on comprend mieux pourquoi Resident Evil
occupe aujourd'hui une place aussi centrale dans la stratégie de Capcom
. La série est devenue le principal moteur financier de l'éditeur et semble désormais financer, au moins en partie, le retour de licences mythiques de la firme.
Reste maintenant à espérer que Dino Crisis
figure parmi elles...
edarn
Je pense que la licence Dragon’s Dogma a pris le relais, ils veulent pas se retrouver avec deux licences à la direction artistique très ressemblante.
A ce niveau, ils peuvent lui faire une statue devant l'entrée du siège de Capcom.
Tout ça pour dire qu'ils ont plutôt intérêt à ne pas trop se reposer sur leurs lauriers et penser que leur licence phare les sécurise. Parce qu'ils pourraient vraiment prendre un revers surprise.
C’est vrai.
Mais en 2026, le jeu d’origine s’est vendu à 300 000 exemplaires, et en seulement 3 mois.
Et pour un jeu de 1999, c’est excellent.
Ce qui leur montre aussi qu'il y a une demande.
Je pense que Capcom a compris le message et vu qu’il y a du blé à se faire.
Sans parler du fait que le PDG de Capcom commence à allouer plus de ressources aux nouvelles licences et à faire revenir d’anciennes sur le devant de la scène.
C’est pour ça que j’en suis sûr.
Le temps nous le dira.