Une semaine après le Summer Game Fest, l'une des démos qui me hante encore est Onimusha : Way of the Sword. La démo présentée en avant-première était différente de celle disponible sur Steam : elle se déroulait un peu plus tard dans le jeu et mettait en avant l'une des zones ouvertes de Kyoto. Plusieurs aspects d'Onimusha sont remarquables : la direction artistique, les mouvements précis, les zombies armés d'épées, mais surtout, le maniement du sabre. Malgré les nombreuses comparaisons avec Sekiro auxquelles ce reboot ne manquera pas d'être comparé, il faut savoir que son système de combat au corps à corps est d'un tout autre niveau.
Les coups portés, qu'ils soient tranchants ou estocs, sont d'une puissance dévastatrice. Les lames s'entrechoquent, s'attardent, dévient et crépitent comme des feux d'artifice. Après des années de domination des jeux d'action FromSoftware, avec leurs mouvements d'épée flottants et répétitifs, Capcom a investi massivement dans la direction opposée : animations extravagantes, retours de force, contres et démembrements spectaculaires.La démo était excellente – à tel point que j'ai hâte de jouer au jeu complet en septembre – mais elle était aussi trop facile.
Et ce, malgré mes efforts pour jouer en mode « Action » plutôt qu'en mode « Histoire », comme me l'avait déconseillé le développeur. Face à la puissance de Musashi Miyamoto et de son Gantelet Oni, les simples soldats Genma ne représentaient pas une grande menace. Ils tombaient rapidement, n'attaquaient pas souvent et me proposaient rarement de contrer au lieu d'esquiver. Je n'ai rencontré aucune difficulté jusqu'au combat final contre le boss – une monstruosité à plusieurs bras qui m'a mis KO deux fois avant que je ne comprenne son mécanisme.
Avec des avis mitigés sur Steam, le développeur de Half Sword aborde les différences entre le jeu en accès anticipé et sa démo technique très populaire : « La version finale du jeu sera différente de ce qui a été présenté jusqu'à présent. » Je dois préciser que je ne suis pas particulièrement doué pour ce genre de jeu. Alors je me demande : Onimusha est-il trop facile ? Beaucoup semblent penser la même chose de la démo publique, alors j'ai posé la question à la source : le directeur du jeu, Satoru Nihei, après avoir pu y jouer.
« La démo et la version que vous avez testée aujourd'hui se situent au début du jeu. De ce fait, de nombreux ennemis de base seront plus faciles à vaincre, compte tenu de leur position dans le jeu », a déclaré Nihei à PC Gamer par l'intermédiaire d'un interprète. « De plus, et notamment dans la démo, Musashi possède de nombreuses compétences et capacités qui ne seront pas accessibles au début du jeu. »
« Nous sommes assez confiants quant à la version finale, notamment en ce qui concerne la progression, car les capacités de Musashi seront débloquées progressivement et la difficulté des ennemis augmentera graduellement. Pour le jeu complet, nous sommes persuadés que les fans seront pleinement satisfaits du niveau de difficulté. »
Cela dit, ne vous attendez pas à une multitude d'options de difficulté au lancement. Capcom a confirmé que La Voie de l'Épée ne proposera que les deux modes prédéfinis que j'ai pu tester dans la démo : Histoire et Action. Onimusha sort le 24 septembre, faisant partie d'une vague terrifiante de jeux qui précèdent GTA 6.
Source : https://www.pcgamer.com/games/action/capcom-has-heard-feedback-that-onimusha-is-too-easy-says-its-confident-fans-will-be-satisfied-with-difficulty-in-the-final-game/
Capcom a confirmé que La Voie de l'Épée ne proposera que les deux modes prédéfinis que j'ai pu tester dans la démo : Histoire et Action.
Merde, c’est exactement ce que je craignais.
En plus, j’ai remarqué que Capcom ne veut plus mettre de mode Difficile dans leurs jeux à leur sortie depuis Resident Evil Requiem et Pragmata.
J’aime pas ça du tout.
Peu importe à quel point ils essayent de rassurer, je suis sûr que le jeu sera extrêmement simple.
Cétait déjà grave Facile dans Requiem et Pragmata, même en mode difficile.
Maintenant, dans mon cas, je vais voir si j’attends quelques jours qu’un mec finisse le jeu et mette sa sauvegarde du jeu terminé, ou pas, je suis pas encore sûr.
Mais dans tous les cas, ce genre de conneries ne me plaît pas du tout.
Et tant mieux vu la qualité de leurs jeux et à quel point FS a influencé et tiré l’industrie du jeux-vidéo vers le haut obligeant la concurrence à se sortir les doigts.
Meilleur studio avec Capcom depuis des années maintenant.
akiru "après des années de domination dans les jeux d'actions, From software..."
c'est d'ailleurs toujours le cas, onimusha ne changera pas la donne sur ce point
Des jeux comme les Nioh, Lies of P, Khazan, sont au-dessus de n'importe quel FromSoftware (hors Sekiro) en termes de gameplay. Et pour Onimusha, je vois son gameplay au-dessus de celui d'un From, plus subtil, plus maîtrisé, plus technique.
Vous vous enflammez pour un rien quand ça parle d'un FromSoftware..
Oui, c’est exactement ça.
C’est pour ça aussi que ça fait chier, car les gens n’ont pas forcément envie de se refaire le jeu deux fois.
D’autant plus qu’en termes de gameplay pur, de calibrage, de sensations, de possibilités et de game design plus largement les soûls sont à des années lumières des autres jeux.
Et enfin pour finir, FS a le lead et est inégalable dans la finition et la variété de ses jeux et dans les infrastructures de gameplay proposées.
Les soûls sont plus posés, après quand tu prends un bloodborne c’est une nouvelle façon de jouer, et c’est encore le cas pour sekiro. Et tous ces jeux ont montré la voix aux autres. Et les jeux « soul’s like » même s’ils s’en rapprochent n’atteignent jamais le level d’un jeu de FS, c’est un fait reconnu par tous.
Les autres sont des casus qui n'exploitent rien des jeux d'actions, des vrais.