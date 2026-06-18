profile
Star Fox
3
Likers
name : Star Fox
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action
read the reviews
add a review
add a press review
profile
aeris201
12
Likes
Likers
aeris201
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 83
visites since opening : 125328
aeris201 > blog
[Switch 2] Star Fox : J-7
Plus qu’une semaine avant l’arrivée de Star Fox sur Switch 2

Affiche officielle

https://x.com/NintendoFrance/status/2067517679221535151?s=20
    tags :
    6
    Likes
    Who likes this ?
    sphinx, rocan, gasmok2, ducknsexe, link49, kujiraldine
    posted the 06/18/2026 at 08:31 AM by aeris201
    comments (29)
    gasmok2 posted the 06/18/2026 at 08:34 AM
    L'affiche est vraiment classe cela-dit.
    Je l'attends assez impatiemment celui-là
    rocan posted the 06/18/2026 at 08:48 AM
    J'ai vraiment apprécié la démo, le nouveau moteur VIPER fait le taff !
    ducknsexe posted the 06/18/2026 at 08:48 AM
    L affiche déchire et le jeu sera super

    Une très belle affiche en exclusivité sur switch 2 et nul par d'ailleurs
    giru posted the 06/18/2026 at 08:58 AM
    Ça pourrait être l’affiche du film Très sympa. Vivement la semaine prochaine!
    wickette posted the 06/18/2026 at 09:22 AM
    Sympa l’affiche mais elle donne surtout envie de jouer à un nouveau Starfox ou voir un film pour ma part

    J’espère tres sincèrement que c’est le retour d’une FRANCHISE avec des nouveaux titres ambitieux dans les années à venir, pas un énième reale N64 puis ciao à dans une décennie pour un autre remake
    rogeraf posted the 06/18/2026 at 09:28 AM
    Superbe affiche, on dirait un film. Hate d'y jouer
    hypermario posted the 06/18/2026 at 09:36 AM
    J'ai pris le jeux, mais j'ai du mal a comprendre tout cette hype alors que le jeux est sortie pleins de fois deja..
    taiko posted the 06/18/2026 at 09:39 AM
    La démo est sympa mais ça reste un vieux jeu en terme de gameplay et un ptit rail shooter assez basique.
    Pas de quoi casser des briques, ça devrait coûter 20 balles grand max !!

    L'affiche est cool pour autant.
    taiko posted the 06/18/2026 at 09:41 AM
    hypermario y'a vraiment des gens hypés par ça?
    Après vu que c'est le néant les sorties first party sur switch 2...
    forte posted the 06/18/2026 at 09:44 AM
    hypermario Plein de fois ? Juste 2 fois en fait. Une fois en 97 sur 64 et une fois en 2011 avec son remake 3DS. 2 fois, en fait. Même si oui, un 2ème remake, même de qualité, c'est con, mais "que" 2 fois. Ils veulent faire découvrir le meilleur épisode aux plus jeunes, tout simplement !
    aeris201 posted the 06/18/2026 at 09:45 AM
    hypermario Tu l'as pris a 4932 yens sur amazon japon, soit 26€ environ ?
    forte posted the 06/18/2026 at 09:46 AM
    aeris201 26€+ la douane et le port ? Ca le fait plus cher qu'en grandes surface en France
    aeris201 posted the 06/18/2026 at 09:48 AM
    forte Je parle de la version demat
    forte posted the 06/18/2026 at 09:52 AM
    aeris201 En effet, très bon plan dans ces cas là si t'es full démat, pour peu qu'il ait un compte jap (très facile à faire) Je pensais que tu parlais de la version boite !
    ducknsexe posted the 06/18/2026 at 09:55 AM
    hypermario Tu as le petit remake et le grand Remake, la nous sommes sur un véritable Remake donc la deuxième option. Même si la structure est identique a la version 64, il y'a un gros travail sur la forme, De nouvelles cinématiques plus longues ont été ajoutées, les beefing Beaucoup plus développé. Pour elle reste ont verra.
    hypermario posted the 06/18/2026 at 10:01 AM
    aeris201 oui - de 30€ merci qui
    forte ducknsexe oui je suis pas mecontent qu'il sorte, les plus jeunes apprecierons
    aeris201 posted the 06/18/2026 at 10:10 AM
    hypermario
    blueblood posted the 06/18/2026 at 10:11 AM
    Sympa l'affiche, ils poussent vraiment le coté cinématographique pour cette nouvelle version.
    drybowser posted the 06/18/2026 at 10:31 AM
    Top l affiche
    Par contre j'attends les tests du jeu, car si ya pas de nouveaux niveaux de rajoutés ce sera sans moi , aussi beau soit il je vais pas payer 60 balles pour un jeu qui se torche en 8 heures
    suzukube posted the 06/18/2026 at 10:43 AM
    aeris201 hypermario oh merci ! J’ai deja un compte japonais je vais l'acheter dessus
    rendan posted the 06/18/2026 at 11:41 AM
    Ça DEMONTE
    kujiraldine posted the 06/18/2026 at 12:32 PM
    JE VEUX LE POSTER :V
    hypermario posted the 06/18/2026 at 01:14 PM
    suzukube FF7 Integrade a 17€ aussi (edit : ca a fini hier..)
    http://eshop-prices.com/?currency=EUR
    aeris201 posted the 06/18/2026 at 01:38 PM
    hypermario Avec les jeux editeurs tiers (et en particulier Square Enix) faut faire attention car le francais n'est pas toujours inclus.

    Les jeux Nintendo sont toujours multi langues quelques soit la region du monde ou on les achete, pour les autres faut toujours verifier
    hypermario posted the 06/18/2026 at 02:07 PM
    aeris201 en effet, mais pour FF 7 c'etait bon, je l'ai pris pour 17€ ca se refuse pas a se prix
    Mais bonne remarque
    suzukube posted the 06/18/2026 at 11:55 PM
    hypermario bon j'ai payé 34 balles sur l'eshop, j'ai acheté mes codes sur eneba, je suis bloqué sur Amazon xD
    hypermario posted the 06/19/2026 at 06:08 AM
    suzukube l'eshop JP ?
    aeris201 posted the 06/19/2026 at 11:18 AM
    Cyr Pour Starfox Adventures, Nintendo avait aussi fait une affiche cinématographique.

    Tiens cadeau : https://pbs.twimg.com/media/HLJh37-XMAAKjR7?format=jpg&name=medium
    cyr posted the 06/19/2026 at 12:29 PM
    aeris201 pas convaincu par ce portage. . Et satr fox adventure, quel jeux.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo