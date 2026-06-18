accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
profile
3
❤
Likers
Who likes this ?
link49
,
aeris201
,
greggy
name :
Star Fox
platform :
Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
Nintendo
genre :
action
read the reviews
add a review
add a press review
profile
12
Likes
Likers
Who likes this ?
link49
,
aeris354
,
aeris355
,
aeris358
,
aeris361
,
aeris362
,
aeris363
,
aeris365
,
aeris202
,
aeris203
,
skuldleif
,
barret49201
aeris201
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
83
visites since opening :
125328
aeris201
> blog
[Switch 2] Star Fox : J-7
Plus qu’une semaine avant l’arrivée de Star Fox sur Switch 2
Affiche officielle
https://x.com/NintendoFrance/status/2067517679221535151?s=20
tags :
6
Likes
Who likes this ?
sphinx
,
rocan
,
gasmok2
,
ducknsexe
,
link49
,
kujiraldine
posted the 06/18/2026 at 08:31 AM by
aeris201
comments (
29
)
gasmok2
posted
the 06/18/2026 at 08:34 AM
L'affiche est vraiment classe cela-dit.
Je l'attends assez impatiemment celui-là
rocan
posted
the 06/18/2026 at 08:48 AM
J'ai vraiment apprécié la démo, le nouveau moteur VIPER fait le taff !
ducknsexe
posted
the 06/18/2026 at 08:48 AM
L affiche déchire et le jeu sera super
Une très belle affiche en exclusivité sur switch 2 et nul par d'ailleurs
giru
posted
the 06/18/2026 at 08:58 AM
Ça pourrait être l’affiche du film
Très sympa. Vivement la semaine prochaine!
wickette
posted
the 06/18/2026 at 09:22 AM
Sympa l’affiche mais elle donne surtout envie de jouer à un nouveau Starfox ou voir un film pour ma part
J’espère tres sincèrement que c’est le retour d’une FRANCHISE avec des nouveaux titres ambitieux dans les années à venir, pas un énième reale N64 puis ciao à dans une décennie pour un autre remake
rogeraf
posted
the 06/18/2026 at 09:28 AM
Superbe affiche, on dirait un film. Hate d'y jouer
hypermario
posted
the 06/18/2026 at 09:36 AM
J'ai pris le jeux, mais j'ai du mal a comprendre tout cette hype alors que le jeux est sortie pleins de fois deja..
taiko
posted
the 06/18/2026 at 09:39 AM
La démo est sympa mais ça reste un vieux jeu en terme de gameplay et un ptit rail shooter assez basique.
Pas de quoi casser des briques, ça devrait coûter 20 balles grand max !!
L'affiche est cool pour autant.
taiko
posted
the 06/18/2026 at 09:41 AM
hypermario
y'a vraiment des gens hypés par ça?
Après vu que c'est le néant les sorties first party sur switch 2...
forte
posted
the 06/18/2026 at 09:44 AM
hypermario
Plein de fois ? Juste 2 fois en fait. Une fois en 97 sur 64 et une fois en 2011 avec son remake 3DS. 2 fois, en fait. Même si oui, un 2ème remake, même de qualité, c'est con, mais "que" 2 fois. Ils veulent faire découvrir le meilleur épisode aux plus jeunes, tout simplement !
aeris201
posted
the 06/18/2026 at 09:45 AM
hypermario
Tu l'as pris a 4932 yens sur amazon japon, soit 26€ environ ?
forte
posted
the 06/18/2026 at 09:46 AM
aeris201
26€+ la douane et le port ? Ca le fait plus cher qu'en grandes surface en France
aeris201
posted
the 06/18/2026 at 09:48 AM
forte
Je parle de la version demat
forte
posted
the 06/18/2026 at 09:52 AM
aeris201
En effet, très bon plan dans ces cas là si t'es full démat, pour peu qu'il ait un compte jap (très facile à faire) Je pensais que tu parlais de la version boite !
ducknsexe
posted
the 06/18/2026 at 09:55 AM
hypermario
Tu as le petit remake et le grand Remake, la nous sommes sur un véritable Remake donc la deuxième option. Même si la structure est identique a la version 64, il y'a un gros travail sur la forme, De nouvelles cinématiques plus longues ont été ajoutées, les beefing Beaucoup plus développé. Pour elle reste ont verra.
hypermario
posted
the 06/18/2026 at 10:01 AM
aeris201
oui - de 30€ merci qui
forte
ducknsexe
oui je suis pas mecontent qu'il sorte, les plus jeunes apprecierons
aeris201
posted
the 06/18/2026 at 10:10 AM
hypermario
blueblood
posted
the 06/18/2026 at 10:11 AM
Sympa l'affiche, ils poussent vraiment le coté cinématographique pour cette nouvelle version.
drybowser
posted
the 06/18/2026 at 10:31 AM
Top l affiche
Par contre j'attends les tests du jeu, car si ya pas de nouveaux niveaux de rajoutés ce sera sans moi , aussi beau soit il je vais pas payer 60 balles pour un jeu qui se torche en 8 heures
suzukube
posted
the 06/18/2026 at 10:43 AM
aeris201
hypermario
oh merci ! J’ai deja un compte japonais je vais l'acheter dessus
rendan
posted
the 06/18/2026 at 11:41 AM
Ça DEMONTE
kujiraldine
posted
the 06/18/2026 at 12:32 PM
JE VEUX LE POSTER :V
hypermario
posted
the 06/18/2026 at 01:14 PM
suzukube
FF7 Integrade a 17€ aussi (edit : ca a fini hier..)
http://eshop-prices.com/?currency=EUR
aeris201
posted
the 06/18/2026 at 01:38 PM
hypermario
Avec les jeux editeurs tiers (et en particulier Square Enix) faut faire attention car le francais n'est pas toujours inclus.
Les jeux Nintendo sont toujours multi langues quelques soit la region du monde ou on les achete, pour les autres faut toujours verifier
hypermario
posted
the 06/18/2026 at 02:07 PM
aeris201
en effet, mais pour FF 7 c'etait bon, je l'ai pris pour 17€ ca se refuse pas a se prix
Mais bonne remarque
suzukube
posted
the 06/18/2026 at 11:55 PM
hypermario
bon j'ai payé 34 balles sur l'eshop, j'ai acheté mes codes sur eneba, je suis bloqué sur Amazon xD
hypermario
posted
the 06/19/2026 at 06:08 AM
suzukube
l'eshop JP ?
aeris201
posted
the 06/19/2026 at 11:18 AM
Cyr
Pour Starfox Adventures, Nintendo avait aussi fait une affiche cinématographique.
Tiens cadeau :
https://pbs.twimg.com/media/HLJh37-XMAAKjR7?format=jpg&name=medium
cyr
posted
the 06/19/2026 at 12:29 PM
aeris201
pas convaincu par ce portage. . Et satr fox adventure, quel jeux.
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Je l'attends assez impatiemment celui-là
Une très belle affiche en exclusivité sur switch 2 et nul par d'ailleurs
J’espère tres sincèrement que c’est le retour d’une FRANCHISE avec des nouveaux titres ambitieux dans les années à venir, pas un énième reale N64 puis ciao à dans une décennie pour un autre remake
Pas de quoi casser des briques, ça devrait coûter 20 balles grand max !!
L'affiche est cool pour autant.
Après vu que c'est le néant les sorties first party sur switch 2...
forte ducknsexe oui je suis pas mecontent qu'il sorte, les plus jeunes apprecierons
Par contre j'attends les tests du jeu, car si ya pas de nouveaux niveaux de rajoutés ce sera sans moi , aussi beau soit il je vais pas payer 60 balles pour un jeu qui se torche en 8 heures
http://eshop-prices.com/?currency=EUR
Les jeux Nintendo sont toujours multi langues quelques soit la region du monde ou on les achete, pour les autres faut toujours verifier
Mais bonne remarque
Tiens cadeau : https://pbs.twimg.com/media/HLJh37-XMAAKjR7?format=jpg&name=medium