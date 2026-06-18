Hello,
Si on achète la compile kingdom hearts all-in-one sur PS4actuellement dispo sur le store, la mise à niveau vers la version PS5 sera t elle possible/gratuite ?
Bonne journée et ne faites pas cramer vos consoles !
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posted the 06/18/2026 at 07:36 AM by kisukesan
Après cette version n'apporte absolument rien par rapport à la version PS5.
Pas de meilleur résolution ou des fps en plus
Et pour répondre à la question, comme KH3 est déjà en 60fps sur Pro, la compile PS5 n'a aucune utilité si tu as celle PS4, oui. Ils ont très certainement fait un copié/collé des données et adapté au format PS5. Techniquement je ne vois pas comment ca pourrait être différent sachant qu'ils sont déjà parfait sur PS4 Pro.
forte en vrai tous les jeux ps4 (qui ne sont pas capé a 30fps, j'aurais du préciser en effet )
Tu as des jeux PS4 en 30 sur PS5... comme Bloodborne !
bien sur et kingdom heart 3 tourne aussi a 30 fps sur ps5 en mode qualité
mais tous les jeux qui ne sont pas capé en fps, comme par exemple last guardian peuvent tourner en 60 sur ps5 (sauf avec le patch qui le cap a 30)
A part réduire le frame rate elle approte quoi de concret sur PS5?
keiku mais donc vous ne faites pas la maj juste pour les 60fps quitte a pas avoir la réhausseur graphique ?
Je parlais de DQ11 et 11S
Dq11 et dq11s ne sont pas le même jeu ... Techniquement parlant, il ne peut pas y avoir de maj de l'un vers l'autre
La différence entre les versions PS4 et PS5 se situe au niveau des performances principalement (meilleure résolution et framerate) et des textures "améliorées". Ils ont également programmé un menu de sauvegarde autonome pour Birth by Sleep Final Mix (qui utilisait auparavant le système de la console).
Cette compil est destinée à ceux qui ne les ont pas encore ou ceux qui veulent de meilleures performances. Autrement, les compil PS4 font encore largement le taf.
je t'avoue que pour l'avoir fait sur ps4 fat (je n'achète jamais les mid gen) ca ralentissait très sévère (on descendait parfois a du 10fps), le jeu étant déja très beau de base, j'ai préféré le faire de manière fluide (faisant partie des chanceux possédant le jeu sur le disque, car les autres n'ont pas le choix)
Au pire j’essais la maj, puis je verrais bien.
On parle d’ajout scenaritisque donc un dlc aurait pu être proposé
En gros c'est soit du 1800P en 60 avec des baisses ( en tout cas sur les PS4 ) ou alors en 1440P et 30 FPS plus le HDR !