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Kingdom Hearts IV
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name : Kingdom Hearts IV
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : PC Xbox Series X -
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kisukesan
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kisukesan > blog
Question compile Kingdom hearts PS5
Hello,

Si on achète la compile kingdom hearts all-in-one sur PS4actuellement dispo sur le store, la mise à niveau vers la version PS5 sera t elle possible/gratuite ?

Bonne journée et ne faites pas cramer vos consoles !
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    posted the 06/18/2026 at 07:36 AM by kisukesan
    comments (23)
    ouroboros4 posted the 06/18/2026 at 07:45 AM
    Je pense pas. Ou alors j'ai rien vu.
    Après cette version n'apporte absolument rien par rapport à la version PS5.
    Pas de meilleur résolution ou des fps en plus
    keiku posted the 06/18/2026 at 07:47 AM
    je ne sais même pas s'il y a une différence entre la version ps4 et ps5 en vrai, la version ps4 profitant de la hausse de framerate de la ps5 (comme tous les jeux rétro ps4) et je ne suis pas sur que la qualité graphique du jeu ai été améliorer sur ps5
    kisukesan posted the 06/18/2026 at 08:11 AM
    ouroboros4 keiku sérieux ? Entre ça et le 30-40 fps sur Switch 2 et le game key card ou game key disc, quelle compilation de la lose
    forte posted the 06/18/2026 at 08:22 AM
    keiku C'est surtout qu'il est upgradé par la PS4 Pro. Et comme la PS5 fait tourner les jeux PS4 en mode PS4 Pro, d'une PS4 Pro à une PS5, aucune différence pour cette version. Et pas "tous les jeux rétros PS4", il faut que ton jeu soit compatible PS4 Pro. Tu as des jeux PS4 en 30 sur PS5... comme Bloodborne !

    Et pour répondre à la question, comme KH3 est déjà en 60fps sur Pro, la compile PS5 n'a aucune utilité si tu as celle PS4, oui. Ils ont très certainement fait un copié/collé des données et adapté au format PS5. Techniquement je ne vois pas comment ca pourrait être différent sachant qu'ils sont déjà parfait sur PS4 Pro.
    keiku posted the 06/18/2026 at 08:26 AM
    kisukesan Bah c'est square, mais en même temps j'ai envie de dire moins il touche a leur titre mieux c'est en vrai.

    forte en vrai tous les jeux ps4 (qui ne sont pas capé a 30fps, j'aurais du préciser en effet )

    Tu as des jeux PS4 en 30 sur PS5... comme Bloodborne !

    bien sur et kingdom heart 3 tourne aussi a 30 fps sur ps5 en mode qualité

    mais tous les jeux qui ne sont pas capé en fps, comme par exemple last guardian peuvent tourner en 60 sur ps5 (sauf avec le patch qui le cap a 30)
    forte posted the 06/18/2026 at 08:28 AM
    keiku Oui, pour The Last Guardian, il ne faut pas faire la maj... mais ca te plante le jeu à 2 ou 3 endroits. C'est dommage !
    keiku posted the 06/18/2026 at 08:30 AM
    forte j'ai pas eu de plantage quand j'ai refais ma dernière partie, ca plante ou ?
    forte posted the 06/18/2026 at 08:32 AM
    keiku Te dire où exactement je ne sais plus mais j'ai eu un plantage, pas très loin du début d'ailleurs. Tu fais la maj, tu passes la zone, et de là tu réinstalles le jeu. J'avais essayé plusieurs fois, et je me suis renseigné à l'époque, et quand tu fais pas la maj, tu as bien 2 ou 3 plantages à certains moments du jeu. J'en ai eu qu'un de mon coté.
    gasmok2 posted the 06/18/2026 at 08:38 AM
    keiku forte Mais c'est quoi cette mise à jour sortie du cul??
    A part réduire le frame rate elle approte quoi de concret sur PS5?
    keiku posted the 06/18/2026 at 08:40 AM
    gasmok2 bah il y a une réausse graphique, et donc comme le sugère forte ca réparerait des bug, mais je ne les ai pas eu donc ils doivent survenir surement sous certaine condition
    pimoody posted the 06/18/2026 at 08:57 AM
    Pour KH franchement la compilation existante est déjà nickel, donc le choix est vite fait si tu privilégies une compilation physique.

    keiku mais donc vous ne faites pas la maj juste pour les 60fps quitte a pas avoir la réhausseur graphique ?
    jem25 posted the 06/18/2026 at 08:58 AM
    Alors déjà entre 2 versions d’une même machine il font pas de MAJ alors entre génération faut pas rêver

    Je parlais de DQ11 et 11S
    kisukesan posted the 06/18/2026 at 09:01 AM
    ça pue énormément cette compile...
    richterbelmont posted the 06/18/2026 at 09:51 AM
    jem25 :
    Dq11 et dq11s ne sont pas le même jeu ... Techniquement parlant, il ne peut pas y avoir de maj de l'un vers l'autre
    destati posted the 06/18/2026 at 09:53 AM
    De ce que l'on sait, ceux qui possèdent déjà les versions numériques PS4 peuvent acheter les versions numériques PS5 avec une petite remise. Ce ne sera pas gratuit.

    La différence entre les versions PS4 et PS5 se situe au niveau des performances principalement (meilleure résolution et framerate) et des textures "améliorées". Ils ont également programmé un menu de sauvegarde autonome pour Birth by Sleep Final Mix (qui utilisait auparavant le système de la console).

    Cette compil est destinée à ceux qui ne les ont pas encore ou ceux qui veulent de meilleures performances. Autrement, les compil PS4 font encore largement le taf.
    kinectical posted the 06/18/2026 at 10:56 AM
    destati je n’ai rien vue de ça nul part pour le up de résolution et FPS encore moins pour les texture même dans le communiquer officiel ya AUCUNE info sur des changement alors va falloir donner plus de source que “mon p’tit doigt m’a dit”
    keiku posted the 06/18/2026 at 11:36 AM
    pimoody mais donc vous ne faites pas la maj juste pour les 60fps quitte a pas avoir la réhausseur graphique ?

    je t'avoue que pour l'avoir fait sur ps4 fat (je n'achète jamais les mid gen) ca ralentissait très sévère (on descendait parfois a du 10fps), le jeu étant déja très beau de base, j'ai préféré le faire de manière fluide (faisant partie des chanceux possédant le jeu sur le disque, car les autres n'ont pas le choix)
    destati posted the 06/18/2026 at 11:39 AM
    kinectical J'ai donné aucune source, c'est une affirmation. Le portage se base sur la version PC. Si tu veux une liste de tous les changements, go check les changements de la version PC.
    pimoody posted the 06/18/2026 at 11:41 AM
    keiku j’ai le jeu sur disque, j’ai trouvé une édition limitée au Japon, mais du coup je me tâter à faire la maj sur PS5 avant de m’y mettre.
    Au pire j’essais la maj, puis je verrais bien.
    kinectical posted the 06/18/2026 at 12:46 PM
    destati aucune information de ça je parle de la version PS5 et Xbox ce ne seront pas les portage PC trouve moi la source et on pourras dire que ce que tu dit est une affirmation
    keiku posted the 06/18/2026 at 03:11 PM
    keiku il n'y a pas de bonne facon de procéder... si tu as le disque tu as le choix (chose qui devient rare aujourd'hui) donc autant en profiter pour faire comme tu le sens
    jem25 posted the 06/18/2026 at 05:20 PM
    richterbelmont

    On parle d’ajout scenaritisque donc un dlc aurait pu être proposé
    bebber posted the 06/18/2026 at 07:27 PM
    Pour ceux qui parlent de The Last Guardian, a savoir que la maj apportait également le support HDR, chose que le jeux en 1.0 n'a pas.
    En gros c'est soit du 1800P en 60 avec des baisses ( en tout cas sur les PS4 ) ou alors en 1440P et 30 FPS plus le HDR !
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