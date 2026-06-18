accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
Mike760
profile
1
❤
Likers
Who likes this ?
torotoro59
name :
State of Decay 3
platform :
Xbox Series X
editor :
Microsoft
developer :
Undead Labs
genre :
action
other versions :
PC
read the reviews
add a review
add a press review
profile
72
Likes
Likers
Who likes this ?
amassous
,
lecauchemaredegamekyo
,
akd
,
badaboumisback
,
milo42
,
binou87
,
eyrtz
,
majorevo
,
heracles
,
giusnake
,
myers
,
aiolia081
,
latimevic
,
snakeorliquid
,
asus
,
nobleswan
,
x1x2
,
ritalix
,
spartan1985
,
evilboss
,
kyogamer
,
linkiorra
,
tvirus
,
voxen
,
zabuza
,
roy001
,
noth
,
blackbox
,
souther
,
link49
,
beni
,
z3pi4f
,
mattioo
,
traveller
,
iiii
,
darkfoxx
,
link80
,
ravyxxs
,
iglooo
,
rahxephon1
,
uta
,
ajb
,
tuni
,
seriously
,
leblogdeshacka
,
hyoga57
,
shindo
,
opthomas
,
strifedcloud
,
kurosama
,
supasaiyajin
,
nekonoctis
,
spawnini
,
vyse
,
neckbreaker71
,
sephiroth07
,
mugimando
,
roxloud
,
jeanouillz
,
raph64
,
crimson7
,
osiris
,
negan
,
torotoro59
,
kamina
,
nostalgia75
,
misterpixel
,
kurosu
,
walama
,
slad
,
biboys
,
minx
chester
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
1288
visites since opening :
2262067
chester
> blog
all
nouvelle catégorie
nouvelle catégorie
nouvelle catégorie
nouvelle catégorie
State of Decay 3: 72 Minutes de Gameplay
State of Decay 3 sortira officiellement en 2027, avec une fenêtre de lancement plus précisément ciblée pour février 2027. Développé par Undead Labs et édité par Xbox Game Studios, ce jeu de survie en monde ouvert a dévoilé 72 minutes de gameplay.
tags :
3
Likes
Who likes this ?
zybear
,
elcidfx
,
tripy73
posted the 06/18/2026 at 07:27 AM by
chester
comments (
22
)
malroth
posted
the 06/18/2026 at 07:35 AM
Comment ce jeu peux etre en early alpha à ce jour ???
Qu'ont fait les dev depuis des années ?
Vraiment Phil Spencer a du sang sur les mains. Il ne demandait jamais des comptes aux studio ?
negan
posted
the 06/18/2026 at 07:44 AM
Le passage dans le magasin abandonné avec les zombies a l'extérieur et la pluie.
Mon dieu l'ambiance de salopard
coconutsu
posted
the 06/18/2026 at 07:45 AM
Il va être excellent ce 3em opus!
coconutsu
posted
the 06/18/2026 at 07:47 AM
malroth
Bah comme tout les jeux de la gen Xbox ils ont été annoncé alors qu'ils commençaient leur développement.
romgamer6859
posted
the 06/18/2026 at 07:49 AM
ça a l'air sympa, mais pas surpris, je m'attendais exactement à ça, à un 2 en mieux
malroth
posted
the 06/18/2026 at 07:59 AM
coconutsu
j'espere qu'ils ont compris qu'il fallait arreter avec ça. C'est horrible et contre productif comme methode.
rogeraf
posted
the 06/18/2026 at 08:18 AM
C'est ce studio qu'il fallait fermer en premier ..... On dirait un jeu old gen
shanks
posted
the 06/18/2026 at 08:40 AM
rogeraf
C'est un putain jeu de survie.
Va voir la gueule de Palworld (25 millions de ventes) et Valheim (12 millions de ventes). Tu peux ajouter The Forest, Ark, Enshrouded, Planet Crafter...
C'est limite dans la moyenne haute ce qu'on voit alors que ce n'est qu'une Alpha.
malroth
posted
the 06/18/2026 at 08:56 AM
Oue perso le rendu ça me convient à titre perso.
Des jeux de survie comme ça y'en a pas trop qui ont ce rendu la en verité.
malroth
posted
the 06/18/2026 at 08:57 AM
La seule fois où on avait baver pour un rendu claque graphique dans ces genre la c'etait "The day before" et on sais comment ça s'est fini
mylor
posted
the 06/18/2026 at 09:04 AM
quand on vois days gone qui date de 2019 et celui la ça fait mal !!!!
negan
posted
the 06/18/2026 at 09:11 AM
mylor
Ça n'a strictement rien a voir c'est pas la même proposition...
rogeraf
posted
the 06/18/2026 at 09:23 AM
shanks
Je me trompe peu etre shanks, a voir a la sortie
gasmok2
posted
the 06/18/2026 at 09:43 AM
mylor
Parce que Days Gone c'était un jeu de survie? Première nouvelle
malroth
posted
the 06/18/2026 at 09:43 AM
mylor
compare avec the last of us 2 aussi tant qu'à faire
Tu le sais tres bien que ça n'a strictement rien avoir avec ces jeux la.
Ou alors tu ne connais pas les state of decay (ce que je peux comprendre).
Mais je peux t'assurer que ça n'a rien avoir comme genre.
beppop
posted
the 06/18/2026 at 10:03 AM
gasmok2
malroth
Les gars on parle d'un j'eu PS4 (1,80TF avec l'ancienne archi AMD avec un CPU de merde) open world avec des tas de zombies à l'écran au frontière du bac à sable qui date de 7 ans faut sortir d'autres arguments.
Ensuite je ne vois pas le fait que ce soit un jeu de survie change quoi que ce soit ? la seule chose que SOD fait de différent c'est l'aspect gestion des camps et ressource
negan
posted
the 06/18/2026 at 10:09 AM
On parle JV chaque jour avec des abrutis...
gasmok2
posted
the 06/18/2026 at 12:03 PM
beppop
Il y atellement de paramètres à prendre en compte dans un jeu de survie, ce n'est juste pas comparable.
De plus tu oublis une chose,Days Gone reste un jeu SOLO or ici on a à faire à un jeu de survie multi.
Tu ne peux pas attendre d'un jeu purement multi, qui doit gérer plein de chose à un jeu SOLO en monde ouvert, c'est idiot de comparer.
C'est comme comparer Days Gone et TLOU2, et en disant "ouais mais TLOU2 est plus joli"....ça n'a aucun sens, et bien ici c'est pareil
grievous32
posted
the 06/18/2026 at 12:12 PM
Beppop
pas le même budget, pas le même nombre de dev, jeu multijoueur, comparer un jeu fini et un jeu pas fini... On peut en trouver des arguments hein...
beppop
posted
the 06/18/2026 at 12:18 PM
gasmok2
grievous32
Bien vue j'avais pas vu c'est encore en alpha je pensais il sortait cette année et ya aussi la dimension multi c'est vrai
oubliez ce que j'ai dit
gasmok2
posted
the 06/18/2026 at 12:53 PM
beppop
pas de soucis
jaysennnin
posted
the 06/18/2026 at 06:05 PM
negan
romgamer6859
shanks
c'est le 2 en mieux c'est tout ce qu'on demande et surtout si il pouvait ne pas y avoir de bugs à la sortie, on pourra dire Adieu à toute vie sociale, tellement le jeu est prenant et immersif
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Qu'ont fait les dev depuis des années ?
Vraiment Phil Spencer a du sang sur les mains. Il ne demandait jamais des comptes aux studio ?
Mon dieu l'ambiance de salopard
C'est un putain jeu de survie.
Va voir la gueule de Palworld (25 millions de ventes) et Valheim (12 millions de ventes). Tu peux ajouter The Forest, Ark, Enshrouded, Planet Crafter...
C'est limite dans la moyenne haute ce qu'on voit alors que ce n'est qu'une Alpha.
Des jeux de survie comme ça y'en a pas trop qui ont ce rendu la en verité.
Parce que Days Gone c'était un jeu de survie? Première nouvelle
Tu le sais tres bien que ça n'a strictement rien avoir avec ces jeux la.
Ou alors tu ne connais pas les state of decay (ce que je peux comprendre).
Mais je peux t'assurer que ça n'a rien avoir comme genre.
Les gars on parle d'un j'eu PS4 (1,80TF avec l'ancienne archi AMD avec un CPU de merde) open world avec des tas de zombies à l'écran au frontière du bac à sable qui date de 7 ans faut sortir d'autres arguments.
Ensuite je ne vois pas le fait que ce soit un jeu de survie change quoi que ce soit ? la seule chose que SOD fait de différent c'est l'aspect gestion des camps et ressource
Il y atellement de paramètres à prendre en compte dans un jeu de survie, ce n'est juste pas comparable.
De plus tu oublis une chose,Days Gone reste un jeu SOLO or ici on a à faire à un jeu de survie multi.
Tu ne peux pas attendre d'un jeu purement multi, qui doit gérer plein de chose à un jeu SOLO en monde ouvert, c'est idiot de comparer.
C'est comme comparer Days Gone et TLOU2, et en disant "ouais mais TLOU2 est plus joli"....ça n'a aucun sens, et bien ici c'est pareil
Bien vue j'avais pas vu c'est encore en alpha je pensais il sortait cette année et ya aussi la dimension multi c'est vrai
oubliez ce que j'ai dit
c'est le 2 en mieux c'est tout ce qu'on demande et surtout si il pouvait ne pas y avoir de bugs à la sortie, on pourra dire Adieu à toute vie sociale, tellement le jeu est prenant et immersif