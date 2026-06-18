Mike760
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State of Decay 3
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name : State of Decay 3
platform : Xbox Series X
editor : Microsoft
developer : Undead Labs
genre : action
other versions : PC
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chester
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State of Decay 3: 72 Minutes de Gameplay
State of Decay 3 sortira officiellement en 2027, avec une fenêtre de lancement plus précisément ciblée pour février 2027. Développé par Undead Labs et édité par Xbox Game Studios, ce jeu de survie en monde ouvert a dévoilé 72 minutes de gameplay.

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    zybear, elcidfx, tripy73
    posted the 06/18/2026 at 07:27 AM by chester
    comments (22)
    malroth posted the 06/18/2026 at 07:35 AM
    Comment ce jeu peux etre en early alpha à ce jour ???

    Qu'ont fait les dev depuis des années ?

    Vraiment Phil Spencer a du sang sur les mains. Il ne demandait jamais des comptes aux studio ?
    negan posted the 06/18/2026 at 07:44 AM
    Le passage dans le magasin abandonné avec les zombies a l'extérieur et la pluie.

    Mon dieu l'ambiance de salopard
    coconutsu posted the 06/18/2026 at 07:45 AM
    Il va être excellent ce 3em opus!
    coconutsu posted the 06/18/2026 at 07:47 AM
    malroth Bah comme tout les jeux de la gen Xbox ils ont été annoncé alors qu'ils commençaient leur développement.
    romgamer6859 posted the 06/18/2026 at 07:49 AM
    ça a l'air sympa, mais pas surpris, je m'attendais exactement à ça, à un 2 en mieux
    malroth posted the 06/18/2026 at 07:59 AM
    coconutsu j'espere qu'ils ont compris qu'il fallait arreter avec ça. C'est horrible et contre productif comme methode.
    rogeraf posted the 06/18/2026 at 08:18 AM
    C'est ce studio qu'il fallait fermer en premier ..... On dirait un jeu old gen
    shanks posted the 06/18/2026 at 08:40 AM
    rogeraf
    C'est un putain jeu de survie.
    Va voir la gueule de Palworld (25 millions de ventes) et Valheim (12 millions de ventes). Tu peux ajouter The Forest, Ark, Enshrouded, Planet Crafter...

    C'est limite dans la moyenne haute ce qu'on voit alors que ce n'est qu'une Alpha.
    malroth posted the 06/18/2026 at 08:56 AM
    Oue perso le rendu ça me convient à titre perso.

    Des jeux de survie comme ça y'en a pas trop qui ont ce rendu la en verité.
    malroth posted the 06/18/2026 at 08:57 AM
    La seule fois où on avait baver pour un rendu claque graphique dans ces genre la c'etait "The day before" et on sais comment ça s'est fini
    mylor posted the 06/18/2026 at 09:04 AM
    quand on vois days gone qui date de 2019 et celui la ça fait mal !!!!
    negan posted the 06/18/2026 at 09:11 AM
    mylor Ça n'a strictement rien a voir c'est pas la même proposition...
    rogeraf posted the 06/18/2026 at 09:23 AM
    shanks Je me trompe peu etre shanks, a voir a la sortie
    gasmok2 posted the 06/18/2026 at 09:43 AM
    mylor
    Parce que Days Gone c'était un jeu de survie? Première nouvelle
    malroth posted the 06/18/2026 at 09:43 AM
    mylor compare avec the last of us 2 aussi tant qu'à faire

    Tu le sais tres bien que ça n'a strictement rien avoir avec ces jeux la.

    Ou alors tu ne connais pas les state of decay (ce que je peux comprendre).

    Mais je peux t'assurer que ça n'a rien avoir comme genre.
    beppop posted the 06/18/2026 at 10:03 AM
    gasmok2 malroth

    Les gars on parle d'un j'eu PS4 (1,80TF avec l'ancienne archi AMD avec un CPU de merde) open world avec des tas de zombies à l'écran au frontière du bac à sable qui date de 7 ans faut sortir d'autres arguments.

    Ensuite je ne vois pas le fait que ce soit un jeu de survie change quoi que ce soit ? la seule chose que SOD fait de différent c'est l'aspect gestion des camps et ressource
    negan posted the 06/18/2026 at 10:09 AM
    On parle JV chaque jour avec des abrutis...
    gasmok2 posted the 06/18/2026 at 12:03 PM
    beppop
    Il y atellement de paramètres à prendre en compte dans un jeu de survie, ce n'est juste pas comparable.
    De plus tu oublis une chose,Days Gone reste un jeu SOLO or ici on a à faire à un jeu de survie multi.
    Tu ne peux pas attendre d'un jeu purement multi, qui doit gérer plein de chose à un jeu SOLO en monde ouvert, c'est idiot de comparer.

    C'est comme comparer Days Gone et TLOU2, et en disant "ouais mais TLOU2 est plus joli"....ça n'a aucun sens, et bien ici c'est pareil
    grievous32 posted the 06/18/2026 at 12:12 PM
    Beppop pas le même budget, pas le même nombre de dev, jeu multijoueur, comparer un jeu fini et un jeu pas fini... On peut en trouver des arguments hein...
    beppop posted the 06/18/2026 at 12:18 PM
    gasmok2 grievous32
    Bien vue j'avais pas vu c'est encore en alpha je pensais il sortait cette année et ya aussi la dimension multi c'est vrai

    oubliez ce que j'ai dit
    gasmok2 posted the 06/18/2026 at 12:53 PM
    beppop pas de soucis
    jaysennnin posted the 06/18/2026 at 06:05 PM
    negan romgamer6859 shanks
    c'est le 2 en mieux c'est tout ce qu'on demande et surtout si il pouvait ne pas y avoir de bugs à la sortie, on pourra dire Adieu à toute vie sociale, tellement le jeu est prenant et immersif
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