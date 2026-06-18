L'ancien patron de PlayStation, Shawn Layden, affirme que les récentes décisions d'Xbox laissent penser que ses dirigeants méconnaissent le fonctionnement de l'industrie du jeu vidéo.
Il faut reconnaître à Xbox un certain mérite : tout au long des années 2020, l'éditeur a été un parfait exemple d'incohérence. Après avoir décidé de devenir un éditeur multiplateforme, il a fait volte-face avec des événements comme le Gears of War E-Day, avant que des rumeurs ne laissent entendre qu'il pourrait en réalité changer d'avis à nouveau et que tout cela n'était qu'un coup marketing pour séduire une base de fans Xbox de plus en plus mécontente. Certes, Matthew Ball, directeur de la stratégie Xbox, dément ces allégations, mais comment pourrais-je me fier aux seules informations d'un éditeur qui a annoncé un nouveau jeu Senua à peine une semaine avant que des rumeurs ne circulent sur la fermeture de son studio Ninja Theory par Microsoft ?
Tout cela pour dire qu'il se dégage clairement du côté d'Xbox une sorte de crise d'identité. Lorsque le consultant en jeux vidéo Tadhg Kelly a souligné certaines de ces incohérences récentes (via RespawnFirst), Shawn Layden, ancien président de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios (et ancien PDG de la branche américaine), a commenté les récentes décisions d'Xbox. « Au risque de passer pour un rabat-joie (ce que je ne suis absolument pas), ces décisions témoignent d'une incompréhension fondamentale du fonctionnement du monde du divertissement interactif », écrit-il.
Malheureusement, difficile de contredire Layden. La série de décisions apparemment aléatoires prises par Xbox, ainsi que les changements de direction et la communication confuse, ont semé plus de confusion que d'espoir pour le constructeur et éditeur de consoles. Même si je ne suis pas un fan inconditionnel d'Xbox depuis la 360 – après tout, pourquoi le serais-je alors que je peux jouer à tous ses jeux sur PC et PS5 ? –, une Xbox en bonne santé est bénéfique pour l'industrie dans son ensemble. Mais une entreprise qui procède à des vagues de licenciements et à des fermetures de studios presque aussi souvent qu'elle sort de nouveaux jeux ne peut pas vraiment être qualifiée de saine, n'est-ce pas ?
Source : https://www.gamesradar.com/games/former-playstation-boss-says-xbox-shows-a-basic-misunderstanding-of-the-games-industry-amid-leadership-changes-mixed-messaging-and-reports-of-studio-closures/
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posted the 06/18/2026 at 04:48 AM by link49
Mais , c'est similaire dans beaucoup de studio dernier, les licenciement.
Avec l'arrivée de l'ia, des coût non maîtriser..
Et je suis désolé, mais annuler des jeux xbox pour la ps5, c'était juste ce qui fallait faire. (Je peux comprendre le mécontentement des joueurs ps5, qui penser voir le navire xbox sombrer, et s'imaginer avoir remporté la victoire depuis 2002, mais non, Asha redresse le navire.)
Sony lui aussi arrête de sortir des jeux sur pc, et ça ne dérange personne, tiens donc? Curieux.
On verra plus clair avec la new xbox, quand elle sera annoncée.
De 1 Asha redresse quedalle, en 100 jours elle ne pourra pas faire grand chose
De 2 si Sony ne sort plus ses jeux sur PC c’est, au delà de la rumeur de l’ouverture aux store PC sur la Hélix, surtout aussi car les jeux ps5 ne marchent pas sur PC donc perte de temps et d’argent… contrairement au jeux Xbox qui se vende très bien sûr ps5
Bref après la conf de MS et juste après la fermeture de studio c’est juste totalement embrouillant plus qu’autre chose
Sinon virer des gens ou des studios qui n'ont pas fait grand chose de bien ne me choque pas.
De là à reprendre confiance en Xbox sur des paroles, hors de question. Ils m'ont perdu alors que j'étais là depuis le début.
Mais quand et si la situation redevient aussi mauvaise que lors des précédentes génération, ils feront à nouveau machine arrière.
Il y a de "belles" intentions sur le papier, mais à la fin le business dictera tjs les choix, pour eux comme pour n'importe qui.
Qu'ils deviennent éditeurs tiers, ça sera mieux pour la rentabilité et les budgets de leurs jeux internes
Les deux constructeurs licencient, ferment des studios et peinent à se développer sur le marché. Pire même, Playstation a à son actif la pire catastrophe industrielle de son histoire niveau software avec Concord et Marathon est bien partie pour devenir un vrai poids mort pour eux.
Pour moi, ils ont tous les deux proposé une génération moyenne et se sont montrés assez déconnectées des réalités du marché.
Le plan de MS aurait marché si le GP avait été un succès à grande échelle, chose qu'il n'est pas aujourd'hui, afin que les abonnements rapportent assez pour être rentable confortablement.
Hors ça ne s'est pas passé comme ça.
Du coup ils ont acheté des éditeurs (Bethesda et ABK) afin de créer du contenu et attirer du monde, ça ne s'e'st pas produit non plus.
Je pense toujours que MS paye encore les conséquences de la rouste qu'ils se sont pris avec la génération PS4/One ou tout le monde s'est constitué sa ludothèque en numérique.et du coup les joueur reste dans l'enviroonement dans lequel ils ont investit...ce qui est normal.
Aujourd'hui ils leur reste la solution de devenir un gigantesque éditeur tiers, ou alors se casser encore une fois les dents sur le marché des consoles....
Et heureusement qu'il y a encore des activiste pour amener des bonne nouvelle quand il y en a. Sinon on aurai l'impression que tous va bien chez l'un et tous va mal chez l'autre.
L'industrie, dans sont entièreté a quelque exceptions, est en crise.
Fermeture, licenciement, et projet annulé. La gueule de la prochaine génération. Déjà que celle la aura mis 4 ans a démarrer, alors pour la prochaine, faudra plus qu'être patient. Surtout après les déboires de l'utilisation de l'ia ....
Le jeux vidéo traditionnelle se meurt. Et personne ne le voit.
51love Vu le bad buzz avec les rachats/licenciements caprices " allez jai envie de racheter toute l'industrie/ oups j'en veux plus ça degage", qu'ils vont se taper, je me demande s'ils vont pas finir par juste vendre la branche
Beaucoup parlent déjà de boycott si jamais ils viennent à fermer un studio aussi important dans l'histoire du JV que Id Software
Le petit empereur wish aka Emmanuel Macronix 1er l'a pourtant expliqué:
On est dans une période où on refonde. On est en train de réinventer un modèle et c'est plus dur quand tout n'a pas été détruit
Si Asha a été biberonné comme Macron dans les standard du club des US Youth Leader alors tout s'éclaire.
Les gens peuvent cracher et tout reprocher à une equipe vieille d’un mois mais ils ont rien suivi et mis des œillères depuis la présentation de la X1 alors
A l'epoque tu avais un facteur essentiel aussi, c'etait un prix concurentiel avec baisse de prix et nouveaux modeles reduits sur la durée de vie de la machine. Ce que l'on voit plus, meme pour les modeles reduits.
Microsoft n'a jamais autant gagner d'argent que depuis l'ère Nadella, le mec fait en sorte que MS marche et pour ça il a totalement réussi (30 milliards chaque trimestre, c'est colossale).
Xbox par contre, c'est plus compliqué et la Asha je la vois juste comme une Cost Killer.
Derrière son sourire de façade, ça va être un massacre dans les équipes.
Je pense qu'elle est là juste pour ramener la marque à un équilibre.
MS n'ont jamais réussi à comprendre et réitérer le succès de la Xbox 360, et ont voulu s'engouffrer dans tout et n'importe quoi pour passer devant Sony. D'abord avec la volonté de vouloir sortir une espèce de box à tout faire avec le Xbox One qui finalement ne faisait rien puis plus tard avec un système d'abonnement qui, en dehors de la fanbase, n'intéresse pas grand monde.
Sony eux ont voulu croquer trop gros avec l'explosion de la fréquentation des GAAS pendant la pandémie et n'ont rien anticiper dans le cas où la bulle allait éclatée, et c'est ce qui c'est passé. C'était une erreur de stratégie, assez incompréhensible sachant qu'ils sont dans le game depuis longtemps.
La finalité reste la même, parce que maintenant faut réparer les pots cassés mais ont est pourtant sur deux cas différents. Avec le recul le seul qui a tout compris c'est Nintendo.