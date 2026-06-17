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Intergalactic : The Heretic Prophet
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name : Intergalactic : The Heretic Prophet
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Naughty Dog
genre : action-aventure
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altendorf
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Naughty Dog multiplie les embauches


Alors que l’industrie vidéoludique est pleinement touchée par plusieurs restructurations et des licenciements à tout-va, le créateur de contenu Joanastic, spécialisé dans l’actualité autour de Naughty Dog et de ses productions, annonce que Naughty Dog a augmenté de 10% ses effectifs pour accélérer le développement d’Intergalactic: The Heretic Prophet.

Pas moins d’une soixantaine de développeurs expérimentés ont rejoint Naughty Dog entre janvier et juin 2026, dont plusieurs anciens de Bluepoint Games.

Le recrutement reste par ailleurs très actif, avec encore 18 à 20 postes ouverts dans différents domaines, notamment la programmation, le game design et la direction artistique.
Joanastic - https://www.youtube.com/watch?v=-HO0urORd94
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    burningcrimson, newtechnix
    posted the 06/17/2026 at 09:51 PM by altendorf
    comments (34)
    jenicris posted the 06/17/2026 at 09:52 PM
    C'est vraiment chouette pour les anciens de Bluepoint
    vyse posted the 06/17/2026 at 09:52 PM
    ouai bcp d'espoirs pour intergalactic, si le jeu se plante..
    marcus62 posted the 06/17/2026 at 10:18 PM
    J’espère revoir Intergalactic prochainement (au VGA ?) et j’espère une sortie l’année prochaine…

    Toute une génération sans jeu de leur part… je ne compte pas le The Last of Us Remake…
    toulia posted the 06/17/2026 at 11:13 PM
    On en reparle après Intergalactic.
    adamjensen posted the 06/17/2026 at 11:37 PM
    La peur de se faire fermer par Sony...
    soulfull posted the 06/18/2026 at 12:28 AM
    Les seuls avec Rockstar qui font de la Next gen avant l'heure.
    ootaniisensei posted the 06/18/2026 at 02:09 AM
    marcus62 Pas de jeux Naughty Dogs, pas de Media Molecule ça fait bizarre

    soulfull Halo, Gears ou même Stellar Blade 2 va y avoir de la concurrence cette fois-ci pour Naughty Dogs ils sont sublimes
    soulfull posted the 06/18/2026 at 02:25 AM
    ootaniisensei Halo malheureusement je ne pense pas que ce sera une claque.

    Gears j'espère qu'il va assurer mais quand je pense à tout ce qu'on nous avait annoncé pour le 5 et finalement je l'ai trouvé juste bon rt loin derrière la première trilogie.

    Stellar blade je ne doute pas de sa capacité à tout faire peter,déjà que le 1 est toujours une claque mais comment ce second opus va bien tourner sur nos consoles de salon?.
    ravyxxs posted the 06/18/2026 at 02:34 AM
    toulia On en reparle après Intergalactic.

    Tu as déjà vu ND faire un bain de sang niveau licenciement ? C'est comme Insomniac, ces gars lorsqu'ils sortent des jeux ça marche. Donc ton commentaire est un peu étrange..
    abookhouseboy posted the 06/18/2026 at 05:28 AM
    ravyxxs Le problème, c'est que ND ne sort plus de jeux.
    taiko posted the 06/18/2026 at 05:40 AM
    En fait on parle des licenciements, mais la plupart des mecs qui ont du talent d'un recasés ou retrouve du taf rapidement. C'est juste sain.
    Tout ceux embauchés sur un agenda politique sont virés et créer signe d'un marché qui redevient sain et sort de ce délire qui aura coûté cher au jv.
    taiko posted the 06/18/2026 at 05:45 AM
    ootaniisensei rockstar, naugthy fogs n'ont jamais été en concurrence avec ceux qui faisaient des beaux jeux avec l'unreal engine et ses assets préfabriqués.
    C'est des studios qui ont 10 ans d'avance de technique. Qu mettent des budgets fous sur chaque détail et c'est ça qui fait la différence.
    Avec l'UE, la plupart sont capable de faire de beaux rendus.
    En l'état, gears, halo, stellar blade, seront juste de très beaux jeux sous unreal. C'est déjà pas mal mais loin de ce que font des rockstars ou naughty dogs jusque là.
    cyr posted the 06/18/2026 at 06:18 AM
    jenicris et laisser bluepoint ouvert, c'était pas mieux en réalité ?
    djfab posted the 06/18/2026 at 07:14 AM
    abookhouseboy : " le problème, c'est que ND ne sort plus de jeux" : c'est pas un problème, on sait qu'ils ont perdu du temps avec le multi de tlou annulé, maintenant ça va revenir, surtout s'il y a deux équipes.
    mrpopulus posted the 06/18/2026 at 07:55 AM
    cyr ou tu l'a vu dire le contraire ? Son commentaire exprime juste qu'il est content pour eux d'avoir retrouver du taf...
    niflheim posted the 06/18/2026 at 08:14 AM
    Je pressens de plus en plus une sortie en 2028, ça me parait vraiment trop juste une sortie l'année prochaine.

    marcus62 oui mais Naughty Dog le compte, c'est le cadre dans le studio qui est juste à côté de The Last of Us Part II Remastered.

    Et on comprend pourquoi

    ootaniisensei le concurrent de Naughty Dog, c'est Santa Monica qui ont placé la barre très très très haut avec God of War Laufey https://twistedvoxel.com/god-of-war-laufey-engine-upgrade-visuals-closer-to-2018-cgi-cinematic/

    Allez regarder le trailer sur votre TV en 4K, visuellement c'est juste à tomber par terre !

    abookhouseboy Raf Grassetti qui était jusque là directeur artistique chez SMS et qui a rejoint ND, a dit travaillé sur d'autres projets (donc on peut imaginer plein de choses)

    "Je fête ma première année passée à travailler sur Intergalactic et d’autres projets géniaux chez Naughty Dog. Je ne pourrais pas être plus fier et enthousiaste à propos de l’équipe, de la direction du studio et du projet ! Druckmann est aussi vraiment trop fort, je peux le confirmer… À la santé de nombreuses autres années !"

    Et une chose est sûre, tu n'auras pas Intergalactic sur PC donc tant mieux si tu n'y joueras jamais vu comment t'as craché sur le jeu.
    abookhouseboy posted the 06/18/2026 at 09:07 AM
    niflheim Tu sais, ce serait étonnant qu'il débarque en disant que le studio pue, que le projet n'avance pas et que Druckman ne tire pas la chasse.

    Et puis tu crois vraiment que j'ai envie de jouer un titre qui propose une héroïne aussi moche été tête à claque ?

    Djafb Ben ça fait beaucoup d'argent qui sort et peu qui rentre, pour l'instant.
    jenicris posted the 06/18/2026 at 09:18 AM
    cyr les connerirs que tu sors. Tu le fais exprès c'est pas possible
    zekk posted the 06/18/2026 at 09:43 AM
    cyr ça devient tout doucement de l'harcèlement là
    rider288 posted the 06/18/2026 at 10:27 AM
    Ca peut être pour le Second jeu aussi.
    vers0 posted the 06/18/2026 at 10:56 AM
    Pour une fois que ca va dans ce sens , espérons que leur prochain titre sera vite présenter.
    ravyxxs posted the 06/18/2026 at 11:15 AM
    abookhouseboy Ils sont aussi lent que ROCKSTAR oui.
    hyoga57 posted the 06/18/2026 at 11:39 AM
    zekk jenicris Venant de la part d’un troll qui a qualifié les Pros-S de cancer ce matin, pas étonnant.
    obi69 posted the 06/18/2026 at 02:12 PM
    Content pour les anciens Bluepoint , mais j'aurais préféré qu'ils trouvent refuge ailleurs que dans ce studio ultra toxique.
    cyr posted the 06/18/2026 at 02:50 PM
    zekk n'utilise pas des mots que tu connais pas. Et il est pas obligé de me répondre. Enfin quand je vois sa réponse, j'en attendais pas mieux.

    hyoga57 je t'ai vexé ?
    zekk posted the 06/18/2026 at 02:57 PM
    cyr ne joue pas les mecs cultivés et va t'intruire, tu rentres totalement dans la définition


    Response à quoi ? Ton commentaire est d’une bêtise crasse... Bien sûr que ca aurait été mieux que Sony ne ferme le studio, mais dans leur malheur cnest une bonne chose que des personnes retrouvent du travail chez ND

    Ton commentaire est soit d’une mauvaise foi crasse, soit d’une débilité crasse, je te laisse choisir

    https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/harceler/3906
    hyoga57 posted the 06/18/2026 at 03:25 PM
    cyr Non, je constate juste que t’es vraiment idiot en fait.
    cyr posted the 06/19/2026 at 04:52 AM
    hyoga57 venant de toi, c'est un compliment.

    Par contre, quand on arrive au insulte a défaut d'argumentation....... c'est que voilà quoi....


    zekk Vous jubiler sur les possibles fermeture de studio chez Microsoft, je vous rappele juste que Sony fait pareil.

    La vérité fait mal, c'est toute l'industrie qui est dans cette état.

    Et ce que je pense, les mecs de bluepoint sont pas très malin de retourner travailler pour sony alors qu'ils ont étaient remercié par eux........
    hyoga57 posted the 06/19/2026 at 05:13 AM
    cyr Toi t’as qualifié une communauté de cancers, c’est bien pire hein.

    Et parle pas d’argumentation quand la tienne se résume au méchant Sony, alors que ta boîte chérie sont de bien plus gros enculés.
    hyoga57 posted the 06/19/2026 at 05:16 AM
    Cyr Ah et au passage, on a tous craché sur Sony concernant Blue Point.

    https://www.gamekyo.com/group_article60543.html
    zekk posted the 06/19/2026 at 07:09 AM
    cyr dis moi quand tu m’as vu jubiler?
    cyr posted the 06/19/2026 at 12:25 PM
    zekk vous= votre communauté.

    Sauf erreur de ma part, tu en fait partie.

    hyoga57 presque tous. Y en a 1 qui etais trop occupé a me répondre pour prendre position.
    zekk posted the 06/19/2026 at 12:34 PM
    cyr tu fais donc un amalgame
    cyr posted the 06/20/2026 at 09:41 AM
    zekk vous avez tous la même finalité. Chacun a sa façon de faire. Mais franchement votre aeris nationale alias Minbox manque un peu. Car au moins avec lui, io chercher juste a troller.


    Mais on peut visiblement pas parler de sony, quand vous (la communauté PlayStation) vous vous gêner pas pour parler de Microsoft ou nintendo.

    Donc un pro s a le droit, mais les autres doivent fermer leur gueule ?

    C'est ce que je reproche aux pro s.

    On est en démocratie, et traiter les gens d'idiot est une insulte. Heureusement que les modérateurs ont lâché l'affaire. Moi je n'insulte personne.
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