Alors que l’industrie vidéoludique est pleinement touchée par plusieurs restructurations et des licenciements à tout-va, le créateur de contenu Joanastic, spécialisé dans l’actualité autour de Naughty Dog et de ses productions, annonce que Naughty Dog a augmenté de 10% ses effectifs pour accélérer le développement d’Intergalactic: The Heretic Prophet.
Pas moins d’une soixantaine de développeurs expérimentés ont rejoint Naughty Dog entre janvier et juin 2026, dont plusieurs anciens de Bluepoint Games.
Le recrutement reste par ailleurs très actif, avec encore 18 à 20 postes ouverts dans différents domaines, notamment la programmation, le game design et la direction artistique.
Toute une génération sans jeu de leur part… je ne compte pas le The Last of Us Remake…
soulfull Halo, Gears ou même Stellar Blade 2 va y avoir de la concurrence cette fois-ci pour Naughty Dogs ils sont sublimes
Gears j'espère qu'il va assurer mais quand je pense à tout ce qu'on nous avait annoncé pour le 5 et finalement je l'ai trouvé juste bon rt loin derrière la première trilogie.
Stellar blade je ne doute pas de sa capacité à tout faire peter,déjà que le 1 est toujours une claque mais comment ce second opus va bien tourner sur nos consoles de salon?.
Tu as déjà vu ND faire un bain de sang niveau licenciement ? C'est comme Insomniac, ces gars lorsqu'ils sortent des jeux ça marche. Donc ton commentaire est un peu étrange..
Tout ceux embauchés sur un agenda politique sont virés et créer signe d'un marché qui redevient sain et sort de ce délire qui aura coûté cher au jv.
C'est des studios qui ont 10 ans d'avance de technique. Qu mettent des budgets fous sur chaque détail et c'est ça qui fait la différence.
Avec l'UE, la plupart sont capable de faire de beaux rendus.
En l'état, gears, halo, stellar blade, seront juste de très beaux jeux sous unreal. C'est déjà pas mal mais loin de ce que font des rockstars ou naughty dogs jusque là.
marcus62 oui mais Naughty Dog le compte, c'est le cadre dans le studio qui est juste à côté de The Last of Us Part II Remastered.
Et on comprend pourquoi
ootaniisensei le concurrent de Naughty Dog, c'est Santa Monica qui ont placé la barre très très très haut avec God of War Laufey https://twistedvoxel.com/god-of-war-laufey-engine-upgrade-visuals-closer-to-2018-cgi-cinematic/
Allez regarder le trailer sur votre TV en 4K, visuellement c'est juste à tomber par terre !
abookhouseboy Raf Grassetti qui était jusque là directeur artistique chez SMS et qui a rejoint ND, a dit travaillé sur d'autres projets (donc on peut imaginer plein de choses)
"Je fête ma première année passée à travailler sur Intergalactic et d’autres projets géniaux chez Naughty Dog. Je ne pourrais pas être plus fier et enthousiaste à propos de l’équipe, de la direction du studio et du projet ! Druckmann est aussi vraiment trop fort, je peux le confirmer… À la santé de nombreuses autres années !"
Et une chose est sûre, tu n'auras pas Intergalactic sur PC donc tant mieux si tu n'y joueras jamais vu comment t'as craché sur le jeu.
Et puis tu crois vraiment que j'ai envie de jouer un titre qui propose une héroïne aussi moche été tête à claque ?
Djafb Ben ça fait beaucoup d'argent qui sort et peu qui rentre, pour l'instant.
hyoga57 je t'ai vexé ?
Response à quoi ? Ton commentaire est d’une bêtise crasse... Bien sûr que ca aurait été mieux que Sony ne ferme le studio, mais dans leur malheur cnest une bonne chose que des personnes retrouvent du travail chez ND
Ton commentaire est soit d’une mauvaise foi crasse, soit d’une débilité crasse, je te laisse choisir
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/harceler/3906
Par contre, quand on arrive au insulte a défaut d'argumentation....... c'est que voilà quoi....
zekk Vous jubiler sur les possibles fermeture de studio chez Microsoft, je vous rappele juste que Sony fait pareil.
La vérité fait mal, c'est toute l'industrie qui est dans cette état.
Et ce que je pense, les mecs de bluepoint sont pas très malin de retourner travailler pour sony alors qu'ils ont étaient remercié par eux........
Et parle pas d’argumentation quand la tienne se résume au méchant Sony, alors que ta boîte chérie sont de bien plus gros enculés.
https://www.gamekyo.com/group_article60543.html
Sauf erreur de ma part, tu en fait partie.
hyoga57 presque tous. Y en a 1 qui etais trop occupé a me répondre pour prendre position.
Mais on peut visiblement pas parler de sony, quand vous (la communauté PlayStation) vous vous gêner pas pour parler de Microsoft ou nintendo.
Donc un pro s a le droit, mais les autres doivent fermer leur gueule ?
C'est ce que je reproche aux pro s.
On est en démocratie, et traiter les gens d'idiot est une insulte. Heureusement que les modérateurs ont lâché l'affaire. Moi je n'insulte personne.