Alors que l’industrie vidéoludique est pleinement touchée par plusieurs restructurations et des licenciements à tout-va, le créateur de contenu Joanastic, spécialisé dans l’actualité autour de Naughty Dog et de ses productions, annonce que Naughty Dog a augmenté de 10% ses effectifs pour accélérer le développement d’Intergalactic: The Heretic Prophet.Pas moins d’une soixantaine de développeurs expérimentés ont rejoint Naughty Dog entre janvier et juin 2026, dont plusieurs anciens de Bluepoint Games.Le recrutement reste par ailleurs très actif, avec encore 18 à 20 postes ouverts dans différents domaines, notamment la programmation, le game design et la direction artistique.