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[Xbox360] Le prototype d'un jeu Steampunk retrouvé
Plus tôt cette semaine, une version d'un projet abandonné a fait son apparition sur Hidden Palace grâce à un certain Aubrey. Prototopia l'a relayée ce matin même sur les réseaux sociaux.

Ironclad était en développement chez The Workshop Entertainment Inc., une société californienne fondée par Peter Akemann, fondateur de Treyarch Invention (aux côtés des anciens employés de Treyarch, Chris Busse et Charles Tolman).

Il s'agissait d'un studio principalement connu pour avoir développé le jeu Sorcery basé sur PlayStation Move de 2012 pour Sony, mais qui a également fourni un support en coulisses sur des jeux comme The Evil Within et XCOM 2 avant d'être acquis par Skydance Media en 2016, devenant Skydance Interactive.

La version est datée du 16 décembre 2008, ce qui suggère qu'il s'agit de l'un des premiers projets du studio et comporte quelques démos différentes. La principale "démo Ironclad" montre ce que pourrait être l'ouverture du jeu, avec le protagoniste fuyant un tripod et un groupe d'extraterrestres ressemblant à des insectes, avec une foule de personnes autour de lui fuyant terrorisées.

https://www.timeextension.com/news/2026/06/the-xbox-360-almost-got-a-war-of-the-worlds-inspired-mech-game-and-you-can-play-it-now
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    gasmok2
    posted the 06/17/2026 at 08:41 PM by guiguif
    comments (4)
    suzukube posted the 06/17/2026 at 08:52 PM
    c'est pas ouf
    gasmok2 posted the 06/17/2026 at 08:57 PM
    J'adore ce genre de découverte, merci pour cet article
    liberty posted the 06/17/2026 at 08:59 PM
    Merci pour l'info ! Cool ! Ça a l'air sympa le mix Steam punk, guerre des monde et Mécha
    schwarzie posted the 06/18/2026 at 12:07 PM
    gasmok2 +1
    Trop top ! Merci !
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