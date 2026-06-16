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Des licenciements massif a venir chez Bungie


Apres DetectivesSeed c'est Sylvain Trinel qui confirme :

Et si cela ne suffisait pas, Bungie devrait connaître cet été des licenciements massifs.

Je prends des pincettes, mais on me parle d’au moins 50% des effectifs touchés (permanents ou contractuels) consécutifs à la fin de Destiny 2 et à la situation de Marathon.
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    posted the 06/16/2026 at 05:34 PM by negan
    comments (27)
    negan posted the 06/16/2026 at 05:37 PM
    Ce matin sur l'article, Des licenciements massif a venir chez Bungie ?

    ouroboros4 publié le 16/06/2026 à 00:04
    Malheureusement sur Reddit, DetectiveSeeds est carrément banni comme source tellement il est pas fiable


    altendorf publié le 16/06/2026 à 00:05
    DetectiveSeeds est loin d'être une source fiable (banni de Reddit d'ailleurs) sachant qu'on savait déjà qu'il y allait avoir des licenciements chez Bungie d'ici les prochaines semaines. Jason Schreier en avait déjà parlé :


    ouroboros4 publié le 16/06/2026 à 00:11
    negan C'est pas de la peur, j'invente rien
    Pour que Reddit te bannisse comme source il faut généralement avoir déjà raconter un sacré paquet de conneries

    rider288 publié le 16/06/2026 à 11:13
    Detective machin, faut vraiment arreter de lui donner l'heure

    ravyxxs posted the 06/16/2026 at 05:41 PM
    Le Sylvain il est plutôt fiable pour le coup

    - Aucune fermeture *pour le moment*
    - 50% des effectifs *on parle donc pas d'un petit studio (2022), ils resteront au moins 450-500 ce qui reste énorme pour un studio*

    Au final, ça fait mal, mais c'est loin du bain de sang de Microsoft qui d'après beaucoup n'est pas fini...et là on parle de fermeture, même pas JUSTE de licenciement...
    jenicris posted the 06/16/2026 at 05:43 PM
    Ouaip, Schreier en avait parlé. L'échec de Marathon a fait énormément de mal
    ravyxxs posted the 06/16/2026 at 05:45 PM
    jenicris La première phase de gameplay reveal a été un signe déjà...
    liberty posted the 06/16/2026 at 05:49 PM
    negan c'est le Marathon chez Bungie pour licencier ! C'est la Destiny malheureusement
    altendorf posted the 06/16/2026 at 05:51 PM
    negan On t'a dit que c'était déjà confirmé par Jason Schreier mon bébou
    jenicris posted the 06/16/2026 at 05:52 PM
    ravyxxs oui rien que la DA donnait le ton.
    Autant je peux comprendre la hype Destiny, autant Marathon j'ai jamais compris. Après c'est pas aussi catastrophique que Concord mais ça fait clairement pas rêver.
    romgamer6859 posted the 06/16/2026 at 05:53 PM
    Outch, la moitié donc 450 environ.
    Tout le monde veut un destiny 3, mais que veut sony ?
    brook1 posted the 06/16/2026 at 05:57 PM
    romgamer6859 Aux dernières nouvelles, Sony n'en veut pas, trop cher à faire.
    ouroboros4 posted the 06/16/2026 at 05:58 PM
    ravyxxs et encore c'est que le début : juillet sera pire
    khazawi posted the 06/16/2026 at 05:58 PM
    Marathon : flop annoncé dès le départ. Non, le rachat de Bungie est un flop annoncé.
    wadewilson posted the 06/16/2026 at 06:35 PM
    Je comprend pas, on m'avait pourtant expliqué que les gens s'amuse bien sur Marathon on trouve des partie très rapidement
    zboubi480 posted the 06/16/2026 at 06:37 PM
    ....et c’est que le début......
    heracles posted the 06/16/2026 at 06:41 PM
    Marathon est nul... sinon il fonctionnerait. Ils auraient du continuer avec Destiny. Ils peuvent que s'en mordre les doigts
    rider288 posted the 06/16/2026 at 06:44 PM
    Negan Ca change rien, il a taper juste peut être la, mais c'est une Fraude, et je confirme mes propos.

    Ravyxxs Ils sont autant que ca chez Bungie ? Mais faut dégresser oui
    rider288 posted the 06/16/2026 at 06:46 PM
    Romgamer6859 Prendre le controle definitif de Bungie ? Ils sont encore en indépendance la.
    grospich posted the 06/16/2026 at 07:12 PM
    Je sais pas à quoi ça a servi tous ces rachats au final : Bungie, Ninja Theory, Bluepoint, etc...

    Y-a-t-il des rachats qui ont vraiment marché ? Je me pose la question.
    kikoo31 posted the 06/16/2026 at 07:29 PM
    negan
    jem25 posted the 06/16/2026 at 07:46 PM
    Licencier des gens n’a rien avoir avec fermer des studios à la pelle

    Enfin je dis ça moi je dis rien
    romgamer6859 posted the 06/16/2026 at 07:50 PM
    brook1 plusieurs centaines de millions j'imagine, comme pour n'importe quel AAA non ?

    rider288 ah oui bien vu, je l'ai oublié.
    jem25 posted the 06/16/2026 at 07:54 PM
    grospich

    Pour montrer qui avait la plus grosse, et non ça a servi à rien hormis les détruire… je l’avais dit lors du rachat de Bethesda que MS avait ouvert la boîte de Pandore

    Combien de studios fermés à cause de tout ces rachats?
    zanpa posted the 06/16/2026 at 08:07 PM
    quand tu vies au dessus de tes moyens, rien de plus normal que de couper les dépenses inutiles donc licencier des gens c'est la vie ! ils trouveront facilement du boulot
    kenpokan posted the 06/16/2026 at 08:08 PM
    jem25 Licencier des gens n’a rien avoir avec fermer des studios à la pelle

    Dans les 2 cas, des gens perdent leurs emplois...

    Combien de studios fermés à cause de tout ces rachats?

    En général ou que MS ?
    jem25 posted the 06/16/2026 at 08:39 PM
    kenpokan

    Je parlais en général sont comme MS ont joué à « j’ai la plus grosse » on connaît le résultat
    akinen posted the 06/16/2026 at 08:46 PM
    C’est drole, les fans de sony font des articles xbox, les fans d’xbox font des articles sony
    kenpokan posted the 06/16/2026 at 09:38 PM
    jem25
    kenpokan posted the 06/16/2026 at 09:39 PM
    akinen Le jour où tu verras un des fanboys SONY de GK ( c'est 90% du site ) faire un article sur de la merde chez SONY, tu me notifies...
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