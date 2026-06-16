Apres DetectivesSeed c'est Sylvain Trinel qui confirme :
Et si cela ne suffisait pas, Bungie devrait connaître cet été des licenciements massifs.
Je prends des pincettes, mais on me parle d’au moins 50% des effectifs touchés (permanents ou contractuels) consécutifs à la fin de Destiny 2 et à la situation de Marathon.
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posted the 06/16/2026 at 05:34 PM by negan
ouroboros4 publié le 16/06/2026 à 00:04
Malheureusement sur Reddit, DetectiveSeeds est carrément banni comme source tellement il est pas fiable
altendorf publié le 16/06/2026 à 00:05
DetectiveSeeds est loin d'être une source fiable (banni de Reddit d'ailleurs) sachant qu'on savait déjà qu'il y allait avoir des licenciements chez Bungie d'ici les prochaines semaines. Jason Schreier en avait déjà parlé :
ouroboros4 publié le 16/06/2026 à 00:11
negan C'est pas de la peur, j'invente rien
Pour que Reddit te bannisse comme source il faut généralement avoir déjà raconter un sacré paquet de conneries
rider288 publié le 16/06/2026 à 11:13
Detective machin, faut vraiment arreter de lui donner l'heure
- Aucune fermeture *pour le moment*
- 50% des effectifs *on parle donc pas d'un petit studio (2022), ils resteront au moins 450-500 ce qui reste énorme pour un studio*
Au final, ça fait mal, mais c'est loin du bain de sang de Microsoft qui d'après beaucoup n'est pas fini...et là on parle de fermeture, même pas JUSTE de licenciement...
Autant je peux comprendre la hype Destiny, autant Marathon j'ai jamais compris. Après c'est pas aussi catastrophique que Concord mais ça fait clairement pas rêver.
Tout le monde veut un destiny 3, mais que veut sony ?
Ravyxxs Ils sont autant que ca chez Bungie ? Mais faut dégresser oui
Y-a-t-il des rachats qui ont vraiment marché ? Je me pose la question.
Enfin je dis ça moi je dis rien
rider288 ah oui bien vu, je l'ai oublié.
Pour montrer qui avait la plus grosse, et non ça a servi à rien hormis les détruire… je l’avais dit lors du rachat de Bethesda que MS avait ouvert la boîte de Pandore
Combien de studios fermés à cause de tout ces rachats?
Dans les 2 cas, des gens perdent leurs emplois...
Combien de studios fermés à cause de tout ces rachats?
En général ou que MS ?
Je parlais en général sont comme MS ont joué à « j’ai la plus grosse » on connaît le résultat