A l'instar de Resident Evil 7
, les ventes de DMC 5
ne se sont pas fatiguées au fil des années, si le titre a vendu 2.1M d'exemplaires lors de son année de lancement en 2019, il en a écoulé 2.7M en 2025.
Nouvelle preuve que la licence continue d'attirer même 6 ans après la sortie du dernier opus.
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posted the 06/16/2026 at 12:01 PM by xynot
Imaginons en moyenne que le jeu coûte 5 euros/dollars peu importe. Donc 5x2.7M ça fait 13.5M €/$... En une année. Bon faut toujours enlever une partie que prend les différents stores etc, mais dans tout les cas ça reste astronomique je trouve pour un jeu de 2019. Et je suis certain de pas être loin de ce chiffre.
Ca permet de faire vivre la licence et de rendre les joueurs content. Et c'est un bon jeu. Quoi demander d'autre.
Ça serait bien que Capcom se décide pour nous pondre un sixième épisode... C'est le genre de jeu un peu tout seul dans sa catégorie.