Fan de Kingdom Hearts , Tales of et Final Fantasy. J'adore aussi les animes , en particulier Saint Seiya.
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Devil May Cry 5
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name : Devil May Cry 5
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
european release date : 03/08/2019
other versions : Xbox One - PlayStation 4
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xynot
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Devil May Cry 5 a vécu sa meilleure année en 2025


A l'instar de Resident Evil 7, les ventes de DMC 5 ne se sont pas fatiguées au fil des années, si le titre a vendu 2.1M d'exemplaires lors de son année de lancement en 2019, il en a écoulé 2.7M en 2025.

Nouvelle preuve que la licence continue d'attirer même 6 ans après la sortie du dernier opus.
X - Genki_JPN - https://x.com/Genki_JPN/status/2066762736860832199
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    posted the 06/16/2026 at 12:01 PM by xynot
    comments (11)
    liberty posted the 06/16/2026 at 12:02 PM
    Ouai mais 9,99 euros definitive edition voir moins chère. C'est totalement normal chez Capcom les ventes de jeux sur la longueur pas chère
    bladagun posted the 06/16/2026 at 12:04 PM
    Grâce à la série Netflix certainement, d'ailleurs j'ai beaucoup aimé les 4 derniers épisodes de la saison 2 avec un petit shall never surrender pour les nostalgique à la fin
    5120x2880 posted the 06/16/2026 at 12:10 PM
    liberty J'allais le dire, 4€ le moins cher en Europe, moins dans d'autres pays, c'est comme si on te payait pour jouer au jeu, encore heureux que ça parte comme des petits pains.
    gasmok2 posted the 06/16/2026 at 12:35 PM
    Je l'ai aussi pris cette année à 8€ sur XBS en definitive édition
    kamina posted the 06/16/2026 at 01:07 PM
    Je trouve que c'est une bonne "politique", de mettre souvent en promo ses jeux (et mine de rien il est sorti en 2019, ça date !!). De toute façon sinon "personne" n'achèterai, et donc pas d'argent pour capcom.

    Imaginons en moyenne que le jeu coûte 5 euros/dollars peu importe. Donc 5x2.7M ça fait 13.5M €/$... En une année. Bon faut toujours enlever une partie que prend les différents stores etc, mais dans tout les cas ça reste astronomique je trouve pour un jeu de 2019. Et je suis certain de pas être loin de ce chiffre.

    Ca permet de faire vivre la licence et de rendre les joueurs content. Et c'est un bon jeu. Quoi demander d'autre.
    osiris67 posted the 06/16/2026 at 01:13 PM
    L’excuse du prix d’accord, ca joue bcp, mais l’interet des gens des annees apres par contre c’est a noter et c est la force de Capcom, favorisé par les produit annexes (serie, film...)
    xynot posted the 06/16/2026 at 01:21 PM
    osiris67 C'est ça, même à 10 balles, si le jeu n'intéressait plus il en vendrait pas autant
    keiku posted the 06/16/2026 at 02:12 PM
    osiris67 je pense que c'est surtout ca (la pub ,les série )qui ont joué, parce que pour moi c'est surement avec le 2, le plus mauvais de la série
    mrvince posted the 06/16/2026 at 02:38 PM
    liberty ui enfin y'a pleins de jeux a 10 balles qui se vendent pas... Ca reste une sacré perf de vendre autant sur la longueur.
    grospich posted the 06/16/2026 at 03:45 PM
    Je l'ai racheté sur PC pour le refaire un jour avec des mods.
    Ça serait bien que Capcom se décide pour nous pondre un sixième épisode... C'est le genre de jeu un peu tout seul dans sa catégorie.
    liberty posted the 06/16/2026 at 04:26 PM
    mrvince non il n'y a pas de jeux de grand éditeurs vendu pour pas chère souvent comme fait Capcom a chaque promo. Tu as toujours en promo leur production entre 5 et 15 euros. Je ne trouve pas par exemple les productions d'autres éditeurs Jap vendu pas chère comme ça. Entre Strider, Devil may cry, les Résident evil... Leur jeux coûtent moins chère que les autres éditeurs en terme déjà qualitatif et on ne gros nom d'IP. Tu peux trouver des jeux moindre au même prix, mais un jeu Capcom tu sais que c'est de la qualité
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