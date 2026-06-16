Comment voyez vous l'avenir du jeux vidéo ?



Des productions Full IA ?



Un avenir merdique ?



Ça va allez malgré les fermetures et les licenciements ?





Quel impact sur les joueurs ?



Des jeux plus chère encore où non une baisse des prix ?



C'est quand même fou d'avoir une semaines d'annonces de JV Et une semaine après l'ecathombe dans l'univers des jeux vidéos.





Bizzare !