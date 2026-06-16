Comment voyez vous l'avenir du jeux vidéo ?
Des productions Full IA ?
Un avenir merdique ?
Ça va allez malgré les fermetures et les licenciements ?
Quel impact sur les joueurs ?
Des jeux plus chère encore où non une baisse des prix ?
C'est quand même fou d'avoir une semaines d'annonces de JV Et une semaine après l'ecathombe dans l'univers des jeux vidéos.
Bizzare !
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posted the 06/16/2026 at 12:00 PM by liberty
15 000 jeux rien que sur Steam l'an dernier.....comment avoir un peu de visibilité pour ton jeu qui sera de fait noyé dans la masse informe de titres.
Résultat, des jeux qui ne se vendent pas et de studios qui ferment.
Il y a beaucoup trop de studios, le JV n'est malheureusement plus l'eldorado qu'il a été il y a quelques années.
Pour être honnête, je ne vois pas le JV et son futur aller de mieux en mieux.
Je vois de moins en moins de prise de risque, miser que les gros titres qui fonctionnent.
Perte de diversité dans la proposition, pour avoir des choses de plus en plus aseptisées pour essayer de plaire au plus grand nombre.
Cette semaine ce n'est que le début qu'un épisode qui risque d'être encore plus triste en Juillet et ce, chez tout le monde malheureusement et pas seulement chez MS.
Étrangement je trouve qu'on se retrouve dans une configuration assez similaire au crash de 1983 avec une abondance de jeux de merde sortis à l'arrache pour essayer de gratter quelques $$....
La machine est en surchauffe.
Quand tu regardes exploitation des budgets entre la ps4 et la ps5, alors que fondamentalement, les expériences n'ont pas vraiment évoluées, c'est problématique.
Sinon en terme d'avenir, il y a quand même des valeurs sûres, des studios qui s'en sortent super bien, d'autres on se demande ce qu'il se passe, d'autres qui subissent les mauvais choix de leur top management...
Entre temps on a des productions AA de qualité et des indes toujours aussi top.
on le voit déja les production asiatique sont en train de revenir sur le devant de la scène et les production a l'américaine se casse la gueule, alors certe ca va faire reculer le grand publique (sauf chez nintendo pour les plus jeune) mais en même temps moins il y a de grand publique plus il y a de qualité...
Alors oui il va y avoir une phase de transition qui risque de faire mal au gros éditeur et au constructeur (mais en même temps bien fait pour leur gueule vu que c'est eux qui ont mené a la situation ou on est), a coté de ca, on va voir les clair obscur et autre gagner de plus en plus en popularité, et avec l'apparition de jeu moins grand publique (il y en aura toujours mais moins) avec des joueurs plus critique ( les aigris) pour donner le sens a aller on va allez dans le bon sens(comme ont dis quand on touche le fond on ne peut faire que remonter)
mais comme pour la crise de 83 qui c'est étalé en vrai sur plus de 5 ans ici on en est que réellement a la 2 eme année et vu les temps de développement plus long, il faudra surement attendre 5 ans de plus au minimum pour voir revenir les bonne habitude
gasmok2 Étrangement je trouve qu'on se retrouve dans une configuration assez similaire au crash de 1983 avec une abondance de jeux de merde sortis à l'arrache pour essayer de gratter quelques $$....
totalement, et c'est a la sortie de cette crise que la créativité a exploser après que tous les gratteur de $ se soit viander
Je défends pas du tout MS et je pense qu'ils ont pris pas mal de décisoins à la con, mais la crise du secteur et le nombre ahurissant de jeux qui sortent n'est pas à cause de MS pour le coup.
Le mal est bien plus global et touche tous les acteurs du secteur.
zekk
Je suis de 78 (ouaip les années Disco!!) et j'ai pas mal par la suite, e, grandissant, observé la crise de 83/84.
C'est quasiment le même cas de figure à la seule différence c'est qu'en plus de nombre de jeux, il y avait aussi un nombre de constructeurs dingue aussi.
Atari
Mattel Intellivision
ColecoVision
Philips
Vectrex
Magnavox Odyssey
Bally Computer system (Astrocade)....
C'était n'importe quoi....Et on le retrouve aujourd'hui avec les console/PC portable (steam deck/Ally......
J'ai pas bon espoir en l'avenir proche du JV
Après Microsoft ça fait plusieurs années de suite qu'ils virent en masse des employés, ils ont rachetés énormément de studios et donc de licences pour rien en faire ou faire n'importe quoi avec.
ils en sont quand même en grande partie responsable, même si ceux qui les ont suivi (comme sony ) le sont tout autant
la poussée vers le digital, l'intégration des indés sur console, les dlc sur console, les beta et autre moyens de distribuer des jeux non fini... tous ca c'est microsoft qui l'on amener sur console et ont PCiser les consoles
Et le soucis c'est que quand plusieurs produit font doublons ils disparaissent et c'est ce qui se passe, le multi plateforme ( car vu que toute les console sont des pc les cout de portage sont nul donc moins d'exclu), la baisse de qualité qui est souvent en proportion directe avec la quantité(et donc les indé sur console c'était une idée de merde même si dedant quelque uns sont bon), les abonnements qui priviligie encore la quantité a la qualité sont toute les causes de la situation d'aujourd'hui
plus le nombre de produit augmente, plus le risque augmente et plus la qualité diminue, il faut des jeux, beaucoup de jeu, varié et diversifié et créatif, le soucis c'est qu'on a beaucoup de jeu peu varié , peu créatif et souvent qui suive les tendances... (car tous le monde veut de l'argent facile) et les actions d'ouverture des consoles a mené justement a ca
Pour le reste, les indés ont déglingués la majorité des AAA sur leur propre terrain.
Bien fait pour l’es décisionnaire qui passent leur temps à vouloir traire tjrs plus leurs clients.
Actuellement j’suis sur Mina et Ys Proud. Pas des AAA mais largement mieux qu’eux
liberty Comme Nintendo à la grande époque
On peut mettre sur le dos de MS beaucoup de choses, mais leur mettre sr le dos l'état actuel du marché, c'est un peu osé.
Les indés - tout le monde a aimé au départ et à juste titre, de la fraîcheur dans les jeux (Super Meatboy, Braid, Limbo...) c'est par la suite que les choses se sont gâté et que les studios se sont multipliés pour produire de la merde à la chaîne.
Les DLC, ça reste le PC et on appellait ça Add-on à l'époque mais dans les faits c'est des DLC et rien de plus.
Le fait que ça soit MS qui les ai intégré sur console etait évident, la première Xbox était la seule a avoir un disque dur de série...
Si la PS2 avait un disque dur de série, tu peux être certain qu'ils auraient eux aussi sauté sur l'occasion.
Les jeux pas finis, le PC aussi (el Famoso Early Access) et sur console c'est arrivé en même temps sur PS3 que sur Xbox 360.
Je ne me souviens d'aucune mise à jour de jeu sur Xbox originale.
Pour tout le reste de ton commentaire je suis d'accord
non je l'ai toujours dis, et ce depuis la 360
Les indés - tout le monde a aimé au départ et à juste titre, de la fraîcheur dans les jeux (Super Meatboy, Braid, Limbo...) c'est par la suite que les choses se sont gâté et que les studios se sont multipliés pour produire de la merde à la chaîne.
c'est faux, comme j'ai dis il y a de bon indé mais je fais partie de ceux qui a toujours expliquer depuis le début pourquoi pousser les indé était une mauvaise chose, et j'ai critiquer sony quand ils ont commencer a faire de même
Les DLC, ça reste le PC et on appellait ça Add-on à l'époque mais dans les faits c'est des DLC et rien de plus.
et c'est microsoft qui les a amener sur console (avec oblivion)... c'est un fait tu ne peux pas le contredire... microsoft a toujours voulu amener l'écosystème pc sur console et ils ont réussi a le faire d'ou la situation d'aujourd'hui
Le fait que ça soit MS qui les ai intégré sur console etait évident, la première Xbox était la seule a avoir un disque dur de série...
évident non, voulu oui...
Les jeux pas finis, le PC aussi (el Famoso Early Access) et sur console c'est arrivé en même temps sur PS3 que sur Xbox 360.
mais encore une foi le pc c'était le pc, les consoles c'était les consoles, et le problème d'aujourd'hui est justement qu'on a voulu mélanger les 2
les consoles vivait bien parce que justement elle se différenciait des pc, et c'est xbox via qui a creer le premier programme early acces sur 360
et en a fait même un argument marketing
je sais que les fan ne veulent pas leur mettre tous sur le dos, mais toute les mauvaise chose sur console qui en on fait des pseudo pc, sont arrivée durant l'air de la 360 quand Microsoft était leader et toute la situation actuelle est du a ca, les exclusivité temporaire Marketée sur console c'est aussi eux.