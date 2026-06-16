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Stellar Blade
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name : Stellar Blade
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[Switch 2] Stellar Blade : Pas de format GKC mais entèrement sur cartouche?


Il semblerait que le jeu rejoigne certains jeux comme Orbitals ou Lies of P : Complete Edition en ne sortant pas en format GKC :



Les revendeurs qui ont mis en ligne cette version ne mentionne pas ceci que les box des jeux. De plus, il semblerait que le possible Collector à sortir ne mentionne pas ce détail également. A vérifier.

Sources : https://www.neogaf.com/threads/nintendo-switch-2-ot-switch-2-nintendo-because-now-were-playing-with-power.1684620/page-103/ et https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1u49619/seems_like_stellar_blade_also_going_to_be_fully/
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    jamrock, aros, burningcrimson, ducknsexe, yukilin, aeris201
    posted the 06/16/2026 at 11:28 AM by link49
    comments (16)
    aeris201 posted the 06/16/2026 at 11:30 AM
    GKC ou pas c’est day one

    Pouvoir y jouer en mode salon ou portable a sa guise
    noishe posted the 06/16/2026 at 11:39 AM
    Pourquoi mettre une image de fake collector généré par IA ?
    nicolasgourry posted the 06/16/2026 at 11:56 AM
    ça serait une chouette nouvelle si c'est format non GKC
    tripy73 posted the 06/16/2026 at 12:16 PM
    Ok l'image du collector est de la merde générée par IA, je me disais bien qu'ils n'avaient rien annoncé de tel...
    deathegg posted the 06/16/2026 at 12:19 PM
    noishe Parce que c'est une feignasse qui a juste besoin de son quota d'articles sur sa console à la con pour se sentir existé.
    kevisiano posted the 06/16/2026 at 12:31 PM
    Chaque jeu porté sur Switch, on doit se poser cette putain de question.

    Quelle stratégie désastreuse de Nintendo...
    bateman posted the 06/16/2026 at 12:32 PM
    Littéralement impossible l’image du « collector », rien que le skin Ève sexy est impossible sur Switch, Nintendo ne peut pas approuver ce skin j’imagine
    ducknsexe posted the 06/16/2026 at 12:33 PM
    Que de surprise sur cette Fabuleuse SW2
    aeris201 posted the 06/16/2026 at 12:36 PM
    kevisiano GKC ou pas je m’en fous je me pose pas la question car ce n’est pas un critere pour moi

    A vrai dire, en GKC ca m’arrange car c’est l’assurance d’avoir des temps de chargement plus rapide que sur cartouche classique
    ouroboros4 posted the 06/16/2026 at 12:42 PM
    kevisiano j'avoue quelle catastrophe
    aeris201 posted the 06/16/2026 at 12:48 PM
    ducknsexe Que de surprise sur cette Fabuleuse SW2

    Oui

    Tout ces jeux annoncés sur Switch 2 en l’espace d’un an c’est ouf
    syoshu posted the 06/16/2026 at 03:16 PM
    bateman pourtant des 3 consoles, c'est sur Switch qu'il y a le plus de jeux "osé", suffit de voir sur l'eshop, ça pullule
    mercure7 posted the 06/16/2026 at 03:45 PM
    De pire en pire ces articles . . .

    Maintenant ça post du "fake" collector . . .
    link49 posted the 06/16/2026 at 04:10 PM
    aeris201 Pour le moment, j'hèsite à le reprendre, car j'ai pas trop accroché au jeu de base.
    kevisiano posted the 06/16/2026 at 04:12 PM
    mercure7 c'est terrible

    aeris201 enlève toi de l'équation, tu vois bien qu'un nombre conséquent de joueur se pose la question donc c'est qu'il y a un problème
    rendan posted the 06/16/2026 at 04:47 PM
    La Switch 2
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