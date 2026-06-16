Il semblerait que le jeu rejoigne certains jeux comme Orbitals ou Lies of P : Complete Edition en ne sortant pas en format GKC :
Les revendeurs qui ont mis en ligne cette version ne mentionne pas ceci que les box des jeux. De plus, il semblerait que le possible Collector à sortir ne mentionne pas ce détail également. A vérifier.
Pouvoir y jouer en mode salon ou portable a sa guise
Quelle stratégie désastreuse de Nintendo...
A vrai dire, en GKC ca m’arrange car c’est l’assurance d’avoir des temps de chargement plus rapide que sur cartouche classique
Oui
Tout ces jeux annoncés sur Switch 2 en l’espace d’un an c’est ouf
Maintenant ça post du "fake" collector . . .
aeris201 enlève toi de l'équation, tu vois bien qu'un nombre conséquent de joueur se pose la question donc c'est qu'il y a un problème