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rider288
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[Rumeur] Des discussions en cours pour Gears / Clockwork sur PS5
" 'Exclusive' talk was nothing more a show for convention season. Already there is talk about how to reverse course on it."
Quelle surprise... Non
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posted the 06/16/2026 at 06:50 AM by
rider288
comments (
25
)
fiveagainstone
posted
the 06/16/2026 at 06:53 AM
MS change d'avis toutes les 2s, tu peux pas faire confiance à cette boite.
noctis
posted
the 06/16/2026 at 06:56 AM
Rider288
Ce n’est qu’une question de temps. Je ne crois pas du tout à une exclusivité de Gears.
kratoszeus
posted
the 06/16/2026 at 07:01 AM
400 millions le coût du dev. Faut les rentabiliser. Trop peu de consoles Xbox sur le marché. Et le gamepass n'est pas rentable. Jamais elle aurai dû écouter les fans boys de twitter
shido
posted
the 06/16/2026 at 07:02 AM
cette boite de merde quand même
, elle a rien apporter de bien dans l'industrie
nicoliafox
posted
the 06/16/2026 at 07:06 AM
C'est le même "leaker" qui avait déclaré que les exclusivités ne reviendraient jamais
brook1
posted
the 06/16/2026 at 07:10 AM
nicoliafox
Dans un sens, il avait raison Les exclus Xbox sont toujours dispo sur Steam
cyr
posted
the 06/16/2026 at 07:12 AM
kratoszeus
et tu fais comment pour vendre de la xbox si tes jeux se retrouvent ailleurs?
C'est comme ci Sony sortait wolferine sur xbox en day one, tu serais d'accord?
darksector
posted
the 06/16/2026 at 07:15 AM
Cette marque est morte, deal.with it
negan
posted
the 06/16/2026 at 07:15 AM
https://x.com/i/status/2066609815053627713
: lol:
junaldinho
posted
the 06/16/2026 at 07:33 AM
Achetez vous un bon PC, du game pass ou une Xbox. Gears restera exclu comme Clockwork et bien d'autres plus tard.
alucardhellsing
posted
the 06/16/2026 at 08:38 AM
Moi je suis sur PC donc tout ça ça me passe au dessus sur les delires d'exclusivités
abookhouseboy
posted
the 06/16/2026 at 08:53 AM
kratoszeus
Cela dépend.
Est-ce la rentabilité du seul jeu qui est recherchée ?
Ou bien est-ce un investissement pour promouvoir la marque XBox ?
Je penche sur le second cas.
shockadelica
posted
the 06/16/2026 at 09:02 AM
À mon avis, la Helix pourrait ne jamais voir le jour, xbox serait bien plus rentable en gardant ces licences et devenir éditeurs tiers
mooplol
posted
the 06/16/2026 at 09:05 AM
On le souhaite au studio car ils risquent de le fermé comme évoqué par un autre membre
ravyxxs
posted
the 06/16/2026 at 09:13 AM
kratoszeus
Même si le jeu sort sur PS5, ils pourront pas le rentabiliser, 400 millions de base pour un Gears c'est absurde.
jenicris
posted
the 06/16/2026 at 09:17 AM
Si on a un PC, no soucis.
supasaiyajin
posted
the 06/16/2026 at 09:52 AM
Moi je ne comprends rien à ce qui se passe. Ils font un bon show, ils annoncent des jeux, ils annoncent le retour des exclusivités, et tu te dis, C'est bon, ils sont de retour dans le game. Puis une semaine plus tard, ils t'annoncent qu'ils sont dans la merde, qu'ils perdent de l'argent et que du coup, ils vont licencier du monde et fermer des studios, dont certains ont dévoilé des jeux il y a seulement quelques jours.
ouken
posted
the 06/16/2026 at 10:12 AM
Si on a un PC c'est vraiment pas un problème. Quasiment tout sort chez tout le monde à part Nintendo... Et encore la toile nous aide
ravyxxs
posted
the 06/16/2026 at 10:19 AM
supasaiyajin
Ce sont des américains, ils sont cons.
ioop
posted
the 06/16/2026 at 01:12 PM
je le dit depuis le début des que j'ai vu le trailer exclusive console et (pas seulement 1an) oui oui c'est ça ... dans 1an ça sera sur ps5
skuldleif
posted
the 06/16/2026 at 02:14 PM
negan
https://x.com/i/status/2066882462974673027
spartan1985
posted
the 06/16/2026 at 02:17 PM
skuldleif
Un sacré trou du cul le Sneakers.
naoshige11
posted
the 06/16/2026 at 04:34 PM
supasaiyajin
le timing est pas bon c'est sur, mais en réalité, entre un changement managériale, un gouffre financier énorme à combler après le rachat d'ABK, une stratégie Game Pass qui n'a pas trouver son public, soit tu décide de complètement arrêter les frais (et apparemment c'était plusieurs fois envisager par MS mais Spencer a toujours réussi à faire le forcing) soit tu coupe ce qui coute du pognon et que n'en rapporte pas.
Je pense avec le recul qu'ils auraient peut-être du prendre la tempête encore cette année et repartir en 2027 avec les annonces du Summer Game Fest. Les gens auraient oublier 2026 et Asha aurait été montée comme sauveuse de la Xbox.
weik
posted
the 06/16/2026 at 04:41 PM
Faut 8 millions de ventes juste pour rentabilisé le projet.
La série Gears à jamais dépasser les 6.5 millions de ventes par épisode sur les 3 premiers jeux.
Xbox 360 ~85,8 millions de ventes
Xbox One ~58 millions de ventes
Series X|S ~35 millions de ventes
Jamais de la vie c'est rentable leur délire.
Et on parle de 400 millions de dollars minimum en plus...
Sortir le jeu sur PS5 est une obligation là....
A quel moment ils comptent gagner de l'argent les mecs ?
newtechnix
posted
the 06/16/2026 at 05:49 PM
supasaiyajin
ils gagnent du temps et savent très bien qu'il faut maquiller la situation....avant d'annoncer la tempête à venir....la purge on va dire.
Reste l'inconnu ont -ils vraiment envie de relancer Xbox ou ont -ils envie de s'en débarrasser.
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C'est comme ci Sony sortait wolferine sur xbox en day one, tu serais d'accord?
: lol:
Est-ce la rentabilité du seul jeu qui est recherchée ?
Ou bien est-ce un investissement pour promouvoir la marque XBox ?
Je penche sur le second cas.
Je pense avec le recul qu'ils auraient peut-être du prendre la tempête encore cette année et repartir en 2027 avec les annonces du Summer Game Fest. Les gens auraient oublier 2026 et Asha aurait été montée comme sauveuse de la Xbox.
La série Gears à jamais dépasser les 6.5 millions de ventes par épisode sur les 3 premiers jeux.
Xbox 360 ~85,8 millions de ventes
Xbox One ~58 millions de ventes
Series X|S ~35 millions de ventes
Jamais de la vie c'est rentable leur délire.
Et on parle de 400 millions de dollars minimum en plus...
Sortir le jeu sur PS5 est une obligation là....
A quel moment ils comptent gagner de l'argent les mecs ?
Reste l'inconnu ont -ils vraiment envie de relancer Xbox ou ont -ils envie de s'en débarrasser.