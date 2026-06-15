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jaysennnin
> blog
[XBOX] le paiement en plusieurs fois sans frais, bientôt sur le Store XBOX ?
ça reste quand même une bonne idée dans le fond, même si certains risquent de facilement "s'endetter" si ils ne font pas gaffe
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posted the 06/15/2026 at 05:37 PM by
jaysennnin
comments (
13
)
ravyxxs
posted
the 06/15/2026 at 05:40 PM
*soupir*
altendorf
posted
the 06/15/2026 at 05:42 PM
La mentalité américaine du crédit pour tout et n'importe quoi
ravyxxs
posted
the 06/15/2026 at 05:56 PM
altendorf
Tu as vu ça ? Hallucinant, ils en font une news comme si c'était une sacré offre !!! Tu n'as pas les finances pour le jeu ? Tu attends le mois prochain coco.
Cet sur-consommation...abuser.
jenicris
posted
the 06/15/2026 at 05:58 PM
altendorf
c'est bien ça.
mrvince
posted
the 06/15/2026 at 06:14 PM
Ca existe sur tous les sites d'achat internet... pourquoi pas sur les stores de JV. Perso j'utilise jamais cette méthode de paiement pour quoi que ce soit mais beaucoup le font.
brook1
posted
the 06/15/2026 at 06:28 PM
Encore heureux que ce soit sans intérêt loul
khazawi
posted
the 06/15/2026 at 06:31 PM
C'est hallucinant.
Je ne veux pas faire le donneur de leçon mais je trouve déjà dingue les gens qui font du crédit revolving sur des TV, des voitures d'une certaine gamme, et autres... et pas mal de gens se retrouvent en grande difficulté...
Mais alors, pour du jeu vidéo...
Les gens qui n'ont pas les moyens, même sans frais, ce n'est pas une priorité que d'acheter une console et des jeux.
J'en connais en plus des gens qui sont capables de se ruiner sur EA FC par ex. S'ils ont la possibilité de payer en plusieurs fois, j'imagine même pas les conséquences...
xynot
posted
the 06/15/2026 at 06:49 PM
Je vois pas le mal, ça se fait quasiment partout, et ça bien de la bonne conscience du client d'utiliser ce moyen ou non.
darksector
posted
the 06/15/2026 at 06:55 PM
khazawi
La plupart des gens n'ont juste pas les moyens de payer cash une voiture, une TV si tu veux un truc correct, c'est vite 800/1000 balles, donc c'est chaud pour beaucoup…
Le JV, c'est un loisir qui permet aussi de se changer les idées, encore plus quand tu as une vie compliquée…
Et vu les prix des consoles maintenant, heureusement qu'il y a le crédit pour certains.
Faut juste pas en abuser.
Perso je ne me plains pas, j'ai un salaire correct sans être exceptionnel et je peux me payer ce que je veux comptant, mais le paiement par PayPal en X4 par exemple, je l'utilise de temps en temps, c'est bien pratique parfois.
shambala93
posted
the 06/15/2026 at 07:37 PM
altendorf
Oui mais est-ce mieux l’épargne à tout va sans véritable bénéfice ?
L’historique de crédit nord américain est quand même intéressant.
tripy73
posted
the 06/15/2026 at 07:45 PM
Le JV devient un loisir de riche (hardware et software), donc faut bien qu’ils trouvent un moyen de faire passer la pillule en étalant le payement, comme ceux qui changent de téléphone tous les 6 mois en payant en 10 fois
raoh38
posted
the 06/15/2026 at 08:07 PM
Ouai moi j'ai aucun soucis pour profiter du jeu vidéo mais se plaindre qu'ils fassent comme tous les sites marchands je vois pas pourquoi. Faudrait il une exception pour xbox ou le jeu vidéo ?
masharu
posted
the 06/16/2026 at 04:28 PM
Généralement le paiement en plusieurs fois c'est pour des grosses sommes. Personne n'en parle mais ça pourrait encourager les jeux à +80 balles...
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Cet sur-consommation...abuser.
Je ne veux pas faire le donneur de leçon mais je trouve déjà dingue les gens qui font du crédit revolving sur des TV, des voitures d'une certaine gamme, et autres... et pas mal de gens se retrouvent en grande difficulté...
Mais alors, pour du jeu vidéo...
Les gens qui n'ont pas les moyens, même sans frais, ce n'est pas une priorité que d'acheter une console et des jeux.
J'en connais en plus des gens qui sont capables de se ruiner sur EA FC par ex. S'ils ont la possibilité de payer en plusieurs fois, j'imagine même pas les conséquences...
Le JV, c'est un loisir qui permet aussi de se changer les idées, encore plus quand tu as une vie compliquée…
Et vu les prix des consoles maintenant, heureusement qu'il y a le crédit pour certains.
Faut juste pas en abuser.
Perso je ne me plains pas, j'ai un salaire correct sans être exceptionnel et je peux me payer ce que je veux comptant, mais le paiement par PayPal en X4 par exemple, je l'utilise de temps en temps, c'est bien pratique parfois.
Oui mais est-ce mieux l’épargne à tout va sans véritable bénéfice ?
L’historique de crédit nord américain est quand même intéressant.