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EA Sports FC 26
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name : EA Sports FC 26
platform : Switch 2
editor : Electronic Arts
developer : EA Sports
genre : sport
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aeris201
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aeris201 > blog
[Charts UK] L'effet coupe du monde de football [UPDATE]


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    link49
    posted the 06/15/2026 at 04:33 PM by aeris201
    comments (5)
    rogeraf posted the 06/15/2026 at 04:38 PM
    Ah oui Y a il eu la maj coupe du monde gratuite comme sur les anciens episodes. Mais ou est Kick off ??
    aeris201 posted the 06/15/2026 at 04:39 PM
    Je mettrais les charts a jour quand la repartition des ventes par version sera dispo
    mafacenligne posted the 06/15/2026 at 05:04 PM
    et donc entre chaque match à la télé ,il joue à fifa
    pharrell posted the 06/15/2026 at 09:18 PM
    Pas de mise à jour coupe du monde si ?

    Ils sont plus partenaire avec la FIFA donc ça m’étonnerai.
    ouken posted the 06/15/2026 at 09:47 PM
    Quel honte vue la geule de cette merde
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