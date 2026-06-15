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aeris201
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[Charts UK] L'effet coupe du monde de football [UPDATE]
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link49
posted the 06/15/2026 at 04:33 PM by
aeris201
comments (
5
)
rogeraf
posted
the 06/15/2026 at 04:38 PM
Ah oui
Y a il eu la maj coupe du monde gratuite comme sur les anciens episodes. Mais ou est Kick off ??
aeris201
posted
the 06/15/2026 at 04:39 PM
Je mettrais les charts a jour quand la repartition des ventes par version sera dispo
mafacenligne
posted
the 06/15/2026 at 05:04 PM
et donc entre chaque match à la télé ,il joue à fifa
pharrell
posted
the 06/15/2026 at 09:18 PM
Pas de mise à jour coupe du monde si ?
Ils sont plus partenaire avec la FIFA donc ça m’étonnerai.
ouken
posted
the 06/15/2026 at 09:47 PM
Quel honte vue la geule de cette merde
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Ils sont plus partenaire avec la FIFA donc ça m’étonnerai.