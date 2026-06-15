Même si l'E3 est terminé, on aurait pu croire le contraire en consultant la couverture médiatique du jeu vidéo en juin. Les présentations des studios, des plus grands aux plus petits, ont été absolument déferlantes, chacune dévoilant des mises à jour sur des titres déjà connus, ainsi que de tout nouveaux projets. Maintenant que la poussière est retombée, on peut analyser les événements qui ont eu le plus d'impact en termes d'audience.
Les graphiques ci-dessus ont été compilés par LevelUp, qui « suit les vues VOD, les performances de streaming, la couverture presse, les créateurs et l'opinion de la communauté sur plus de 30 plateformes sociales à travers le monde ». Ils ont analysé les données de tout ce qui a été présenté pendant et autour du Summer Game Fest 2026, et leurs conclusions sont très intéressantes.
En ce qui concerne les pics d'audience des grands événements de l'été (Summer Game Fest, PlayStation State of Play, Xbox Game Showcase et Nintendo Direct), on constate que c'est le Nintendo Direct qui a enregistré le pic d'audience le plus élevé, dépassant le Summer Game Fest d'environ 100 000 spectateurs. Par ailleurs, la bande-annonce de The Legend of Zelda : Ocarina of Time a décroché le titre de bande-annonce la plus visionnée avec un impressionnant total de 115 millions de vues sur toutes les plateformes. Ce qui rend les chiffres de Zelda particulièrement impressionnants, c'est que le classement ne prend en compte que les données jusqu'au 11 juin, ce qui signifie que le nombre de vues de Zelda est basé sur seulement trois jours. Il est également intéressant de noter que la bande-annonce de Kingdom Hearts 4, également diffusée lors du Nintendo Direct, se classe quatrième.
Avec de tels chiffres, il est clair que le public était impatient de découvrir les nouveautés de Nintendo et que les vidéos de Zelda : Ocarina of Time et Kingdom Hearts 4 ont rencontré un franc succès. À noter également : 4 des 5 bandes-annonces les plus vues concernent des jeux qui sortiront sur Switch 2 !
Quelle a été votre annonce de jeu préférée ce mois-ci ?
Source : https://gonintendo.com/contents/61880-nintendo-direct-sees-highest-peak-viewership-of-all-summer-showcases-zelda-ocarina/
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posted the 06/15/2026 at 04:20 PM by link49
Le retour de Muramasa et de Tales of eternia.
Et Veronica
Mais je comprends l’attente immense pour Zelda OoT Remake.
Numéro 2: Final Fantasy VII: Révélation
Mention spécial à Final Fantasy Resonance
je reste pour stellar blade 2 en terme d'annonce même si je m'attend a du downgrade , ayant beaucoup aimer le premier même si plein de défaut, mais parmi les annonces faite je n'ai retenu que celui la ( parmis les trailer qui montrait quelque chose )
Et quelques portages Switch 2 genre Lies of P et Lord of the Fallen 2
J'aurai aime Dying Light 2 et Fallout 76 mais bon on peut pas tout avoir
C est exactement ce que je ressens ^^
Code Veronica
FF VII Revelation
Xenoblade Genesis
Stellar Blade Blood Rain...