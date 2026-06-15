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The Legend of Zelda : Breath of the Wild
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name : The Legend of Zelda : Breath of the Wild
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
other versions : Wii U - Switch Switch 2 -
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[Question] Quelle a été votre annonce de jeu préférée ce mois-ci?


Même si l'E3 est terminé, on aurait pu croire le contraire en consultant la couverture médiatique du jeu vidéo en juin. Les présentations des studios, des plus grands aux plus petits, ont été absolument déferlantes, chacune dévoilant des mises à jour sur des titres déjà connus, ainsi que de tout nouveaux projets. Maintenant que la poussière est retombée, on peut analyser les événements qui ont eu le plus d'impact en termes d'audience.

Les graphiques ci-dessus ont été compilés par LevelUp, qui « suit les vues VOD, les performances de streaming, la couverture presse, les créateurs et l'opinion de la communauté sur plus de 30 plateformes sociales à travers le monde ». Ils ont analysé les données de tout ce qui a été présenté pendant et autour du Summer Game Fest 2026, et leurs conclusions sont très intéressantes.

En ce qui concerne les pics d'audience des grands événements de l'été (Summer Game Fest, PlayStation State of Play, Xbox Game Showcase et Nintendo Direct), on constate que c'est le Nintendo Direct qui a enregistré le pic d'audience le plus élevé, dépassant le Summer Game Fest d'environ 100 000 spectateurs. Par ailleurs, la bande-annonce de The Legend of Zelda : Ocarina of Time a décroché le titre de bande-annonce la plus visionnée avec un impressionnant total de 115 millions de vues sur toutes les plateformes. Ce qui rend les chiffres de Zelda particulièrement impressionnants, c'est que le classement ne prend en compte que les données jusqu'au 11 juin, ce qui signifie que le nombre de vues de Zelda est basé sur seulement trois jours. Il est également intéressant de noter que la bande-annonce de Kingdom Hearts 4, également diffusée lors du Nintendo Direct, se classe quatrième.

Avec de tels chiffres, il est clair que le public était impatient de découvrir les nouveautés de Nintendo et que les vidéos de Zelda : Ocarina of Time et Kingdom Hearts 4 ont rencontré un franc succès. À noter également : 4 des 5 bandes-annonces les plus vues concernent des jeux qui sortiront sur Switch 2 !



Quelle a été votre annonce de jeu préférée ce mois-ci ?

Source : https://gonintendo.com/contents/61880-nintendo-direct-sees-highest-peak-viewership-of-all-summer-showcases-zelda-ocarina/
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    aeris201
    posted the 06/15/2026 at 04:20 PM by link49
    comments (26)
    richterbelmont posted the 06/15/2026 at 04:28 PM
    Final fantasy x et X2 HD sur Switch 2 .... Naaaan je rigole
    Le retour de Muramasa et de Tales of eternia.
    Et Veronica
    richterbelmont posted the 06/15/2026 at 04:29 PM
    Saperlipopette ! Je viens de le rendre compte que l'article n'est même pas une idée de l'auteur !!!! Il a réussi à copier un sujet aussi simple
    xynot posted the 06/15/2026 at 04:32 PM
    Le retour de KH4, pour la majorité des autres jeux on le savait déjà (Veronica, GoW avec Faye, P6...)
    marcus62 posted the 06/15/2026 at 04:35 PM
    Pour moi c’est God of War Laufey.

    Mais je comprends l’attente immense pour Zelda OoT Remake.
    zanpa posted the 06/15/2026 at 04:36 PM
    Le jeux de pouce Nintendo futur GOTY
    ratchet posted the 06/15/2026 at 04:36 PM
    Numéro 1: GOW Laufey
    Numéro 2: Final Fantasy VII: Révélation

    Mention spécial à Final Fantasy Resonance
    riddler posted the 06/15/2026 at 04:39 PM
    Hello kitty sur Switch 2
    rogeraf posted the 06/15/2026 at 04:39 PM
    Moi j'ai trouvé mon Banger, mon reve de toujours ... Devenir gourou, créer sa secte, sa communauté et defendre son territoire. "JOIN US" sera mon GOTY
    keiku posted the 06/15/2026 at 04:54 PM
    En même temps pour nintendo tu avais les japonais qui n'ont regarder qu'eux...

    je reste pour stellar blade 2 en terme d'annonce même si je m'attend a du downgrade , ayant beaucoup aimer le premier même si plein de défaut, mais parmi les annonces faite je n'ai retenu que celui la ( parmis les trailer qui montrait quelque chose )
    pastorius1 posted the 06/15/2026 at 05:27 PM
    Zelda OOT
    suikoden posted the 06/15/2026 at 05:42 PM
    FFVII Revelation et juste derriere State of Decay 3 que j'attends tellement ^^

    Et quelques portages Switch 2 genre Lies of P et Lord of the Fallen 2
    J'aurai aime Dying Light 2 et Fallout 76 mais bon on peut pas tout avoir
    burningcrimson posted the 06/15/2026 at 05:55 PM
    Muramasa revenant Blades et FF Resonance.
    drybowser posted the 06/15/2026 at 06:35 PM
    Mon annonce préférée c'est celle qu'on voit par milliers sur tiktok, avec des milllenial en train de faire leur life et juste les 3 notes d ocarina s entendent , ils stoppent net leur activité et ya un texte qui s affiche genre 'nintendo is calling'
    C est exactement ce que je ressens ^^
    mrpopulus posted the 06/15/2026 at 06:39 PM
    keiku Incroyable ta aimé un jeu il va neigé
    tlj posted the 06/15/2026 at 07:27 PM
    Gen atlas
    jenicris posted the 06/15/2026 at 08:01 PM
    FFVII Revelation
    gaeon posted the 06/15/2026 at 08:36 PM
    OOT
    Code Veronica
    FF VII Revelation
    Xenoblade Genesis
    Stellar Blade Blood Rain...
    keiku posted the 06/15/2026 at 08:57 PM
    mrpopulus j'aime les bons jeu tu sais... je sais juste faire la différence entre les bons et les mauvais...
    mooplol posted the 06/15/2026 at 09:06 PM
    Stelar blade dans les surprises. Ff7 mais on ́le savait. La non réassurance kh4 toujours sans perso ff apres un 3 moyen
    link49 posted the 06/16/2026 at 04:01 AM
    Moi je dirais Xenoblade Genesis.
    mrpopulus posted the 06/16/2026 at 04:43 AM
    keiku ouais on l'a vu avec Bravely Default clowny
    keiku posted the 06/16/2026 at 05:49 AM
    mrpopulus ca reste meilleurs que spiderman
    jobiwan posted the 06/16/2026 at 09:29 AM
    keiku Sans oublier les décalages horaires.
    mrpopulus posted the 06/16/2026 at 01:05 PM
    keiku mais qu'est ce que ta avec Spider-Man je l'ai ai même pas fait encore guignol
    keiku posted the 06/16/2026 at 01:25 PM
    mrpopulus ah bon mais pourquoi a chaque jeu daubasse que je critique tu me tombe dessus alors si tu n'y a même pas jouer
    poker22 posted the 06/16/2026 at 02:15 PM
    Zelda évidemment
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