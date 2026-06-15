Fan de Kingdom Hearts , Tales of et Final Fantasy. J'adore aussi les animes , en particulier Saint Seiya.
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Resident Evil 7
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name : Resident Evil 7
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : survival horror
multiplayer : non
european release date : 01/24/2017
other versions : Xbox One - PlayStation 4
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xynot
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Resident Evil 7, c'est 2.6M d'unités vendues rien qu'en 2025
Le président de Capcom, Haruhiro Tsujimoto, a révélé que les ventes numériques à long terme de jeux plus anciens sont devenues l'une des plus grandes sources de revenus de l'entreprise, aidant à financer à la fois de nouvelles IP et la relance de franchises en sommeil.

En guise d'exemple, Tsujimoto a mis en avant Resident Evil 7, qui est sorti en 2017 et continue d'afficher de solides performances près d'une décennie plus tard. Selon lui, le jeu s'est vendu à 2,6 millions d'exemplaires rien qu'en 2025.

Les coûts de développement du jeu ont été entièrement amortis au cours de ses deux premières années sur le marché, ce qui signifie que les ventes suivantes ont continué à générer des profits pour Capcom.



Tsujimoto a expliqué que le succès continu de titres comme Resident Evil et Monster Hunter a donné à l'entreprise une plus grande flexibilité pour investir dans des projets tels que Pragmata tout en allouant des ressources pour relancer des franchises emblématiques comme Onimusha, Okami et Mega Man.
X - RENEWS - https://x.com/REnews_official/status/2066460713552347346
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    link49, marchand2sable
    posted the 06/15/2026 at 03:28 PM by xynot
    comments (11)
    aeris201 posted the 06/15/2026 at 03:31 PM
    A quel tarif ?
    vyse posted the 06/15/2026 at 03:46 PM
    aeris201 peu importe, meme a 5euro ils sont positifs vu que le jeu est rentabilisé depuis 2019 ! c'est impressionant 2.6 milions pour un jeu vieu de 10 ans
    khazawi posted the 06/15/2026 at 03:47 PM
    C'est pas avec les jeux Square Enix qu'on verra cela lol
    xynot posted the 06/15/2026 at 03:48 PM
    vyse C'est ça, après la renta ça sert plus à rien de maintenir le jeu à trop haut prix, Sony et Nintendo c'est pas trop le même état d'esprit par contre.
    vyse posted the 06/15/2026 at 03:48 PM
    xynot Mdrr
    bgame93 posted the 06/15/2026 at 04:08 PM
    Et dino?
    maxx posted the 06/15/2026 at 04:09 PM
    C'est fou comme leurs jeux sont long sellers. Après oui y a des promos agressive mais d'autres jeux ont aussi droit a des promos agressives sans avoir ce succès là. Franchement Capcom le mérite. Ils sont sur un nuage avec de très bonnes productions, maintenant une nouvelle licence très cool et le retour de licence appréciées par les joueurs, le tout a un rythme régulier
    Qu'ils continuent ainsi car ils font vraiment plaisir!
    rogeraf posted the 06/15/2026 at 04:43 PM
    Grace au PSVR
    marchand2sable posted the 06/15/2026 at 04:46 PM
    Increvable ce titre mais dommage pour l'abandon de la VR day one.

    C'était complètement fou le Run découverte de RE7 en VR, clairement le jeu le plus flippant au monde.
    brook1 posted the 06/15/2026 at 05:08 PM
    À chaque grosse solde sur le PS Store, il est dans les jeux les plus achetés systématiquement
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