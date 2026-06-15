Le président de Capcom, Haruhiro Tsujimoto, a révélé que les ventes numériques à long terme de jeux plus anciens sont devenues l'une des plus grandes sources de revenus de l'entreprise, aidant à financer à la fois de nouvelles IP et la relance de franchises en sommeil.En guise d'exemple, Tsujimoto a mis en avant Resident Evil 7, qui est sorti en 2017 et continue d'afficher de solides performances près d'une décennie plus tard. Selon lui,Les coûts de développement du jeu ont été entièrement amortis au cours de ses deux premières années sur le marché, ce qui signifie que les ventes suivantes ont continué à générer des profits pour Capcom.Tsujimoto a expliqué que le succès continu de titres comme Resident Evil et Monster Hunter a donné à l'entreprise une plus grande flexibilité pour investir dans des projets tels que Pragmata tout en allouant des ressources pour relancer des franchises emblématiques comme Onimusha, Okami et Mega Man.