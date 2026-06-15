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Beaucoup pensaient que The Outer Worlds 2 serait l'exception après la tentative d'entubage, mais Xbox semble avoir validé le retour au prix standard de la gen PS4/One, donc 69€ max le jeu alors que la tendance était passée à 79€ (c'était le cas pour Flight Simulator, Doom The Dark Ages et les jeux first party Sony coté PS5).Donc en gros :- Prix standard gros jeux depuis le début de la gen : 79,99€- Tentative avortée d'un passage à 89,99€ avec The Outer Worlds 2- Retour au prix de 69,99€ depuis fin 2025 pour les first-party Xbox (The Outer Worlds 2, Gears EDay, Forza Horizon 6, Fable...) et même 59,99€ dans certains cas (Halo Remake, Ninja Gaiden 4).Bien entendu, tout cela ne concerne pas Call of qui bouge pas des 80 balles