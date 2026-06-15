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Xbox : vers un jeu retour acté des jeux à 69€ max ?
Jeux Video


Beaucoup pensaient que The Outer Worlds 2 serait l'exception après la tentative d'entubage, mais Xbox semble avoir validé le retour au prix standard de la gen PS4/One, donc 69€ max le jeu alors que la tendance était passée à 79€ (c'était le cas pour Flight Simulator, Doom The Dark Ages et les jeux first party Sony coté PS5).

Donc en gros :

- Prix standard gros jeux depuis le début de la gen : 79,99€
- Tentative avortée d'un passage à 89,99€ avec The Outer Worlds 2
- Retour au prix de 69,99€ depuis fin 2025 pour les first-party Xbox (The Outer Worlds 2, Gears EDay, Forza Horizon 6, Fable...) et même 59,99€ dans certains cas (Halo Remake, Ninja Gaiden 4).


Bien entendu, tout cela ne concerne pas Call of qui bouge pas des 80 balles
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    link49, junaldinho, romgamer6859
    posted the 06/15/2026 at 02:27 PM by shanks
    comments (28)
    romgamer6859 posted the 06/15/2026 at 02:35 PM
    Le juste prix si je peux le dire ainsi.
    jenicris posted the 06/15/2026 at 02:35 PM
    Ca par contre c'est top. En version boîte Fable et Halo
    skuldleif posted the 06/15/2026 at 02:37 PM
    doom the dark ages en a fait un peu les frais
    ravyxxs posted the 06/15/2026 at 02:40 PM
    - Tentative avortée d'un passage à 89,99€ avec The Outer Worlds 2

    Et le jeu à bien flop.

    Beaucoup pensent que ce Gears va galérer à être rentable sur 6 mois alors un an....

    Déjà qu'il fera pas les ventes du 2 d'après certains, dont Moist, ça va être dur tout ça...
    22 posted the 06/15/2026 at 02:57 PM
    jenicris c'est devenu tellement rare, surtout avec les versions complète.

    Sur XSX, C2077 et Alan Wake 2 ont tous sur la galette a l'ancienne et j'ai pensé les faires encadré, ptét ça me raportera quelques choses comme avec la Joconde...
    ouroboros4 posted the 06/15/2026 at 03:00 PM
    Super nouvelle
    Quand tu vois que certain sont déjà passer à 90
    supasaiyajin posted the 06/15/2026 at 03:02 PM
    Evidemment, c'est bien pour nous. Mais ils ne veulent pas gagner d'argent ou quoi ? Non seulement ils ne sortiront plus les jeux sur PS5/Switch, mais en plus ils baissent le prix ? La prochaine étape, ça va être le live gratuit ? Il manquerait plus qu'ils reviennent au physique et moi je prends une Xbox.
    gasmok2 posted the 06/15/2026 at 03:04 PM
    Tant que les décisions de ce genre vont dans le sens du joueur, pourquoi on se plaindrait...pour une fois que c'est un peu à notre avantage
    stampead posted the 06/15/2026 at 03:05 PM
    Un exemple tout bête je vois partout le prochain Onimusha à 80 euros, psychologiquement j 'arrive pas à me dire,c'est bon je prend alors que j 'adore cette license.Pour moi entre 59,99 euros et 69,99 euros c'est acceptable, plus haut psychologiquement c'est impossible de me dire que je m 'autorise à payé un jeu vidéo 80 euros.
    skuldleif posted the 06/15/2026 at 03:08 PM
    ravyxxs tu t'inquiete pour les jeux sony? parceque c'est le meme genre de budget pour le meme genre de potentiel de revenu (ventes + gamepass + upgrade premium)
    a moins bien sur que tu ne considere la PS5 comme apportant un revenu bien supérieur a la Xbox + le PC , si bien que tu t'inquiete pour l'un sans t’inquiéter pour l'autre
    stampead posted the 06/15/2026 at 03:10 PM
    supasaiyajin si il garde la fonction full retrocompabilité avec upscaling des jeux xbox,je pense que pour la next gen ça sera cette console que je prendrais,vu que les exclu sony à présent ne s 'adresse plus à moi,mais à un public dont je ne fais pas partie.
    xynot posted the 06/15/2026 at 03:11 PM
    Tous les autres devraient suivre
    brook1 posted the 06/15/2026 at 03:16 PM
    C'est pas comme s'il avait le choix, ils sont au fond du trou, tant mieux pour les joueurs concernés.
    grospich posted the 06/15/2026 at 03:20 PM
    Ils ne nous font pas une fleur, ils se sont rendus compte que les gens ne peuvent pas suivre des prix de jeux aussi chers.
    magneto860 posted the 06/15/2026 at 03:21 PM
    J'attends de voir le prix d'Indiana Jones baisser alors.
    akinen posted the 06/15/2026 at 03:23 PM
    Ce serait bien qu’xbox fasse cela. Ça pourrait obliger les autres à s’aligner
    rider288 posted the 06/15/2026 at 03:24 PM
    Avec le jeu en Day One GP, la baisse de prix ne changera rien ou à la marge
    kikoo31 posted the 06/15/2026 at 03:26 PM
    ouroboros4 c'est cher le karting ces derniers temps
    rogeraf posted the 06/15/2026 at 03:26 PM
    Oh mais c'est Noel avant l'heure avec Micro, je vais passer ma commande serainement a santa
    tripy73 posted the 06/15/2026 at 03:45 PM
    S'ils veulent aider la vente de leurs jeux, c'est le premier pas à faire, reste à voir si ça va concerner tous les jeux.

    P.S. : Petite coquille dans le titre de l'article, sûrement trop fatigué après avoir généré par IA des images dégueulasses...
    malroth posted the 06/15/2026 at 03:47 PM
    Tous les jeux à 80€ et + ont flopé ou pas atteint leur objectif quasiment.

    Les joueurs ont beaucoup de choix maintenant avec des AA vendu à 30€ ou 40€ qui cartonnent.

    L'industrie a vraiment pété un cable avec leur jeux à 80€ et personne ne leur a demander de gaspiller des millions dans des choses inutiles.

    Je rappel que pour le prochain GOW LAUFEY ils ont fait la mocap pour un CUBE, un CUBE.

    "Ah mais vous comprenez, les jeux nous coutent cher maintenant..."

    Bah Niq.. ta m...

    À coté t'as Clair obscure, Crimson desert, Subnautica 2, Arc raiders...ect des budget maitrisé sans se prendre pour je ne sais qui et ils ont cartonné.

    Donc que les autres continuent de prendre les joueurs pour des cons et ils vont le sentir.
    naoshige11 posted the 06/15/2026 at 03:50 PM
    C'est drôle de voir que c'est MS qui veut retourner à un tarif plus raisonnable sachant que c'est à eux qu'ont doit le passage des jeux de 59€ à 69€ avec la X360...

    Mais bon, si ça permet de trouver des jeux day one en boite à 45/50 balles c'est le principal.
    zanpa posted the 06/15/2026 at 03:51 PM
    Mario kart 90 euro
    sickjackz posted the 06/15/2026 at 03:54 PM
    Tres bonne initiative
    keiku posted the 06/15/2026 at 04:03 PM
    Les prix vont devoir diminuer, les couts aussi... c'est presque obligatoire, ca reste encore 10 euros trop cher, mais ca se vendra mieux qu'a 80.
    ravyxxs posted the 06/15/2026 at 04:12 PM
    skuldleif On parle de XBOX là pourquoi tu me parles de SONY ?
    nyseko posted the 06/15/2026 at 04:34 PM
    Une bonne chose, ça va un peu ennuyer Sony qui prévoit déjà de passer ses jeux à 90€ sur la prochaine génération.
    sonilka posted the 06/15/2026 at 05:02 PM
    En meme temps, quand tu suffoques sur le bord de la rivière, tu tentes le tout pour le tout. Le souci c'est qu'en ayant basé tout son écosystème autour du GP depuis 7 ans, une bonne partie des joueurs encore sur Xbox n'achètent plus leurs jeux. Après si ca peut amorcer un tendance chez les autres. Mais je n'y crois guère.

    stampead pour moi Onimusha au dela de 50 ca ferait deja trop. On voit que c'est un remake fait avec une équipe réduite. Y a pas une ambition énorme. Je trouverais étonnant de proposer le jeu à 60€ ou plus quand à coté Pragmata a été vendu à un prix très attractif.
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