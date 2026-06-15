Beaucoup pensaient que The Outer Worlds 2 serait l'exception après la tentative d'entubage, mais Xbox semble avoir validé le retour au prix standard de la gen PS4/One, donc 69€ max le jeu alors que la tendance était passée à 79€ (c'était le cas pour Flight Simulator, Doom The Dark Ages et les jeux first party Sony coté PS5).
Donc en gros :
- Prix standard gros jeux depuis le début de la gen : 79,99€
- Tentative avortée d'un passage à 89,99€ avec The Outer Worlds 2
- Retour au prix de 69,99€ depuis fin 2025 pour les first-party Xbox (The Outer Worlds 2, Gears EDay, Forza Horizon 6, Fable...) et même 59,99€ dans certains cas (Halo Remake, Ninja Gaiden 4).
Bien entendu, tout cela ne concerne pas Call of qui bouge pas des 80 balles
Et le jeu à bien flop.
Beaucoup pensent que ce Gears va galérer à être rentable sur 6 mois alors un an....
Déjà qu'il fera pas les ventes du 2 d'après certains, dont Moist, ça va être dur tout ça...
Sur XSX, C2077 et Alan Wake 2 ont tous sur la galette a l'ancienne et j'ai pensé les faires encadré, ptét ça me raportera quelques choses comme avec la Joconde...
Quand tu vois que certain sont déjà passer à 90
a moins bien sur que tu ne considere la PS5 comme apportant un revenu bien supérieur a la Xbox + le PC , si bien que tu t'inquiete pour l'un sans t’inquiéter pour l'autre
P.S. : Petite coquille dans le titre de l'article, sûrement trop fatigué après avoir généré par IA des images dégueulasses...
Les joueurs ont beaucoup de choix maintenant avec des AA vendu à 30€ ou 40€ qui cartonnent.
L'industrie a vraiment pété un cable avec leur jeux à 80€ et personne ne leur a demander de gaspiller des millions dans des choses inutiles.
Je rappel que pour le prochain GOW LAUFEY ils ont fait la mocap pour un CUBE, un CUBE.
"Ah mais vous comprenez, les jeux nous coutent cher maintenant..."
Bah Niq.. ta m...
À coté t'as Clair obscure, Crimson desert, Subnautica 2, Arc raiders...ect des budget maitrisé sans se prendre pour je ne sais qui et ils ont cartonné.
Donc que les autres continuent de prendre les joueurs pour des cons et ils vont le sentir.
Mais bon, si ça permet de trouver des jeux day one en boite à 45/50 balles c'est le principal.
stampead pour moi Onimusha au dela de 50 ca ferait deja trop. On voit que c'est un remake fait avec une équipe réduite. Y a pas une ambition énorme. Je trouverais étonnant de proposer le jeu à 60€ ou plus quand à coté Pragmata a été vendu à un prix très attractif.