Can you hear it ?, drums, the drums of war. I have created the Devil HIMSELF.
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Récap des 10 ans de Dead By Daylight



Sortie de leur single le 26 juin (le clip est pas encore uploadé)






Décembre 2026





Nouvelle map: le centre commercial



Énorme update graphique pour 2027:

Maps, persos, sons, météo dynamique, animations.
L'ouverture officielle au modding en mode bac à sable. Les équipes travaillent actuellement sur des outils permettant aux joueurs de créer de nouvelles cartes, de nouveaux modes et bien plus encore.

En dehors des jeux, Stephen Mulrooney, vice-président exécutif de Behaviour Interactive, a dévoilé de nouveaux détails sur le film Dead by Daylight , produit par Jason Blum et produit par Blumhouse. D'après les informations disponibles, le scénario d'Alexandre Aja et David Leslie Johnson-McGoldrick est terminé, et Thordur Palsson réalisera le film.

Le prochain event in game:


Le nouveau survivant:


Deux nouveaux modes de jeux:


La roadmap:


Jason le 16 juin:


Mori de Jason:
https://www.cgmagonline.com/news/dead-by-daylight-10th-anniversa
    tags : horreur 10 ans dead by daylight slasher
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    posted the 06/15/2026 at 02:23 AM by totenteufel
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