Sortie de leur single le 26 juin (le clip est pas encore uploadé)Décembre 2026Nouvelle map: le centre commercialÉnorme update graphique pour 2027:Maps, persos, sons, météo dynamique, animations.L'ouverture officielle au modding en mode bac à sable. Les équipes travaillent actuellement sur des outils permettant aux joueurs de créer de nouvelles cartes, de nouveaux modes et bien plus encore.En dehors des jeux, Stephen Mulrooney, vice-président exécutif de Behaviour Interactive, a dévoilé de nouveaux détails sur le film Dead by Daylight , produit par Jason Blum et produit par Blumhouse. D'après les informations disponibles, le scénario d'Alexandre Aja et David Leslie Johnson-McGoldrick est terminé, et Thordur Palsson réalisera le film.Le prochain event in game:Le nouveau survivant:Deux nouveaux modes de jeux:La roadmap:Jason le 16 juin:Mori de Jason: