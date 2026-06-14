Il y a des choses que je ne saisis plus dans les jeux vidéo. Mario Kart à 90 euros. Dragon Quest Monster a 59 euros 99 soit le même prix que Halo Campagn Evolved, the Adventure of Elliot 69,99 euros soit le même prix que James Bond First Light.
Des genres de jeux différents, des investissements différents, des équipes et besoin de ressources différentes pourtant des prix délirant pour certaines production.
Est-ce que les éditeurs Japonais sont déconnectés ? Où c'est moi ?
Que les jeux aient augmenté de 10/20 euros entre deux générations on le savait. Mais quand même nous vendre des jeux avec des budgets et qualité totalement différentes le même prix je trouve ça bizzare.
Ça ne veut pas dire qu'Eliott est merdique a côté de James bond loin de là. Mais le JV c'est comme le cinéma. Que t'ailles voir un film avec un budget de dingue où un film indépendant tu payes le même prix.
Mais depuis quand c'est acceptable ?
Je suis désolé comment ils osent nous vendre des jeux au pleins tarifs alors que ça n'a pas de sens. On accepte l'idée d'un GTA 6 à 80 ou 90 euros. Pourquoi Mario Kart ose le 90 euros sans suivie, et sans arriver à la cheville de la qualité plus que probable d'une GTA 6 ?
Comment DQ Monster a le même tarif qu'un Halo au meilleurs qualité graphique par exemple ?
Bien-sûr les graphismes ne font pas tout , on est tous d'accord, mais le HD 2D où les Low Graphisme Japonais cache misère mérite ils de payer autant qu'un studio occidentale qui se casse le cul ? A cause du gameplay qu'ils proposent ou du genre ?
Si Halo c'était moche comme DQ Monster ou que James Bond c'était un Jrpg hd 2d ça aurait été acceptable à ce prix là ?
Avant les Japonais fabriquaient des jeux pour leur seule marché. Mais là ils font comme si c'était pour leur marché mais le vendent au monde entier. Donc plus de rentré d'Argent... Les occidentaux ont toujours fait pour tout les marchés. La j'ai l'impression que les Japonais se foutent de nous. Moins d'investissement, moins de qualité mais tarif exagéré
Parce que sinon vous seriez prêt à payer par exemple Sea Of Stars 2 59 ou 69 euros
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posted the 06/14/2026 at 09:41 PM by liberty
Parce que perso dans mes achats récents switch 1 et 2 j'ai dk bananza à 40 sur ebay neuf pareil pour totk, suikoden et ff tactics à 20 euros chacun d'occasion, astro bot 25 euros sur vinted, mario fever à 35 euros neuf sur ebay etc etc.
Il suffit d'être patient, jamais de la vie j'achète un jeu à 90 euros. Il y a plein de sites qui référencent les bonnes affaires. Le seul truc qui est pénible du coup c'est la mort du commercé spécialisé JV.
Mon dernier craquage c'était à la sortie de smash bros ultimate avec l'édition collector qui était à 80 euros. Le jour où les jeux seront vraiment à 90 euros dans le commerce, je resterai avec les indés et mon backlog + jeux retro.
Je trouve qu'il faut en avoir pour son argent, je dis pas que tous les jeux doivent durer 100h mais moi j'arrive plus payer des jeux que tu fais une fois et auxquels tu ne toucheras plus jamais.
Chacun a donc ses critères.
Genre bon ubisoft niveau prix c'est bien marrant
Les japonais il arrivent à faire des jeux extraordinaire aussi
Genre tomodachi life ou Pokopia pour citer les dernier gros carton
Genre 007 acheté 47€ revendu 45€ dès que je l'ai fini. Et vendu en 10 secondes.
Mais je comprend ceux qui craquent en payant plein pot le jeu qu'ils attendent tellement. Moi la dernière fois ça m'est arrivée avec Little Nightmares 3, je vous raconte pas le goût amer...
Mais bon ça m'apprendra, même GTA6 je vais l'attendre en promo (d'ailleurs lui, tous ceux qui vont acheter day one vont me servir de cobayes sur le plan technique^^)
En attendant je vais me contenté des prix du Fitgirl store
personnellement pour moi le bon prix est 50 euro le AAA , 20 a 40 le AA et 1 a 10 le A et je suis près a mettre 10 euro de plus pour la version complète (comprenant donc tout les dlc) et 30% de prix en moins pour du démat , ca c'est pour le day one , avec une dégressivité de 10% par ans
Mais il est clair que les prix du jv devienne abusif et c'est un constat général vu que les ventes de jeux sont en chute libre, si l'argent coule toujours a flot dans le jv c'est parce que les jeux service eux sont fournis en micro transaction et que certain joueurs dépense des 1000 euro par mois dedans.
Mais bon quand je vois le nombre de personne en train de crier day one sur le site ou j'ai trop de backlog a savoir j'achète plus que je ne joue ( le comportement boulimique) je me dis que l'industrie a bien réussi a dresser tout ce petit monde et qui seront les premiers a s'offusquer si on leur fait remarquer
Je considère qu'à 1 € de l'heure, c'est un prix acceptable. Donc un jeu qui va durer 60 h devrait coûter 60 €.
En dessous, c'est un excellent prix et on peut du coup être beaucoup plus indulgent : un jeu qui nous amusera pendant 600 h pour 60 € pourra être un simple AA sans aucun problème.
Au-dessus d'un euro de l'heure, ça commence à devenir compliqué de justifier le prix. Parfois, ça reste acceptable de payer 2 € de l'heure car l'expérience de jeu est vraiment très bonne et parfois assez unique.
Au delà, ça commence à devenir difficile. Payer 80 € pour des jeux de 10 h sans aucune rejouabilité devra nécessiter une expérience de jeu extraordinaire. Ce qui, soyons honnêtes, n'arrive qu'à peine une fois par décennie.
Bas dependant du genre si c'est possible par exemple un mario kart si je spam le mode online je sais que je peux facilement rentabiliser mes heures dessus
Un dragon quest ( jusqu'au 9 ) je sais que si je pousse le jeu a fond ca tiens facile 70/80h
Un pokemon si je fais la collection du dex ça fais facile 50/60h
Quand je connais la licence je sais à peu le temps que je vais passer dessus
Si je connais pas la licence pas c'est possible de théoriser en fonction du genre de jeu story seasons même si je connais pas la licence je savais que le jeu va pas me lâcher au bout de 10h de jeu dessus
Toute façon les éditeurs ne connaissent pas a l'avance les ventes qu'il vont réaliser, donc le prix de ventes en réalité, c'est un prix bateaux.
Pour revenir à la question, il faut, je crois, arrêter de raisonner en temps pour justifier un prix. À cause de ce raisonnement, tellement de jeux gonflent artificiellement la durée de vie avec des quêtes sans intérêt ou des limitations (téléportations limitées comme Dragon's Dogma, temps d'attente basée sur l'heure réelle pour crafter des matériaux comme dans Pokopia, etc). Je suis prêt à payer 60 ou 70 € pour une expérience intense mais courte comme Heavy Rain ou Detroit Become Human car aujourd'hui, je vieillis et je n'ai pas envie de de passer des centaines d'heures sur un seul jeu à refaire les même gestes répétitifs (quêtes sans intérêt, farm obligatoire, etc.).
Il faut des jeux auxquels on peut jouer longtemps ou souvent si on le veut (Mario Kart) mais il faut aussi qu'un jeu respecte notre temps. Ce qui justifie le prix sera alors le rapport qualité-prix et non le rapport nombre d'heures de jeu-prix.
Je ne paie jamais plein tarif car les jeux sont toujours vendus moins cher pour la sortie par les différents commerces.
Et comme beaucoup, le ratio temps/argent est important. J'ai eu aucun mal à mettre 45€ dans chaque saison dlc de Street 6 (sauf la 4, Bosch peut aller se faire), je savais que j'en aurais pour un an de jeu à chaque fois.
Ouin l'occidental c'est un pigeon "
Mon pauvre ami.
Accessoirement, 10 000 heures de jeu font une vingtaine d'années à raison de 10 h de temps de jeu par semaine.
Si tu ne joues qu'exclusivement à Minecraft pendant 20 ans, je pense que tu auras largement de quoi y mettre 10 000 €.
Pour le calcul et pour rigoler, si tu achètes à 60 € (soyons généreux) des jeux de 20 h (soyons généreux), il te faudra 500 jeux pour un temps de jeu de 10 000 h, soit donc un coût de 30 000 €.
Donc, tu préfères économiquement ne jouer qu'à Minecraft pendant 20 ans et qu'il te coûte 10 000 € ou jouer à 500 jeux et qu'ils te coûtent 30 000 € ?
Bien sûr, j'ai grossi le trait, le fond du raisonnement n'est pas là.
http://afjv.com/news/11078_chiffres-marche-jeux-video-2022.htm
http://www.cbnews.fr/etudes/jeu-video-marche-francais-recule-58-2024
http://newzoo.com/resources/blog/global-games-market-to-hit-189-billion-in-2025
donc en regardant de rapport de 2022 le jv est a 184B en baisse de 4% soit une année de 2021 donc de 191B
en 2025 le marché est de 188.8B soit toujours en baisse par rapport a 2021
je rappelle aussi qu'un hausse inférieur a l'inflation est également une chute,mais bon c'est plus compliquer a expliquer mais ca veut dire que même si le marché arrivait a remonter a 191B il serait toujours en baisse a cause de l'inflation
Pour revenir à la question, il faut, je crois, arrêter de raisonner en temps pour justifier un prix. À cause de ce raisonnement, tellement de jeux gonflent artificiellement la durée de vie avec des quêtes sans intérêt ou des limitations (téléportations limitées comme Dragon's Dogma, temps d'attente basée sur l'heure réelle pour crafter des matériaux comme dans Pokopia, etc).
sur ce point je dirais oui et non, il faut des jeux long, mais des bon jeux long pas comme tu dis des jeux remplis de quete fedex ultra chiante...
Mais il existe des jeux qui dépasse alègrement les 100 heure de jeu tout en restant très agréable a jouer
Donc plus un jeu est long mieux c'est, du momment que la longueur est justifiée par des mécanique de gameplay et des quete qui ne serve pas a remplir (c'est d'ailleurs ce qui différencie souvent les bon des mauvais jeux)
Mais jamais je paye plus de 10 euros pour 10 heure de jeu, aussi intense soit elle, sinon je condamner a acheter 3 jeux pas semaine et ni le marché n'est capable de m'offrir ca, ni les dev sont capable de produire a la chaine des expériences courte intéressante...
mais il y a une raison aussi derrière l'allongement des jeux, celle de vendre du contenu suplémentaire ( qui rapporte souvent bien plus que le jeu en lui m^me) mais si tu fini ton jeu en 10h c'est compliquer de te vendre du dlc...
Ils ont justifié ça par le contenu et l'open world, du coup Zelda TOTK, Skyrim etc... doivent couter 200€ non ?
Aucun jeu en édition standarde, ne vaut 90€, ce prix est une baise quelque soit le jeu.
Je pense que le bon prix est propre à chacun, tout va dépendre de votre hype, certains vont prendre day one un jeu et le payer le prix fort et d'autres vont estimer que pour le même jeu, il est préférable d'attendre une baisse de prix.
Quand j'achète un jeu, je me base sur ma hype et si c'est un petit jeu ou AAA et enfin le format (physique, GKC, démat). Essayer de refourguer un indé à 40€, c'est non alors que pour certains gros jeux, c'est un bon prix quelques mois après la sortie.
Merci pour les retours. Ça me confirme la déconnexion des éditeurs. Je me retrouve chez certains qui parle d'un euros de l'heure. Comme vous j'attend les promos... Et même un jeu qui m'intéresse malgré le 1 euros = 1 heure, bha je vais attendre une promo pour un prix plus honnête ou de l'occasion que ce soit pour un Jeux Japonais où un Call of pour le mode histoire par exemple.
Avec le temps j'ai commencé a voir un côté Indépendant dans les productions de gros éditeurs surtout Japonais. Et le prix ne suit pas. Nous vendre des productions de gros éditeurs plus chère qu'un Hollow Knight par exemple avec une qualité moindre je trouve ça culotté voir honteux surtout quand on est une énorme boîte.
Et me demander si j'accepterais une qualité graphique moindre pour un gros jeux chez un éditeur comme Sony ou Microsoft et que la réponse est non, et bien je n'accepte pas les prix de Square Enix où Nintendo si j'ai pas la qualité demandé pour le prix.
Merci en tout cas.
Apres ça dépend les côtes. Mes 2 jeux acheté les plus cher sont mes berserk dreamcast et ps4 100e en occas. Dernieremenr beyond good and evil ps5 un peu moins de 60e neuf. Recemment je suis revenu sur le psvr1 sur ps5 et je craque le portefeuille plus que pour mes jeux ps5 pour avoir les pépites avant que la côte rétro explose
mais de manière grossière voici une liste de fait qui combiné entre elle donne la réponse:
- le marché du jv réel (donc le CA réel et non nominatif) est en stagnation depuis 2019 (+1% de croissance réelle (non brute) du marché par rapport a 2019)
- le prix du AAA a augmenter de 10% (inflation comprise) pour les joueurs
- les couts réel de production (toujours inflation comprise) eux ont augmenté de 30 a 100%
- le nombre de jeux été multiplié par 2 par rapport a 2019
donc qu'est ce que tout ca veut dire:
- que grossièrement en moyenne un joueurs dépense 10% de plus et rapporte 100% de moins pour l'achat d'un AAA qu'en 2019
donc en exemple fictif , ca veut dire qu'en 2019 tu payais ton jeux 60 euro et tu rapportait en bénéfice 12 euro, et en 2025 tu paye ton jeu 80 euro et tu rapporte a la boite 6 euro de bénéfice
- que les joueurs paye moins pour le jeu video, c'est a dire que les joueurs achète moins de AAA et plus d'indé qu'en 2019 (vu que le CA n'augmente pas mais que le prix des AAA augmente de 10% pour les joueurs)
- le nombre de jeu ayant plus que doublé en 6 ans le marché est saturé ce qui multiplie le gaspillage d'argent du au licenciement , fermeture et annulation ( ce qui implique donc également que dans les 188 milliard brut investit dans le marché du jv en 2026 une bonne partie n'a pas été utilisé pour de la création de jeu, mais pour des couts de restructuration)
- que les gens dépense globalement moins dans le jv qu'en 2019 le nombre de joueurs ayant augmenté mais le CA non (principalement du au jeux service et au free to play)
la conclusion de tout ca, c'est que l'industrie du jv de manière globale (donc sans prendre les succès isolé) est en train de se casser la gueule mais d'une force sans précédent. ce cassage de gueule est presque invisible sur les chiffres brut vu que les chiffres brut indique une croissance de 3.4% en 2025 mais est en réalité une baisse de 10 a 15% réel
Ce qui force donc l'industrie a justement réduire les couts ou tricher en créant du contenu de basse qualité dans les jeux actuels et te donne l'impression ( qui est réelle ) d'être pris pour un pigeon surtout que derrière il te sorte des chiffres en hausse mais qui ne sont pas le reflet de la réalité
voila aussi pourquoi ca licencie et revend a tout va même quand le CA est en hausse
Bon courrage pour lire le pavé
je suis en totale déssacord sur le fait de mettre un tarif sur la durée de vie du jeu
tout simplement car ça forcerait les dev peu scrupuleux à augmenter artificiellement la durée de vie principal en transformant leur quête fédex dans leur scénario principal mais il y a de l'idée
Les jeux de combats, les seasons pass de street fighter season 1 / 2 / 3 a 40 euros l'unités, ca me dérange fortement. Et en solde sur le store XBOX, il faut faut moins 20 pourcents, on va aller loin avec ca. Arnaque en solde, arnaque pas soldé à plus de 100 euros. Non mais bravo les éditeurs de jeux de combats !
Ca depend quel type de jeux ( et la qualité la dedans )
Faire du farm dans DQ5 ça me dérange moins que faire du farm dans pokemon rouge et bleu
Si ton jeux a des qualité à côté je suis prêt perso à passer autre
De la même façon que qui va être intéressé par acheter un mauvais jeu à 40€ ?
Le principe n'est pas de se baser sur la durée de vie annoncé, qui peut être soit artificielle ou soit parfois sous estimés, mais sur le temps que le joueur passe sur le jeu.
Cela reste absolument le meilleur moyen pour le joueur de savoir s'il en a pour son argent.
Ouai y a des choses qui ne vont pas. Ce qui augmente mon incompréhension c'est les outils qui facilite la création IA, logiciel et moteur maîtrisé...mais t'explique que les coûts et le temps augmente... Wtf. On aurait dû rester sur PS3 et ça me va très bien si c'est pour ça. Dire que beaucoup espère une PS6 avec 2 jeux sur toute la gêneration lol avec tout le non sens
Parce que pourquoi ne pas dépenser 200€ par exemple chaque année en skins Fortnite à partir du moment ou l'on aime le jeu et que l'on y joue des centaines d'heures ?
Bref, personnellement, si j'ai jouer 10h un un jeu que j'ai payé 50€, j'aurais l'impression de m'être fait avoir alors que si je joue 200h à un jeu que j'ai payé 90€, j'aurais l'impression d'avoir fait une bonne affaire.
Bref, personnellement, si j'ai jouer 10h un un jeu que j'ai payé 50€, j'aurais l'impression de m'être fait avoir alors que si je joue 200h à un jeu que j'ai payé 90€, j'aurais l'impression d'avoir fait une bonne affaire.
Les jeux Sonic et Street of rage ne sont pas d'accord avec toi étant donné que leur rejouabilité est monstrueuse
kikoo31 Mais quasiplus personne veut jouer aux Sonic et Street of Rage originaux.. (Et pas beaucoup plus les nouveaux). Et la rejouabilité, bof, c'est plus du par coeur vu que les niveaux ne changeront jamais.
si t'es fan d'une license avec une rejouabilité élévé tu y joue et rejoue à l'infini
En boite je peux monter 20/25e pour les indépendants et pour les plus gros jeux jusqu'à 35/45e (style Mario Kart world).
Mais typiquement un jeu comme Pokémon Vents et Vague si ils ont bien bossé je peux faire "l'impasse" sur le prix, comme je l'aurais fait avant sur un nouveau Final fantasy ou Kingdom Hearts. Il n'y a peut être que Zelda au final qui a une vrai qualité constante et où le prix n'est pas un sujet.
J'ai beaucoup trop de jeux pas encore démarré pour aller mettre d'avantage d'argent, surtout au vu de la décote rapide qui a lieu sur le marché. Après, une version Collector utile et bien faite, je peux monter haut si j'aime vraiment le jeu.
Si on avait encore des jeux de la qualité d'époque style les FF PSONE et certains RPG PS2, ça me dérangerait pas de mettre 60e à la sortie.