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C'est quoi pour vous le bon prix ?
Il y a des choses que je ne saisis plus dans les jeux vidéo. Mario Kart à 90 euros. Dragon Quest Monster a 59 euros 99 soit le même prix que Halo Campagn Evolved, the Adventure of Elliot 69,99 euros soit le même prix que James Bond First Light.

Des genres de jeux différents, des investissements différents, des équipes et besoin de ressources différentes pourtant des prix délirant pour certaines production.

Est-ce que les éditeurs Japonais sont déconnectés ? Où c'est moi ?

Que les jeux aient augmenté de 10/20 euros entre deux générations on le savait. Mais quand même nous vendre des jeux avec des budgets et qualité totalement différentes le même prix je trouve ça bizzare.

Ça ne veut pas dire qu'Eliott est merdique a côté de James bond loin de là. Mais le JV c'est comme le cinéma. Que t'ailles voir un film avec un budget de dingue où un film indépendant tu payes le même prix.

Mais depuis quand c'est acceptable ?

Je suis désolé comment ils osent nous vendre des jeux au pleins tarifs alors que ça n'a pas de sens. On accepte l'idée d'un GTA 6 à 80 ou 90 euros. Pourquoi Mario Kart ose le 90 euros sans suivie, et sans arriver à la cheville de la qualité plus que probable d'une GTA 6 ?

Comment DQ Monster a le même tarif qu'un Halo au meilleurs qualité graphique par exemple ?

Bien-sûr les graphismes ne font pas tout , on est tous d'accord, mais le HD 2D où les Low Graphisme Japonais cache misère mérite ils de payer autant qu'un studio occidentale qui se casse le cul ? A cause du gameplay qu'ils proposent ou du genre ?

Si Halo c'était moche comme DQ Monster ou que James Bond c'était un Jrpg hd 2d ça aurait été acceptable à ce prix là ?

Avant les Japonais fabriquaient des jeux pour leur seule marché. Mais là ils font comme si c'était pour leur marché mais le vendent au monde entier. Donc plus de rentré d'Argent... Les occidentaux ont toujours fait pour tout les marchés. La j'ai l'impression que les Japonais se foutent de nous. Moins d'investissement, moins de qualité mais tarif exagéré


Parce que sinon vous seriez prêt à payer par exemple Sea Of Stars 2 59 ou 69 euros
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    posted the 06/14/2026 at 09:41 PM by liberty
    comments (45)
    triplewater posted the 06/14/2026 at 09:46 PM
    Ça dépend entièrement du temps que je passe sur le jeu si j'y passe 100h je suis prêt à considérer 100 euro ou moins ca me va ( en gros je considère que 1h = 1 euro c'est un bon prix)
    thejoke posted the 06/14/2026 at 09:51 PM
    Je souhaite sincèrement avoir l'opinion des gens qui achètent à ce tarif là.
    Parce que perso dans mes achats récents switch 1 et 2 j'ai dk bananza à 40 sur ebay neuf pareil pour totk, suikoden et ff tactics à 20 euros chacun d'occasion, astro bot 25 euros sur vinted, mario fever à 35 euros neuf sur ebay etc etc.

    Il suffit d'être patient, jamais de la vie j'achète un jeu à 90 euros. Il y a plein de sites qui référencent les bonnes affaires. Le seul truc qui est pénible du coup c'est la mort du commercé spécialisé JV.

    Mon dernier craquage c'était à la sortie de smash bros ultimate avec l'édition collector qui était à 80 euros. Le jour où les jeux seront vraiment à 90 euros dans le commerce, je resterai avec les indés et mon backlog + jeux retro.
    romgamer6859 posted the 06/14/2026 at 10:03 PM
    J'achète les jeux sur lesquels je sais que je vais passer du temps, j'écarte tous les jeux de 10 ou 15h vendus plein pot hors licence que j'attends vraiment.
    Je trouve qu'il faut en avoir pour son argent, je dis pas que tous les jeux doivent durer 100h mais moi j'arrive plus payer des jeux que tu fais une fois et auxquels tu ne toucheras plus jamais.

    Chacun a donc ses critères.
    triplewater posted the 06/14/2026 at 10:04 PM
    Et dailleurs pour la partie japonais que j'avais pas vu les occident et les japonais c'est la même chose
    Genre bon ubisoft niveau prix c'est bien marrant

    Les japonais il arrivent à faire des jeux extraordinaire aussi
    Genre tomodachi life ou Pokopia pour citer les dernier gros carton
    altendorf posted the 06/14/2026 at 10:09 PM
    Il n'y a pas de "bon" prix du moment qu'on a le choix. J'ai JAMAIS payé un jeu 80 euros.
    masharu posted the 06/14/2026 at 10:12 PM
    J'essentiel des jeux que j'achète c'est en occasion, et quand c'est en neuf c'est toujours en hypermarché au prix le plus bas entre Carrefour, Auchan ou Leclerc. Mario Kart World, j'ai mis 70 balles et c'est toujours 10-20 balles de trops. Vive le physique, et dire qu'il y en a à qui ça ne dérange pas que les jeux soient incomplets.
    taiko posted the 06/14/2026 at 10:34 PM
    Le plus bas possible. Mais j'achète et revend souvent quasi au même prix.
    Genre 007 acheté 47€ revendu 45€ dès que je l'ai fini. Et vendu en 10 secondes.
    5120x2880 posted the 06/14/2026 at 10:52 PM
    Pas plus de 15€
    22 posted the 06/15/2026 at 12:01 AM
    30 max

    Mais je comprend ceux qui craquent en payant plein pot le jeu qu'ils attendent tellement. Moi la dernière fois ça m'est arrivée avec Little Nightmares 3, je vous raconte pas le goût amer...

    Mais bon ça m'apprendra, même GTA6 je vais l'attendre en promo (d'ailleurs lui, tous ceux qui vont acheter day one vont me servir de cobayes sur le plan technique^^)

    En attendant je vais me contenté des prix du Fitgirl store
    sardinecannibale posted the 06/15/2026 at 02:39 AM
    40€ maximum.
    sdkios posted the 06/15/2026 at 03:14 AM
    triplewater le probleme c'est que tu sais pas a l'avance le nombre d'heures que tu vas passer sur un jeu haha
    keiku posted the 06/15/2026 at 04:07 AM
    le bon prix serait le prix que les gens serait près a mettre pour jouer au jeu

    personnellement pour moi le bon prix est 50 euro le AAA , 20 a 40 le AA et 1 a 10 le A et je suis près a mettre 10 euro de plus pour la version complète (comprenant donc tout les dlc) et 30% de prix en moins pour du démat , ca c'est pour le day one , avec une dégressivité de 10% par ans

    Mais il est clair que les prix du jv devienne abusif et c'est un constat général vu que les ventes de jeux sont en chute libre, si l'argent coule toujours a flot dans le jv c'est parce que les jeux service eux sont fournis en micro transaction et que certain joueurs dépense des 1000 euro par mois dedans.

    Mais bon quand je vois le nombre de personne en train de crier day one sur le site ou j'ai trop de backlog a savoir j'achète plus que je ne joue ( le comportement boulimique) je me dis que l'industrie a bien réussi a dresser tout ce petit monde et qui seront les premiers a s'offusquer si on leur fait remarquer
    nyseko posted the 06/15/2026 at 06:07 AM
    Le bon prix dépend essentiellement du temps de jeu.

    Je considère qu'à 1 € de l'heure, c'est un prix acceptable. Donc un jeu qui va durer 60 h devrait coûter 60 €.

    En dessous, c'est un excellent prix et on peut du coup être beaucoup plus indulgent : un jeu qui nous amusera pendant 600 h pour 60 € pourra être un simple AA sans aucun problème.

    Au-dessus d'un euro de l'heure, ça commence à devenir compliqué de justifier le prix. Parfois, ça reste acceptable de payer 2 € de l'heure car l'expérience de jeu est vraiment très bonne et parfois assez unique.

    Au delà, ça commence à devenir difficile. Payer 80 € pour des jeux de 10 h sans aucune rejouabilité devra nécessiter une expérience de jeu extraordinaire. Ce qui, soyons honnêtes, n'arrive qu'à peine une fois par décennie.
    triplewater posted the 06/15/2026 at 06:19 AM
    sdkios

    Bas dependant du genre si c'est possible par exemple un mario kart si je spam le mode online je sais que je peux facilement rentabiliser mes heures dessus
    Un dragon quest ( jusqu'au 9 ) je sais que si je pousse le jeu a fond ca tiens facile 70/80h

    Un pokemon si je fais la collection du dex ça fais facile 50/60h
    Quand je connais la licence je sais à peu le temps que je vais passer dessus

    Si je connais pas la licence pas c'est possible de théoriser en fonction du genre de jeu story seasons même si je connais pas la licence je savais que le jeu va pas me lâcher au bout de 10h de jeu dessus
    soulfull posted the 06/15/2026 at 06:21 AM
    Tout depend du jeu et de l'attente. Je prefère mettre 70-80 balles sur un excellent jeu de 20h plutôt que sur un insipide Open World de 100 heures.
    cyr posted the 06/15/2026 at 06:23 AM
    Le bon prix, c'est le prix que tu es prêt a payer.....


    Toute façon les éditeurs ne connaissent pas a l'avance les ventes qu'il vont réaliser, donc le prix de ventes en réalité, c'est un prix bateaux.
    maleman posted the 06/15/2026 at 07:06 AM
    keiku Je ne trouve aucune source qui parle d'une chute du marché du jeu vidéo, et encore moins d'une chute libre. Je trouve juste des sources qui parlent d'une croissance faible.

    Pour revenir à la question, il faut, je crois, arrêter de raisonner en temps pour justifier un prix. À cause de ce raisonnement, tellement de jeux gonflent artificiellement la durée de vie avec des quêtes sans intérêt ou des limitations (téléportations limitées comme Dragon's Dogma, temps d'attente basée sur l'heure réelle pour crafter des matériaux comme dans Pokopia, etc). Je suis prêt à payer 60 ou 70 € pour une expérience intense mais courte comme Heavy Rain ou Detroit Become Human car aujourd'hui, je vieillis et je n'ai pas envie de de passer des centaines d'heures sur un seul jeu à refaire les même gestes répétitifs (quêtes sans intérêt, farm obligatoire, etc.).

    Il faut des jeux auxquels on peut jouer longtemps ou souvent si on le veut (Mario Kart) mais il faut aussi qu'un jeu respecte notre temps. Ce qui justifie le prix sera alors le rapport qualité-prix et non le rapport nombre d'heures de jeu-prix.

    Je ne paie jamais plein tarif car les jeux sont toujours vendus moins cher pour la sortie par les différents commerces.
    magneto860 posted the 06/15/2026 at 07:11 AM
    Pour moi un jeu ça vaut 50 balles max. Donc quand des jeux sortent en préco à 50 balles, ça me parle. Mais jamais je n'achèterai un jeu à 70 balles ou plus.
    fritesmayo76 posted the 06/15/2026 at 07:45 AM
    50e aussi pour ma part.
    Et comme beaucoup, le ratio temps/argent est important. J'ai eu aucun mal à mettre 45€ dans chaque saison dlc de Street 6 (sauf la 4, Bosch peut aller se faire), je savais que j'en aurais pour un an de jeu à chaque fois.
    toulia posted the 06/15/2026 at 07:50 AM
    "Les japonais nous la mettent profond !!! Ils savent pas faire de beaux jeux ! Les jeux asiat c'est de l'arnaque !!
    Ouin l'occidental c'est un pigeon "

    Mon pauvre ami.
    kikoo31 posted the 06/15/2026 at 07:58 AM
    nyseko si on applique tes tarifs horaires ça voudrait dire que Minecraft vaudrait 10000 euros ??
    nyseko posted the 06/15/2026 at 08:13 AM
    kikoo31 Tu es passé à côté du fond du raisonnement, je pense.

    Accessoirement, 10 000 heures de jeu font une vingtaine d'années à raison de 10 h de temps de jeu par semaine.

    Si tu ne joues qu'exclusivement à Minecraft pendant 20 ans, je pense que tu auras largement de quoi y mettre 10 000 €.

    Pour le calcul et pour rigoler, si tu achètes à 60 € (soyons généreux) des jeux de 20 h (soyons généreux), il te faudra 500 jeux pour un temps de jeu de 10 000 h, soit donc un coût de 30 000 €.

    Donc, tu préfères économiquement ne jouer qu'à Minecraft pendant 20 ans et qu'il te coûte 10 000 € ou jouer à 500 jeux et qu'ils te coûtent 30 000 € ?

    Bien sûr, j'ai grossi le trait, le fond du raisonnement n'est pas là.
    rogeraf posted the 06/15/2026 at 08:35 AM
    Je valide le prix de "toujours" Avant on payait 450 - 499 Francs madame, et on avait le droit a une notice PAPIER et des fois un POSTER, et quelques CARTES, et une belle jaquette. Aujourd'hui ca ferait 75 - 80 euros. Une belle somme déja. Apres Liberty y a des jeux a 2 euros, 15/20 30/40, mais le plafond in my mind est 80 euros TTC TVA comprise
    keiku posted the 06/15/2026 at 09:02 AM
    maleman il y en a plusieurs, pourtant la chute de date pas de cette année

    http://afjv.com/news/11078_chiffres-marche-jeux-video-2022.htm

    http://www.cbnews.fr/etudes/jeu-video-marche-francais-recule-58-2024

    http://newzoo.com/resources/blog/global-games-market-to-hit-189-billion-in-2025

    donc en regardant de rapport de 2022 le jv est a 184B en baisse de 4% soit une année de 2021 donc de 191B

    en 2025 le marché est de 188.8B soit toujours en baisse par rapport a 2021

    je rappelle aussi qu'un hausse inférieur a l'inflation est également une chute,mais bon c'est plus compliquer a expliquer mais ca veut dire que même si le marché arrivait a remonter a 191B il serait toujours en baisse a cause de l'inflation

    Pour revenir à la question, il faut, je crois, arrêter de raisonner en temps pour justifier un prix. À cause de ce raisonnement, tellement de jeux gonflent artificiellement la durée de vie avec des quêtes sans intérêt ou des limitations (téléportations limitées comme Dragon's Dogma, temps d'attente basée sur l'heure réelle pour crafter des matériaux comme dans Pokopia, etc).

    sur ce point je dirais oui et non, il faut des jeux long, mais des bon jeux long pas comme tu dis des jeux remplis de quete fedex ultra chiante...
    Mais il existe des jeux qui dépasse alègrement les 100 heure de jeu tout en restant très agréable a jouer

    Donc plus un jeu est long mieux c'est, du momment que la longueur est justifiée par des mécanique de gameplay et des quete qui ne serve pas a remplir (c'est d'ailleurs ce qui différencie souvent les bon des mauvais jeux)

    Mais jamais je paye plus de 10 euros pour 10 heure de jeu, aussi intense soit elle, sinon je condamner a acheter 3 jeux pas semaine et ni le marché n'est capable de m'offrir ca, ni les dev sont capable de produire a la chaine des expériences courte intéressante...

    mais il y a une raison aussi derrière l'allongement des jeux, celle de vendre du contenu suplémentaire ( qui rapporte souvent bien plus que le jeu en lui m^me) mais si tu fini ton jeu en 10h c'est compliquer de te vendre du dlc...
    momotaros posted the 06/15/2026 at 09:23 AM
    Ça dépend du jeu, pour commencer, aucun jeu ne vaut 90€ en édition standarde. Mario Kart est un très bon jeu multi mais 90€ faut arrêter de nous prendre pour des cons.

    Ils ont justifié ça par le contenu et l'open world, du coup Zelda TOTK, Skyrim etc... doivent couter 200€ non ?

    Aucun jeu en édition standarde, ne vaut 90€, ce prix est une baise quelque soit le jeu.

    Je pense que le bon prix est propre à chacun, tout va dépendre de votre hype, certains vont prendre day one un jeu et le payer le prix fort et d'autres vont estimer que pour le même jeu, il est préférable d'attendre une baisse de prix.

    Quand j'achète un jeu, je me base sur ma hype et si c'est un petit jeu ou AAA et enfin le format (physique, GKC, démat). Essayer de refourguer un indé à 40€, c'est non alors que pour certains gros jeux, c'est un bon prix quelques mois après la sortie.
    liberty posted the 06/15/2026 at 09:36 AM
    momotaros keiku rogeraf nyseko kikoo31 toulia fritesmayo76 magneto860 maleman cyr soulfull triplewater keiku sdkios sardinecannibale 22 22 5120x2880 taiko masharu masharu altendorf romgamer6859 thejoke triplewater

    Merci pour les retours. Ça me confirme la déconnexion des éditeurs. Je me retrouve chez certains qui parle d'un euros de l'heure. Comme vous j'attend les promos... Et même un jeu qui m'intéresse malgré le 1 euros = 1 heure, bha je vais attendre une promo pour un prix plus honnête ou de l'occasion que ce soit pour un Jeux Japonais où un Call of pour le mode histoire par exemple.

    Avec le temps j'ai commencé a voir un côté Indépendant dans les productions de gros éditeurs surtout Japonais. Et le prix ne suit pas. Nous vendre des productions de gros éditeurs plus chère qu'un Hollow Knight par exemple avec une qualité moindre je trouve ça culotté voir honteux surtout quand on est une énorme boîte.
    Et me demander si j'accepterais une qualité graphique moindre pour un gros jeux chez un éditeur comme Sony ou Microsoft et que la réponse est non, et bien je n'accepte pas les prix de Square Enix où Nintendo si j'ai pas la qualité demandé pour le prix.

    Merci en tout cas.
    mooplol posted the 06/15/2026 at 09:51 AM
    Sous les 55e les day one non deluxe et 20-30e le jeux de la gen, je tiens pas compte de la durée de vie juste de ma hype.
    Apres ça dépend les côtes. Mes 2 jeux acheté les plus cher sont mes berserk dreamcast et ps4 100e en occas. Dernieremenr beyond good and evil ps5 un peu moins de 60e neuf. Recemment je suis revenu sur le psvr1 sur ps5 et je craque le portefeuille plus que pour mes jeux ps5 pour avoir les pépites avant que la côte rétro explose
    keiku posted the 06/15/2026 at 10:17 AM
    liberty en vrai il faudrait faire un article pour expliquer la situation réelle du marché du jeu vidéo dans le détail pour expliquer pourquoi on en est la

    mais de manière grossière voici une liste de fait qui combiné entre elle donne la réponse:

    - le marché du jv réel (donc le CA réel et non nominatif) est en stagnation depuis 2019 (+1% de croissance réelle (non brute) du marché par rapport a 2019)
    - le prix du AAA a augmenter de 10% (inflation comprise) pour les joueurs
    - les couts réel de production (toujours inflation comprise) eux ont augmenté de 30 a 100%
    - le nombre de jeux été multiplié par 2 par rapport a 2019

    donc qu'est ce que tout ca veut dire:

    - que grossièrement en moyenne un joueurs dépense 10% de plus et rapporte 100% de moins pour l'achat d'un AAA qu'en 2019

    donc en exemple fictif , ca veut dire qu'en 2019 tu payais ton jeux 60 euro et tu rapportait en bénéfice 12 euro, et en 2025 tu paye ton jeu 80 euro et tu rapporte a la boite 6 euro de bénéfice

    - que les joueurs paye moins pour le jeu video, c'est a dire que les joueurs achète moins de AAA et plus d'indé qu'en 2019 (vu que le CA n'augmente pas mais que le prix des AAA augmente de 10% pour les joueurs)

    - le nombre de jeu ayant plus que doublé en 6 ans le marché est saturé ce qui multiplie le gaspillage d'argent du au licenciement , fermeture et annulation ( ce qui implique donc également que dans les 188 milliard brut investit dans le marché du jv en 2026 une bonne partie n'a pas été utilisé pour de la création de jeu, mais pour des couts de restructuration)

    - que les gens dépense globalement moins dans le jv qu'en 2019 le nombre de joueurs ayant augmenté mais le CA non (principalement du au jeux service et au free to play)

    la conclusion de tout ca, c'est que l'industrie du jv de manière globale (donc sans prendre les succès isolé) est en train de se casser la gueule mais d'une force sans précédent. ce cassage de gueule est presque invisible sur les chiffres brut vu que les chiffres brut indique une croissance de 3.4% en 2025 mais est en réalité une baisse de 10 a 15% réel

    Ce qui force donc l'industrie a justement réduire les couts ou tricher en créant du contenu de basse qualité dans les jeux actuels et te donne l'impression ( qui est réelle ) d'être pris pour un pigeon surtout que derrière il te sorte des chiffres en hausse mais qui ne sont pas le reflet de la réalité

    voila aussi pourquoi ca licencie et revend a tout va même quand le CA est en hausse

    Bon courrage pour lire le pavé
    keiku posted the 06/15/2026 at 10:31 AM
    liberty et si tu te poses la question de pourquoi je prend 2019 comme année de référence , c'est parce que c'est la dernière année de croissance réelle du jv
    kikoo31 posted the 06/15/2026 at 10:49 AM
    nyseko Je vais être plus sérieux

    je suis en totale déssacord sur le fait de mettre un tarif sur la durée de vie du jeu
    tout simplement car ça forcerait les dev peu scrupuleux à augmenter artificiellement la durée de vie principal en transformant leur quête fédex dans leur scénario principal mais il y a de l'idée
    rogeraf posted the 06/15/2026 at 10:50 AM
    liberty C'est sur qu'avec certains editeurs faut se battre.

    Les jeux de combats, les seasons pass de street fighter season 1 / 2 / 3 a 40 euros l'unités, ca me dérange fortement. Et en solde sur le store XBOX, il faut faut moins 20 pourcents, on va aller loin avec ca. Arnaque en solde, arnaque pas soldé à plus de 100 euros. Non mais bravo les éditeurs de jeux de combats !
    triplewater posted the 06/15/2026 at 11:17 AM
    kikoo31

    Ca depend quel type de jeux ( et la qualité la dedans )
    Faire du farm dans DQ5 ça me dérange moins que faire du farm dans pokemon rouge et bleu

    Si ton jeux a des qualité à côté je suis prêt perso à passer autre
    kevisiano posted the 06/15/2026 at 11:42 AM
    Quand tu vois que Hollow Knight ressort au quasi prix fort sur Switch 2 par exemple... c'est tout le monde. Heureusement qu'on a nos hypermarchés parce que cette passion coûte très/trop chère
    nyseko posted the 06/15/2026 at 12:19 PM
    kikoo31 Si le jeu n'est pas bon, il peut avoir une durée de vie de 500h, s'il est mauvais ou avec une durée de vie artificielle, évidemment que le principe ne tient pas.

    De la même façon que qui va être intéressé par acheter un mauvais jeu à 40€ ?

    Le principe n'est pas de se baser sur la durée de vie annoncé, qui peut être soit artificielle ou soit parfois sous estimés, mais sur le temps que le joueur passe sur le jeu.

    Cela reste absolument le meilleur moyen pour le joueur de savoir s'il en a pour son argent.
    kikoo31 posted the 06/15/2026 at 12:24 PM
    nyseko ça se tient
    xynot posted the 06/15/2026 at 01:29 PM
    On a dépassé la barrière acceptable de 70€ pour moi
    liberty posted the 06/15/2026 at 01:34 PM
    keiku pavé César ! J'ai tout lu !

    Ouai y a des choses qui ne vont pas. Ce qui augmente mon incompréhension c'est les outils qui facilite la création IA, logiciel et moteur maîtrisé...mais t'explique que les coûts et le temps augmente... Wtf. On aurait dû rester sur PS3 et ça me va très bien si c'est pour ça. Dire que beaucoup espère une PS6 avec 2 jeux sur toute la gêneration lol avec tout le non sens
    nyseko posted the 06/15/2026 at 02:21 PM
    kikoo31 Et par ailleurs pour revenir à ton exemple de Minecraft, c'est exactement comme cela que fonctionnent les jeux à Micropaiement et les free-to-play, bien sûr personne ne va dépenser à l'achat 10 000€ dans un jeu sans savoir s'il va y passer 10 000h, mais un joueur qui passe 10 000h sur un jeu dépensera généralement beaucoup d'argent progressivement en contenu.

    Parce que pourquoi ne pas dépenser 200€ par exemple chaque année en skins Fortnite à partir du moment ou l'on aime le jeu et que l'on y joue des centaines d'heures ?

    Bref, personnellement, si j'ai jouer 10h un un jeu que j'ai payé 50€, j'aurais l'impression de m'être fait avoir alors que si je joue 200h à un jeu que j'ai payé 90€, j'aurais l'impression d'avoir fait une bonne affaire.
    kikoo31 posted the 06/15/2026 at 02:26 PM
    nyseko
    Bref, personnellement, si j'ai jouer 10h un un jeu que j'ai payé 50€, j'aurais l'impression de m'être fait avoir alors que si je joue 200h à un jeu que j'ai payé 90€, j'aurais l'impression d'avoir fait une bonne affaire.

    Les jeux Sonic et Street of rage ne sont pas d'accord avec toi étant donné que leur rejouabilité est monstrueuse
    keiku posted the 06/15/2026 at 02:39 PM
    liberty mais en vrai c'est l'air ps3 qui a engranger ca, on aurait du plutot rester a l'air ps2 (et je parle en terme de politique du jv pas en terme de cout) car c'est la politique du service et du digital qui a menée a cette montée des couts globaux sur la durée
    fritesmayo76 posted the 06/15/2026 at 02:43 PM
    keiku Pavé, mais pavé intéressant.

    kikoo31 Mais quasiplus personne veut jouer aux Sonic et Street of Rage originaux.. (Et pas beaucoup plus les nouveaux). Et la rejouabilité, bof, c'est plus du par coeur vu que les niveaux ne changeront jamais.
    kikoo31 posted the 06/15/2026 at 03:00 PM
    fritesmayo76 eux sii les fans de Sonic

    si t'es fan d'une license avec une rejouabilité élévé tu y joue et rejoue à l'infini
    kisukesan posted the 06/15/2026 at 03:45 PM
    20€ max pour un indé, 50€ pour un AAA
    pimoody posted the 06/16/2026 at 05:04 AM
    En dématérialisée entre 2e et 10e.
    En boite je peux monter 20/25e pour les indépendants et pour les plus gros jeux jusqu'à 35/45e (style Mario Kart world).

    Mais typiquement un jeu comme Pokémon Vents et Vague si ils ont bien bossé je peux faire "l'impasse" sur le prix, comme je l'aurais fait avant sur un nouveau Final fantasy ou Kingdom Hearts. Il n'y a peut être que Zelda au final qui a une vrai qualité constante et où le prix n'est pas un sujet.

    J'ai beaucoup trop de jeux pas encore démarré pour aller mettre d'avantage d'argent, surtout au vu de la décote rapide qui a lieu sur le marché. Après, une version Collector utile et bien faite, je peux monter haut si j'aime vraiment le jeu.

    Si on avait encore des jeux de la qualité d'époque style les FF PSONE et certains RPG PS2, ça me dérangerait pas de mettre 60e à la sortie.
    poker22 posted the 06/16/2026 at 02:19 PM
    je me fiche un peu du prix, tant que le jeu est bon
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