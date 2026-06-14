Il y a des choses que je ne saisis plus dans les jeux vidéo. Mario Kart à 90 euros. Dragon Quest Monster a 59 euros 99 soit le même prix que Halo Campagn Evolved, the Adventure of Elliot 69,99 euros soit le même prix que James Bond First Light.



Des genres de jeux différents, des investissements différents, des équipes et besoin de ressources différentes pourtant des prix délirant pour certaines production.



Est-ce que les éditeurs Japonais sont déconnectés ? Où c'est moi ?



Que les jeux aient augmenté de 10/20 euros entre deux générations on le savait. Mais quand même nous vendre des jeux avec des budgets et qualité totalement différentes le même prix je trouve ça bizzare.



Ça ne veut pas dire qu'Eliott est merdique a côté de James bond loin de là. Mais le JV c'est comme le cinéma. Que t'ailles voir un film avec un budget de dingue où un film indépendant tu payes le même prix.



Mais depuis quand c'est acceptable ?



Je suis désolé comment ils osent nous vendre des jeux au pleins tarifs alors que ça n'a pas de sens. On accepte l'idée d'un GTA 6 à 80 ou 90 euros. Pourquoi Mario Kart ose le 90 euros sans suivie, et sans arriver à la cheville de la qualité plus que probable d'une GTA 6 ?



Comment DQ Monster a le même tarif qu'un Halo au meilleurs qualité graphique par exemple ?



Bien-sûr les graphismes ne font pas tout , on est tous d'accord, mais le HD 2D où les Low Graphisme Japonais cache misère mérite ils de payer autant qu'un studio occidentale qui se casse le cul ? A cause du gameplay qu'ils proposent ou du genre ?



Si Halo c'était moche comme DQ Monster ou que James Bond c'était un Jrpg hd 2d ça aurait été acceptable à ce prix là ?



Avant les Japonais fabriquaient des jeux pour leur seule marché. Mais là ils font comme si c'était pour leur marché mais le vendent au monde entier. Donc plus de rentré d'Argent... Les occidentaux ont toujours fait pour tout les marchés. La j'ai l'impression que les Japonais se foutent de nous. Moins d'investissement, moins de qualité mais tarif exagéré





Parce que sinon vous seriez prêt à payer par exemple Sea Of Stars 2 59 ou 69 euros