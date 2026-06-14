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name :
Alien Isolation 2
platform :
Playstation 5
editor :
Sega
developer :
The Creative Assembly
genre :
survival horror
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PC
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Xbox Series X
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neptonic
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Du gameplay pour Alien Isolation 2
ça pose le cadre sur l'ambiance
tags :
6
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rogeraf
,
junaldinho
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kakazu
,
kevinmccallisterrr
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kisukesan
,
slyder
posted the 06/14/2026 at 08:25 PM by
neptonic
comments (
15
)
jenicris
posted
the 06/14/2026 at 08:30 PM
Trop hype pour ce jeu en grand fan d'Alien
pcverso
posted
the 06/14/2026 at 08:49 PM
Le 1er était une masterclass jattend celui la avec impatience
taiko
posted
the 06/14/2026 at 09:03 PM
Ça tabasse.
J'espère qu'on sera un peu dans l'espace quand même.
Ambiance Aliens 2
vyse
posted
the 06/14/2026 at 09:09 PM
J'ai adoré le 1 mais je trouve que l'expérience se suffit à elle même
midomashakil
posted
the 06/14/2026 at 09:35 PM
j'ai pas pu terminer le 1 a cause du 30 fps sur ps4
taiko
posted
the 06/14/2026 at 10:32 PM
midomashakil
wouah dur pour toi ta life ????
vyse
ça ne veut rien dire ça. Le 1 peut se suffire et le 2 apporter tout autant. Les gens disaient pareil pour the last of us
cyr
posted
the 06/15/2026 at 05:14 AM
midomashakil
tu a pu jouer a grand chose ses 20 dernières années.
Au moins c'est bien tu aura pas gta6, vu qu'il est en 30 fps.
Sinon quelqu'un sait où on se situe par rapport a alien isolation 1?
Car je suis dérouter. Par rapport a la fin du premier. A moins qu'on est etais secouru et que le vaisseau c'est écraser avec nos petit copain.
.
J'espère néanmoins qu'on sera dans des lieux clos....la grande liberté, je sais pas ça pourrais nuire a l'ambiance clostro de alien....
wolfheart
posted
the 06/15/2026 at 06:17 AM
cyr
il me semble que c'est la suite, mais je suis pas certain le CD de mon jeu s étant fissuré avant que je puisse le terminer ????
cyr
posted
the 06/15/2026 at 06:18 AM
wolfheart
comment? Disque fissuré ? Faut pas jouer au freesbee avec.
rogeraf
posted
the 06/15/2026 at 08:37 AM
Je regarderais ce soir avec du pop corn
wolfheart
posted
the 06/15/2026 at 09:02 AM
cyr
Mystère... Le disque devait déjà être abîmé c'était une occasion.
cyr
posted
the 06/15/2026 at 09:41 AM
wolfheart
je suppose occasion sur le net, et pas en boutique.....dommage. la fin vaut le coup.
sdkios
posted
the 06/15/2026 at 12:35 PM
J'avais bien aimé le 1er, meme si ca tournait en rond apres quelques heures (plus vraiment de stress avec l'alien vu qu'on sait comment le gerer) mais je ferai quand meme ce second opus avec plaisir !
kakazu
posted
the 06/15/2026 at 02:12 PM
On joue toujours la fille de Ripley?
ioop
posted
the 06/15/2026 at 05:08 PM
ça sera encore un enfer à terminer ce jeu ... mais vivement
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J'espère qu'on sera un peu dans l'espace quand même.
Ambiance Aliens 2
vyse ça ne veut rien dire ça. Le 1 peut se suffire et le 2 apporter tout autant. Les gens disaient pareil pour the last of us
Au moins c'est bien tu aura pas gta6, vu qu'il est en 30 fps.
Sinon quelqu'un sait où on se situe par rapport a alien isolation 1?
Car je suis dérouter. Par rapport a la fin du premier. A moins qu'on est etais secouru et que le vaisseau c'est écraser avec nos petit copain.
.
J'espère néanmoins qu'on sera dans des lieux clos....la grande liberté, je sais pas ça pourrais nuire a l'ambiance clostro de alien....