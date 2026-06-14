Petit message pour ceux qui se demandent ce qu’est exactement Nostalgic Bedroom.



Comme je vois passer pas mal de questions, je me suis dit qu’un petit point clair ne ferait pas de mal.



Nostalgic Bedroom, ce n’est pas juste un thème ou une simple interface pour lancer des jeux. C’est un projet beaucoup plus large : une sorte de chambre nostalgique numérique, pensée comme un espace vivant où l’on peut collectionner, organiser, contempler et jouer.



L’idée est de retrouver une partie de ce que le jeu vidéo physique nous apportait : les jaquettes, les consoles, les interfaces, les ambiances, les souvenirs, le plaisir de parcourir une collection… mais dans une forme moderne, animée et immersive.



Depuis plusieurs années, je crée des vues, des thèmes vidéo, des icônes, des menus, des interfaces inspirées des consoles, des collections complètes et des univers visuels autour de nombreuses machines et licences. Chaque système demande énormément de travail : tri, montage, animation, habillage, cohérence visuelle, ambiance sonore, intégration dans Big Box / LaunchBox, etc.



Il y a aussi les projets Ultima, comme Zelda Ultima, Castlevania Ultima, Resident Evil Ultima, Final Fantasy Ultima ou Metal Gear Ultima.

Ce sont des expériences standalone, pensées pour fonctionner de manière indépendante, avec leur propre univers, leurs propres vues, leurs menus, leurs vidéos, leurs ambiances et leur logique de collection. Elles peuvent vivre seules, tout en faisant aussi partie de la vision globale de Nostalgic Bedroom.



Pour ceux qui se demandaient donc :

“Mais c’est quoi exactement ce projet ?”

“C’est juste un frontend ?”

“Pourquoi ça semble aussi massif ?”

“Qu’est-ce qu’il y a vraiment dedans ?”



J’ai mis en ligne un site dédié pour présenter une partie du projet :



https://nostalgic-bedroom.com



Le site ne montre encore qu’une partie de l’archive, mais il permet déjà de mieux comprendre l’idée, l’ambiance, les collections, les vidéos, les icônes, les Ultima, et surtout la masse de travail derrière Nostalgic Bedroom.



C’est un projet de passionné, fait pour préserver une certaine idée du jeu vidéo : pas seulement lancer un jeu, mais redonner de la valeur à la collection, à la présentation, à l’ambiance et aux souvenirs qui vont avec.



Bref, si vous aimez les interfaces, les collections, le retrogaming, les consoles, les jaquettes, les ambiances 80/90/2000 et les projets un peu déraisonnables mais faits avec le cœur, vous devriez comprendre assez vite où je veux aller.



https://nostalgic-bedroom.com/#home





Ah oui et à la question vous êtes combien à bosser la dessus ... Et bas je suis moi tout seul ^^