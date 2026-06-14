Même si les premiers tests seront disponibles le 17, on commence à avoir une idée de la durée de vie de Adventure of Elliot.
Un testeur aurait pris 13H26 pour finir l'aventure principale en difficile
Bien sûr, cela concerne sans aucune doute l'histoire en mode HLTB.
Connaissant Square-Enix, le jeu aura sans doute son mot de boss optionnel et des défis cachés.
The Adventure of Elliot sortira officiellement le 18 juin sur Playstation 5, Switch 2 et PC.
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posted the 06/14/2026 at 06:15 PM by ouroboros4
Le prologue fait déjà entre 3 et 4 heures
Ya beaucoup de jeux trop long pour etre long et j'en peux plus.
Pas pour rien que des jeux comme Onimusha...ect font partie de mes grosses attentes aussi.
yanssou zekk Des exemples de ce qui ne va pas dans cette seconde demo ?
Car j'ai trouvé la première demo qui était exclue Switch 2 excellente sur tous les points (hors système de respawn pété que j’espère mieux équilibré dans le jeu final).
Mais bon donner son avis juste avec le prologue...
Et pour le coté inventif, c'est une demo du debut, difficile de juger de ce qu'il va se passer par la suite.
angelsduck hein ?
guiguif Ya juste rien de fou dans sa proposition, du vu et revu. Le héro peu charismatique, et peu attachant, des personnages clichés au possible, un début de narration qui sonne comme du deja vu et un gameplay trop simple qui te prend trop par la main. Je rajouterai l'idée incroyable de la princesse qui nous suis en parlant tout le temps, c'est la mode maintenant.
J'aurai pu dire que les donjons sont plutôt bon mais non, c'est assez rapide à boucler.
Tu auras des articles pour les tests les ventes et mon avis
Bref profite bien de mes futures publications
On dirait que j’ai eu raison, je le ferai beaucoup plus tard
zekk sachant qu'une grosse partie des pouvoirs ne sont même pas débloquer ?
Ah et je rajouterais l'un de mes jeux préféré de cette gen : l’exceptionnel Fantasian Neo Dimension qui prend son envol après une dizaine d'heure
Je savais qu'on pourrait faire quelque chose de toi ool:
Venir cracher sur l'avis d'un membre qui aime un jeu que toi tu n'aimes pas et que tu as peine effleuré tu as appelles ça comment ?
yanssou Ça s'appelle un post de Blog et pas un article, tu saisis la nuance ? À partir de là, utilise un peu ton cerveau et tu comprendras que tes commentaires sont ridicules en plus de pourrir le fil de commentaires d'un simple post.
Mais être aigri juste pour ça
ziggourat Non je saisis pas quand sa pollue la partie blog, les articles screen, twiter et autres cancers sont un manque de respect quand d'autres passent des heures à faire de vrai articles.
Bah en meme temps, on doit donner notre avis sur quoi?
Même si on le partage pas, ça reste un avis qui juge ce qu'il a eu sous la main jusque là, donc zekk a raison de précisé que si le jeu complet est au niveau de la démo, il trouvera le jeu moyen vu que la démo l'a pas convaincu (et il est loin d'être le seul de ce que je vois ici et là).
J'ai pas fait la démo, je me garderai de tout commentaire sur cette demo, par contre j'apprecie vraiment ce que j'ai vu en trailer.
en espérant que le jeu au final soit aussi sympa que ce qu'il m'a laissé croire.
Pour ce qui est de la durée de vie, c'est peut sembler un peu court pour ce type de jeu, mais c'est pas plus mal et s'il y a de l'annexe...
yanssou Tu fais bien des posts en copiant collant une vidéo, donc bon quand l'hôpital se moque de la charité...
C'est toi qui vient chercher la merde ici, car finalement ton avis il est ou?
Quand tu auras(un jour peut être ) fini le jeu on pourra en parler.
51love Justement, on sont les avis au lieu d'un simple "tout ça pour ça"?
La démo ne propose quasiment aucun pouvoir et juste 2 ou 3 donjons du prologue.
C'est pas suffisant pour avoir un avis global.
Mais bon après tout si ils préfèrent jauger leur achat sur une démo, tant pis
ziggourat exactement.
Et on retrouve la même rhétorique toxique(article et news de merde, copier coller,...)
Perso, tu m'aurais fait une demo de CrossCode avec le premier palais, j'aurais été prêt a payer le jeu 3 fois plus cher tellement la proposition m'a convaincu.
Alors apres oui, il y a des jeux qui mettent du temps à décoller et a reveler leur plein potentiel, ils sont nombreux même d'ailleurs.
Donc ne pas enterrer le jeu avant qu'on puisse se faire une idée globale de la proposition
gat non
ouroboros4 La durée de démo est suffisante pour avoir un avis, c'est une excuse que tu me sort encore. Marrant quand tu parle de rhétorique toxique te en plein dedans.
J'appelle pas ça "un avis"
Je suis quand même du genre à laisse sa chance aux jeux(et pas que celui-là)
D'ailleurs de manière générale je ne base plus mes achats sur les notes de la presse(car je suis passer à côté de plein de bon jeux à cause de ça)
Du coup parler de "respect" faut avoir un sacré dose du culot.
Si tu détestes tant que ça le jeu tu viens faire quoi sur un article qui aborde simplement la durée de vie? Hormis venir faire ton gars aigri
Mais bon un avis résumé en 3 lignes effectivement, ça en dit long
Finalement à chacun ses défauts
De 1) il fallait faire une demo plus intelligente alors, à une époque où mon backlog est impressionnant une démo qui ne me convainc pas, ne vas pas me faire acheter le jeu
De 2) les défauts que j'ai cité sont quasiment dans toutes les productions du studio au quels j’ai joué
J'ai aucun soucis avec ceux qui n'ont pas aimé la démo
Encore une fois tu n'accepte pas la critique, c'est facile de dire que je t'attaque, c'est juste un fait que j'expose.
"Du coup parler de "respect" faut avoir un sacré dose du culot."
Le culot c'est de sortir des immondices comme celui ci, toi et Aerith le cinglé vous faites la pair. Aucun respect ni pour le travail des autres ni incapable de comprendre que chacun à des attentes différentes sur un jeu.
"Mais bon un avis résumé en 3 lignes effectivement, ça en dit long"
Quoi tu veux plus ? nan c'est suffisant pour un jeu pareil.
Zekk donne son avis et n'aime pas la démo : aucun soucis.
Et encore une fois venir faire le gars aigri avec des éléments qui n'ont rien à voir avec l'article en question(médiocrité démo et médiocrité article)
C'est de l'attaque gratuite sans aucun rapport.
Comparaison avec Aeris(qui n'a aucun rapport non plus).
Le cinglé(attaque personnel tant qu'à faire)
Non vraiment faire la morale aux autres c'est bien, mais pose-toi les bonnes question de côté. Vraiment
Certains...franchement
"Non vraiment faire la morale aux autres c'est bien, mais pose-toi les bonnes question de côté. Vraiment"
Exposer un problème qui devient de plus en plus relou, oui c'est nécessaire.
hyoga57 J'ai les yeux de l'empereur ?
Tout ça juste pour un article qui parle de la durée de vie du jeu
Non vraiment poste-toi les bonnes questions
J'admet faire souvent des copier coller et des traductions car je suis mauvais en anglais
mrpopulus c'était bien la peine qu'il me fasse la morale
hyoga57 Et il en fait partit
mrpopulus Le retour, comment va ? me dire que je copie colle des video c'est fort aussi, mon travail se situe ailleurs, c'est sur que c'est mieux que tes tops qui ne valent rien.
Ah oui et bravo de parler derrière le dos des gens, je vois que tu ne change pas, l'hypocrite de bas étage.
J'avais pas envie de te quote vu tout ce que t'a déjà pris dans la tronche ici à faire ton caca nerveux et à pourrir l'article d'un mec qui donne juste son avis sur un jeu, mais si je dois te remettre le slip sur la tête comme la dernière fois j'hésiterai pas
Signé un gars qui fait moins random que toi.