Même si les premiers tests seront disponibles le 17, on commence à avoir une idée de la durée de vie de Adventure of Elliot.Un testeur aurait pris 13H26 pour finir l'aventure principale en difficileBien sûr, cela concerne sans aucune doute l'histoire en mode HLTB.Connaissant Square-Enix, le jeu aura sans doute son mot de boss optionnel et des défis cachés.The Adventure of Elliot sortira officiellement le 18 juin sur Playstation 5, Switch 2 et PC.