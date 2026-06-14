profile
The Adventures of Elliot : The Millenium Tales
0
Likers
name : The Adventures of Elliot : The Millenium Tales
platform : PC
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
read the reviews
add a review
add a press review
profile
ouroboros4
17
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 804
visites since opening : 1796122
ouroboros4 > blog
[Spoil] Une idée de la durée de vie de Adventure of Elliot
Même si les premiers tests seront disponibles le 17, on commence à avoir une idée de la durée de vie de Adventure of Elliot.

Un testeur aurait pris 13H26 pour finir l'aventure principale en difficile
Bien sûr, cela concerne sans aucune doute l'histoire en mode HLTB.
Connaissant Square-Enix, le jeu aura sans doute son mot de boss optionnel et des défis cachés.

The Adventure of Elliot sortira officiellement le 18 juin sur Playstation 5, Switch 2 et PC.

    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 06/14/2026 at 06:15 PM by ouroboros4
    comments (70)
    yanssou posted the 06/14/2026 at 06:18 PM
    Tout ce cirque pour un jeu moyen
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 06:21 PM
    yanssou tu as déjà fini le jeu ?
    zekk posted the 06/14/2026 at 06:24 PM
    ouroboros4 si le jeu est au même niveau de la démo, il a raison !
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 06:25 PM
    zekk moi je suis pas d'accord, mais chacun son avis
    jofe posted the 06/14/2026 at 06:39 PM
    Même pour un jeu du genre, ça a l'air extrêmement faible. La démo c'est pas 3 heures de jeu ? Ça paraît bizarre de se dire que la démo gratuite fasse un quart du jeu entier, même si le contenu annexe n'entre pas en compte.
    losz posted the 06/14/2026 at 06:40 PM
    Durée de vie parfaite, 15h en ligne droite, pas besoin de plus.
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 06:41 PM
    jofe sûrement parce que il a fait le jeu en ligne droite.
    Le prologue fait déjà entre 3 et 4 heures
    ziggourat posted the 06/14/2026 at 06:44 PM
    Si la duree de vie est située entre 20 et 30h de jeu c'est largement siffisant pour être marquant. Triangle Strategy n'avait pas besoin de plus
    malroth posted the 06/14/2026 at 06:45 PM
    Perso si c'est en ligne droite et 30h en faisant tout, moi ça me va tres bien.

    Ya beaucoup de jeux trop long pour etre long et j'en peux plus.

    Pas pour rien que des jeux comme Onimusha...ect font partie de mes grosses attentes aussi.
    yanssou posted the 06/14/2026 at 06:46 PM
    ouroboros4 Pas besoin vu le niveau de la démo, qui représente aussi la médiocrité de ton article.
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 06:47 PM
    yanssou ça va cela fait donc deux éléments médiocres : l'article et ton avis
    angelsduck posted the 06/14/2026 at 07:03 PM
    yanssou C'est sur la qualité d'un jeu se base sur sa durée de vie.
    zekk posted the 06/14/2026 at 07:05 PM
    ouroboros4 effectivement, moi la démo m’a donné l'envie de ressortir un vieu Zelda ou un Alundra
    guiguif posted the 06/14/2026 at 07:08 PM
    Hâte, Square-Enix a fait ce que Nintendo et Falcom ne font plus

    yanssou zekk Des exemples de ce qui ne va pas dans cette seconde demo ?
    Car j'ai trouvé la première demo qui était exclue Switch 2 excellente sur tous les points (hors système de respawn pété que j’espère mieux équilibré dans le jeu final).
    zekk posted the 06/14/2026 at 07:10 PM
    guiguif j’ai trouvé ça mou, trop facile, peu inventif, ça singe de nouveau les jeux d'époque mais en moins bien. Et on a de nouveau un perso qui parle trop et pour ne rien dire grand chose d'intéressant
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 07:14 PM
    guiguif idem
    Mais bon donner son avis juste avec le prologue...
    guiguif posted the 06/14/2026 at 07:15 PM
    zekk Yavait pas les autres modes de difficulté dans la demo ? J'ai lu qu'il y aurait un mode Hard et Very Hard.
    Et pour le coté inventif, c'est une demo du debut, difficile de juger de ce qu'il va se passer par la suite.
    yanssou posted the 06/14/2026 at 07:27 PM
    ouroboros4 Tant mieux pour toi mais nous bassiner avec ne changera rien.

    angelsduck hein ?

    guiguif Ya juste rien de fou dans sa proposition, du vu et revu. Le héro peu charismatique, et peu attachant, des personnages clichés au possible, un début de narration qui sonne comme du deja vu et un gameplay trop simple qui te prend trop par la main. Je rajouterai l'idée incroyable de la princesse qui nous suis en parlant tout le temps, c'est la mode maintenant.

    J'aurai pu dire que les donjons sont plutôt bon mais non, c'est assez rapide à boucler.
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 07:29 PM
    yanssou je bassine personne, sauf toi.
    Tu auras des articles pour les tests les ventes et mon avis
    yanssou posted the 06/14/2026 at 07:33 PM
    ouroboros4 ah parce que tu appelle ça des articles toi ? un bête copier coller, une traduction foireuse ou un sceen est un immense manque de respect à ceux qui font un vrai boulot.
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 07:34 PM
    yanssou c'est déjà mieux que de venir râler comme un bébé
    Bref profite bien de mes futures publications
    yanssou posted the 06/14/2026 at 07:38 PM
    ouroboros4 Je ne râle pas, je pointe un problème énorme, honte à toi pour ces articles poubelles.
    zekk posted the 06/14/2026 at 07:39 PM
    ouroboros4 guiguif donner son avis sur 3h de jeux, c’est pas déconnant...
    icebergbrulant posted the 06/14/2026 at 07:41 PM
    Après quelques recherches infructueuses sur Internet + j’avais demandé à 2 reprises sur Gamekyo quelle était la durée de vie du jeu et bien personne ne répondait... ce qui m’avait refroidi de le pré-commander

    On dirait que j’ai eu raison, je le ferai beaucoup plus tard
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 07:43 PM
    yanssou bonne nouvelle tu en auras encore plein. Tu pourras encore venir pleurer

    zekk sachant qu'une grosse partie des pouvoirs ne sont même pas débloquer ?
    guiguif posted the 06/14/2026 at 07:44 PM
    zekk ça dépend le genre, Zelda TP est mon Zelda préféré et pourtant le début...
    Ah et je rajouterais l'un de mes jeux préféré de cette gen : l’exceptionnel Fantasian Neo Dimension qui prend son envol après une dizaine d'heure
    mrpopulus posted the 06/14/2026 at 07:49 PM
    guiguif "Zelda TP est mon Zelda préféré"

    Je savais qu'on pourrait faire quelque chose de toi ool:
    yanssou posted the 06/14/2026 at 07:50 PM
    ouroboros4 Va plutôt sur Twiter en compagnie d'aerith tu sera mieux la bas, laisse les pro pour le vrai boulot
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 07:51 PM
    yanssou en parlant de pro au moins je suis pas dedans mais toi non plus
    yanssou posted the 06/14/2026 at 07:57 PM
    ouroboros4 les pros de cette guerre des consoles ? non et heureusement. Mais au moins j'ai du respect pour le vrai travail fourni par quelques membres.
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 08:03 PM
    yanssou ah oui effectivement ça se vois
    Venir cracher sur l'avis d'un membre qui aime un jeu que toi tu n'aimes pas et que tu as peine effleuré tu as appelles ça comment ?
    ziggourat posted the 06/14/2026 at 08:17 PM
    guiguif Fantasian Je me demande si Sakaguchi bosse sur un deuxième épisode

    yanssou Ça s'appelle un post de Blog et pas un article, tu saisis la nuance ? À partir de là, utilise un peu ton cerveau et tu comprendras que tes commentaires sont ridicules en plus de pourrir le fil de commentaires d'un simple post.
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 08:20 PM
    ziggourat C'est juste parce que il n'aime pas le jeu(et après c'est son choix malgré le faite qu'il ne soit pas encore dispo)
    Mais être aigri juste pour ça
    yanssou posted the 06/14/2026 at 08:21 PM
    ouroboros4 Toujours dans l’extrême c'est fou, accepte la critique au lieu de faire chier avec ton énième article sortit de jvc. Y'a une nuance entre être aigri, être réaliste et être critique mais pour ça faut brancher son cerveau et avoir un minimum de lucidité.

    ziggourat Non je saisis pas quand sa pollue la partie blog, les articles screen, twiter et autres cancers sont un manque de respect quand d'autres passent des heures à faire de vrai articles.
    51love posted the 06/14/2026 at 08:23 PM
    ouroboros4
    Mais bon donner son avis juste avec le prologue...


    Bah en meme temps, on doit donner notre avis sur quoi?

    Même si on le partage pas, ça reste un avis qui juge ce qu'il a eu sous la main jusque là, donc zekk a raison de précisé que si le jeu complet est au niveau de la démo, il trouvera le jeu moyen vu que la démo l'a pas convaincu (et il est loin d'être le seul de ce que je vois ici et là).

    J'ai pas fait la démo, je me garderai de tout commentaire sur cette demo, par contre j'apprecie vraiment ce que j'ai vu en trailer.

    en espérant que le jeu au final soit aussi sympa que ce qu'il m'a laissé croire.

    Pour ce qui est de la durée de vie, c'est peut sembler un peu court pour ce type de jeu, mais c'est pas plus mal et s'il y a de l'annexe...
    ziggourat posted the 06/14/2026 at 08:24 PM
    ouroboros4 Il a entièrement le droit de ne pas avoir d'attente sur ce titre et c'est loin d'être le seul, mais venir pourrir ton post avec des arguments ridicules, c'est lourd quand même

    yanssou Tu fais bien des posts en copiant collant une vidéo, donc bon quand l'hôpital se moque de la charité...
    sdkios posted the 06/14/2026 at 08:25 PM
    guiguif j'remarque que j'ai les memes gouts que toi haha! J'ai adoré TP (meme si OoT a une place plus importante dans mon coeur hahaha), et j'ai vraiment kiffé Fantasian, j'espere vraiment qu'ils vont nous faire une suite!
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 08:27 PM
    yanssou J'accepte pas la critique venant d'un prologue ou tu n'as même pas accès à tout.

    C'est toi qui vient chercher la merde ici, car finalement ton avis il est ou?
    Quand tu auras(un jour peut être ) fini le jeu on pourra en parler.

    51love Justement, on sont les avis au lieu d'un simple "tout ça pour ça"?
    La démo ne propose quasiment aucun pouvoir et juste 2 ou 3 donjons du prologue.
    C'est pas suffisant pour avoir un avis global.
    Mais bon après tout si ils préfèrent jauger leur achat sur une démo, tant pis

    ziggourat exactement.
    Et on retrouve la même rhétorique toxique(article et news de merde, copier coller,...)
    gat posted the 06/14/2026 at 08:32 PM
    Vous allez vous aimer les uns les autres bordel de merde ?
    51love posted the 06/14/2026 at 08:33 PM
    ouroboros4 bah le but d'une demo c'est de convaincre.

    Perso, tu m'aurais fait une demo de CrossCode avec le premier palais, j'aurais été prêt a payer le jeu 3 fois plus cher tellement la proposition m'a convaincu.

    Alors apres oui, il y a des jeux qui mettent du temps à décoller et a reveler leur plein potentiel, ils sont nombreux même d'ailleurs.

    Donc ne pas enterrer le jeu avant qu'on puisse se faire une idée globale de la proposition


    gat non
    yanssou posted the 06/14/2026 at 08:35 PM
    ziggourat Et tu crois sérieusement que je fait que ça, pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'article c'est fort La charité se moque de l’hôpital.

    ouroboros4 La durée de démo est suffisante pour avoir un avis, c'est une excuse que tu me sort encore. Marrant quand tu parle de rhétorique toxique te en plein dedans.
    guiguif posted the 06/14/2026 at 08:36 PM
    sdkios ziggourat Normalement
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 08:36 PM
    51love ça permet de se faire un avis, mais de là à dire "tout ça pour ça"?
    J'appelle pas ça "un avis"

    Je suis quand même du genre à laisse sa chance aux jeux(et pas que celui-là)
    D'ailleurs de manière générale je ne base plus mes achats sur les notes de la presse(car je suis passer à côté de plein de bon jeux à cause de ça)
    ziggourat posted the 06/14/2026 at 08:38 PM
    guiguif Je n'avais pas vu cette info ! Merci beaucoup ! Espérons une sortie consoles directement !
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 08:39 PM
    yanssou Tu n'as pas répondu à ma question : ton avis il est ou?
    yanssou posted the 06/14/2026 at 08:40 PM
    ouroboros4 Je te laisse chercher, un peu d'automie pour changer.
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 08:41 PM
    yanssou Poste le lien ici, on aurait déjà gagner du temps
    yanssou posted the 06/14/2026 at 08:44 PM
    ouroboros4 Tu crois que j'en ai fait un article ou je tue le jeu, ça n'intéresse personne malheureusement, j'ai répondu à Guiguif ta la réponse.
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 08:45 PM
    yanssou Et entre nous avis ou pas ça ne change rien au faite que c'est toi qui vient attaquer directement ici(article médiocre, tout ça pour ça, copier coller,...)
    Du coup parler de "respect" faut avoir un sacré dose du culot.

    Si tu détestes tant que ça le jeu tu viens faire quoi sur un article qui aborde simplement la durée de vie? Hormis venir faire ton gars aigri

    Mais bon un avis résumé en 3 lignes effectivement, ça en dit long
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 08:49 PM
    yanssou Et au final tu pourras bien critiquer Aeris, mais même lui ne vient pas déverser sa haine sur la démo d'un jeu qu'il n'aime pas
    Finalement à chacun ses défauts
    gat posted the 06/14/2026 at 08:52 PM
    51love Ces allumettes disent que tu mens. Tu mens.
    zekk posted the 06/14/2026 at 08:53 PM
    ouroboros4

    De 1) il fallait faire une demo plus intelligente alors, à une époque où mon backlog est impressionnant une démo qui ne me convainc pas, ne vas pas me faire acheter le jeu
    De 2) les défauts que j'ai cité sont quasiment dans toutes les productions du studio au quels j’ai joué
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 08:55 PM
    zekk A la différence près que toi qui ne vient pas m'attaquer directement.
    J'ai aucun soucis avec ceux qui n'ont pas aimé la démo
    sdkios posted the 06/14/2026 at 09:04 PM
    guiguif trop bien, merci pour l'info !
    yanssou posted the 06/14/2026 at 09:05 PM
    ouroboros4 Qui m'a répondu

    Encore une fois tu n'accepte pas la critique, c'est facile de dire que je t'attaque, c'est juste un fait que j'expose.

    "Du coup parler de "respect" faut avoir un sacré dose du culot."

    Le culot c'est de sortir des immondices comme celui ci, toi et Aerith le cinglé vous faites la pair. Aucun respect ni pour le travail des autres ni incapable de comprendre que chacun à des attentes différentes sur un jeu.

    "Mais bon un avis résumé en 3 lignes effectivement, ça en dit long"

    Quoi tu veux plus ? nan c'est suffisant pour un jeu pareil.
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 09:10 PM
    yanssou Tu n'exposes rien du tout.
    Zekk donne son avis et n'aime pas la démo : aucun soucis.

    Et encore une fois venir faire le gars aigri avec des éléments qui n'ont rien à voir avec l'article en question(médiocrité démo et médiocrité article)
    C'est de l'attaque gratuite sans aucun rapport.

    Comparaison avec Aeris(qui n'a aucun rapport non plus).
    Le cinglé(attaque personnel tant qu'à faire)

    Non vraiment faire la morale aux autres c'est bien, mais pose-toi les bonnes question de côté. Vraiment
    hyoga57 posted the 06/14/2026 at 09:19 PM
    yanssou Incroyable, tu viens du futur.
    51love posted the 06/14/2026 at 09:22 PM
    gat mdr mec je me sens tellement nul je suis allé demandé à mon ami google j'avais pas la ref
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 09:23 PM
    hyoga57 Attention il va dire que tu es comme Aeris, totalement cinglé
    jenicris posted the 06/14/2026 at 09:27 PM
    Tout ce foin car ouroboros4 évoque la durée de vie du jeu.
    Certains...franchement
    yanssou posted the 06/14/2026 at 09:29 PM
    ouroboros4 Mais bien sur, c'est dur de voir clair et d'accepter les critiques trop dur, visiblement. Comme toujours, on me case dans une catégorie, ça ne change pas. Metaphor testé la demo et pas acheté, ça serai pareil pour celui ci.

    "Non vraiment faire la morale aux autres c'est bien, mais pose-toi les bonnes question de côté. Vraiment"

    Exposer un problème qui devient de plus en plus relou, oui c'est nécessaire.

    hyoga57 J'ai les yeux de l'empereur ?
    gat posted the 06/14/2026 at 09:30 PM
    51love Alarme Fatale. Je te conseille grandement ce film d’anthologie
    ouroboros4 posted the 06/14/2026 at 09:31 PM
    yanssou Y'a aucun critique dans tes propos. C'était totalement HS avec mon article.
    Tout ça juste pour un article qui parle de la durée de vie du jeu

    Non vraiment poste-toi les bonnes questions
    hyoga57 posted the 06/15/2026 at 11:42 AM
    jenicris ouroboros4 J’avoue que je suis également surpris de sa part. Alors que des gens qui font des articles jugés comme étant mauvais, il y en a beaucoup ici.
    mrpopulus posted the 06/15/2026 at 04:43 PM
    ouroboros4 Il critique tes articles mais comme le dit Ziggourat il fait des copier coller de video et ses test sont tout aussi éclatés avec ses 2 lignes et demi bourré de fautes ce clown
    ouroboros4 posted the 06/15/2026 at 04:50 PM
    hyoga57 c'est clair
    J'admet faire souvent des copier coller et des traductions car je suis mauvais en anglais

    mrpopulus c'était bien la peine qu'il me fasse la morale
    yanssou posted the 06/15/2026 at 05:21 PM
    ouroboros4 Et ça continue, tant pis, tu peux te cacher avec ton hs mais tu fait partit du problème.

    hyoga57 Et il en fait partit

    mrpopulus Le retour, comment va ? me dire que je copie colle des video c'est fort aussi, mon travail se situe ailleurs, c'est sur que c'est mieux que tes tops qui ne valent rien.

    Ah oui et bravo de parler derrière le dos des gens, je vois que tu ne change pas, l'hypocrite de bas étage.
    mrpopulus posted the 06/15/2026 at 06:11 PM
    yanssou "ton travail" arrête un peu ton cirque t'es un random du net comme bien d'autre ici

    J'avais pas envie de te quote vu tout ce que t'a déjà pris dans la tronche ici à faire ton caca nerveux et à pourrir l'article d'un mec qui donne juste son avis sur un jeu, mais si je dois te remettre le slip sur la tête comme la dernière fois j'hésiterai pas
    yanssou posted the 06/15/2026 at 06:20 PM
    mrpopulus tu réagit toujours de la même manière, te incapable de ne pas intervenir sans vomir ton sel. Si tu crois un seul instant que tu me remettra en place tente ta chance, mais tu te parlera tout seul comme dab, je suis pas aussi immature que toi.

    Signé un gars qui fait moins random que toi.
    mrpopulus posted the 06/15/2026 at 06:25 PM
    yanssou Ça va relax mec c'est que du jeux vidéo bebou
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo