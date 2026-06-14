Ultime chapitre de la trilogie Remake, Final Fantasy VII Revelation met le paquet pour les fans. Highwind disponible dès le début ? Oui. Un vaste monde à explorer presque sans restrictions ? Oui aussi. Une fin satisfaisante ? Le mystère reste entier, mais le directeur Naoki Hamaguchi affirme qu’il n’y en aura qu’une. Autre promesse tenue : il a confirmé à Everything.it qu’il sera enfin possible d’atteindre le niveau maximum du jeu original. « Je voulais ajouter que dans Remake et Rebirth, il y avait une limite de niveau, mais dans Revelation, il n’y en aura pas : les joueurs pourront atteindre le niveau 99. »
Excellente nouvelle, mais vous risquez d’en avoir besoin. « Des armes et des ennemis encore plus redoutables que le boss final de l’histoire. Citons par exemple les armes elles-mêmes ou les très appréciés Chevaliers de la Table Ronde. » Ainsi, au lieu de rejouer en mode Difficile (comme dans Remake et Rebirth), vous êtes désormais incités à « terminer tout le contenu restant sur la carte du monde après avoir fini l'histoire principale ». Fait intéressant, il a également promis que les armes optionnelles auraient leur propre « composante narrative dédiée ».
Prévu pour le printemps 2027, Final Fantasy VII Revelation sera disponible simultanément sur Xbox Series X/S, PS5, PC et Nintendo Switch 2 – une première pour la trilogie. Aux côtés de Cid et Vincent Valentine, membres de votre équipe, chacun avec un style de jeu unique et complémentaire, vous pourrez découvrir le nouveau système FITS.
Il semblerait que Final Fantasy VII Revelation suscite un véritable engouement. Final Fantasy VII Remake Intergrade occupe actuellement la deuxième place du classement des meilleures ventes de Steam.
Source : https://gamingbolt.com/final-fantasy-7-revelations-max-level-is-99-optional-weapons-have-dedicated-narrative-components/
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posted the 06/14/2026 at 05:00 PM by link49