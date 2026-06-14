Salut à tous !Après deux semaines ultra riche en conférences pour débuter le moins de juin (une vingtaine de show quand même), il est l'heure de faire un petit bilan avec les principaux enseignements à en tirer.Je vous propose donc une vidéo assez dense et organisée en 7 points, soit autant de sujets que je retiens de cette édition 2026.Je vous parle de la profusion de remakes (mais de qualité), des graphismes enfin à la hauteur des attentes ou encore de Sony et Microsoft qui font machine arrière au niveau stratégique. Mais ce n'est pas tout puisque j'aborde également l'omniprésence des jeux d'horreur et, à l'inverse, l'absence quasi totale de la VR.Personnellement je trouve que cette édition 2026 est une belle réussite, avec des conférences rythmées et pas mal de jeux intéressants dans les 8-10 prochains mois. Je me réjouis de voir Sony se recentrer sur les jeux solo, de voir Microsoft tenter de redorer le blason du hardware du Xbox mais aussi de voir Ocarina of Time revenir dès cette année.Et vous, vous avez retenu quoi de cette Summer Game Fest 2026 ? Vous avez déjà prévenu votre banquier que les prochains mois seraient dans le rouge