Après deux semaines ultra riche en conférences pour débuter le moins de juin (une vingtaine de show quand même), il est l'heure de faire un petit bilan avec les principaux enseignements à en tirer.
Je vous propose donc une vidéo assez dense et organisée en 7 points, soit autant de sujets que je retiens de cette édition 2026.
Je vous parle de la profusion de remakes (mais de qualité), des graphismes enfin à la hauteur des attentes ou encore de Sony et Microsoft qui font machine arrière au niveau stratégique. Mais ce n'est pas tout puisque j'aborde également l'omniprésence des jeux d'horreur et, à l'inverse, l'absence quasi totale de la VR.
Personnellement je trouve que cette édition 2026 est une belle réussite, avec des conférences rythmées et pas mal de jeux intéressants dans les 8-10 prochains mois. Je me réjouis de voir Sony se recentrer sur les jeux solo, de voir Microsoft tenter de redorer le blason du hardware du Xbox mais aussi de voir Ocarina of Time revenir dès cette année.
Et vous, vous avez retenu quoi de cette Summer Game Fest 2026 ? Vous avez déjà prévenu votre banquier que les prochains mois seraient dans le rouge ?
Et perso j'ai hate de faire Code Veronica car j'ai jamais eu la chance de faire l'opus original. Sinon je suis pour l'instant pas mécontent du tout de ne pas avoir acheté de Switch 2 tellement j'ai l'impression que les jeux Nintendo c'est juste plus pour moi.
Mais la grosse claque de cet non E3 c'est très clairement Gears E-Day. Je sens que ca va être une bombe ce jeu, même si forcément émotionnellement parlant ca ne pourra jamais etre aussi fort que GeOW 2.
Sinon Nintendo en effet je suis un peu déçu. Malgré tout le cash flow ils prennent 0 risque, manque d'ambition sur certaines licences (Pokémon, Starfox qui est juste un remake...)
Pour Code Veronica, j'avais pas fini le jeu d'origine mais perso c'est très loin d'être mon RE préféré. La formule commençait à me lasser à l'époque. Mais en remake ça devrait être du lourd.
Et Gears, ben ça semble très bien mais tous les Gears se ressemblent ????. Les deux premiers restent les plus cultes selon moi.
C'est le soucis de Nintendo, ils ont un max de thune et pour autant t'as l'impression qu'ils investissent tellement peu dans leurs jeux. En dehors de Zelda BOTW et TOTW ou ils ont vraiment pris des risques récemment ? Et pourtant ils pourraient faire des trucs de dingue. Ils ont annoncé un remake de StarFox, mais pourquoi pas un vrai nouvel opus ? ou bien nouveau StarFox Adventure ? Ils ont tellement de licences de dingue qu'ils pourraient faire des trucs de fou mais non ils restent globalement à faire des jeux sympa / ok mais pas des trucs de fou.
Gears c'est LE jeu qui m'a fait acheté une 360 à l'époque donc là c'est plus la nostalgie qui parle. Ils ont essayé de faire évoluer la série avec l'opus 4/5 mais ca ne prend pas alors autant faire une préquelle et ca a l'air de vraiment mais vraiment bien fonctionner. Surtout que là ils font tout ce que je demandais pour un nouveau titre. Plus de verticalité, plus de dynamisme. Bref un jeu moderne mais qui ne renie pas ce qui fait de Gears, Gears