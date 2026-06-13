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The Adventures of Elliot : The Millenium Tales
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name : The Adventures of Elliot : The Millenium Tales
platform : PC
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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ouroboros4
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ouroboros4 > blog
Il arrive dans 5 petits jours !
Vivement jeudi, j'ai tellement hâte de faire Adventure of Elliot

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    posted the 06/13/2026 at 04:31 PM by ouroboros4
    comments (6)
    negan posted the 06/13/2026 at 04:46 PM
    Ca me rappel un jeu mais je sais pas lequel
    guiguif posted the 06/13/2026 at 04:52 PM
    Toujours peur du manque de challenge, mais pareil.
    ouroboros4 posted the 06/13/2026 at 04:53 PM
    guiguif j'ai passer le jeu en difficile pour la demo.
    Je pense que ça ira comme ça !
    malroth posted the 06/13/2026 at 05:13 PM
    Moi ma seule crainte (vous me direz si je me trompe ou pas) mais peutetre que c'est du spoil pour certains meme si j'ai l'impression que c'est dans le synopsis, bref je me lance ^^

    En gros j'ai lu que la map en fait on visite dans plusieurs epoques differentes mais moi ma crainte c'est ça, est ce du coup des map vraiment differentes dans le level design, DA...ect ?

    Ou c'est vraiment à l'identique niveau level design, taille...ect ? Et donc on ressens de la lassitude ?

    Voila, c'est vraiment ma seule crainte du jeu. Si vraiment c'est des map differentes dans leur construction, alors je vais me régaler mais si c'est la meme map refourgué à chaque fois, j'ai peur que ça me fasse chier.
    malroth posted the 06/13/2026 at 05:33 PM
    J'attends les test uniquement pour ce point la d'ailleurs. C'est le truc qui fera que pour moi le jeu sera un coup de coeur ou enorme déception.

    Donc un point tres tres important à mes yeux.
    snave posted the 06/13/2026 at 06:04 PM
    Déjà préco. J'ai aimé la démo, donc là, j'attends juste le jeu.
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