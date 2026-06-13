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Final Fantasy X & X-2 HD Remaster
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name : Final Fantasy X & X-2 HD Remaster
platform : PlayStation 3
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
multiplayer : non
european release date : 03/21/2014
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ratchet
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[Perso] Mon 78eme trophée platine.
Avec du retard sur mon planning (à un jour prêt, méchant David Guetta qui m’a pris tout l’après-midi et la soirée d’hier) et avec environ 130 heures de jeu voici donc mon 78eme platine: Final Fantasy X HD Remaster !



Enfin !!! Après tout ce temps, j’ai enfin fini Final Fantasy 10 ! Acheter il y a une dizaine d’année je n’avais jamais eus le temps de le faire, faute à un manque de temps et trop de nouveaux jeux à faire! J’ai adorer ce titre, magnifique pour un jeu PS2, une claque qui je pense à l’époque devait être encore plus dingue! Je vais faire un avis rapide du jeu (je pense qu’il y a 50000 avis dessus depuis le temps)

J’ai aimé:
- Les personnages
- L’histoire
- Le contexte
- Le monde de Spira (magnifique)
- Le Blitzball
- Le système de combat

Globalement je ne trouve pas de point négatif à part forcément le système à l’ancienne des game-over qui si tu as pas sauvegarder ne t’épargne pas voilà je vais attendre avant d’enchaîner le 10-2 (j’ai lu beaucoup de négatif dessus mais je compte bien me faire mon propre avis! Car je pense faire Final Fantasy 12 avant que j’ai chopper à 12e dernièrement! (Et histoire de respirer un petit peu). Cependant de nombreux jeux arrivent et jusqu’à la fin d’année ça va faire un sacré bouchon. Donc peut-être dans le reste du mois et après avoir fini Starfox, je verrais bien. Je vais un petit peu retourner sur Switch 2 cette semaine.

Le platine de Final Fantasy X nécessite pas mal de farm en post-game ce n’était pas la partie la plus fun donc normal d’avoir envie de changer de jeu quelques temps!

Fin bref très bon jeu! Très bon Final Fantasy dans le top de ceux que j’ai fais d’ailleurs ! MAIS ! (Dans mon cœur) toujours derrière la trilogie remake de Final Fantasy 7 et….. Final Fantasy 13-2 ! (Et oui oui!) ce dernier était mon premier FF et il a une place particulière dans mon cœur, sans lui j’en aurais jamais débuter cette franchise et je l’avais adorer à l’époque j’en avais pris plein les yeux! Bref je me perd!

Voilà, Spira je reviendrais!
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    adamjensen
    posted the 06/13/2026 at 11:39 AM by ratchet
    comments (9)
    aggrekuma posted the 06/13/2026 at 11:43 AM
    Origale de commencer par Final Fantasy 13-2 ! Le premier FF est toujours particulié, et dans mon cas, c'est justement Final Fantasy X ! C'est cool que tu as apprécié ! X-2 est différent, mais j'ai un bon souvenir du jeu.
    ratchet posted the 06/13/2026 at 11:58 AM
    aggrekuma oui on me le dit tout le temps j’ai commencer tardivement la franchise et c’est tomber pile poil quand FF13-2 est sorti et je n’avais pas le 13 à disposition donc j’ai tenter et bim miracle!

    Déjà rien que la cinématique d’introduction j’avais être scotché avec Lightning
    balf posted the 06/13/2026 at 12:21 PM
    Purée ! t'as pas commencé avec le bon FF, en plus une suite
    magneto860 posted the 06/13/2026 at 12:43 PM
    J'aime énormément le X-2, la via infinito notamment fait partie de mes meilleurs souvenirs sur un FF, mais effectivement ça demande de rester ouvert (on retrouve la plupart des lieux de Spyra mais ce n'est pas une copie de FFX, le gameplay est réinventé et le scénario met du temps à démarrer). C'est un jeu un peu girly et plutôt accessible, adapté pour ceux qui n'ont jamais touché à un FF.

    Un peu comme KH 3D pour la série des Kingdom Hearts.

    Jamais fait FFXII car il fait partie d'une série il me semble (plusieurs jeux parlant d'Ivalice, reparti sur plusieurs consoles).
    magneto860 posted the 06/13/2026 at 12:46 PM
    Dans la compil internationale tu as aussi FFX Last Mission qui est une vraie pépite en terme de gameplay, à découvrir après FF X-2.

    De mémoire les trophées sont joints avec ceux de FF X-2.
    ratchet posted the 06/13/2026 at 12:55 PM
    balf je ne regrette pas le 13-2 est excellent je trouve et pour débuter la franchise il donne super envie! Enfin j’ai totalement trouver ce que j’attendais d’un jeu qui se nomme « Final Fantasy » de l’idée que je me faisais du moins!

    magneto860 oui j’ai vu pour le 10-2 et Last Mission j’ai regarder un guide pour les trophées voir si il y en avait pas des manquable et j’ai vu pour Last Mission que c’est séparer ^^
    djfab posted the 06/13/2026 at 12:58 PM
    FFX : un des grands FF !
    ouroboros4 posted the 06/13/2026 at 01:10 PM
    GG
    balf posted the 06/13/2026 at 01:29 PM
    ratchet l'important c'est que tu t'es bien amusé, généralement le 1er FF c'est le préféré, curieux de voir tes retours sur les opus psx surtout
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