Avec du retard sur mon planning (à un jour prêt, méchant David Guetta qui m’a pris tout l’après-midi et la soirée d’hier) et avec environ 130 heures de jeu voici donc mon 78eme platine: Final Fantasy X HD Remaster !Enfin !!! Après tout ce temps, j’ai enfin fini Final Fantasy 10 ! Acheter il y a une dizaine d’année je n’avais jamais eus le temps de le faire, faute à un manque de temps et trop de nouveaux jeux à faire! J’ai adorer ce titre, magnifique pour un jeu PS2, une claque qui je pense à l’époque devait être encore plus dingue! Je vais faire un avis rapide du jeu (je pense qu’il y a 50000 avis dessus depuis le temps)J’ai aimé:- Les personnages- L’histoire- Le contexte- Le monde de Spira (magnifique)- Le Blitzball- Le système de combatGlobalement je ne trouve pas de point négatif à part forcément le système à l’ancienne des game-over qui si tu as pas sauvegarder ne t’épargne pasvoilà je vais attendre avant d’enchaîner le 10-2 (j’ai lu beaucoup de négatif dessus mais je compte bien me faire mon propre avis! Car je pense faire Final Fantasy 12 avant que j’ai chopper à 12e dernièrement! (Et histoire de respirer un petit peu). Cependant de nombreux jeux arrivent et jusqu’à la fin d’année ça va faire un sacré bouchon. Donc peut-être dans le reste du mois et après avoir fini Starfox, je verrais bien. Je vais un petit peu retourner sur Switch 2 cette semaine.Le platine de Final Fantasy X nécessite pas mal de farm en post-game ce n’était pas la partie la plus fun donc normal d’avoir envie de changer de jeu quelques temps!Fin bref très bon jeu! Très bon Final Fantasy dans le top de ceux que j’ai fais d’ailleurs ! MAIS ! (Dans mon cœur) toujours derrière la trilogie remake de Final Fantasy 7 et….. Final Fantasy 13-2 ! (Et oui oui!) ce dernier était mon premier FF et il a une place particulière dans mon cœur, sans lui j’en aurais jamais débuter cette franchise et je l’avais adorer à l’époque j’en avais pris plein les yeux! Bref je me perd!Voilà, Spira je reviendrais!