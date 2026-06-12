Le ministère américain de la Justice a approuvé le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance pour, créant l'une des plus grandes entreprises de médias au monde.L'accord, dirigé par David Ellison, réunit des marques majeures incluant Paramount Pictures, Warner Bros., HBO, CNN et Max.Les dirigeants affirment que la fusion leur permettra de rivaliser avec les géants du streaming et pourrait générer des économies de plus de 6 milliards de dollars grâce aux opérations combinées.