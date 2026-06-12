Le ministère américain de la Justice a approuvé le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance pour 111 milliards de dollars
, créant l'une des plus grandes entreprises de médias au monde.
L'accord, dirigé par David Ellison, réunit des marques majeures incluant Paramount Pictures, Warner Bros., HBO, CNN et Max.
Les dirigeants affirment que la fusion leur permettra de rivaliser avec les géants du streaming et pourrait générer des économies de plus de 6 milliards de dollars grâce aux opérations combinées.
Ces « geants » ne se font pas concurrence. Leurs boulimies pulvérisent les licences qu’ils achètent, les vide de leur substance en en faisant des series pourraves et tout ça pour arriver à faire depenser l’equivalent de 3 places de ciné par mois à chacun de leur client
ils ont reçu leur chèque pour valider ca, parce que bon s'ils ont de quoi se permettre un rachat a 111 milliard de $ , il n'y a absolument rien qu'il ne puisse pas corrompre