Avec l'annonce du 4ème opus et vu qu'elle est en promo actuellement, j'ai décidé de donner sa chance à la trilogie remasterisée sur Switch et je suis complètement sous le charme !Je n'avais jamais joué aux originaux donc il y'a aucune nostalgie pour moi et je trouve que les jeux sur cette refonte ont bien vieilli, graphiquement c'est très mignon et le gameplay a un coté simple et un peu à l'ancienne mais qui fait du bien.Les niveaux et les phases de plates-formes sont vraiment plaisantes à parcourir en grande partie grâce à sa DA enchanteur. Il y'a une certaine magie qui se dégage au niveau de l'ambiance et les musiques.Le seul petit défaut que je noterais ce serait la caméra par toujours parfaite à certains endroits mais rien qui ne me gâche le plaisir.Je n'en suis qu'au premier opus, donc j'ai hâte de voir les 2 suites et à quel point elles améliorent la formule. Quel est votre préféré de la trilogie ou même de toute la licence ?