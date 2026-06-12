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Spyro Reignited Trilogy
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name : Spyro Reignited Trilogy
platform : PC
editor : Activision Blizzard
developer : N.C
genre : plates-formes
other versions : Xbox One - PlayStation 4
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lightside
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Je découvre pour la première fois la saga Spyro The Dragon
Avec l'annonce du 4ème opus et vu qu'elle est en promo actuellement, j'ai décidé de donner sa chance à la trilogie remasterisée sur Switch et je suis complètement sous le charme !



Je n'avais jamais joué aux originaux donc il y'a aucune nostalgie pour moi et je trouve que les jeux sur cette refonte ont bien vieilli, graphiquement c'est très mignon et le gameplay a un coté simple et un peu à l'ancienne mais qui fait du bien.

Les niveaux et les phases de plates-formes sont vraiment plaisantes à parcourir en grande partie grâce à sa DA enchanteur. Il y'a une certaine magie qui se dégage au niveau de l'ambiance et les musiques.



Le seul petit défaut que je noterais ce serait la caméra par toujours parfaite à certains endroits mais rien qui ne me gâche le plaisir.

Je n'en suis qu'au premier opus, donc j'ai hâte de voir les 2 suites et à quel point elles améliorent la formule. Quel est votre préféré de la trilogie ou même de toute la licence ?

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    kevinmccallisterrr, bourbon
    posted the 06/12/2026 at 06:59 PM by lightside
    comments (8)
    altendorf posted the 06/12/2026 at 07:09 PM
    Le 2 sans hésiter et les longues sessions avec le mini-jeu de skateboard
    kazey77 posted the 06/12/2026 at 07:49 PM
    Apparement le best c'est 3

    J'suis comme toi j'ai jamais fait aucun Spyro, et je savais pas a qui demander si ça valait le coup de les faire ?
    J'ai adoré Mario 64 et les Banjo Kazooie sur N64, bon je pense que Sypro est un cran en dessous, mais la trilogy a 9€ sur steam, je vais la prendre je crois

    (Au passage, c'est quoi vos meilleurs jeux de plateforme 3D tout support confondu ?)
    jacquescechirac posted the 06/12/2026 at 08:01 PM
    Le 2, pour beaucoup c'est le meilleur, même si bon la formule ne change pas tant que ça (quoi que le 3 avec les différents persos)
    Mais ouais c'est du feel good sans prise de tête, profite bien l'ami
    lightside posted the 06/12/2026 at 08:18 PM
    kazey77 Super Mario 64, Sunshine, les 2 Galaxy et Odyssey.

    jacquescechirac Merci ! J'ai entendu que le 3 avait des phases plus variées et un peu plus de challenge aussi
    osiris67 posted the 06/12/2026 at 08:19 PM
    Le 3 c est mon préféré.
    lightside posted the 06/12/2026 at 08:30 PM
    kazey77 C'est quand même assez différent de Mario 64, il y'a moins de challenge (du moins pour le 1er opus) et je dirais que les phases de plate-formes ne sont pas aussi complexes et mémorables hormis peut-être certains passages, mais comme l'a dit un de mes VDD, c'est un jeu très agréable à parcourir sans prise de tête. Et puis c'est un plaisir de contrôler Spyro qui est très rapide, tout s'enchaîne parfaitement avec une très bonne fluidité. Si l'univers des Dragons façon conte de fée te plait, fonce, ça a un charme indéniable !
    osiris67 posted the 06/12/2026 at 08:31 PM
    Croc et Gex c est cool. Y a de bon remaster sortie recement. Mais faut avoir connu la hype sur ps1 pour vraiment apprecier ces jeux de platforme avec des mascottes.
    romgamer6859 posted the 06/12/2026 at 08:51 PM
    Je me souviens que la caméra est un enfer sur le 1
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