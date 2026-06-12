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007 First Light
platform :
PC
editor :
N.C
developer :
IO Interactive
genre :
action-infiltration
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sandman
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007 First light: Vidéo de Sheshounet
Dur mais juste, il a aimé. Et il est toujours moins vulgaire que certains membres gamekyo.
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posted the 06/12/2026 at 06:54 PM by
sandman
comments (
3
)
fritesmayo76
posted
the 06/12/2026 at 07:05 PM
Il fait encore des tests? Je pensais qu'il s'était reconverti en panneau sponso Holy
sandman
posted
the 06/12/2026 at 07:10 PM
fritesmayo76
y'a toujours la pub holy dans cette vidéo aussi mdrr
sdkios
posted
the 06/12/2026 at 07:48 PM
Je viens de commencer le jeu, tres bonne surprise pour le moment!
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