Quelqu'un s'est amusé à recréer le combat culte du Prince de Perse contre le djinn corbeau dans Warrior Within à l'aide de l'intelligence artificielle.
Bon, le résultat n'est évidemment pas encore au point, mais il s'agit malgré tout de l'un des meilleurs aperçus que l'on puisse avoir d'une éventuelle trilogie remake des Sables du Temps.
Warrior Within reste mon volet préféré, donc forcément, ça m'a fait très plaisir de revoir ce passage avec des graphismes d'aujourd'hui.
Ce serait tellement classe et jouissif de retrouver cette agilité et un système de combat entièrement repensé pour un remake.
Ubisoft a vraiment de l'or entre les mains. La firme est moquée et mal aimée actuellement, mais elle pourrait clairement remonter la pente avec ce type de projets. Cela dit je suis pas contre un nouveau volet ambitieux (j'adore cette licence).
Shahddee, le Dahaka, Kaileena, ce twist au dernier tiers… Ce volet est incroyable.
Il m'a beaucoup marqué quand j'étais adolescent, l'ambiance plus sombre et les musiques métal n'ont pas plu à certains, moi c'est le contraire, je trouve que ça a donné une ambiance vraiment unique au jeu. Rien que l'écran titre, inoubliable pour moi !
Je serais curieux de le refaire aujourd'hui, je me souviens qu'il est plutôt long et même assez difficile parfois, le plus dur de la trilogie.
C’est mon premier Prince of Persia, et mon préféré.
Celui-là m’a bien marqué, ainsi que l’impératrice Kaileena.
jeanouillz +1
...mais ouais sinon le jeu aussi est bien.
Trop content de voir des gens qui ont aimé ce volet, il faisait un peu figure d'outsider de la trilogie à l'époque. L'OST est incroyable, je sais plus qui est le compositeur mais le mélange de métal et d'instruments orientaux est une idée de génie.
bennj
Ce n'est pas du vol, il a démonétisé les pubs. C'est du pur partage qu'on aime ou pas.
Et il est hors de question je me taise. L'IA générative c'est de la merde pour ceux qui ont ZERO talent.
C'est clair, un jeu de malade.
D'ailleurs pour ceux que ca intéresse, j'ai retrouver un vieux message avec l'intro de fou du jeu :
https://www.gamekyo.com/blog_article476234.html
Sa chaine est démonétisée, il n'y a aucune volonté de sa part de générer des revenus sur la vidéo donc, elle est là uniquement dans un but de partage pour les fans de WW, rien de plus.
adamjensen
J'aimerais bien le refaire un jour, la trilogie même.
Tu peux les refaire sur PC sans problème, c’est comme ça que je les avais refaits, et avec la manette aussi.
J'avais utiliser les versions GOG.
Ça me fait un peu chier car j'ai encore la trilogie PS3 HD, mais je n'ai plus de PS3.
Ah, effectivement.
guyllan Vu ce qui se passe avec l'utilisation de l'IA générative des qu'un studio est pris en flag d'utilisation je n'en serais pas moins sur.
Mon préféré c'est Les 2 Royaumes, parfait mélange du 1 et celui là.
Mais libre à toi de vivre dans le passé