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Prince of Persia : Warrior Within revisité par l’IA


Quelqu'un s'est amusé à recréer le combat culte du Prince de Perse contre le djinn corbeau dans Warrior Within à l'aide de l'intelligence artificielle.

Bon, le résultat n'est évidemment pas encore au point, mais il s'agit malgré tout de l'un des meilleurs aperçus que l'on puisse avoir d'une éventuelle trilogie remake des Sables du Temps.

Warrior Within reste mon volet préféré, donc forcément, ça m'a fait très plaisir de revoir ce passage avec des graphismes d'aujourd'hui.

Ce serait tellement classe et jouissif de retrouver cette agilité et un système de combat entièrement repensé pour un remake.

Ubisoft a vraiment de l'or entre les mains. La firme est moquée et mal aimée actuellement, mais elle pourrait clairement remonter la pente avec ce type de projets. Cela dit je suis pas contre un nouveau volet ambitieux (j'adore cette licence).

Pour les curieux :

https://www.youtube.com/watch?v=TqqVvi79uZs
    tags : prince of persia ubisoft pop prince of persia remake prince of persia warriot within prince of persia les sables du temps prince of persia warrior within ai prince of persia warrior within remake prince of persia sands of time trilogy remake
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    adamjensen, guyllan
    posted the 06/12/2026 at 06:36 PM by marchand2sable
    comments (21)
    marchand2sable posted the 06/12/2026 at 06:43 PM
    J’aime trop l’ambiance dark de ce volet (même si ça n’a pas fait l’unanimité a l'époque).

    Shahddee, le Dahaka, Kaileena, ce twist au dernier tiers… Ce volet est incroyable.
    jeanouillz posted the 06/12/2026 at 06:45 PM
    Degueu, comme toutes les merdes générées par IA
    lightside posted the 06/12/2026 at 06:46 PM
    Le meilleur jeu Prince of Persia pour moi et un de mes jeux préféré tout court d'ailleurs.
    Il m'a beaucoup marqué quand j'étais adolescent, l'ambiance plus sombre et les musiques métal n'ont pas plu à certains, moi c'est le contraire, je trouve que ça a donné une ambiance vraiment unique au jeu. Rien que l'écran titre, inoubliable pour moi !

    Je serais curieux de le refaire aujourd'hui, je me souviens qu'il est plutôt long et même assez difficile parfois, le plus dur de la trilogie.
    adamjensen posted the 06/12/2026 at 06:47 PM
    Putain, si seulement...
    C’est mon premier Prince of Persia, et mon préféré.
    Celui-là m’a bien marqué, ainsi que l’impératrice Kaileena.
    bennj posted the 06/12/2026 at 06:58 PM
    Arrêtez de faire la promo de ses merdes qui ne sont pas créés par des artistes mais sur le vol de l'art des artistes en question.

    jeanouillz +1
    22 posted the 06/12/2026 at 07:09 PM
    L'intro du début, le plus beau Q de l'histoire du JV, ni Lara, ni personne ont fait mieux...

    ...mais ouais sinon le jeu aussi est bien.
    linkart posted the 06/12/2026 at 07:19 PM
    Ça ressemble à rien.
    marchand2sable posted the 06/12/2026 at 07:32 PM
    lightside adamjensen

    Trop content de voir des gens qui ont aimé ce volet, il faisait un peu figure d'outsider de la trilogie à l'époque. L'OST est incroyable, je sais plus qui est le compositeur mais le mélange de métal et d'instruments orientaux est une idée de génie.

    bennj

    Ce n'est pas du vol, il a démonétisé les pubs. C'est du pur partage qu'on aime ou pas.
    bennj posted the 06/12/2026 at 07:41 PM
    marchand2sable Tu confirmes juste que tu ne sais pas comment fonctionne l'IA... Tu crois qu'elle est entraîné par quoi l'IA, que ses images elles se sont crées toute seule par magie ?
    guyllan posted the 06/12/2026 at 07:52 PM
    bennj Tu perds ton temps à sermonner les gens qui repostent ce type de vidéo alors que les ayants droit en tolèrent la publication sur YouTube. Ces vidéos leur font d’ailleurs de la publicité gratuite.
    bennj posted the 06/12/2026 at 07:56 PM
    guyllan La question n'est pas là, je me moque totalement d'Ubisoft, ce sont les artistes qui comptent et surtout les petits qui sont volés. Quand tu vois les façons de faire de Nvidia qui ne sont qu'une bande de voleurs : https://torrentfreak.com/nvidia-contacted-annas-archive-to-secure-access-to-millions-of-pirated-books/

    Et il est hors de question je me taise. L'IA générative c'est de la merde pour ceux qui ont ZERO talent.
    hypermario posted the 06/12/2026 at 07:58 PM
    L'IA c'est incroyable quand meme !
    adamjensen posted the 06/12/2026 at 07:58 PM
    marchand2sable
    C'est clair, un jeu de malade.

    D'ailleurs pour ceux que ca intéresse, j'ai retrouver un vieux message avec l'intro de fou du jeu :

    https://www.gamekyo.com/blog_article476234.html
    marchand2sable posted the 06/12/2026 at 08:03 PM
    bennj

    Sa chaine est démonétisée, il n'y a aucune volonté de sa part de générer des revenus sur la vidéo donc, elle est là uniquement dans un but de partage pour les fans de WW, rien de plus.

    adamjensen

    J'aimerais bien le refaire un jour, la trilogie même.
    guyllan posted the 06/12/2026 at 08:04 PM
    bennj Tu as tout à fait le droit de t’exprimer. Simplement, répéter ce message ne changera rien puisqu'il n’y aura pas de retour en arrière concernant l’IA générative.
    adamjensen posted the 06/12/2026 at 08:06 PM
    marchand2sable
    Tu peux les refaire sur PC sans problème, c’est comme ça que je les avais refaits, et avec la manette aussi.
    J'avais utiliser les versions GOG.
    marchand2sable posted the 06/12/2026 at 08:08 PM
    adamjensen

    Ça me fait un peu chier car j'ai encore la trilogie PS3 HD, mais je n'ai plus de PS3.
    adamjensen posted the 06/12/2026 at 08:10 PM
    marchand2sable
    Ah, effectivement.
    bennj posted the 06/12/2026 at 08:24 PM
    marchand2sable il utilise un outil qui vole le travail d’autrui sans avoir de talent artistique lui même. T'arrives à comprendre ca ou pas ?

    guyllan Vu ce qui se passe avec l'utilisation de l'IA générative des qu'un studio est pris en flag d'utilisation je n'en serais pas moins sur.
    mrpopulus posted the 06/12/2026 at 08:37 PM
    marchand2sable J'ai pas trop aimé cet opus, je l'avais trouvé vachement dur à l'époque et le côté trop sombre et rock à donf trodark m'avait un peu saoulé, le virage était violent comparé au 1 x)

    Mon préféré c'est Les 2 Royaumes, parfait mélange du 1 et celui là.
    oreillesal posted the 06/12/2026 at 08:44 PM
    bennj non.

    Mais libre à toi de vivre dans le passé
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