Quelqu'un s'est amusé à recréer le combat culte ducontre le djinn corbeau dansà l'aide de l'intelligence artificielle.Bon, le résultat n'est évidemment pas encore au point, mais il s'agit malgré tout de l'un des meilleurs aperçus que l'on puisse avoir d'une éventuelle trilogie remake desreste mon volet préféré, donc forcément, ça m'a fait très plaisir de revoir ce passage avec des graphismes d'aujourd'hui.Ce serait tellement classe et jouissif de retrouver cette agilité et un système de combat entièrement repensé pour un remake.a vraiment de l'or entre les mains. La firme est moquée et mal aimée actuellement, mais elle pourrait clairement remonter la pente avec ce type de projets. Cela dit je suis pas contre un nouveau volet ambitieux (j'adore cette licence).Pour les curieux :