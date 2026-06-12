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Un blog 91% Nintendo, 7% Microsoft et 3% Sony
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name :
Xenoblade Chronicles 3
platform :
Switch
editor :
Nintendo
developer :
Monolith Software
genre :
RPG
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[Switch 2] Xenoblade Genesis : Encore plus d'images issues du trailer!
Voici les images :
Elles ont été hébergées par RPGSite. Vivement sa sortie!!!
Source :
https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1u3oe32/xenoblade_genesis_direct_feed_screenshots_from/
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aeris201
posted the 06/12/2026 at 09:36 AM by
link49
comments (
24
)
guiguif
posted
the 06/12/2026 at 09:38 AM
whou des screens du trailer
aeris201
posted
the 06/12/2026 at 09:39 AM
Visuellement c'est superbe. Il y a un petit coté Fire Emblem, notamment au niveau des personnages, qui ne me deplait pas
On peut toujours compter sur Monolith pour nous sortir des tueries
Vivement sa sortie en 2027, en esperant a la premiere moitié de l'année
masharu
posted
the 06/12/2026 at 09:41 AM
"Encore plus d'images"
- Images issues du trailer.
5120x2880
posted
the 06/12/2026 at 09:44 AM
C'est juste des captures d'écrans, en définition médiocre en plus.
link49
posted
the 06/12/2026 at 09:44 AM
Aeris201
Je trouve aussi qu'il y a un petit côté Fire Emblem.
ouroboros4
posted
the 06/12/2026 at 09:44 AM
guiguif
faut bien faire des articles
wickette
posted
the 06/12/2026 at 09:45 AM
Très hate d’y jouer
J’aimerais un peu plus d’info sur le lore, on est avant XC1 vu le nom ? On est après le 3 avec un nouveau monde, monde parallèle ? Aucune idée
Sinon bon, le trailer est sympa mais niveau direction artistique j’attendais un peu plus sombre/mature car le directeur de la franchise nous parlait de monter en maturité, c’est mieux que XC2 en tout cas
amario
posted
the 06/12/2026 at 09:45 AM
On est pas prêt
jf17
posted
the 06/12/2026 at 09:46 AM
wickette
il me semble que le 3 a créé un reboot de l'univers
masharu
posted
the 06/12/2026 at 09:50 AM
wickette
Non c'est un nouveau scénario sans aucun lien apparent avec la trilogie ni Xenoblade X.
Apparent car la version définitive de Xenoblade X porté l'an dernier a qu'en même confirmé l'idée que metaverse où tous les univers (en tout cas Xenoblade et Xenoblade X) sont liés donc connaissant Monolith Soft oui il y aura des références plus ou moins évidente. Mais là ici avec Genesis c'est une nouvelle histoire dans une autre dimension.
masharu
posted
the 06/12/2026 at 10:06 AM
aeris201
link49
Si vous aviez dit que ça ressemblait à Fire Emblem pour le level-design, l'OST ou je ne sais pas quoi, vous seriez à coté de la plaque.
Forcément quand on a une histoire basée sur un personnage qui rentre dans une académie, qu'ils portent tous des uniformes et qu'ils sont dans un setting fantaisy avec épées, lances et arc, forcément la plus proche comparaison ce n'est pas juste "Fire Emblem" mais Fire Emblem Three Houses.
fdestroyer
posted
the 06/12/2026 at 10:16 AM
Je sais pas si c'est fait exprès, c'est juste un détail, mais tu sais que ça fait 101% si on additione Nintendo/Microsoft/Sony dans ta bannières de blog?
noishe
posted
the 06/12/2026 at 10:16 AM
masharu
Exactement, la distinction entre Three Houses et les autres Fire Emblem est importante puisque Three Houses se démarque largement des autres jeux de la série niveau setting et chara design. Ce Xenoblade a des similitudes uniquement sur le côté académique, mais rien à voir pour le reste
cyr
posted
the 06/12/2026 at 10:21 AM
C'est tiré du trailer.....pitié ne poster pas des images tiré de ocarina of time....
zekk
posted
the 06/12/2026 at 10:45 AM
C'est quand même très sympa ce monde en anneau !
link49
posted
the 06/12/2026 at 10:47 AM
masharu
Tout à fait.
fdestroyer
Petit clin d'oeil à the Wonderful 101.
fdestroyer
posted
the 06/12/2026 at 10:48 AM
link49
C'est marrant j'aurai pensé à Donkey Kong Country
link49
posted
the 06/12/2026 at 10:50 AM
fdestroyer
Ca aurait pu aussi. Bien que j'ai jamais obtenu les 101% sur ce jeu.
zoske
posted
the 06/12/2026 at 10:55 AM
Un beau jeu PS4
Après j’ai fait que l’épisode sur Wii et encore je ne l’ai pas fini. Mais pour les fans c’est une belle nouvelle
rogeraf
posted
the 06/12/2026 at 10:57 AM
C'est tres beau, comme la démo de Starfox
aeris201
posted
the 06/12/2026 at 11:01 AM
rogeraf
La demo de Starfox
J-12
soulfull
posted
the 06/12/2026 at 11:19 AM
La honte, je possède tous les Xenoblade+ extensions, pas fait un seul. Je suis sur Persona 5 Royal ,je suis en Decembre j'espère qu'il sera bientôt fini,j'ai l'overdose du côté visual novel.
solarr
posted
the 06/12/2026 at 11:43 AM
Ca me plaît.
link49
Petit clin d'oeil à the Wonderful 101.
Heureusement que j'ai cité ce jeu hier et avant-hier que tout le monde a oublié.
jenicris
posted
the 06/12/2026 at 12:06 PM
Enfin un jeu qui donne envie d'avoir la Switch 2! OOT s'il est cool ça fera deux
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On peut toujours compter sur Monolith pour nous sortir des tueries
Vivement sa sortie en 2027, en esperant a la premiere moitié de l'année
- Images issues du trailer.
J’aimerais un peu plus d’info sur le lore, on est avant XC1 vu le nom ? On est après le 3 avec un nouveau monde, monde parallèle ? Aucune idée
Sinon bon, le trailer est sympa mais niveau direction artistique j’attendais un peu plus sombre/mature car le directeur de la franchise nous parlait de monter en maturité, c’est mieux que XC2 en tout cas
Apparent car la version définitive de Xenoblade X porté l'an dernier a qu'en même confirmé l'idée que metaverse où tous les univers (en tout cas Xenoblade et Xenoblade X) sont liés donc connaissant Monolith Soft oui il y aura des références plus ou moins évidente. Mais là ici avec Genesis c'est une nouvelle histoire dans une autre dimension.
Forcément quand on a une histoire basée sur un personnage qui rentre dans une académie, qu'ils portent tous des uniformes et qu'ils sont dans un setting fantaisy avec épées, lances et arc, forcément la plus proche comparaison ce n'est pas juste "Fire Emblem" mais Fire Emblem Three Houses.
fdestroyer Petit clin d'oeil à the Wonderful 101.
Après j’ai fait que l’épisode sur Wii et encore je ne l’ai pas fini. Mais pour les fans c’est une belle nouvelle
J-12
link49 Petit clin d'oeil à the Wonderful 101. Heureusement que j'ai cité ce jeu hier et avant-hier que tout le monde a oublié.