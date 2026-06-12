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Rhythm Heaven Groove
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name : Rhythm Heaven Groove
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : music
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nicolasgourry
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nicolasgourry
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Rhythm Paradise Groove / Preview



Du plaisir, des sons qui déchirent, des mini-jeux exigeants et du kiff à plusieurs : aucun doute, Rhythm Paradise Groove va rendre honneur à sa franchise. Tout ce qu'on peut rajouter, c'est que le marketing n'est pas à la hauteur du produit, et qu'on a hâte de poser les mains sur la version finale le 2 juillet prochain.
Gamekult

Un retour qui s’annonce à la hauteur de l’attente
Rhythm Paradise Groove sort le 2 juillet sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, et après cette preview, je suis particulièrement impatient de pouvoir jouer à la version complète. La base est solide, le contenu est généreux, les ajouts en termes d’accessibilité sont les bons, et Beatspell est une idée qui mérite d’être découverte dans sa totalité.
Jdg

Rhythm Paradise Groove s’annonce comme un retour en fanfare pour cette licence en hiatus depuis 10 ans. Avec un roster de mini-jeux grandissant, un mode multijoueur plus nerveux et un mode RPG qui nous a agréablement surpris, on ressort enchantés de cette première prise en main. Toutefois, c’est véritablement avec le jeu complet qu’on pourra se rendre compte de la diversité de cet épisode. Si son esprit festif et arcade a tout pour plaire à l’approche de l’été, il en faudra plus pour nous prouver que l’expérience ne sera pas aussi répétitive qu’on le craint.
Gameblog

Pourquoi le jeu était-il mis en avant lors du Dernier Nintendo Direct.
Car c'est le GOTY qui arrive très vite de l'année dans son genre
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    aeris201
    posted the 06/12/2026 at 08:00 AM by nicolasgourry
    comments (2)
    sardinecannibale posted the 06/12/2026 at 08:13 AM
    Une de mes licences préférées. J'achèterai
    aeris201 posted the 06/12/2026 at 08:15 AM
    Day one

    Je l’attend avec impatience apres le « Megamix » sur 3DS que j’ai trouvé bof alors que j’adore l’episode Wii

    C’est pas une licence tres connu en occident, Nintendo aurait du proposer une demo pour l’aider un peu
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