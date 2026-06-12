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Du plaisir, des sons qui déchirent, des mini-jeux exigeants et du kiff à plusieurs : aucun doute,. Tout ce qu'on peut rajouter, c'est que le marketing n'est pas à la hauteur du produit, et qu'on a hâte de poser les mains sur la version finale le 2 juillet prochain.Rhythm Paradise Groove sort le 2 juillet sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, et après cette preview, je suis particulièrement impatient de pouvoir jouer à la version complète. La base est solide, le contenu est généreux, les ajouts en termes d’accessibilité sont les bons, et Beatspell est une idée qui mérite d’être découverte dans sa totalité.pour cette licence en hiatus depuis 10 ans. Avec un roster de mini-jeux grandissant, un mode multijoueur plus nerveux et un mode RPG qui nous a agréablement surpris, on ressort enchantés de cette première prise en main. Toutefois, c’est véritablement avec le jeu complet qu’on pourra se rendre compte de la diversité de cet épisode. Si son esprit festif et arcade a tout pour plaire à l’approche de l’été, il en faudra plus pour nous prouver que l’expérience ne sera pas aussi répétitive qu’on le craint.Pourquoi le jeu était-il mis en avant lors du Dernier Nintendo Direct.Car c'est le GOTY qui arrive très vite de l'année dans son genre