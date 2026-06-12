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Retour des RTX 5000 SUPER pour la fin de l'année ?


NVIDIA : Les GeForce RTX 50 SUPER feraient finalement leur retour en 2026 !

Alors qu'on les croyait définitivement enterrées, les déclinaisons SUPER de la génération Blackwell (RTX série 50) pourraient bien voir le jour. Face à la hausse du coût des composants (DRAM, NAND), les rumeurs annonçaient que NVIDIA ferait l'impasse sur ce refresh pour se concentrer directement sur l'architecture suivante ("Rubin").

Pourtant, un rebondissement vient de secouer la toile : selon le leaker réputé MEGAsizeGPU, le projet serait de nouveau sur les rails pour 2026.

L'intérêt majeur de cette future gamme réside dans une grosse mise à niveau de la mémoire vidéo (VRAM), qui s'appuierait sur de nouvelles puces GDDR7 de 3 Go. Voici les configurations avancées par la rumeur :

- RTX 5080 SUPER & 5070 Ti SUPER : 24 Go de GDDR7 (bus 256-bit)

- RTX 5070 SUPER : 18 Go de GDDR7 (bus 192-bit)

- RTX 5060 : 12 Go de GDDR7 (bus 128-bit)



Ce qu'il faut en retenir : Même si NVIDIA conserve pour l'instant un silence radio complet et qu'aucune fenêtre de sortie précise n'a fuité, cette hausse générale de la VRAM s'annoncerait comme une excellente nouvelle pour le jeu vidéo et l'IA. Reste à savoir si les prix suivront la même trajectoire... Affaire à suivre !

Pas impossible -- selon les prix -- que je craque pour une RTX 5070 SUPER pour remplacer ma RTX 3070. Sachant que les RTX 6000 ne sont pas prêt à sortir et les prix qui pourraient de nouveau exploser comme à chaque nouvelle génération...
MEGAsizeGPU - https://x.com/Zed__Wang/status/2062772562019692861?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2062772562019692861%7Ctwgr%5E255ca398ae027374a3fcdc8bbd9b2e8a1ba57f43%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clubic.com%2Factualite-615748-tiens-tiens-et-revoila-les-geforce-rtx-serie-50-super-prevues-pour-2026.html
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    posted the 06/12/2026 at 06:49 AM by marcus62
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    jf17 posted the 06/12/2026 at 06:52 AM
    Suivant le prix il ya des chances que je craque pour la 5070ti super, ma 4070ti commence a manquer de vram
    marcus62 posted the 06/12/2026 at 07:01 AM
    jf17 : Je te comprends parfaitement déjà avec mes 8 Go de ma KFA2 GeForce RTX 3070 SG...
    pcverso posted the 06/12/2026 at 07:03 AM
    Je pense que j'attendrais les 60xx mais la 5080 super en remplacement de ma 4080 pourrait me faire craquer avant .
    marcus62 posted the 06/12/2026 at 07:05 AM
    pcverso : De base, je voulais aussi attendre les RTX 6000, mais ça me parait lointain -- ça parle de fin 2027 - début 2028 -- et à quel prix...

    Si la RTX 5070 SUPER ne dépasse pas les 700 euros, je pourrai craquer
    pcverso posted the 06/12/2026 at 07:22 AM
    marcus62 oui moi si la 5080 super est a 1500 max avec la revente de la mienne ca devrait le faire
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