Alors qu'on les croyait définitivement enterrées, les déclinaisons SUPER de la génération Blackwell (RTX série 50) pourraient bien voir le jour. Face à la hausse du coût des composants (DRAM, NAND), les rumeurs annonçaient que NVIDIA ferait l'impasse sur ce refresh pour se concentrer directement sur l'architecture suivante ("Rubin").Pourtant, un rebondissement vient de secouer la toile : selon le leaker réputé MEGAsizeGPU, le projet serait de nouveau sur les rails pour 2026.L'intérêt majeur de cette future gamme réside dans une grosse mise à niveau de la mémoire vidéo (VRAM), qui s'appuierait sur de nouvelles puces GDDR7 de 3 Go. Voici les configurations avancées par la rumeur :- RTX 5080 SUPER & 5070 Ti SUPER : 24 Go de GDDR7 (bus 256-bit)- RTX 5070 SUPER : 18 Go de GDDR7 (bus 192-bit)- RTX 5060 : 12 Go de GDDR7 (bus 128-bit)Ce qu'il faut en retenir : Même si NVIDIA conserve pour l'instant un silence radio complet et qu'aucune fenêtre de sortie précise n'a fuité, cette hausse générale de la VRAM s'annoncerait comme une excellente nouvelle pour le jeu vidéo et l'IA. Reste à savoir si les prix suivront la même trajectoire...Pas impossible -- selon les prix -- que je craque pour une RTX 5070 SUPER pour remplacer ma RTX 3070. Sachant que les RTX 6000 ne sont pas prêt à sortir et les prix qui pourraient de nouveau exploser comme à chaque nouvelle génération...