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name :
Xenoblade Chronicles : Definitive Edition
platform :
Switch
editor :
Nintendo
developer :
Monolith Software
genre :
RPG
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[Xenoblade Chronicles 1] Comparatif Wii vs 3DS vs Switch vs Switch 2
La série Xenoblade débarque sur Switch 2 et aujourd'hui, ElAnalistaDeBits nous propose une comparaison de Xenoblade Chronicles 1 sur plusieurs plateformes.
Dans cette vidéo, vous pourrez apprécier les différences entre les versions Wii, 3DS, Switch 1 et Switch 2. Saurez-vous les repérer ?
Source :
https://gonintendo.com/contents/61826-xenoblade-chronicles-wii-vs-3ds-vs-switch-vs-switch-2-graphics-comparison/
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aeris201
posted the 06/12/2026 at 04:26 AM by
link49
comments (
19
)
cyr
posted
the 06/12/2026 at 04:51 AM
Perso je vais pas faire la mise a jour switch2.
derno
posted
the 06/12/2026 at 05:28 AM
cyr
pareil, je l'ai déjà fais sur wii, 3DS et switch avec un u deux new game + au passage.
quand au 2 et 3....je me dit qu'une définitive edition arrivera tôt ou tard, au final c'est les même jeux avec un boost de fps et de résolution sans retouche du moteur (j'entend par là que la l'herbe pop toujours à 30 metres, idem pour les monstres)
Et j'attend surtout que torna et un avenir retrouvé se trouve dans la cartouche, j'ai fais l'impasse sur le DLC du 3 parce que je ne voulais pas lacher 30 euro pour du démat avec l'espoir de voir un DE arriver.
dono56
posted
the 06/12/2026 at 05:42 AM
Perso je n'arrive pas à constater des fameux défauts de la version switch 2 à cause de l’ia, je trouve la dernière version très propre (pour ce qu'on attend d'un simple filtre hd).
Effectivement pour xenoblade 3 ne l'ayant pas fait encore ce sera l’occasion pour moi de le faire dans les meilleurs conditions, avec dlc inclus dans la cartouche ????
stampead
posted
the 06/12/2026 at 05:57 AM
ce que j 'attend du 3 c'est surtout une correction de la traduction catastrophique
derno
posted
the 06/12/2026 at 06:03 AM
dono56
je n'ai pas l'impression que ces versions offre les dlc....compatible oui offert non.
drybowser
posted
the 06/12/2026 at 06:05 AM
Ça ne justifie pas de repasser a la caisse .
J'attends de voir un comparo pour xeno 2 celui là en a bien besoin , et l'ajout de nouvelles lames c'est top
thelastone
posted
the 06/12/2026 at 06:11 AM
J'ai fait la maj mais ya encore pas mal de ralentissement lors des combats
cyr
posted
the 06/12/2026 at 06:22 AM
Je l'ai toujours pas finis (spoil: j'ai perdu shulk), mais je pense que je suis pas loin de la fin.
Xenoblade 2, je sait pas, je l'ai fini. Je suis pas sur de vouloir refaire une partie.
Xenoblade 3 j'ai pas étais très loin, alors pourquoi pas de faire l'upgrade , mais j'ai le jeux en cartouche, donc je sais pas si je vais le relancer.....
jf17
posted
the 06/12/2026 at 06:23 AM
derno
non les dlc ne sont pas compris
Dommage j'aurais aimé une complète édition
fdestroyer
posted
the 06/12/2026 at 06:27 AM
Honnêtement ce comparatif me fait surtout réaliser à quel point c'était de la tuerie sur Wii
Incroyable vu l'époque
david20
posted
the 06/12/2026 at 06:27 AM
J'imagine que la différence se ressent surtout en 4K.
Par contre la retro compatibilité de la Switch 2 marche mal sur le jeu (gros lags par moment lors de certaines scènes non présents sur Switch 1 - c'est comme si la console n'arrivait pas à suivre), tu es limité obligé de prendre cette switch 2 edition pour y jouer correctement.
aeris201
posted
the 06/12/2026 at 06:29 AM
J’attend son edition physique le 30 juillet 2026
choroq
posted
the 06/12/2026 at 06:42 AM
switch 1 "définitive édition", comme le nom l'indique, ce sera ma version définitive, et vu le petit upgrade switch 2, j'en suis plus que convaincu, acheter 3 fois le même jeux, je laisse ça au mouton.
ouroboros4
posted
the 06/12/2026 at 06:49 AM
Dire que le jeu existe sur 5 supports différents c'est ouf
nemaydu69
posted
the 06/12/2026 at 06:50 AM
Le white wash de Shulk n'empêche ????
wickette
posted
the 06/12/2026 at 07:08 AM
Ils devraient modifier leur patch Xenoblade X pour incorporer les fix faits sur l’upscaler qu’on retrouve dans xeno 1/2, le rendu du X est honteux avec le patch
Ils auraient pu mettre un prix plus compétitif en 2026 sur S2 pour un jeu qui date de la wii en realité
Vraiment je ne comprends pas cette entreprise parfois (souvent dernièrement), surtout que splatoon et starfox eux sont moins chers
ducknsexe
posted
the 06/12/2026 at 07:19 AM
Faut prendre ces jeux comme du bonus c'est même pas une priorité pour Nintendo et monolith. La vrai annonce restera xenoblade genesis.
tripy73
posted
the 06/12/2026 at 07:42 AM
Certaines textures ont été améliorées, mais ça ressemble à de l’upscale IA...
ouroboros4
posted
the 06/12/2026 at 08:09 AM
tripy73
je l'ai vu sur Youtube.
Apparement comme pour X mais en moins dégueulasse.
Mais bon vu le prix...
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pareil, je l'ai déjà fais sur wii, 3DS et switch avec un u deux new game + au passage.
quand au 2 et 3....je me dit qu'une définitive edition arrivera tôt ou tard, au final c'est les même jeux avec un boost de fps et de résolution sans retouche du moteur (j'entend par là que la l'herbe pop toujours à 30 metres, idem pour les monstres)
Et j'attend surtout que torna et un avenir retrouvé se trouve dans la cartouche, j'ai fais l'impasse sur le DLC du 3 parce que je ne voulais pas lacher 30 euro pour du démat avec l'espoir de voir un DE arriver.
Effectivement pour xenoblade 3 ne l'ayant pas fait encore ce sera l’occasion pour moi de le faire dans les meilleurs conditions, avec dlc inclus dans la cartouche ????
je n'ai pas l'impression que ces versions offre les dlc....compatible oui offert non.
J'attends de voir un comparo pour xeno 2 celui là en a bien besoin , et l'ajout de nouvelles lames c'est top
Xenoblade 2, je sait pas, je l'ai fini. Je suis pas sur de vouloir refaire une partie.
Xenoblade 3 j'ai pas étais très loin, alors pourquoi pas de faire l'upgrade , mais j'ai le jeux en cartouche, donc je sais pas si je vais le relancer.....
Dommage j'aurais aimé une complète édition
Incroyable vu l'époque
Par contre la retro compatibilité de la Switch 2 marche mal sur le jeu (gros lags par moment lors de certaines scènes non présents sur Switch 1 - c'est comme si la console n'arrivait pas à suivre), tu es limité obligé de prendre cette switch 2 edition pour y jouer correctement.
Ils auraient pu mettre un prix plus compétitif en 2026 sur S2 pour un jeu qui date de la wii en realité
Vraiment je ne comprends pas cette entreprise parfois (souvent dernièrement), surtout que splatoon et starfox eux sont moins chers
Apparement comme pour X mais en moins dégueulasse.
Mais bon vu le prix...