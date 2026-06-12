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ouroboros4 > blog
Xbox envisage l'idée de la publicité dans les jeux


Xbox envisage l'idée de publicités en jeu, notant que cela pourrait avoir le potentiel de < maintenir nos produits abordables >.
L'objectifest de s'assurer qu'ils puissent < continuer à financer un travail exceptionnel > des équipes de développement

Dans un entretien accordé à The Game Business , Ball explique que la hausse des coûts de développement, conjuguée à l'augmentation des prix du matériel (merci à l'IA pour la crise de la RAM ), a créé un grave problème pour les entreprises de jeux vidéo, et semble croire que les publicités intégrées aux jeux – mises en œuvre avec une grande modération – pourraient contribuer à le résoudre.

« Il y a un double problème. Les coûts de développement ont explosé, et en même temps, tout le monde est exaspéré par la hausse des prix du matériel, des logiciels et des microtransactions. C'est un vrai dilemme. Ce n'est pas une bonne solution si c'est la seule option », a-t-il déclaré. « Le meilleur exemple, à mon avis, vient du streaming [TV]. Aux États-Unis, depuis des années, plus de 100 % des nouveaux abonnés sont issus d'offres financées par la publicité. »

« Cela n'a exclu personne des expériences sans publicité. Ces produits sont toujours disponibles et toujours populaires », a poursuivi Ball. « La question n'est pas de savoir si l'on peut bourrer nos contenus de publicités, mais plutôt s'il existe des solutions pour permettre aux personnes qui n'en ont pas les moyens ou qui ne souhaitent pas essayer d'accéder à nos services et franchises. »

https://x.com/i/status/2065206456354296093
https://www.windowscentral.com/gaming/xbox/oh-boy-xboxs-chief-strategist-is-floating-the-idea-of-in-game-ads
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    posted the 06/12/2026 at 12:06 AM by ouroboros4
    comments (7)
    deathegg posted the 06/12/2026 at 12:08 AM
    Attention, le bébé geignegan va venir pleurer
    khazawi posted the 06/12/2026 at 12:10 AM
    On a la pub pour la pause fraicheur au mondial. Partout où on peut caser de la pub, on y aura droit...
    ouroboros4 posted the 06/12/2026 at 12:11 AM
    khazawi c'est triste
    khazawi posted the 06/12/2026 at 12:20 AM
    ouroboros4 on ne reviendra pas en arrière. Chaque fois que ce sera possible, on aura de la pub.
    Netflix et son abonnement avec pub, impensable il y a quelques années et pourtant. .
    adamjensen posted the 06/12/2026 at 12:30 AM
    Ça me rappelle les pubs dans les premiers Splinter Cell.
    Genre : Nokia, les rasoirs Philips, les Chewing Gum AirWaves, ou encore Nivea for Men, etc.
    Car comme on le sait tous, un vrai mec se met du Nivea avant d’aller jouer.
    kratoszeus posted the 06/12/2026 at 01:03 AM
    Chaque déclaration c'est de pire en pire. Bordel la maison mère qui fait 20 milliards de bénéfices chaque trimestre et ils osent gratter encore un peu plus. C'est vraiment le pire des gafam Microsoft
    drockspace posted the 06/12/2026 at 01:03 AM
    Ca fait 10 ans qu'on entend ca
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