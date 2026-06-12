Dans un entretien accordé à The Game Business , Ball explique que la hausse des coûts de développement, conjuguée à l'augmentation des prix du matériel (merci à l'IA pour la crise de la RAM ), a créé un grave problème pour les entreprises de jeux vidéo, et semble croire que les publicités intégrées aux jeux – mises en œuvre avec une grande modération – pourraient contribuer à le résoudre.« Il y a un double problème. Les coûts de développement ont explosé, et en même temps, tout le monde est exaspéré par la hausse des prix du matériel, des logiciels et des microtransactions. C'est un vrai dilemme. Ce n'est pas une bonne solution si c'est la seule option », a-t-il déclaré. « Le meilleur exemple, à mon avis, vient du streaming [TV]. Aux États-Unis, depuis des années, plus de 100 % des nouveaux abonnés sont issus d'offres financées par la publicité. »« Cela n'a exclu personne des expériences sans publicité. Ces produits sont toujours disponibles et toujours populaires », a poursuivi Ball. « La question n'est pas de savoir si l'on peut bourrer nos contenus de publicités, mais plutôt s'il existe des solutions pour permettre aux personnes qui n'en ont pas les moyens ou qui ne souhaitent pas essayer d'accéder à nos services et franchises. »