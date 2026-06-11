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Top 10 des jeux les plus performants du Summer Game Fest


God of War Laufay, le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time, Resident Evil Veronica, Marvel's Wolverine et Gears of War : E-Day ont été les jeux vidéo les plus couverts, regardés et discutés du Summer Game Fest 2026.

Ces données proviennent de LevelUp. Chaque année, le Summer Game Fest inonde Internet de bandes-annonces, de diffusions en direct, de réactions de créateurs et de débats communautaires, le tout simultanément sur des dizaines de plateformes et dans toutes les langues.

Utilisé par les plus grands éditeurs de jeux vidéo au monde, LevelUp centralise le suivi des vues VOD, des performances de streaming, de la couverture presse, des créateurs et de l'opinion de la communauté sur plus de 30 plateformes sociales à travers le monde, sans aucune configuration requise.
https://www.resetera.com/threads/the-game-business-top-10-best-performing-games-of-the-sgf-gow-laufey-1-zelda-oot-2-re-veronica-3-wolverine-4-gow-e-day-5-ect.1548550/
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    posted the 06/11/2026 at 02:07 PM by jenicris
    comments (56)
    marcus62 posted the 06/11/2026 at 02:12 PM
    Logique !
    God of War Laufey, ça a été ma plus grosse claque personnellement.

    J’aurai pensé Gears E-Day et FF VII Révélations, plus haut.
    potion2swag posted the 06/11/2026 at 02:12 PM
    Pas une année de fou donc.
    zekk posted the 06/11/2026 at 02:14 PM
    potion2swag pourquoi?
    jenicris posted the 06/11/2026 at 02:14 PM
    marcus62 oui pas de surprises dans ce top. Il aurait été étonnant qu'il soit très différent
    delete9 posted the 06/11/2026 at 02:15 PM
    God of War Laufey
    ouroboros4 posted the 06/11/2026 at 02:16 PM
    Même Zelda ne rivalise pas
    pcverso posted the 06/11/2026 at 02:17 PM
    P6 , qu'est ce que ca va etre quand on verra autre chose que le titre
    kameofever posted the 06/11/2026 at 02:17 PM
    Ça me rend triste de voir à quel point l'aura de FF7 est aujourd'hui bien pâle...
    Assez étonné de voir qu'un spin-off de GOW surpasse tous les autres jeux.
    Même s'il semble au combien qualitatif.
    edgar posted the 06/11/2026 at 02:18 PM
    Que du bon à part les numéros 4, 9 et 10.

    Et j’émets aussi quelques réserves sur Kingdom Hearts 4.
    tripy73 posted the 06/11/2026 at 02:19 PM
    Vu le bordel et les nombreuses discussions autour des choix faits pour la nouvelle entrée de la licence God of War avec Laufey, pas étonnant qu’il soit en tête du classement mais pas forcément pour les bonnes raisons... Le plus drôle c'est quand tu vois que le trailer de Spyro a fait presque 2 fois plus de vues sur YouTube
    jenicris posted the 06/11/2026 at 02:19 PM
    edgar t'as quoi contre Spyro ?
    walterwhite posted the 06/11/2026 at 02:20 PM
    GOW
    cyr posted the 06/11/2026 at 02:20 PM
    ouroboros4 combien de minute de gamplay pour god of war et combien de seconde pour zelda?

    Il on rien montré de zelda, et ll arrive a être deuxième. En plus d'avoir fuité....c'est pas mal.
    raioh posted the 06/11/2026 at 02:22 PM
    Après on sait pourquoi Laufey a fait parler sur le net
    raioh posted the 06/11/2026 at 02:23 PM
    Cyr : Et il a été révélé bien plus tard.
    edgar posted the 06/11/2026 at 02:24 PM
    jenicris Mes 45 ballets !

    J’y jouerais sûrement avec les enfants.
    cyr posted the 06/11/2026 at 02:25 PM
    raioh toute façon on a rien vu du remake de zelda. Copier coller du jeux n64 ou des changements, on sait pas.
    jenicris posted the 06/11/2026 at 02:26 PM
    edgar
    marcus62 posted the 06/11/2026 at 02:28 PM
    Les personnes qui essayent de réduire le succès du reveal de God of War Laufey sur les polémiques à la con autour du jeu

    Dans plusieurs sondages ici et là que j’ai vu après les conférences de la semaine dernière. God of War Laufey est souvent classé dans les tops. Ici, aussi, beaucoup l’attendent et j’en fais partie.

    Ce n’est pas parce que vous ou certains n’ont pas aimé l’annonce (la DA, le choix du personnage principal ect…) que ça en fait une généralité : que c’est de la merde, point.
    Malheureusement, beaucoup oublient ici cette nuance.
    Les goûts et les couleurs, tout avis est évidemment subjectif
    jenicris posted the 06/11/2026 at 02:30 PM
    marcus62 ça se base sur cette décharge que ce sont les réseaux qui n'est absolument pas représentatif de la réalité
    altendorf posted the 06/11/2026 at 02:32 PM
    kameofever C'est pas un spin-off justement. Et pour FF7, je pense que c'est clairement à cause de la longue attente et du prolongement sur trois jeux.
    syoshu posted the 06/11/2026 at 02:35 PM
    ouroboros4 faut peut etre relativiser, d'un côté c'est un trailer avec gameplay de l'autre c'est un teaser.
    Le teaser sera plus facilement vu et partagé sur les réseaux qui ne comptabilisent pas ici dans les stats, tandis qu'une grosse video sera plus vite regardée direct sur la bonne plateforme.
    Apres c'est pas démérité pour GOW:L, loin de là
    walterwhite posted the 06/11/2026 at 02:37 PM
    marcus62

    Zelda 2ème ça ne m'étonne pas, c'est tellement la misère sur Switch 2 que ça se rabat sur une pauvre cinématique en guise de one more thing
    masharu posted the 06/11/2026 at 02:39 PM
    Ils ont attendu Nintendo pour pondre leur charts .
    aeris201 posted the 06/11/2026 at 02:41 PM
    Je retiens que la 3eme partie d'FF7 semble avoir une hype assez faiblarde. Il n'a pas beaucoup fait parler
    ouroboros4 posted the 06/11/2026 at 02:41 PM
    walterwhite c'est triste mais cruel
    jenicris posted the 06/11/2026 at 02:43 PM
    aeris201 hormi OOT, les jeux Nintendo ont quand même une hype faiblarde.
    Tu vois c'est facile
    triplewater posted the 06/11/2026 at 02:44 PM
    walterwhite Au moins on a eu une cinématique à la même époque vous étiez encore en train de mourir de faim
    aeris201 posted the 06/11/2026 at 02:46 PM
    kameofever Ça me rend triste de voir à quel point l'aura de FF7 est aujourd'hui bien pâle...

    Tes propos sont cruels mais tres juste

    Il est prevu sur tout les supports donc cette 3ème partie concerne tout les joueurs et pourtant tout le monde s'en fout
    walterwhite posted the 06/11/2026 at 02:46 PM
    ouroboros4

    triplewater C'est bien, t'es pas du tout exigeant
    triplewater posted the 06/11/2026 at 02:51 PM
    walterwhite

    Qui sont les plus exigeant entre ceux qui voit une image et entre ceux qui reçoivent rien ?
    brook1 posted the 06/11/2026 at 02:54 PM
    Square Enix sont nuls en marketing, ce n'est pas une surprise ce classement
    zboubi480 posted the 06/11/2026 at 02:55 PM
    God of War Laufey, c’est aussi du aux polémiques....mais quoiqu'il en soit, qu'on en parle en bien ou en mal, c’est le jeu les plus regardé sur internet et de loin
    riddler posted the 06/11/2026 at 02:55 PM
    Nintendo, les mecs te montrent unie image de 10s et ils sont deuxième
    pastorius1 posted the 06/11/2026 at 02:56 PM
    Ouroboros4 ne vend pas la peau de l'ours, tu serais déçu.
    pastorius1 posted the 06/11/2026 at 02:58 PM
    Riddler Par ce qu'ils te font des jeux avec des pouces... mais ils te font des chez-d'oeuvres aussi.
    Pourquoi crois-tu qu'ils ont encore vivant?
    Ils auraient dû mourir depuis le temps....
    ouroboros4 posted the 06/11/2026 at 02:58 PM
    jenicris tu oublies le jeu de pouces
    walterwhite posted the 06/11/2026 at 02:58 PM
    triplewater Je comprends rien à ce que tu baragouines.
    triplewater posted the 06/11/2026 at 03:01 PM
    walterwhite

    Rappelle moi combien de jeux exclu sont sorti la 2eme année de Sony ? ( je fais au plus simple pour toi )
    aeris201 posted the 06/11/2026 at 03:03 PM
    marcus62 J’aurai pensé Gears E-Day et FF VII Révélations, plus haut.

    Heuresement que Square Enix a changé de strategie en catastrophe et a décidé de rendre cette trilogie multi supports, si FF7 Revelation était resté confiné a la PS5 il figurerait meme pas dans ce top 10 tellement personne en aurait parlé
    jenicris posted the 06/11/2026 at 03:03 PM
    ouroboros4 ah oui j'oubliais, ce malaise
    neptonic posted the 06/11/2026 at 03:03 PM
    zboubi480 c'est faux pour GOW tous les traileurs youtubes sur ce jeu ( 7,2 millions de vue sur le trailer principale) sont entrain de superformer aucun jeu ne le touche.

    Là ou on peu plus facilement dire que gears n'apparait dans ce classement uniquement à cause des articles sur l'exclusivité mais le trailer sur la chaine youtube Xbox dépasse même pas 500K de vue....
    ouroboros4 posted the 06/11/2026 at 03:06 PM
    jenicris ya vraiment que Nintendo pour nous sortir des jeux aussi malaisant
    pastorius1 posted the 06/11/2026 at 03:09 PM
    Ouroboros4 c'est vrai, Nintendo c'est caca boudin.
    Pas beau Nintendo...
    walterwhite posted the 06/11/2026 at 03:12 PM
    triplewater Ratchet ; Kena ; Deathloop ; Returnal.

    Bonne nuit
    ouroboros4 posted the 06/11/2026 at 03:17 PM
    pastorius1 non pas du tout.
    Mais un jeu de pouces faut arrêter sérieusement
    Après ce sera quoi ? Celui qui fait pipi le plus loin ?
    ouken posted the 06/11/2026 at 03:17 PM
    C'est comme si tu faisais un graphique avec les jeux de foot qui sont le plus vendus. FIFA restera toujours en haut. Les ventes seront toujours bonnes comme wollfurine je pense mais ça en reste des jeux de merde
    triplewater posted the 06/11/2026 at 03:19 PM
    walterwhite Donc Kena pas une exclu ( sorti sur ps4)
    Deathloop Exclu temporaire ça compte pas
    Returnal exclu temporaire
    Donc sur les 4 jeux que tu m'a cité 3 sont même pas des exclu que je dit que vous avez faim à la même époque c'est pas des mensonge
    walterwhite posted the 06/11/2026 at 03:19 PM
    triplewater Tu m’as demandé les exclu sortis en 2021, je t’ai répondu.

    Le reste, ce que t’en pense, exclu tempo/pas tempo je m’en tamponne.
    pastorius1 posted the 06/11/2026 at 03:20 PM
    Ouroboros4 J'ai déjà vu des jeux des démos de petit poney sur PS2 en stand on j'en ai pas pour autant tapé un scandal.
    Nintendo a toujours été à contre courant des autres.
    La suprise est pour plus tard.
    Après si tu veux mon avis... Oui ce Nintendo direct était pourri!
    Mais j'en ai vu des States of Play pourri, pas toi?
    triplewater posted the 06/11/2026 at 03:25 PM
    walterwhite

    Moi ce que je comprend c'est que t'es tellement affamé que tu prend des jeux même pas exclu et après dire que c'est les fan de Nintendo qui ont un problème
    C'est quand même fort
    pastorius1 posted the 06/11/2026 at 03:26 PM
    Et des jeux Xbox pourri aussi.
    On se moque de Nintendo pour son retard ( technique ) son innovation, ses jeux atypiques parfois ( wiisport et d'autres ) mais ils sont toujours vivant car ils savent faire perdurer leurs licences.
    C'est le seul constructeur avec des licences fortes et pérennes dans le temps.
    J'te dis ça mais après j'm'en tape un peu, j'ai la PS5 et le Switch 2.
    Mais je trouve certains membres un peu dur.
    Le jeu de pouce tout le monde s'en tape, personne n'y jouera... Comme petit poney sur PS2.
    pastorius1 posted the 06/11/2026 at 03:32 PM
    https://www.youtube.com/watch?v=LzsaxGSwf3s
    snave posted the 06/11/2026 at 04:05 PM
    Il y a littéralement 9 jeux sur les 10 que je vais acheter dès leur sortie. Et puis, le classement n'est clairement pas étonnant, les jeux cités sont pour la majorité des jeux super attendus. Et concernant le fait que GOW Laufey est premier, je ne suis pas étonné non plus, la présentation était incroyable : gameplay, mise en scène, technique, etc., c'était fou.

    Ceux qui croient que c'est parce que la minorité bruyante braillait parce qu'on dirige une femme au lieu de Kratos. Croyez-moi que vous ne faites aucun bruit, vous ne pesez rien sur la balance.
    51love posted the 06/11/2026 at 04:57 PM
    J’aurais mis ma main à couper pour Laufey 1er, c’était évident.

    GoW est une des licences solo les plus puissantes, les deux derniers épisodes ont chacun dépassé les 20 millions d’exemplaires. Certains diront que la polémique a aussi aidé peut être mais je suis pas convaincu, sans ça rien ne dit que sa visibilité aurait été encore meilleure.



    Surpris de voir Zelda aussi haut par contre, vu qu’on n’a eu qu’un pauvre teaser avant hier.



    Mais au fond, est ce si étonnant? C’est peut être la licence historique avec le plus grand succès d'estime parmi les joueurs passionnés à l'echelle mondiale.



    BotW + TotK doivent dépasser les 60 millions de ventes.



    Quant à un remake d’OoT, c’est probablement l’un des remakes avec le plus gros potentiel “buzz”, même devant FF7, tant le jeu est culte.

    Achats sûrs : Laufey, OoT, Veronica, P6, FF7 P3
    Très probable : KH4
    Probable : Gears, Until Dawn

    Peu probable : Wolverine et Spyro



    Surprenant aussi de voir P6 devant FF7 P3, alors que ça a été un pauvre teaser dans la conf Xbox la ou FF c'était la grosse présentetation comme one more thing de la conf la plus regardée Ils repartent de loin SE avec cette licence, y'a 10 ou 20 ans il aurait au moins dans le top 3.
    teel posted the 06/11/2026 at 05:41 PM
    51love Après, c'est pas étonnant, bien qu'ayant d'excellentes notes que ce soit de la part de joueurs et de la presse, les choix faits par Square dans cette trilogie ont agacé plus d'un fan
    Rajoute des jeux qui prennent quasiment 10 ans à sortir et chaque jeu se ressemble quand même beaucoup, tu n'as pas de claque graphique.
    Les "normies" ont l'impression de revoir le même jeu pendant une décennie. Limite ça m'étonnerait pas que certains pensent que Rebirth et Révélation soient juste des "DLC".
    Même moi qui aime remake et qui adore rebirth, je suis content que ça finisse pour enfin passer à autre chose et voir FF17 .
    Le fait de remaker ff7, ça a du bon comme du mauvais. La chose positive, c'est que l'équipe s'améliore pendant cette décennie et fera sans doute un FF17 ou 18 excellent. Le moins bon, bah c'est qu'ils sont bloqués dans cette trilogie qui ne se vend pas des masses pendant 10 piges....
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