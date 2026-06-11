God of War Laufay, le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time, Resident Evil Veronica, Marvel's Wolverine et Gears of War : E-Day ont été les jeux vidéo les plus couverts, regardés et discutés du Summer Game Fest 2026.Ces données proviennent de LevelUp. Chaque année, le Summer Game Fest inonde Internet de bandes-annonces, de diffusions en direct, de réactions de créateurs et de débats communautaires, le tout simultanément sur des dizaines de plateformes et dans toutes les langues.Utilisé par les plus grands éditeurs de jeux vidéo au monde, LevelUp centralise le suivi des vues VOD, des performances de streaming, de la couverture presse, des créateurs et de l'opinion de la communauté sur plus de 30 plateformes sociales à travers le monde, sans aucune configuration requise.