God of War Laufay, le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time, Resident Evil Veronica, Marvel's Wolverine et Gears of War : E-Day ont été les jeux vidéo les plus couverts, regardés et discutés du Summer Game Fest 2026.
Ces données proviennent de LevelUp. Chaque année, le Summer Game Fest inonde Internet de bandes-annonces, de diffusions en direct, de réactions de créateurs et de débats communautaires, le tout simultanément sur des dizaines de plateformes et dans toutes les langues.
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posted the 06/11/2026 at 02:07 PM by jenicris
God of War Laufey, ça a été ma plus grosse claque personnellement.
J’aurai pensé Gears E-Day et FF VII Révélations, plus haut.
Assez étonné de voir qu'un spin-off de GOW surpasse tous les autres jeux.
Même s'il semble au combien qualitatif.
Et j’émets aussi quelques réserves sur Kingdom Hearts 4.
Il on rien montré de zelda, et ll arrive a être deuxième. En plus d'avoir fuité....c'est pas mal.
J’y jouerais sûrement avec les enfants.
Dans plusieurs sondages ici et là que j’ai vu après les conférences de la semaine dernière. God of War Laufey est souvent classé dans les tops. Ici, aussi, beaucoup l’attendent et j’en fais partie.
Ce n’est pas parce que vous ou certains n’ont pas aimé l’annonce (la DA, le choix du personnage principal ect…) que ça en fait une généralité : que c’est de la merde, point.
Malheureusement, beaucoup oublient ici cette nuance.
Les goûts et les couleurs, tout avis est évidemment subjectif
Le teaser sera plus facilement vu et partagé sur les réseaux qui ne comptabilisent pas ici dans les stats, tandis qu'une grosse video sera plus vite regardée direct sur la bonne plateforme.
Apres c'est pas démérité pour GOW:L, loin de là
Zelda 2ème ça ne m'étonne pas, c'est tellement la misère sur Switch 2 que ça se rabat sur une pauvre cinématique en guise de one more thing
Tu vois c'est facile
Tes propos sont cruels mais tres juste
Il est prevu sur tout les supports donc cette 3ème partie concerne tout les joueurs et pourtant tout le monde s'en fout
triplewater C'est bien, t'es pas du tout exigeant
Qui sont les plus exigeant entre ceux qui voit une image et entre ceux qui reçoivent rien ?
Pourquoi crois-tu qu'ils ont encore vivant?
Ils auraient dû mourir depuis le temps....
Rappelle moi combien de jeux exclu sont sorti la 2eme année de Sony ? ( je fais au plus simple pour toi )
Heuresement que Square Enix a changé de strategie en catastrophe et a décidé de rendre cette trilogie multi supports, si FF7 Revelation était resté confiné a la PS5 il figurerait meme pas dans ce top 10 tellement personne en aurait parlé
Là ou on peu plus facilement dire que gears n'apparait dans ce classement uniquement à cause des articles sur l'exclusivité mais le trailer sur la chaine youtube Xbox dépasse même pas 500K de vue....
Pas beau Nintendo...
Bonne nuit
Mais un jeu de pouces faut arrêter sérieusement
Après ce sera quoi ? Celui qui fait pipi le plus loin ?
Deathloop Exclu temporaire ça compte pas
Returnal exclu temporaire
Donc sur les 4 jeux que tu m'a cité 3 sont même pas des exclu que je dit que vous avez faim à la même époque c'est pas des mensonge
Le reste, ce que t’en pense, exclu tempo/pas tempo je m’en tamponne.
Nintendo a toujours été à contre courant des autres.
La suprise est pour plus tard.
Après si tu veux mon avis... Oui ce Nintendo direct était pourri!
Mais j'en ai vu des States of Play pourri, pas toi?
Moi ce que je comprend c'est que t'es tellement affamé que tu prend des jeux même pas exclu et après dire que c'est les fan de Nintendo qui ont un problème
C'est quand même fort
On se moque de Nintendo pour son retard ( technique ) son innovation, ses jeux atypiques parfois ( wiisport et d'autres ) mais ils sont toujours vivant car ils savent faire perdurer leurs licences.
C'est le seul constructeur avec des licences fortes et pérennes dans le temps.
J'te dis ça mais après j'm'en tape un peu, j'ai la PS5 et le Switch 2.
Mais je trouve certains membres un peu dur.
Le jeu de pouce tout le monde s'en tape, personne n'y jouera... Comme petit poney sur PS2.
Ceux qui croient que c'est parce que la minorité bruyante braillait parce qu'on dirige une femme au lieu de Kratos. Croyez-moi que vous ne faites aucun bruit, vous ne pesez rien sur la balance.
GoW est une des licences solo les plus puissantes, les deux derniers épisodes ont chacun dépassé les 20 millions d’exemplaires. Certains diront que la polémique a aussi aidé peut être mais je suis pas convaincu, sans ça rien ne dit que sa visibilité aurait été encore meilleure.
Surpris de voir Zelda aussi haut par contre, vu qu’on n’a eu qu’un pauvre teaser avant hier.
Mais au fond, est ce si étonnant? C’est peut être la licence historique avec le plus grand succès d'estime parmi les joueurs passionnés à l'echelle mondiale.
BotW + TotK doivent dépasser les 60 millions de ventes.
Quant à un remake d’OoT, c’est probablement l’un des remakes avec le plus gros potentiel “buzz”, même devant FF7, tant le jeu est culte.
Achats sûrs : Laufey, OoT, Veronica, P6, FF7 P3
Très probable : KH4
Probable : Gears, Until Dawn
Peu probable : Wolverine et Spyro
Surprenant aussi de voir P6 devant FF7 P3, alors que ça a été un pauvre teaser dans la conf Xbox la ou FF c'était la grosse présentetation comme one more thing de la conf la plus regardée Ils repartent de loin SE avec cette licence, y'a 10 ou 20 ans il aurait au moins dans le top 3.
Rajoute des jeux qui prennent quasiment 10 ans à sortir et chaque jeu se ressemble quand même beaucoup, tu n'as pas de claque graphique.
Les "normies" ont l'impression de revoir le même jeu pendant une décennie. Limite ça m'étonnerait pas que certains pensent que Rebirth et Révélation soient juste des "DLC".
Même moi qui aime remake et qui adore rebirth, je suis content que ça finisse pour enfin passer à autre chose et voir FF17 .
Le fait de remaker ff7, ça a du bon comme du mauvais. La chose positive, c'est que l'équipe s'améliore pendant cette décennie et fera sans doute un FF17 ou 18 excellent. Le moins bon, bah c'est qu'ils sont bloqués dans cette trilogie qui ne se vend pas des masses pendant 10 piges....